Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să închidem bugetul şi să îl trimitem la Parlament; facem un buget realist

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că îşi propune ca bugetul de stat pe anul 2026 să fie […]

