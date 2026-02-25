Un preot român din Italia se plânge că biserica e vandalizată în fiecare noapte / Dă vina pe nord-africani: ”Le-am spus unora dintre ei – Așa vă comportați și în moschee?”

08:20

Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată la conducerea unui departament-cheie al Partidului Muncitorilor, la un congres care se ţine o dată la cinci ani la Phenian, transmite La Libre Belgique, citată de Rador. Influenta Kim Yo Jong a fost promovată de partidul de guvernare la un congres crucial care se […] © G4Media.ro.