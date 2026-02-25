SUA a avertizat Ucraina să se abţină de la acţiuni ce ar dăuna intereselor americane, după un atac ucrainean asupra unui port rusesc

08:40

Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică ar putea fi adoptate astăzi de executiv, după ce ieri coaliţia de guvernare a ajuns la un acord unanim asupra documentelor. Ambele vor fi aprobate simultan, sub formă de ordonanţă de urgenţă. Măsurile urmăresc modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate la nivel european. Liderii celor […]