PORTRET: Pierre – Auguste Renoir, „pictorul bucuriilor vieții” – 175 de ani de la naştere

Soldați ruși care luptă pe linia frontului din Ucraina au declarat pentru BBC că au văzut colegi executați la ordinul propriilor comandanți pentru că au refuzat să se supună ordinelor. Militarii, filmați în afara Rusiei, au spus că au fost torturați pentru că au refuzat să participe la atacuri pe care le-au descris drept misiuni […]