O comună din Iași e executată silit pentru o datorie de 1,2 milioane de euro / Un localnic a pierdut fonduri europene pentru că primăria nu a emis la timp documente / Primar: Vom solicita un sprijin de la Guvern

Analiză Liberation, via Rador: La Ujhorod, la granița cu Slovacia, carnetele de comenzi ale fabricilor de îmbrăcăminte se subțiază după retragerea multor mărci europene. Războiul le afectează competitivitatea și le împinge spre producția militară. Sub luminile reci de neon, Svetlana împinge o bucată de material cu model de camuflaj sub acul mașinii sale de cusut, […]