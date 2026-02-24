Zelenski anunţă că Ucraina a primit deja prima parte a pachetului de sprijin în domeniul antiaerian

12:50

Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii până marți după-amiază pe sectoare de râuri din 15 judeţe din vestul, nord-vestul şi sudul ţării. Până la miezul nopţii este cod galben şi pe cursuri de apă din judeţele Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov. Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri […]