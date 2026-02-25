Managerii de spitale din Timișoara cer reguli clare pentru programul medicilor între public și privat / ”Trebuie să stea la programul de lucru pentru care sunt plătiți” / ”Legea e destul de permisivă”
25 februarie 2026
Declarațiile privind respectarea programului de lucru al medicilor din spitalele publice stârnesc dezbateri la nivel național. Discuțiile au loc în contextul controalelor anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, susține că medicii care neglijează spitalul public […]
• • •
Drumarii au anunţat că DN 67C Novaci – Rânca, închis marţi seara din cauza viscolului, a fost redeschis miercuri dimineaţă, transmite Agerpres. „Seara trecută, în jurul orei 19:00, din cauza viscolului ce a dus la scăderea vizibilităţii de foarte multe ori la zero, când nu se mai putea deloc acţiona, am fost nevoiţi să luăm […]
Mii de oameni din Slovacia au participat la un marş pro-Ucraina şi au cerut demisia premierului Fico # G4Media
Mii de persoane au ieşit marţi pe străzi la Bratislava pentru a-şi arăta sprijinul faţă de Ucraina în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul invaziei Rusiei, deşi guvernul slovac a oprit aprovizionarea cu energie a Ucrainei devastate de război, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Demonstranţii pro-ucraineni au protestat […]
Meteorologii anunță că până joi dimineața va ploua și va bate vântul în toată țara, iar la munte va fi viscol și va ninge, depunându-se strat de zăpadă, anunță Mediafax. Potrivit unei informări meteorologice valabile până joi la ora 8.00, vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în […]
Patru persoane au murit înjunghiate marți, iar agresorul lor presupus a fost ucis de poliție, nu departe de Seattle, în nord-vestul Statelor Unite, au indicat autoritățile locale. Acestea nu au comunicat până în prezent detalii despre victime, potrivit Le Figaro. Se cunoaște doar vârsta suspectului, 32 de ani. „Mai mulți martori au semnalat la ora […]
Peste 100 de copii racolaţi de persoane din Rusia pentru a comite atentate pe teritoriul Ucrainei, susţine ministrul de Interne # G4Media
Peste o sută de copii au fost racolaţi de persoane din Federaţia Rusă pentru a fi determinaţi să comită atentate pe teritoriul Ucrainei, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klymenko, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, „cel mai adesea, copiii sunt racolaţi pentru a da foc maşinilor, clădirilor administrative şi pentru servicii de curierat". Minorii sunt cooptaţi […]
Fie că este prima bicicletă a copilului sau următorul pas după un model mai mic, alegerea corectă este esențială pentru siguranță, confort și plăcerea de a pedala. O bicicletă pentru copii nu este doar un mijloc de distracție, ci un instrument care contribuie la dezvoltarea echilibrului, coordonării și încrederii în sine. Pe piață există modele […]
Real Madrid pornește ca mare favorită returul cu Benfica din play-off-ul optimilor din Champions League după 1-0 în tur. Tot miercuri vor mai juca PSG, și Juventus. Învingătoare cu 1-0 la Lisabona, Real Madrid este considerată mare favorită la calificarea în optimile Ligii Campionilor la fotbal. Cu toate că avea absențe notabile în lot (Dean […]
SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei # G4Media
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat marţi ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanişina, relatează Reuters, citată de Agerpres. Ambasadoarea ucraineană a descris mesajul ca fiind un demers formal, […]
Bivolii se luptă să redevină o prezență obișnuită în fermele românești / Călin Zanc: „Din păcate, nu suntem ascultați cât ar trebui!” # G4Media
Bivolii au fost vreme de secole o prezență obișnuită în șeptelul din România. Din păcate, în ultimele decenii, numărul lor a scăzut constant. Asta deși sunt, din unele puncte de vedere, mai avantajoși decât vacile, notează G4Food. Față de vaci, bivolii au o perioadă de creștere ceva mai lungă. Acesta a fost principalul motiv pentru […]
Inter a părăsit Champions League înainte de faza optimilor, iar în presa din Spania au apărut zvonuri conform cărora Cristi Chivu va fi înlocuit în vara acestui an cu Diego Simeone. „Știri false", transmite Giuseppe Marotta, președintele grupării de pe Giuseppe Meazza. Nu a fost o zi fastă pentru Interul lui Chivu (45 de ani) […]
Mesaj confuz al rectorului de la Suceava, Mihai Dimian, în cărți pentru a fi ministru al Educației: Încurajez colegii să fie membri ai partidelor politice, partidele au nevoie de resurse umane de calitate. Însă politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România și afectează negativ sistemul # G4Media
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, lansează un mesaj confuz cu privire la opinia sa despre înscrierea profesorilor în partidele politice. Într-un text publicat ca reacție la informațiile publicate și de Edupedu.ro conform cărora este susținut de PSD și este soluția de moment a lui Ilie Bolojan la funcția de ministru al Educației, Mihai Dimian […]
Politehnica Bucureşti va avea un nou cămin studenţesc, cu 170 de locuri de cazare / Investiție de 38 de milioane de lei # G4Media
Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti va avea un nou cămin studenţesc în complexul Regie, cu o capacitatea de 170 de locuri, care va fi realizat prin intermediul unui proiect cofinanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, transmite Agerpres. În acest sens Politehnica Bucureşti, în calitate de beneficiar, lansează miercuri proiectul „Cămin […]
FOTO Un Corcodel mare, salvat de un polițist local / Pasărea face parte dintr-o specie protejată și a zburat din Delta Văcărești / ”Probabil a căzut din cauza epuizării sau a condițiilor meteo” # G4Media
Un Corcodel mare (Podiceps cristatus), o specie protejată, a fost salvat de un polițist local din București, după ce a căzut în zăpadă în curtea unei instituții aflată pe Șoseaua Olteniței, anunță Poliția Locală a Municipiului București. "Un „maratonist" al apelor, salvat din zăpadă! Misiune specială pentru Ștefan, colegul nostru de la PolițiaAnimalelor. A ajutat […]
Notiţele lui Mussolini de la întâlnirea sa cu Hitler la Castelul Klessheim, găsite de carabinieri pe piața de antichități, au fost restituite Arhivelor de Stat din Roma # G4Media
Cinci coli de hârtie scrise de mână de Benito Mussolini, notiţe referitoare la întâlnirea sa cu Adolf Hitler din 22 aprilie 1944, la Castelul Klessheim din Salzburg, au fost descoperite de carabinierii din cadrul Unităţii de Protecţie a Patrimoniului Cultural din Torino, care au restituit manuscrisul Arhivelor Centrale de Stat din Roma, pentru a fi […]
„Va fi interesant să-l vedem pe Hamilton luptând pentru victorii cu Ferrari”, spune Lando Norris # G4Media
A mai rămas puțin timp până la startul noului sezon din Formula 1, iar echipele fac ultimele pregătiri. Întrebat despre șansele lui Lewis Hamilton de a impresiona alături de Ferrari, Lando Norris a precizat că se așteaptă ca în 2026 multiplul campion mondial să lupte pentru victorii alături de Scuderie. Max Verstappen, tot mai pregătit […]
Sindicatele din învăţământ protestează miercuri în faţa Palatului Cotroceni, nemulțumite de măsurile de austeritate ale guvernului # G4Media
Sindicatele din învăţământ organizează, miercuri, un protest, în faţa Palatului Cotroceni, pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, scrie Agerpres. Potrivit informaţiilor transmise de Primăria Capitalei, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret" şi Federaţia Naţională […]
Sora dictatorului Kim Jong-un devine unul dintre cele mai influente personaje ale regimului din Coreea de Nord # G4Media
Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată la conducerea unui departament-cheie al Partidului Muncitorilor, la un congres care se ţine o dată la cinci ani la Phenian, transmite La Libre Belgique, citată de Rador. Influenta Kim Yo Jong a fost promovată de partidul de guvernare la un congres crucial care se […]
Guvernul britanic va publica documente confidențiale despre numirea fostului prinț Andrew / Parlamentarii britanici au solicitat „o mai mare responsabilitate din partea monarhiei” # G4Media
Deputații britanici au adoptat marți o rezoluție prin care solicită desecretizarea dosarelor referitoare la numirea lui Andrew Mountbatten-Windsor în postul de emisar comercial al Regatului Unit, arată Euronews citat de Mediafax. Guvernul britanic a comunicat intenția de a divulga actele referitoare la desemnarea lui Andrew Mountbatten-Windsor ca reprezentant comercial, urmare a votului favorabil din partea […]
VIDEO 4 ani de război / Ludmila, refugiată în România la 70 de ani: „Nu, nu, nu, niciodată. Nu iertăm niciodată Rusia” / De la viața în URSS, din tată rus și mamă supraviețuitoare a Holodomorului, la cum și-a făcut noi prieteni „prin desene și semne” – episodul 4 # G4Media
„Nu, nu, nu, niciodată" – acesta este răspunsul scurt și spus fără nicio urmă de îndoială al Ludmilei, o femeie de 70 de ani din Nicolaev care trăiește de aproape patru ani în Constanța, atunci când este întrebată dacă poporul ucrainean va putea vreodată să ierte Rusia după invazia sângeroasă din 2022. În 24 februarie […]
Cristi Chivu, după eliminarea surprinzătoare din Champions League: „Este greu să găsești energie când joci la fiecare trei zile” # G4Media
Bodo/Glimt a dat lovitura pe Giuseppe Meazza și a învins-o pe Inter cu 2-1 în returul play-off-ului pentru optimile Champions League. Norvegienii se impunseseră cu 3-1 în tur, iar liderul din Serie A părăsește competiția. La finalul partidei, Cristi Chivu a spus că este greu să găsești energie când joci din trei în trei zile. […]
Mașinile electrice încep să devină o problemă pentru ISU Sibiu: „Ultimul exemplu e din weekend, când a ars o mașină” # G4Media
Numărul tot mai mare de mașini electrice înmatriculate în județul Sibiu începe să devină o problemă pentru ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență) Sibiu. Eventualitatea apariției unui incendiu la un acumulator electric presupune proceduri standard complexe, dotări speciale și urmări încă neclare, anunță Turnul Sfatului. Spre exemplu, dacă un acumulator electric de la o mașină […]
Sondaj cu o lună înaintea alegerilor din Ungaria: Partidul de opoziție conduce cu 11 puncte în fața lui Viktor Orban # G4Media
Avantajul partidului de opoziție Tisza față de partidul de guvernământ Fidesz a crescut la nivelul întregii populații cu drept de vot la 11 puncte (42% vs. 31%), iar în rândul anumitor alegători care pot vota a crescut la 20 de puncte procentuale (55% vs. 35%), potrivit unui studiu realizat de institutul Median și citat de […]
Autoritățile avertizează că miercuri dimineața sunt probleme pe mai multe șosele din România din cauza unui accident, a viscolului și a lucrărilor, informează Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineața, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrada 1, în dreptul kilometrului 30, pe sensul de mers spre București, în […]
Comisia Europeană vrea să interzică permanent importurile de petrol din Rusia / O majoritate calificată a statelor membre ar putea ocoli veto-ul Ungariei # G4Media
Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE și unui document consultat de Reuters. Doi oficiali ai UE au declarat pentru Reuters că momentul ales a fost conceput pentru a împiedica […]
Analiză a publicației Ukrinform, via Rador: În urmă cu patru ani, la 24 februarie 2022, în jurul orei 03:40, prima coloană de tancuri rusești a pătruns pe teritoriul regiunii est-ucrainene Luhansk, iar locuitorii multor orașe s-au trezit în urma atacurilor primelor rachete inamice. Potrivit Ukrinform, în cei patru ani de război la scară largă, Ucraina […]
Cel mai amplu studiu european, bazat pe date din trafic: hibridele plug-in consumă cu peste 300% mai mult decât pe hârtie / Mai sunt o soluție de tranziție sau doar o iluzie contabilă? # G4Media
Hibridele plug-in au fost ani la r
Zeci de parlamentari democrați au boicotat discursul lui Trump din Congres și au vorbit în fața Capitoliului din Washington / Democratul Al Green, evacuat din sală # G4Media
Peste 30 de parlamentari democraţi care au decis să boicoteze discursul despre Starea Uniunii al preşedintelui Donald Trump au vorbit pe rând marţi seara în faţa Capitoliului din Washington unde liderul de la Casa Albă urma să se adreseze Congresului, notează AFP. „Starea Uniunii Poporului” are loc pe marea esplanadă National Mall, în apropierea Capitoliului. […] © G4Media.ro.
Analiză LE MONDE (Franța), via Rador: Orașul, aflat mult timp sub influența Rusiei, apoi a Uniunii Sovietice, din cauza portului său și a accesului la Marea Neagră, continuă procesul de demontare a narațiunii proruse și de reapropriere a identității sale, spre nemulțumirea susținătorilor păstrării „moștenirii culturale ruse”. Într-o curte interioară din centrul Odesei, marele oraș […] © G4Media.ro.
Analiză Liberation, via Rador: La Ujhorod, la granița cu Slovacia, carnetele de comenzi ale fabricilor de îmbrăcăminte se subțiază după retragerea multor mărci europene. Războiul le afectează competitivitatea și le împinge spre producția militară. Sub luminile reci de neon, Svetlana împinge o bucată de material cu model de camuflaj sub acul mașinii sale de cusut, […] © G4Media.ro.
Tot mai mulți pelerini din România vin la Muntele Athos. Explicații: revigorarea sentimentului religios în țară și nevoia de diferențiere față de Rusia # G4Media
Analiză a publicației elene Kathimerini, via Rador: În fața Biroului pentru pelerini din Ouranoupoli, înainte de a se crăpa de ziuă, mai mulți bărbați se înghesuie pentru a-și primi permisele de ședere, „viza” de câteva zile necesară pentru a intra în comunitatea monastică de la Muntele Athos. Jumătate dintre pelerinii de la coadă sunt români. […] © G4Media.ro.
Candidaţii pentru şefia DIICOT susţin interviurile la Ministerul Justiţiei / Procurorul militar Bogdan Pîrlog, printre cei înscriși în cursă # G4Media
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism susţin, miercuri, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei. Este vorba despre Ioana-Bogdana Albani, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-şef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu la DIICOT Piteşti, Codrin-Horaţiu Miron, procuror-şef […] © G4Media.ro.
Bancă de lapte matern pentru prematuri la Târgu Mureș / ”Cea mai importantă piesă e un aparat care permite pasteurizarea. Laptele este încălzit lent până la 62,5° și răcit brusc” # G4Media
Municipiul Târgu-Mureș ar putea deveni unul dintre orașele din România în care se va înființa o bancă de lapte matern, un centru medical specializat care răspunde unei nevoi importante în îngrijirea copiilor aflați în situații critice, în special a nou-născuților prematuri sau cu probleme de sănătate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu […] © G4Media.ro.
Cum văd oamenii aflați în Chișinău războiul din Ucraina și ce cred ei că ar trebui să urmeze # G4Media
Analiză Radio Chișinău, via Rador: Războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina la 24 februarie 2022 a schimbat radical viața din regiune și a avut un impact direct și asupra Republica Moldova – prin valurile de refugiați, presiuni economice și energetice, dar și printr-un război informațional. La patru ani de la începutul agresiunii ruse asupra […] © G4Media.ro.
Uruguayul declară stare de urgenţă agricolă din cauza lipsei de apă / Țara trece prin cea mai gravă secetă din ultimii 70 de ani # G4Media
Uruguayul a declarat marţi stare de urgenţă agricolă din cauza lipsei de apă în mai multe regiuni din sudul ţării, ceea ce va permite implementarea unui ajutor pentru aproape 2.000 de mici fermieri, notează Agerpres, care citează AFP. Starea de urgenţă decretată de Ministerul Agriculturii va fi în vigoare timp de 90 de zile pentru […] © G4Media.ro.
Donald Trump a susținut cel mai lung discurs din istorie în fața Congresului american: 107 minute # G4Media
Cu o durată de 1 oră şi 47 de minute, preşedintele american Donald Trump a ţinut marţi cel mai lung discurs despre Starea Uniunii în faţa Congresului SUA, informează miercuri EFE şi AFP. Trump însuşi avertizase cu o zi înainte că va susţine un discurs foarte lung în faţa Congresului. Astfel, el a depăşit ca […] © G4Media.ro.
Bulgarii sunt înaintea cehilor, polonezilor, românilor și turcilor în ceea ce privește averea deținută – raport al băncii elvețiene UBS # G4Media
Situația financiară netă a bulgarilor este mai bună decât cea a cehilor, polonezilor, românilor și turcilor, potrivit unui raport al băncii elvețiene UBS – Global wealth report 2025, citat de publicația bulgară 24Chasa, via Rador. Situația financiară netă, numită și „avere”, reprezintă valoarea totală a ceea ce deține o gospodărie, minus datoriile sale. Indicatorul include […] © G4Media.ro.
Riscul de alergie creşte cu 70% în cazul copiilor care au ambii părinţi alergici. Dr. Felicia Bănărescu: “Alergiile nu se moştenesc direct, dar se moşteneşte predispoziţia de a face alergii” # G4Media
Într-un mediu ambiental din ce în ce mai poluat, cu schimbări climatice din ce în ce mai pronunţate, dar şi un stil de viaţă care presupune mult stres şi consum mare de alimente procesate, incidenţa alergiilor de tot felul este în continuă creştere. Asistent univeristar doctor Felicia Bănărescu, medic specialist alergolog în Clinica MedLife Cetăţii […] © G4Media.ro.
Interul lui Chivu, eliminat din Liga Campionilor / Un nou eșec cu Bodø Glimt / Celelalte rezultate de marți # G4Media
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost eliminată marți seara din Liga Campionilor după 1-2 pe teren propriu cu FK Bodø/Glimt, în manșa retur a play-off-ului. Norvegienii s-au impus cu 5-2 la general (3-1 în tur) și merg în optimile competiției, anunță Mediafax. A fost final de drum european pentru Inter, finalistă în ediția […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării, despre pensiile militarilor: nu sunt „îmbuibații societății”, un pensionar la 48 de ani / ”Sunt colegi în MApN, cărora le semnez în delegații. Au 23 de lei diurnă” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că nu se teme că Armata rămâne fără militari, deși mulți se vor pensiona din cauza modificărilor legislative. El afirmă că societatea trebuie să se uite spre militari din toate unghiurile: primesc diurne infime, pleacă de acasă și trebuie să suporte chiria, notează Mediafax. Radu Miruță a fost întrebat, […] © G4Media.ro.
La patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, liderii Uniunii Europene au mers la Kiev fără noile sancțiuni împotriva Moscovei și fără împrumutul de 90 de miliarde de euro promise lui Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a blocat ambele inițiative din cauza unei dispute legate de petrol, tensionând și mai mult relațiile dintre […] © G4Media.ro.
Max Verstappen transmite încă o dată că nu se vede concurând încă multe sezoane în Formula 1. Multiplul campion mondial spune că timpul petrecut cu familia este mult mai important decât orice trofeu. „Cultura fricii” a dispărut de la Ferrari Nu mai este mult timp până la startul noului sezon din Formula 1, iar Verstappen […] © G4Media.ro.
Bolojan: Ministrul Educației va fi nominalizat în zilele următoare, când mă întorc de la Bruxelles / Vineri expiră interimatul premierului # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că va nominaliza un nou ministru al Educației „zilele următoare”, după ce se va întoarce de la Bruxelles, transmite Mediafax. Întrebat, marți seara, după ședința extraordinară de guvern, când va face nominalizarea pentru un nou ministru al Educației, premierul Ilie Bolojan a spus că „ministrul Educației va fi nominalizat […] © G4Media.ro.
Lista rușinii. Numele datornicilor vor putea fi publicate de autoritățile locale / Cseke Attila: Această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică # G4Media
Ordonanţa de urgenţă privind administraţia prevede posibilitatea de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. „Se instituie o procedură de posibilitate de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, astfel încât această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică, dar şi o […] © G4Media.ro.
Liceeni din Cluj și Constanța, calificați la finala concursului de ”debate” Cambridge Union Schools / Tema finalei: O Uniune Europeană ” tot mai strânsă” versus modelul una ”cu mai multe viteze” # G4Media
Prima ediție din România a prestigiosului turneu internațional de dezbateri Cambridge Union Schools și-a desemnat câștigătorii. Echipa Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca a obținut locul I, iar echipa Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța s-a clasat pe locul al doilea, anunță Agenția de presă Rador, care citează București FM. Cele două echipe vor […] © G4Media.ro.
Atlético învinge categoric Brugge, la Madrid, și se califică în optimi în Liga Campionilor / În optimile de finală va întâlni pe Liverpool sau Tottenham # G4Media
Atlético de Madrid s-a calificat în optimile de finală ale UEFA Champions League, după ce a învins categoric, marți seară, scor 4-1, pe Club Brugge KV, pe stadionul Riyadh Air Metropolitano. Eroul serii a fost Alexander Sorloth, autor al unui hat-trick, anunță Mediafax. Atletico a deschis scorul în minutul 23, când Sorloth a câștigat duelul […] © G4Media.ro.
Biserică veche de 242 de ani, mâncată de o ciupercă / Biserica de lemn din satul Uilac, județul Harghita s-a prăbușit / ”Nu ne-am apropiat prea mult, deoarece se poate duce această ciupercă în orice încăpere” # G4Media
Situația datează de peste 15 ani, când s-a schimbat podeaua clădirii. Atunci s-a efectuat o lucrare neautorizată, care a dus la dezvoltarea unei ciuperci în lemn care a erodat construcția, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Anul trecut s-au făcut noi sesizări privind degradarea accentuată a bisericii, care este monument istoric, […] © G4Media.ro.
VIDEO Ilie Bolojan, mesaj după propunerea de reducere a indemnizației pentru titlul de doctor: ”E o practică pe care nu veți regăsi în țările din vestul Europei” / ”Nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe, dedicare” # G4Media
Ilie Bolojan a vorbit marți seară despre gestul profesorului Cristian Preda, fost europarlamentar și fost consilier prezidențial în mandatele lui Traian Băsescu, care și-a rupt în timpul unei emisiuni diploma de doctor. El a protestat după ce Guvernul a anunțat că are în vedere reducerea indemnizației pentru titlul de doctor la 500 lei brut pe […] © G4Media.ro.
Ministerul Culturii: Instituţiile publice de cultură nu intră sub incidenţa măsurilor de reducere a cheltuielilor ori a personalului # G4Media
Instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea unităţilor administrativ-teritoriale ori a ministerului de resort nu intră sub incidenţa măsurilor de reducere a cheltuielilor ori a personalului în urma adoptării de către Guvern a ordonanţa de urgenţă care stabileşte măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a sectorului public. „În pachetul de reglementări au fost preluate observaţiile Ministerului […] © G4Media.ro.
Actorul Robert De Niro îndeamnă americanii să „reziste” lui Donald Trump și să „salveze țara”: „Trump o distruge. Este bolnav. Este o porcărie” # G4Media
Robert De Niro s-a emoționat în timpul unei apariții recente în podcastul „The Best People With Nicole Wallace”, unde actorul a îndemnat oamenii să „reziste” președintelui Donald Trump și administrației sale, scrie Variety. „Povestea este țara noastră, iar Trump o distruge, și cine știe care sunt motivele lui, dar este bolnav, este distrus”, a spus […] © G4Media.ro.
