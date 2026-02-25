Ucraina și țările NB8 au emis o declarație comună

12:30

Un cetăţean turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce poliţiştii de frontieră din Giurgiu au descoperit în camionul pe care îl conducea bunuri contrafăcute în valoare de peste 7 milioane de lei şi mii de ţigarete de contrabandă. Este vorba de peste 30 de mii de articole vestimentare, parfumuri şi produse […]