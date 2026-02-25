Șoferii care nu-și plătesc amenzile riscă să rămână fără permis. Care e formula de calcul și de când ar putea intra în vigoare mecanismul

19:40

Românul de rând, cel care își face calculele la sânge la fiecare început de lună, a ajuns la concluzia că trăiește într-o țară cu două agende. Una este a lui, în care taxele cresc, impozitele se umflă, energia și mâncarea costă mai mult decât în toate celelalte state europene, iar promisiunile despre „reformă” se traduc […] The post Slava Ucraina! Că, poate, vă era dor… first appeared on Ziarul National.