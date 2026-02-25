Bolojan: Dacă în anii următori se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, eu personal o voi susţine
G4Media, 25 februarie 2026 11:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că pe actualul sistem de organizare administrativ-teritorială a ţării fuziunea dintre localităţi este o procedură greoaie, menţionând că, în condiţiile în care, în anii următori, se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, el personal va susţine acest lucru, transmite Agerpres. „Pe partea de reformă în administraţie, […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
12:10
Polițiștii prahoveni au făcut miercuri 34 de percheziții într-un dosar care vizează mafia pariurilor sportive, potrivit unui comunicat. Perchezițiile au vizat clubul sportiv Paulești și rude ale manelistului Florin Salam și au avut loc în București, Păulești, Câmpulung, Râmnicu Vâlcea, Dej și localitățile ilfovene Dobroiești, Fundeni, Chiajna, Voluntari, Tunari. Printre cei vizați de percheziții se […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
12:00
Rusia trimite migranți prin tuneluri subterane din Belarus în Europa, ca parte a războiului hibrid împotriva Occidentului. Belarus, un stat marionetă al Rusiei condus de dictatorul Alexander Lukashenko, a folosit specialiști din Orientul Mijlociu cu „un nivel ridicat de expertiză” pentru a proiecta tunelurile, au declarat oficialii polonezi pentru The Telegraph. Tactica marchează o nouă […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:50
O comună din Iași e executată silit pentru o datorie de 1,2 milioane de euro / Un localnic a pierdut fonduri europene pentru că primăria nu a emis la timp documente / Primar: Vom solicita un sprijin de la Guvern # G4Media
Sediul primăriei şi dispensarul medical din comuna ieşeană Bălțați sunt la un pas să fie scoase la licitaţie, anunță Antena3.ro. În plus, păşunile dar şi alte bunuri vor fi vândute, pentru că localitatea este executată silit. Bunurile vor acoperi echivalentul unei despăgubiri de 1,2 milioane de euro, după ce edilii au pierdut un proces cu […] © G4Media.ro.
11:50
Bolojan: Dacă în anii următori se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, eu personal o voi susţine # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că pe actualul sistem de organizare administrativ-teritorială a ţării fuziunea dintre localităţi este o procedură greoaie, menţionând că, în condiţiile în care, în anii următori, se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, el personal va susţine acest lucru, transmite Agerpres. „Pe partea de reformă în administraţie, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:40
Schimbare la nivel înalt în handbalul masculin: Talant Dujshebaev, noul selecționer la Franței # G4Media
Guillaume Gille a părăsit naționala de handbal masculin a Franței, iar în locul său selecționer a fost numit Talant Dujshebaev. Fost legendar coordonator de joc, Talant Dujshebaev va debuta pe banca naționalei Franței în data de 19 martie, într-un meci amical cu Spania (va avea loc la Le Mans). Între 1995 și 2002, Dujshebaev a […] © G4Media.ro.
11:30
15 state democrate dau în judecată administraţia Trump pentru politica sa antivaccinistă ce vizează copiii # G4Media
Cincisprezece state democrate au anunţat marţi că vor intenta procese împotriva administraţiei Trump pentru a contesta reducerea numărului de vaccinuri recomandate copiilor, măsură pe care aceasta a implementat-o şi pe care o critică drept contrară ştiinţei, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Odată cu această reformă adoptată de secretarul sănătăţii Robert Kennedy Jr., […] © G4Media.ro.
11:30
Ioana Albani, candidată la șefia DIICOT: Avem nereguli cu denunţurile făcute pe fapte minore de inculpaţi acuzaţi de omor. E fenomen, denunţul poate reduce pedeapsa la jumătate # G4Media
Procurorul Ioana-Bogdana Albani, care candidează la funcţia de procuror-şef al DIICOT, a declarat miercuri că a fost constatată o vulnerabilitate în cadrul DIICOT cu privire la modul în care sunt înregistrate denunţurile făcute de persoane acuzate de infracţiuni grave, printre care omor şi tentativă de omor, şi care le dau informaţii procurorilor pentru fapte minore […] © G4Media.ro.
11:20
Cum se schimbă preferințele iubitorilor de câini: De ce tot mai mulți oameni renunță la câinii cu bot turtit # G4Media
Un studiu recent realizat de Royal Veterinary College (RVC) și parțial finanțat de RSPCA arată că publicul din Marea Britanie începe să prefere versiuni mai sănătoase ale câinilor cu bot turtit. Deși rase precum Bulldogul Francez și Pugul rămân populare, problemele de sănătate asociate cu conformația brahicefalică continuă să ridice semne de întrebare. Câinii cu bot turtit au, de obicei, boturi foarte scurte, ochi mari, pliuri ale […] © G4Media.ro.
11:20
Ce măsuri conține reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan / Dispar 45.600 de posturi, economii de 1,6 miliarde lei în 2026 / Scade indemnizația de doctorat / Se reduce numărul de polițiști locali # G4Media
Reforma administrației adoptată marți seara de Guvernul Bolojan va conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal cu peste 1,6 miliarde de lei în anul 2026 și cu peste 3 miliarde de lei în anul 2027. Reforma prevede, printre altele, reducerea numărului de posturi din instituțiile prefectului se […] © G4Media.ro.
11:20
USR a demarat un demers legislativ ce vizează reproducerea umană asistată medical (RUAM) în România, care să cuprindă cele mai importante concluzii care au reieșit din dezbaterea „Reglementarea domeniului fertilizării în vitro (FIV) în România – elaborarea unei legislații etice, incluzive și sustenabile”, dezbatere organizată de senatoarele USR Ruxandra Cibu Deaconu și Cynthia Păun. Dezbaterea […] © G4Media.ro.
11:20
Partidul extremist AUR ia la țintă toți miniștrii: a depus moțiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter # G4Media
Partidul extremist AUR a depus miercuri în plenul Senatului o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter, intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”, potrivit unui comunicat al partidului. AUR a depus moțiuni simple împotriva tuturor miniștrilor. Cu excepția moțiunii împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a fost votată […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:10
Primul primar care anunță că va elimina complet păcănelele din oraș datorită reformei administrației. Mario De Mezzo, edilul Slatinei: În prima ședință de Consiliu local voi propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc # G4Media
Mario De Mezzo (PNL), primarul Slatinei, a anunțat miercuri că în prima ședință de Consiliu local va propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc. El este primul primar care anunță o astfel de măsură. Ordonanța de urgență de reformă în administrație, adoptată marți de guvern, le permite primăriilor să decidă dacă […] © G4Media.ro.
11:00
Deputat PSD amenință cu ruperea coaliției dacă guvernul Bolojan nu adoptă măsurile sociale / Ce conține pachetul anti-sărăcie propus # G4Media
Deputatul social-democrat Alin Chirilă a lansat miercuri, 25 februarie, un avertisment categoric la adresa partenerilor de coaliție: Partidul Social Democrat condiționează rămânerea la guvernare de includerea în bugetul de stat a măsurilor de protecție socială și de susținere a investițiilor. „Românii nu mai au răbdare și cer măsuri urgente de susținere economică. Solicit premierului Bolojan […] © G4Media.ro.
10:50
Curtea Constituțională dezbate miercuri sesizările AUR privind numirea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune # G4Media
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizările Alianţei pentru Unirea Românilor în legătură cu hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTV) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), transmite Agerpres. Alianţa pentru Unirea Românilor susţine în sesizările trimise instanţei constituţionale că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară a […] © G4Media.ro.
10:40
Ucraina nu va mai reconstrui şcoli din regiunile depopulate ca urmare a războiului / Oficial guvernamental: Se schimbă priorităţile # G4Media
Ucraina nu va mai reconstrui şcolile din regiunile depopulate ca urmare a războiului, susţine şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, în multe regiuni ale Ucrainei, în special în cele de la frontiera cu Rusia, populaţia s-a refugiat, iar indicatorii demografici sunt îngrijorători. „Războiul a schimbat […] © G4Media.ro.
10:40
Departamentul american de Justiție a eliminat unele dosare Epstein legate de acuzațiile că președintele Trump ar fi abuzat sexual o minoră / “53 de pagini lipsă” (NPR) # G4Media
Departamentul american de Justiție a reținut unele dosare Epstein legate de acuzațiile că președintele Trump ar fi abuzat sexual o minoră, potrivit unei anchete NPR. De asemenea, a eliminat unele documente din baza de date publică în care acuzațiile împotriva lui Jeffrey Epstein îl menționează și pe Trump. Unele dosare nu au fost făcute publice, […] © G4Media.ro.
10:30
Drumarii au anunţat că DN 67C Novaci – Rânca, închis marţi seara din cauza viscolului, a fost redeschis miercuri dimineaţă, transmite Agerpres. „Seara trecută, în jurul orei 19:00, din cauza viscolului ce a dus la scăderea vizibilităţii de foarte multe ori la zero, când nu se mai putea deloc acţiona, am fost nevoiţi să luăm […] © G4Media.ro.
10:20
Mii de oameni din Slovacia au participat la un marş pro-Ucraina şi au cerut demisia premierului Fico # G4Media
Mii de persoane au ieşit marţi pe străzi la Bratislava pentru a-şi arăta sprijinul faţă de Ucraina în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul invaziei Rusiei, deşi guvernul slovac a oprit aprovizionarea cu energie a Ucrainei devastate de război, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Demonstranţii pro-ucraineni au protestat […] © G4Media.ro.
10:20
Managerii de spitale din Timișoara cer reguli clare pentru programul medicilor între public și privat / ”Trebuie să stea la programul de lucru pentru care sunt plătiți” / ”Legea e destul de permisivă” # G4Media
Declarațiile privind respectarea programului de lucru al medicilor din spitalele publice stârnesc dezbateri la nivel național. Discuțiile au loc în contextul controalelor anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, susține că medicii care neglijează spitalul public […] © G4Media.ro.
10:20
Meteorologii anunță că până joi dimineața va ploua și va bate vântul în toată țara, iar la munte va fi viscol și va ninge, depunându-se strat de zăpadă, anunță Mediafax. Potrivit unei informări meteorologice valabile până joi la ora 8.00, vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:10
Patru persoane au murit înjunghiate marți, iar agresorul lor presupus a fost ucis de poliție, nu departe de Seattle, în nord-vestul Statelor Unite, au indicat autoritățile locale. Acestea nu au comunicat până în prezent detalii despre victime, potrivit Le Figaro. Se cunoaște doar vârsta suspectului, 32 de ani. „Mai mulți martori au semnalat la ora […] © G4Media.ro.
10:10
Peste 100 de copii racolaţi de persoane din Rusia pentru a comite atentate pe teritoriul Ucrainei, susţine ministrul de Interne # G4Media
Peste o sută de copii au fost racolaţi de persoane din Federaţia Rusă pentru a fi determinaţi să comită atentate pe teritoriul Ucrainei, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klymenko, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, „cel mai adesea, copiii sunt racolaţi pentru a da foc maşinilor, clădirilor administrative şi pentru servicii de curierat”. Minorii sunt cooptaţi […] © G4Media.ro.
09:40
Fie că este prima bicicletă a copilului sau următorul pas după un model mai mic, alegerea corectă este esențială pentru siguranță, confort și plăcerea de a pedala. O bicicletă pentru copii nu este doar un mijloc de distracție, ci un instrument care contribuie la dezvoltarea echilibrului, coordonării și încrederii în sine. Pe piață există modele […] © G4Media.ro.
09:40
Real Madrid pornește ca mare favorită returul cu Benfica din play-off-ul optimilor din Champions League după 1-0 în tur. Tot miercuri vor mai juca PSG, și Juventus. Învingătoare cu 1-0 la Lisabona, Real Madrid este considerată mare favorită la calificarea în optimile Ligii Campionilor la fotbal. Cu toate că avea absențe notabile în lot (Dean […] © G4Media.ro.
09:30
SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei # G4Media
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat marţi ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanişina, relatează Reuters, citată de Agerpres. Ambasadoarea ucraineană a descris mesajul ca fiind un demers formal, […] © G4Media.ro.
09:30
Bivolii se luptă să redevină o prezență obișnuită în fermele românești / Călin Zanc: „Din păcate, nu suntem ascultați cât ar trebui!” # G4Media
Bivolii au fost vreme de secole o prezență obișnuită în șeptelul din România. Din păcate, în ultimele decenii, numărul lor a scăzut constant. Asta deși sunt, din unele puncte de vedere, mai avantajoși decât vacile, notează G4Food. Față de vaci, bivolii au o perioadă de creștere ceva mai lungă. Acesta a fost principalul motiv pentru […] © G4Media.ro.
09:10
Inter a părăsit Champions League înainte de faza optimilor, iar în presa din Spania au apărut zvonuri conform cărora Cristi Chivu va fi înlocuit în vara acestui an cu Diego Simeone. „Știri false”, transmite Giuseppe Marotta, președintele grupării de pe Giuseppe Meazza. Nu a fost o zi fastă pentru Interul lui Chivu (45 de ani) […] © G4Media.ro.
09:00
Mesaj confuz al rectorului de la Suceava, Mihai Dimian, în cărți pentru a fi ministru al Educației: Încurajez colegii să fie membri ai partidelor politice, partidele au nevoie de resurse umane de calitate. Însă politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România și afectează negativ sistemul # G4Media
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, lansează un mesaj confuz cu privire la opinia sa despre înscrierea profesorilor în partidele politice. Într-un text publicat ca reacție la informațiile publicate și de Edupedu.ro conform cărora este susținut de PSD și este soluția de moment a lui Ilie Bolojan la funcția de ministru al Educației, Mihai Dimian […] © G4Media.ro.
09:00
Politehnica Bucureşti va avea un nou cămin studenţesc, cu 170 de locuri de cazare / Investiție de 38 de milioane de lei # G4Media
Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti va avea un nou cămin studenţesc în complexul Regie, cu o capacitatea de 170 de locuri, care va fi realizat prin intermediul unui proiect cofinanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, transmite Agerpres. În acest sens Politehnica Bucureşti, în calitate de beneficiar, lansează miercuri proiectul „Cămin […] © G4Media.ro.
08:40
FOTO Un Corcodel mare, salvat de un polițist local / Pasărea face parte dintr-o specie protejată și a zburat din Delta Văcărești / ”Probabil a căzut din cauza epuizării sau a condițiilor meteo” # G4Media
Un Corcodel mare (Podiceps cristatus), o specie protejată, a fost salvat de un polițist local din București, după ce a căzut în zăpadă în curtea unei instituții aflată pe Șoseaua Olteniței, anunță Poliția Locală a Municipiului București. ”Un „maratonist” al apelor, salvat din zăpadă! Misiune specială pentru Ștefan, colegul nostru de la PolițiaAnimalelor. A ajutat […] © G4Media.ro.
08:30
Notiţele lui Mussolini de la întâlnirea sa cu Hitler la Castelul Klessheim, găsite de carabinieri pe piața de antichități, au fost restituite Arhivelor de Stat din Roma # G4Media
Cinci coli de hârtie scrise de mână de Benito Mussolini, notiţe referitoare la întâlnirea sa cu Adolf Hitler din 22 aprilie 1944, la Castelul Klessheim din Salzburg, au fost descoperite de carabinierii din cadrul Unităţii de Protecţie a Patrimoniului Cultural din Torino, care au restituit manuscrisul Arhivelor Centrale de Stat din Roma, pentru a fi […] © G4Media.ro.
08:30
„Va fi interesant să-l vedem pe Hamilton luptând pentru victorii cu Ferrari”, spune Lando Norris # G4Media
A mai rămas puțin timp până la startul noului sezon din Formula 1, iar echipele fac ultimele pregătiri. Întrebat despre șansele lui Lewis Hamilton de a impresiona alături de Ferrari, Lando Norris a precizat că se așteaptă ca în 2026 multiplul campion mondial să lupte pentru victorii alături de Scuderie. Max Verstappen, tot mai pregătit […] © G4Media.ro.
08:20
Sindicatele din învăţământ protestează miercuri în faţa Palatului Cotroceni, nemulțumite de măsurile de austeritate ale guvernului # G4Media
Sindicatele din învăţământ organizează, miercuri, un protest, în faţa Palatului Cotroceni, pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, scrie Agerpres. Potrivit informaţiilor transmise de Primăria Capitalei, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională […] © G4Media.ro.
08:20
Sora dictatorului Kim Jong-un devine unul dintre cele mai influente personaje ale regimului din Coreea de Nord # G4Media
Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată la conducerea unui departament-cheie al Partidului Muncitorilor, la un congres care se ţine o dată la cinci ani la Phenian, transmite La Libre Belgique, citată de Rador. Influenta Kim Yo Jong a fost promovată de partidul de guvernare la un congres crucial care se […] © G4Media.ro.
08:20
Guvernul britanic va publica documente confidențiale despre numirea fostului prinț Andrew / Parlamentarii britanici au solicitat „o mai mare responsabilitate din partea monarhiei” # G4Media
Deputații britanici au adoptat marți o rezoluție prin care solicită desecretizarea dosarelor referitoare la numirea lui Andrew Mountbatten-Windsor în postul de emisar comercial al Regatului Unit, arată Euronews citat de Mediafax. Guvernul britanic a comunicat intenția de a divulga actele referitoare la desemnarea lui Andrew Mountbatten-Windsor ca reprezentant comercial, urmare a votului favorabil din partea […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:10
VIDEO 4 ani de război / Ludmila, refugiată în România la 70 de ani: „Nu, nu, nu, niciodată. Nu iertăm niciodată Rusia” / De la viața în URSS, din tată rus și mamă supraviețuitoare a Holodomorului, la cum și-a făcut noi prieteni „prin desene și semne” – episodul 4 # G4Media
„Nu, nu, nu, niciodată” – acesta este răspunsul scurt și spus fără nicio urmă de îndoială al Ludmilei, o femeie de 70 de ani din Nicolaev care trăiește de aproape patru ani în Constanța, atunci când este întrebată dacă poporul ucrainean va putea vreodată să ierte Rusia după invazia sângeroasă din 2022. În 24 februarie […] © G4Media.ro.
08:10
Cristi Chivu, după eliminarea surprinzătoare din Champions League: „Este greu să găsești energie când joci la fiecare trei zile” # G4Media
Bodo/Glimt a dat lovitura pe Giuseppe Meazza și a învins-o pe Inter cu 2-1 în returul play-off-ului pentru optimile Champions League. Norvegienii se impunseseră cu 3-1 în tur, iar liderul din Serie A părăsește competiția. La finalul partidei, Cristi Chivu a spus că este greu să găsești energie când joci din trei în trei zile. […] © G4Media.ro.
08:10
Mașinile electrice încep să devină o problemă pentru ISU Sibiu: „Ultimul exemplu e din weekend, când a ars o mașină” # G4Media
Numărul tot mai mare de mașini electrice înmatriculate în județul Sibiu începe să devină o problemă pentru ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență) Sibiu. Eventualitatea apariției unui incendiu la un acumulator electric presupune proceduri standard complexe, dotări speciale și urmări încă neclare, anunță Turnul Sfatului. Spre exemplu, dacă un acumulator electric de la o mașină […] © G4Media.ro.
08:10
Sondaj cu o lună înaintea alegerilor din Ungaria: Partidul de opoziție conduce cu 11 puncte în fața lui Viktor Orban # G4Media
Avantajul partidului de opoziție Tisza față de partidul de guvernământ Fidesz a crescut la nivelul întregii populații cu drept de vot la 11 puncte (42% vs. 31%), iar în rândul anumitor alegători care pot vota a crescut la 20 de puncte procentuale (55% vs. 35%), potrivit unui studiu realizat de institutul Median și citat de […] © G4Media.ro.
08:00
Autoritățile avertizează că miercuri dimineața sunt probleme pe mai multe șosele din România din cauza unui accident, a viscolului și a lucrărilor, informează Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineața, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrada 1, în dreptul kilometrului 30, pe sensul de mers spre București, în […] © G4Media.ro.
08:00
Comisia Europeană vrea să interzică permanent importurile de petrol din Rusia / O majoritate calificată a statelor membre ar putea ocoli veto-ul Ungariei # G4Media
Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE și unui document consultat de Reuters. Doi oficiali ai UE au declarat pentru Reuters că momentul ales a fost conceput pentru a împiedica […] © G4Media.ro.
08:00
Analiză a publicației Ukrinform, via Rador: În urmă cu patru ani, la 24 februarie 2022, în jurul orei 03:40, prima coloană de tancuri rusești a pătruns pe teritoriul regiunii est-ucrainene Luhansk, iar locuitorii multor orașe s-au trezit în urma atacurilor primelor rachete inamice. Potrivit Ukrinform, în cei patru ani de război la scară largă, Ucraina […] © G4Media.ro.
07:50
Cel mai amplu studiu european, bazat pe date din trafic: hibridele plug-in consumă cu peste 300% mai mult decât pe hârtie / Mai sunt o soluție de tranziție sau doar o iluzie contabilă? # G4Media
Hibridele plug-in au fost ani la rând prezentate drept soluția de compromis: un pas intermediar între motorul termic clasic și mașina electrică pură. În teorie, rulezi zilnic pe electric, iar la drum lung intervine motorul pe benzină sau motorină. În practică, însă, datele reale arată o cu totul altă imagine. Un amplu studiu realizat de […] © G4Media.ro.
07:50
Zeci de parlamentari democrați au boicotat discursul lui Trump din Congres și au vorbit în fața Capitoliului din Washington / Democratul Al Green, evacuat din sală # G4Media
Peste 30 de parlamentari democraţi care au decis să boicoteze discursul despre Starea Uniunii al preşedintelui Donald Trump au vorbit pe rând marţi seara în faţa Capitoliului din Washington unde liderul de la Casa Albă urma să se adreseze Congresului, notează AFP. „Starea Uniunii Poporului” are loc pe marea esplanadă National Mall, în apropierea Capitoliului. […] © G4Media.ro.
07:50
Analiză LE MONDE (Franța), via Rador: Orașul, aflat mult timp sub influența Rusiei, apoi a Uniunii Sovietice, din cauza portului său și a accesului la Marea Neagră, continuă procesul de demontare a narațiunii proruse și de reapropriere a identității sale, spre nemulțumirea susținătorilor păstrării „moștenirii culturale ruse”. Într-o curte interioară din centrul Odesei, marele oraș […] © G4Media.ro.
07:30
Analiză Liberation, via Rador: La Ujhorod, la granița cu Slovacia, carnetele de comenzi ale fabricilor de îmbrăcăminte se subțiază după retragerea multor mărci europene. Războiul le afectează competitivitatea și le împinge spre producția militară. Sub luminile reci de neon, Svetlana împinge o bucată de material cu model de camuflaj sub acul mașinii sale de cusut, […] © G4Media.ro.
07:30
Tot mai mulți pelerini din România vin la Muntele Athos. Explicații: revigorarea sentimentului religios în țară și nevoia de diferențiere față de Rusia # G4Media
Analiză a publicației elene Kathimerini, via Rador: În fața Biroului pentru pelerini din Ouranoupoli, înainte de a se crăpa de ziuă, mai mulți bărbați se înghesuie pentru a-și primi permisele de ședere, „viza” de câteva zile necesară pentru a intra în comunitatea monastică de la Muntele Athos. Jumătate dintre pelerinii de la coadă sunt români. […] © G4Media.ro.
07:30
Candidaţii pentru şefia DIICOT susţin interviurile la Ministerul Justiţiei / Procurorul militar Bogdan Pîrlog, printre cei înscriși în cursă # G4Media
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism susţin, miercuri, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei. Este vorba despre Ioana-Bogdana Albani, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-şef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu la DIICOT Piteşti, Codrin-Horaţiu Miron, procuror-şef […] © G4Media.ro.
07:30
Bancă de lapte matern pentru prematuri la Târgu Mureș / ”Cea mai importantă piesă e un aparat care permite pasteurizarea. Laptele este încălzit lent până la 62,5° și răcit brusc” # G4Media
Municipiul Târgu-Mureș ar putea deveni unul dintre orașele din România în care se va înființa o bancă de lapte matern, un centru medical specializat care răspunde unei nevoi importante în îngrijirea copiilor aflați în situații critice, în special a nou-născuților prematuri sau cu probleme de sănătate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu […] © G4Media.ro.
07:20
Cum văd oamenii aflați în Chișinău războiul din Ucraina și ce cred ei că ar trebui să urmeze # G4Media
Analiză Radio Chișinău, via Rador: Războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina la 24 februarie 2022 a schimbat radical viața din regiune și a avut un impact direct și asupra Republica Moldova – prin valurile de refugiați, presiuni economice și energetice, dar și printr-un război informațional. La patru ani de la începutul agresiunii ruse asupra […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.