Mai (mulţi) bolnavi şi săraci. Numărul orădenilor cu handicap grav a crescut pentru al patrulea an consecutiv, la 2.382 de persoane

Premiul „Dreptate înghesuită” se acordă, cu profund respect pentru răbdarea justițiabililor, Tribunalului Bihor, instituție care a demonstrat că Justiția nu depinde doar de legi, ci și de metrii pătrați pe care îi ocupă. Asta pentru că în impunătorul Palat de Justiţie din Oradea, o bijuterie renovată cu 10 ani în urmă pe un purcoi de bani, procesele civile se amână cu lunile, și nu pentru că ar lipsi magistrații, ci pentru că nu ar exista suficiente săli de judecată.