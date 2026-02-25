Champions League: Atalanta vs Borussia Dortmund – Germanii, aproape calificaţi
25 februarie 2026
Atalanta – Borussia Dortmund, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 19:45, pe Stadio Atleti Azzurri d’Italia, şi […] The post Champions League: Atalanta vs Borussia Dortmund – Germanii, aproape calificaţi appeared first on IMPACT.ro.
Real Madrid – Benfica, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Bernabeu, şi va fi transmis […] The post Champions League: Real Madrid vs Benfica – Miza pe „galactici” appeared first on IMPACT.ro.
Kilogramul de carne de mici e mai ieftin decât kilogramul de roșii. Dar lasă, că e bun și postul cu grătar # Impact.ro
Într-o demonstrație clară că economia are simțul umorului, kilogramul de mici a ajuns să coste mai puțin decât kilogramul de roșii: 21 de lei versus 23 de lei. Mai mult, carnea de porc tocată se […] The post Kilogramul de carne de mici e mai ieftin decât kilogramul de roșii. Dar lasă, că e bun și postul cu grătar appeared first on IMPACT.ro.
NASA tocmai ce a amânat pentru a treia oară una dintre misiunile prin care se pregătește următoarea aselenizare. Din nou, defecțiune tehnică. Din nou, valul de conspiraționiștilor care spun că e vrăjeală, domnule, nu se […] The post La cum arată gropile din asfalt, următoarea aselenizare s-ar putea filma la București appeared first on IMPACT.ro.
Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 de lei după ce a decis să facă și el minunea cu înmulțitul peștilor și și-a făcut o păstrăvărie fără avize. Ce și-a zis […] The post Minune cu iz penal în Dolj: un popă a înmulțit peștii deviind ilegal un pârâu appeared first on IMPACT.ro.
Galați: o mașină de salubritare a căzut în groapa din asfalt în timp ce mergea spre groapa de gunoi. O fi încurcat aplicația gropile # Impact.ro
La Galați, gropile sunt atât de multe și de mari încât aplicațiile nu mai știu care groapă e groapă de gunoi și care groapă e groapă banală, în asfalt. Probabil așa se explică cum s-au […] The post Galați: o mașină de salubritare a căzut în groapa din asfalt în timp ce mergea spre groapa de gunoi. O fi încurcat aplicația gropile appeared first on IMPACT.ro.
Atletico Madrid – Club Brugge, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 24 februarie 2026, pe Metropolitano, de la ora 19:45, şi va fi […] The post Champions League: Atletico Madrid vs Club Brugge – Spaniolii, favoriţi pe Metropolitano appeared first on IMPACT.ro.
Inter Milano – Bodo/Glimt, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 24 februarie 2026, de la ora 22:00, pe San Siro, şi va fi […] The post Champions League: Inter Milano vs Bodo/Glimt – Ora revanşei pentru Cristi Chivu appeared first on IMPACT.ro.
Profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de Doctorat în direct în semn de protest. Urmează și Victor Ponta să dea foc la copiator? # Impact.ro
Ultimele măsuri ale lui Ilie Bolojan, cele care vizează printre altele reducerea indemnizației de Doctorat de la 950 de lei la 500 de lei brut pe lună, a trezit spiritul de protestatar și în intelectuali. […] The post Profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de Doctorat în direct în semn de protest. Urmează și Victor Ponta să dea foc la copiator? appeared first on IMPACT.ro.
Controlorii STB și-au schimbat culoarea uniformei, din albastru în verde închis. Mai sugestivă ar fi fost culoarea maron # Impact.ro
Culoarea maron e specifică situației în care te prind fără bilet, e mai de atmosferă, mai potrivită. Poate la viitoarea schimbare a culorii uniformei de controlor STB. Până atunci, mare atenție când se apropie autobuzul […] The post Controlorii STB și-au schimbat culoarea uniformei, din albastru în verde închis. Mai sugestivă ar fi fost culoarea maron appeared first on IMPACT.ro.
Mircea Lucescu va lua primă de 500.000 de euro în caz de calificare. În caz de necalificare, primă ia doar conducerea FRF # Impact.ro
Presa de nișă sportivă dă pe surse că antrenorul Mircea Lucescu ar avea promisă de la FRF o primă de o jumătate de milion de euro dacă, prin absurd sau printr-o intervenție divină, va reuși […] The post Mircea Lucescu va lua primă de 500.000 de euro în caz de calificare. În caz de necalificare, primă ia doar conducerea FRF appeared first on IMPACT.ro.
Robert Negoiță angajează 30 de paznici. Din fericire, nu pentru drumul de pe terenul fratelui # Impact.ro
Din fericire pentru statutul juridic al domnului Negoiță, e vorba de alte obiective ce trebuie păzite: unitățile de învățământ din Sectorul 3. Domnul Negoiță a postat un anunț în care spune că se caută 30 […] The post Robert Negoiță angajează 30 de paznici. Din fericire, nu pentru drumul de pe terenul fratelui appeared first on IMPACT.ro.
O veste nemaipomenită pentru orice iubitor de regim autoritar, dar profund suveran: Kim Jong Un a fost reales secretar al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord și, implicit, șef al statului. Nu a sunat Macron, […] The post Kim Jong Un a fost reales în Coreea de Nord. Din prima, fără „turul 2 înapoi” appeared first on IMPACT.ro.
Sondaj: Nicolae Ceaușescu ar câștiga turul 1 dacă ar candida la prezidențiale. În ce privește turul 2, tot „înapoi” # Impact.ro
Un sondaj realizat în această lună pe un eșantion reprezentativ de români nostalgici îl dă pe Nicolae Ceaușescu pe primul loc în preferințele electorale, în eventualitatea în care la prezidențiale ar candida foștii președinți. La […] The post Sondaj: Nicolae Ceaușescu ar câștiga turul 1 dacă ar candida la prezidențiale. În ce privește turul 2, tot „înapoi” appeared first on IMPACT.ro.
FCSB – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, luni, 23 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: FCSB vs Metaloglobus – Pas de defilare pentru campioană appeared first on IMPACT.ro.
Csikszereda – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, luni, 23 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Csikszereda vs Hermannstadt – Scapă cine poate appeared first on IMPACT.ro.
România nu mai are ministru la Educație de vreo două luni, iar Educație de vreo câteva decenii # Impact.ro
În urmă cu două luni, domnul Daniel David își dădea demisia din funcția ministru al Educației și deschidea astfel calea spre o normalitate așteaptă de câteva decenii: renunțarea din partea țării la a avea un […] The post România nu mai are ministru la Educație de vreo două luni, iar Educație de vreo câteva decenii appeared first on IMPACT.ro.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că nu mai sunt drumuri închise din cauza zăpezii. Ceea ce înseamnă că, după ce ninsoarea ne-a luat prin surprindere și ne-a închis drumurile, Soarele ne-a […] The post Avantajul autostrăzilor lipsă e că nu se înzăpezesc niciodată appeared first on IMPACT.ro.
„Să nu AI alți dumnezei”: Papa Leon îi îndeamnă pe popi să nu își scrie predicile cu ChatGPT # Impact.ro
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis preoților un mesaj ferm: predicile nu se scriu cu inteligență artificială, ci cu credință și reflecție personală. Într-o întâlnire cu clericii din Roma, suveranul pontif a subliniat că tehnologia […] The post „Să nu AI alți dumnezei”: Papa Leon îi îndeamnă pe popi să nu își scrie predicile cu ChatGPT appeared first on IMPACT.ro.
Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcție de situație. Din păcate, va lipsi sunetul care atrage cel mai mult atenția: maneaua # Impact.ro
Mesajul RO-ALERT extrem de zgomotos dat la 4 dimineața și care a trezit românul din somnul cel de moarte a adus milioane de critici și reproșuri. Dar criticile și reproșurile au avut efect. Raed Arafat, […] The post Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcție de situație. Din păcate, va lipsi sunetul care atrage cel mai mult atenția: maneaua appeared first on IMPACT.ro.
Începe Postul Paștelui, perioada aceea din an în care credinciosul face totuși mici la grătar, dar cu căință # Impact.ro
Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și durează 48 de zile, până pe 11 aprilie, fiind cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox. Practic, 48 de zile în care […] The post Începe Postul Paștelui, perioada aceea din an în care credinciosul face totuși mici la grătar, dar cu căință appeared first on IMPACT.ro.
Un gest frumos, divin: Călin Georgescu a scos mână pe geamul mașinii pentru a-i fi pupată # Impact.ro
Scenă de un cosmic romantism electoral pe străzile Capitalei: domnul Călin Georgescu a ordonat oprirea mașinii sale în dreptul unui susținător sufocat de admirație, a deschis geamul și și-a scos mâna la pupat. Este un […] The post Un gest frumos, divin: Călin Georgescu a scos mână pe geamul mașinii pentru a-i fi pupată appeared first on IMPACT.ro.
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, duminică, 22 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul 1 Mai, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Unirea Slobozia vs Universitatea Craiova – Cale liberă pentru olteni appeared first on IMPACT.ro.
FC Argeş – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, duminică, 22 februarie 2026, de la ora 15:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs Farul Constanţa – Piteştenii, sub presiune appeared first on IMPACT.ro.
Elena Udrea a postat această frumoasă imagine, ca să fericească ochii publicului cu starea ei fizică de invidiat – stare pe care spune că o întreține la sală, în Corbeanca. Însă unii oameni mai răutăcioși, […] The post Elena Udrea, acuzată că își lucrează talia mai mult în Photoshop decât la sală appeared first on IMPACT.ro.
Un profesor de la Harvard a găsit unde se află Raiul în Univers. Surpriză totală: nu e în România! # Impact.ro
Michael Guillén, fost lector de fizică la Harvard și popularizator al științei, a lansat o ipoteză care a făcut turul internetului: „Raiul” ar putea avea o adresă cosmică, undeva dincolo de marginea universului observabil. Vestea […] The post Un profesor de la Harvard a găsit unde se află Raiul în Univers. Surpriză totală: nu e în România! appeared first on IMPACT.ro.
Se implinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Și un an și două luni de când Trump a oprit războiul în 24 de ore # Impact.ro
Zilele acestea, se împlinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Sau de când Ucraina a atacat Rusia pe teritoriul Ucrainei, după cum cred unii. Sau, dacă nu vă place acest unghi, hai să […] The post Se implinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Și un an și două luni de când Trump a oprit războiul în 24 de ore appeared first on IMPACT.ro.
Ca să nu plătească salubritatea, un italian cu aplecare de român și-a dresat câinele să îi ducă gunoiul la o groapă ilegală # Impact.ro
Sicilia, Italia. Autoritățile au dat publicității imagini cu un câine dresat de un localnic să îi care sacii cu gunoi la o groapă ilegală. Din imagini se constată că, până la urmă, chiar și câinele […] The post Ca să nu plătească salubritatea, un italian cu aplecare de român și-a dresat câinele să îi ducă gunoiul la o groapă ilegală appeared first on IMPACT.ro.
Un bucureștean a plătit doar 850 de lei la întreținere pe ianuarie, pentru că din fericire în ianuarie a avut apă caldă și căldură doar 5 zile # Impact.ro
Încă o românească și-a făcut debutul prin portofelele bucureștenilor la începutul acestui an: întreținerea a crescut simțitor, deși mulți bucureșteni nu au beneficiat aproape deloc de utilitățile pentru care se cer acei bani. Revolta unuia […] The post Un bucureștean a plătit doar 850 de lei la întreținere pe ianuarie, pentru că din fericire în ianuarie a avut apă caldă și căldură doar 5 zile appeared first on IMPACT.ro.
Rapid – Dinamo, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Rapid vs Dinamo – Derby pentru titlu appeared first on IMPACT.ro.
CFR Cluj – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 18:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs Petrolul Ploieşti – Ardelenii, de neoprit appeared first on IMPACT.ro.
Dacă ieri și alaltăieri s-a circulat greu cu mașina prin București, azi s-a circulat greu pe jos, pentru cine nu are barcă. Dacă se întrunea CCR la timp și anula ori zăpada, ori apăraia de […] The post De vină e CCR. Trebuia să anuleze ninsoarea sau măcar apăraia de după nedeszăpezire appeared first on IMPACT.ro.
Militari residence. Șoferii să aibă grijă și la iceberguri, să nu se scufunde ca Titanicul # Impact.ro
Așa se circulă prin cartierul rezidențial Militari. Se înaintează greu nu atât din cauza aglomerației cât din cauza valurilor. Dacă se pune acolo taxă de trecere, ca prin Canalul Panama, de exemplu, Militariul devine buricul […] The post Militari residence. Șoferii să aibă grijă și la iceberguri, să nu se scufunde ca Titanicul appeared first on IMPACT.ro.
100.000 de telespectatori pe mintut la Realitatea Plus în cele 3 ore în care a emisia a fost suspendată de CNA. Daci liberi până la capăt! # Impact.ro
Site-ul paginademedia.ro, specializat în știri și analize din nișa profesională mass-media, scrie că ieri, 19 februarie, ziua în care emisia Realitatea Plus a fost suspendată de CNA preț de 3 ore, audiența postului a fost […] The post 100.000 de telespectatori pe mintut la Realitatea Plus în cele 3 ore în care a emisia a fost suspendată de CNA. Daci liberi până la capăt! appeared first on IMPACT.ro.
Un bărbat din Neamț s-a dus beat la examenul pentru permisul de șofer. Norocul lui că nu avea permis! # Impact.ro
Autoritățile din Neamț au comunicat că poliția s-a confruntat cu o prezență inedită la proba practică pentru obținerea permisului auto: un cetățean a venit beat la examen. Aparatul etilotest a indicat că domnil.avea 0,7 mg/l […] The post Un bărbat din Neamț s-a dus beat la examenul pentru permisul de șofer. Norocul lui că nu avea permis! appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan a încercat să îi explice lui Donald Trump teorema lui Lagrange, dar a fost oprit de un agent de securitate # Impact.ro
La finalul întrunirii Consiliului pentru Pace, la care a participat ca observator (un fel de inspector la școală), domnul Nicușor Dan s-a dus spre Donald Trump și a încercat să intre în vorbă cu el. […] The post Nicușor Dan a încercat să îi explice lui Donald Trump teorema lui Lagrange, dar a fost oprit de un agent de securitate appeared first on IMPACT.ro.
Botoşani – U Cluj, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, vineri, 20 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal din Botoşani, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Botoşani vs U Cluj – Cine intră în play-off? appeared first on IMPACT.ro.
Donald Trump anunță că vor fi publicate toate documentele despre extratereștri. Și Nicușor Dan ne amenință de câteva luni cu ceva asemănător… # Impact.ro
Donald Trump i-a reproșat fostului președinte Obama că ar fi divulgat informații secrete despre extratereștri când a spus la un interviu că „extratereștrii sigur există”. Supărat nu neapărat pe divulgarea informațiilor secrete cât pe faptul […] The post Donald Trump anunță că vor fi publicate toate documentele despre extratereștri. Și Nicușor Dan ne amenință de câteva luni cu ceva asemănător… appeared first on IMPACT.ro.
Oţelul Galaţi – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, vineri, 20 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs UTA Arad – Duel de totul sau nimic appeared first on IMPACT.ro.
Poza care dovedește că doi oameni pot merge la același frizer chiar dacă locuiesc pe continente diferite # Impact.ro
Totul ține de cât de talentat e frizerul, de cât de convingător e. Bravo frizerului! The post Poza care dovedește că doi oameni pot merge la același frizer chiar dacă locuiesc pe continente diferite appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan, după ce Trump i-a greșit funcția și l-a făcut premier: „Nu e timpul pierdut”. Mda… Și nici TVA-ul nu a crescut # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a încercat să iasă prin ironie din încurcătura în care l-a băgat Donald Trump când i-a încurcat funcția și s-au referit la el ca la „premierul României”. Ironia prin care a încercat […] The post Nicușor Dan, după ce Trump i-a greșit funcția și l-a făcut premier: „Nu e timpul pierdut”. Mda… Și nici TVA-ul nu a crescut appeared first on IMPACT.ro.
Sondaj: în caz de război, 20% dintre români fug din țară, 11% se ascund, 5% își scot certificat că au platfus # Impact.ro
Procentul celor care spun că ar lupta pentru apărarea patriei este de 48%, în scădere cu două procente față de un sondaj similar făcut în urmă cu doi ani. Se poate spune că „progresăm” inclusiv […] The post Sondaj: în caz de război, 20% dintre români fug din țară, 11% se ascund, 5% își scot certificat că au platfus appeared first on IMPACT.ro.
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: l-a făcut „prim-ministru”. Urmează pe net averse de „turu’ 2 ânapoi” de la adepții „alesului” # Impact.ro
Mică gafă a președintelui Donald Trump, care l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministrul României” la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington. E de apreciat totuși că domnul Trump nu a încurcat numele țării. […] The post Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: l-a făcut „prim-ministru”. Urmează pe net averse de „turu’ 2 ânapoi” de la adepții „alesului” appeared first on IMPACT.ro.
Șoferul anului în București. Ajută călătorii să se urce în troleibuz ca în telecabină la Cota 2000 # Impact.ro
Iată că ce nu a făcut primăria în privința deszăpezirii.reușesc să corecteze cât de cât unii șoferi mai responsabili decât autoritățile. În imagini, un șofer de troleibuz dă la propriu o mână de ajutor călătorilor […] The post Șoferul anului în București. Ajută călătorii să se urce în troleibuz ca în telecabină la Cota 2000 appeared first on IMPACT.ro.
Fratele regelui Charles a fost arestat, fiind vizat în dosarul Epstein. Îi putem recomanda o țară unde scapă prin prescriere # Impact.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat aztazi, chiar de ziua lui, fiinde acuzat de comportament necorespunzător în funcții publice. Comportamentul necorespunzător este legat, cel mai probabil, de prestația de mare excepție cu care […] The post Fratele regelui Charles a fost arestat, fiind vizat în dosarul Epstein. Îi putem recomanda o țară unde scapă prin prescriere appeared first on IMPACT.ro.
Raed Arafat își cere scuze pentru RO-ALERT-ul de la 4 dimineața și promite modificări ale semnalului sonor. Eventual să bage zgomot de bormașină # Impact.ro
Domnul Raed Arafat, șeful ISU, a explicat rostul mesajului RO-ALERT dat la 4 dimineața pentru codul roșu de iad alb, cum ar spune meteorologii de la programele de știri. Șeful ISU spune că mesajul trebuia […] The post Raed Arafat își cere scuze pentru RO-ALERT-ul de la 4 dimineața și promite modificări ale semnalului sonor. Eventual să bage zgomot de bormașină appeared first on IMPACT.ro.
Celtic – Stuttgart, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 19 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Celtic Park din Glasgow, şi va fi […] The post Europa League: Celtic vs Stuttgart – Şvabii, uşor favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
PAOK Salonic – Celta Vigo, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 19 februarie 2026, de la ora 19:45, pe Stadion Toumba, şi va fi […] The post Europa League: PAOK Salonic vs Celta Vigo – Duel românesc pe Toumba appeared first on IMPACT.ro.
Mugur Isărescu, profesionistul perfect, fără înlocuitori, atrage atenția: reducerea inflației prin tăieri poate aduce recesiune mare # Impact.ro
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR pe care nu am avea cu cine să îl înlocuim dacă, Doamne ferește, ar decide să se retragă, a venit astăzi cu câteva aprecieri macroeconomice vizavi de situația mai delicată prin […] The post Mugur Isărescu, profesionistul perfect, fără înlocuitori, atrage atenția: reducerea inflației prin tăieri poate aduce recesiune mare appeared first on IMPACT.ro.
Avem probabil cea mai bună echipă din lume la această disciplină de iarnă: împinsul mijlocului de transport în comun de către călători până iese din zăpadă. Dar e și normal să din cei mai buni […] The post Jocurile Olimpice de Iarnă de la București, echipa călătorilor STB appeared first on IMPACT.ro.
