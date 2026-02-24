Zelenski anunţă că Ucraina a primit deja prima parte a pachetului de sprijin în domeniul antiaerian
Rador, 24 februarie 2026 15:20
Președintele Volodimir Zelenski le-a mulțumit aliaților pentru sprijinul acordat în domeniul apărării antiaeriene și a anunțat că prima parte a noului pachet de sprijin în domeniului antiaerian a sosit deja în Ucraina – transmite Suspilne. Potrivit postului public de televiziune, Zelenski a făcut declaraţii în acest sens în cadrul reuniunii Coaliției celor dispuși, care are […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
15:20
Zelenski anunţă că Ucraina a primit deja prima parte a pachetului de sprijin în domeniul antiaerian # Rador
Președintele Volodimir Zelenski le-a mulțumit aliaților pentru sprijinul acordat în domeniul apărării antiaeriene și a anunțat că prima parte a noului pachet de sprijin în domeniului antiaerian a sosit deja în Ucraina – transmite Suspilne. Potrivit postului public de televiziune, Zelenski a făcut declaraţii în acest sens în cadrul reuniunii Coaliției celor dispuși, care are […]
Acum 2 ore
14:50
Introducere Într-un moment în care multe țări din lume dezbat intens despre riscurile și reglementările inteligenței artificiale (AI), Coreea de Sud pare să aibă o atitudine diferită: nu doar că nu se teme de AI, dar o îmbrățișează cu entuziasm. Descrisă în Politico drept „țara care s-a îndrăgostit de AI”, Coreea de Sud se distinge […]
14:30
Ședința extraordinară a Consiliului general al municipiului București nu a mai avut loc din lipsă de cvorum # Rador
Ședința extraordinară a Consiliului general al Municipiului București nu a mai avut loc astăzi din lipsă de cvorum. Numărul consilierilor municipali prezenți în sală sau online nu a fost suficient pentru a valida lucrările. Prezent în sală, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că social-democrații vor intra în grevă până când aparatul de specialitate […]
14:00
Vineri, 27 februarie 2026 (de la 19.00), vă invităm la concertul prezentat la Sala Radio de cunoscuta pianistă Alexandra Dariescu, alături de Orchestra Națională Radio. Artista este prima pianistă din România care a concertat la Royal Albert Hall (Londra) și a cântat în săli prestigioase precum Carnegie Hall (New York), Musikverein și Konzerthaus (Viena), BOZAR […]
Acum 4 ore
13:30
26 de delegații internaționale au sosit la Kiev cu trenul, pe parcursul a două zile, pentu a marca patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina – transmite Ukrinform, citând date furnizate de Ukrzalizniția, compania naţională de transport feroviar a Ucrainei. „Kievul a devenit, din nou, punctul de întâlnire al […]
13:20
Palatul Cotroceni, Palatul Victoria şi Palatul Parlamentului vor fi iluminate în culorile drapelului ucrainean: albastru şi galben # Rador
Principalele clădiri ale statului român, Palatul Cotroceni, Palatul Victoria şi Palatul Parlamentului, vor fi iluminate în această seară în culorile drapelului ucrainean: albastru şi galben, pentru a comemora patru ani de la declanşarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei./dstanesc (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 24 februarie)
13:10
„Astăzi, când marcăm patru ani de la începutul agresiunii pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, aducem un omagiu uriaşei jertfe a poporului ucrainean în curajoasa sa autoapărare şi în lupta sa demnă de a proteja nu doar libertatea şi demnitatea umană, ci şi dreptul suveran al fiecărei naţiuni de a-şi alege propriul viitor”, se […]
13:00
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
12:30
MEMORIA – un document al unui război care continuă Proiectul StirileRazboiului.ro, realizat de București FM și Agenția de Presă Rador, la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina # Rador
Pe 24 februarie 2026, la patru ani de la declanșarea războiului ruso-ucrainean, București FM și Agenția de Presă Rador te invită la un exercițiu necesar de memorie, prin 10 interviuri speciale care surprind perspective diplomatice, istorice, geopolitice, militare, de jurnalism de agenție și corespondență de război, administrație publică și societate civilă. „La patru ani de […]
12:30
Un cetăţean turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce poliţiştii de frontieră din Giurgiu au descoperit în camionul pe care îl conducea bunuri contrafăcute în valoare de peste 7 milioane de lei şi mii de ţigarete de contrabandă. Este vorba de peste 30 de mii de articole vestimentare, parfumuri şi produse […]
12:30
Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţie Electronică de Călătorie, anunţă Ambasada Marii Britanii la Bucureşti # Rador
Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de mâine de Autorizaţie Electronică de Călătorie, pe scurt ETA. Aceasta trebuie obţinută înainte de vizite sau şederi de până la şase luni în Regatul Unit, prin aplicaţia mobilă „UK ETA”. Autorizaţia costă 16 lire sterline şi este valabilă doi ani sau până la expirarea paşaportului, explică […]
12:20
Compania Ukrenergo a raportat, marţi, că, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, numeroşi consumatori din regiunile Harkiv, Donețk, Dnipropetrovsk și Odesa au rămas fără curent electric. „Inamicul continuă atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Ca urmare a loviturilor inamice asupra obiectivelor energetice și în urma bombardării rețelelor de-a lungul liniei frontului, dimineață, consumatori din […]
12:20
Pe 24 februarie, se împlinesc patru ani de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. În toată această perioadă, ca urmare a bombardamentelor rusești, la Kiev, 236 de localnici și-au pierdut viața, iar cel puțin 25 dintre aceştia erau copii – transmite postul public Suspilne. „Toți au devenit victime ale atacurilor statului […]
Acum 6 ore
11:20
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne anunţă pentru astăzi un protest în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii cer ca din legea privind reforma administraţiei să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare. Ieri, sindicatele au participat la dezbaterea publică pe Proiectul de ordonanţă al Ministerului Dezvoltării care stabileşte că, […]
11:10
Scopul Ungariei este să aibă relații bune cu toți vecinii săi și să se încheie războiul (Viktor Orbán) # Rador
Scopul Ungariei este să aibă relații bune cu toți vecinii săi, în special cu Ucraina, deoarece acolo locuiesc sute de mii de maghiari, și ca războiul să se încheie, a declarat premierul Viktor Orbán la un forum organizat luni seara, la Sülysáp, judeţul Pesta. Premierul a subliniat că acesta a fost motivul pentru care nu […]
11:10
Guvernul britanic a prezentat oficial un nou pachet de asistență militară și umanitară acordat Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei ruse la scară largă – trasmite Kyiv Post. Potrivit declarației publicate pe site-ul oficial al Guvernului Regatului Unit, ziua de marţi va fi una intensă din punct de vedere diplomatic: […]
11:00
Zelenski susţine că nu va permite minimalizarea luptei ucrainenilor și a sacrificiilor făcute în război # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina dorește o pace justă și durabilă, însă a subliniat că, în timpul negocierilor, nu va permite minimalizarea luptei ucrainenilor și a sacrificiilor făcute în război. Într-un mesaj transmis, marţi, cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei ruse la scară largă, președintele Zelenski a subliniat că […]
10:10
Începe înscrierea partidelor şi coaliţiilor pentru alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria # Rador
Începând de marţi, Comisia Electorală Centrală din Bulgaria (ŢIK) primeşte documentele pentru înscrierea partidelor şi coaliţiilor pentru alegerile parlamentare anticipate din data de 19 aprilie. Termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere la ŢIK este 4 martie, ora 17:00. La cererea de înscriere pentru scrutin se prezintă şi o listă care conţine numele, codul numeric […]
10:00
Ziarul „Boston Globe” a anunțat că nu va apărea în ediție tipărită pentru prima dată în cei 153 de ani de existență, din cauza viscolului care a lovit puternic mare parte a coastei de est a Statelor Unite. În unele zone din Rhode Island și Massachusetts, inclusiv Boston, au căzut peste 80 cm de zăpadă. […]
Acum 8 ore
09:30
Președintele Volodimir Zelenski a publicat un mesaj adresat ucrainenilor, la împlinirea a patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, subliniind că, în tot acest timp, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, „nu și-a atins obiectivele”, iar ucrainenii „au apărat independența și nu și-au pierdut statalitatea”. „Astăzi, se împlinesc […]
09:10
Refugiații ucraineni din Constanța au comemorat ieri victimele războiului, reafirmându-și credința în dreptate și într-un viitor trăit în pace. La eveniment au vorbit de situația gravă în care se află prizonierii de război și copiii ucraineni răpiți de forțele Moscovei și deportați ilegal în Rusia. Aleksandra Cotoc, reprezentantă a comunității ucrainene: Noi am venit aici […]
09:00
Conferinţa anuală a şefului Statului Major al Apărării Bulgariei, amiralul Emil Eftmov, se desfăşoară, pe 24 şi 25 februarie, la Sofia. În prima zi a conferinţei, amiralul Eftimov va prezenta „Analiza situaţiei şi pregătirii Forţelor Armate în anul 2025”. La eveniment, va participa preşedintele şi comandantul suprem al Forţelor Armate ale Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, […]
08:50
Soldați ruși care luptă pe linia frontului din Ucraina au declarat pentru BBC că au văzut colegi executați la ordinul propriilor comandanți pentru că au refuzat să se supună ordinelor. Militarii, filmați în afara Rusiei, au spus că au fost torturați pentru că au refuzat să participe la atacuri pe care le-au descris drept misiuni […]
08:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a arătat pentru prima dată buncărul aflat sub clădirea Biroului Preşedintelui de pe strada Bankova din Kiev, precum și biroul său de lucru. În timpul unui mesaj transmis la împlinirea a patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, Zelenski a prezentat buncărul în care […]
08:40
În urmă cu patru ani, la 24 februarie 2022, în jurul orei 03:40, prima coloană de tancuri rusești a pătruns pe teritoriul regiunii est-ucrainene Luhansk, iar locuitorii multor orașe s-au trezit în urma atacurilor primelor rachete inamice. Potrivit Ukrinform, în cei patru ani de război la scară largă, Ucraina a provocat pierderi considerabile Rusiei atât […]
08:40
Noua Zeelandă și Australia ar sprijini excluderea lui Andrew Mountbatten‑Windsor din ordinea succesiunii # Rador
Prim‑ministrul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a transmis într‑o declarație că țara sa ar sprijini orice decizie de a‑l elimina pe Andrew Mountbatten‑Windsor din ordinea succesiunii la tronul britanic. Fostul prinț este în prezent investigat de poliție pentru presupusă conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice, în legătură cu relațiile sale cu Jeffrey Epstein. El a negat […]
08:40
O explozie a avut loc, la Moscova, marți, în jurul orei 00:05, soldată cu decesul unui poliţist şi rănirea altor doi. Un individ a detonat un dispozitiv în apropierea unui vehicul al poliției rutiere, în apropiere de Piața Gării Savelovsk. În urma incidentului, potrivit Serviciului de presă al Direcției Generale de Poliţie Moscova din cadrul […]
08:40
Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică ar putea fi adoptate de executiv, sub formă de ordonanţă de urgenţă # Rador
Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică ar putea fi adoptate astăzi de executiv, după ce ieri coaliţia de guvernare a ajuns la un acord unanim asupra documentelor. Ambele vor fi aprobate simultan, sub formă de ordonanţă de urgenţă. Măsurile urmăresc modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate la nivel european. Liderii celor […]
08:40
Suspectul de comiterea unui atentat cu bombă, ce a vizat o mașină de patrulare a poliţiei din Moscova, a murit # Rador
Suspectul de comiterea unui atentat cu bombă, ce a vizat o mașină de patrulare a poliţiei din Moscova, a murit la locul incidentului. Autorităţile ruse au deschis un dosar penal privind comiterea unei tentative de omor la adresa unor ofițeri de poliție rutieră din Moscova. Poliția a stabilit că suspectul de detonarea unui dispozitiv exploziv […]
Acum 12 ore
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 12:00 – Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – nivel P, sala 28 – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală – nivel P1, Salonul Alb ora 9:00 – Comisia […]
07:50
Războiul din Ucraina a transformat țara noastră într-un pivot logistic și energetic în Europa de Est (Adrian Negrescu, consultant economic) # Rador
Cei patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina au însemnat pentru România un seism economic marcat de inflație ridicată, costuri energetice majore, dar și o repoziționare strategică, care a transformat țara noastră într-un pivot logistic și energetic în Europa de Est, spune consultantul economic Adrian Negrescu. Cea mai mare problemă a fost cea generată […]
07:50
Autorităţile ucrainene au raportat noi atacuri ruseşti în Zaporijjia. Bombardamentele de luni seară s-au soldat cu rănirea a cinci persoane, inclusiv un copil, iar mai multe blocuri de locuințe și obiective de infrastructură au suferit avarii. Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a scris pe Telegram că, în intervalul 23:10-23:45, oraşul a fost atacat […]
07:50
Preţurile carburanţilor continuă să crească în România, tendinţă accentuată, în opinia specialiştilor, de mărirea accizelor la începutul anului, majorarea preţului ţiţeiului pe pieţele internaţionale, şi creşterea cererii în regiune, după avarierea conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia. Reporter: Iulian Olescu – Dumitru Chisăliță explică faptul că majorările din acest an […]
07:40
Noua taxă vamală unică de 15% impusă de președintele american, Donald Trump, pentru toate schimburile comerciale globale cu Statele Unite a intrat în vigoare. El a anunțat nivelul tarifului după decizia de vineri a Curții Supreme a Statelor Unite, care a declarat ilegale alte tarife impuse anterior. Tariful de 15% va afecta unele țări, inclusiv […]
07:20
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Dezbaterea despre modelul de integrare europeană cu viteze multiple „multi-speed Europe” a revenit în prim-plan în discursul politic al Uniunii Europene (UE), reflectând dificultățile blocului de a concilia diversitatea politică și economică cu necesitatea de a avansa în profunzime pe teme strategice, cum ar fi economia, apărarea și competitivitatea globală. Conceptul […]
07:20
Eurovision ești tu! – Toți cei 12 finaliști ai Selecției Naționale, în podcast la București FM # Rador
Emoție, culise, declarații fără filtru și povești pe care publicul abia așteaptă să le audă – toate se regăsesc în Eurovision ești tu!, podcastul special realizat de București FM în colaborare cu Televiziunea Română (TVR), dedicat celor 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România. Episoadele sunt deja filmate și pregătite pentru difuzare, iar din 24 februarie până pe 3 martie, în fiecare […]
07:00
Împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina oferă un bilanț sumbru, rezumat de Associated Press în câteva cifre: 1,8 milioane de soldați uciși, răniți sau dispăruți de ambele părți din care se estimează că 1,2 milioane sunt ruși – ”cea mai mare pierdere de trupe înregistrate de orice mare putere de la […]
Acum 24 ore
02:50
VILÁGGAZDASÁG: Nu există așa ceva, este un șoc total: Dacia este scoasă din România, noile modele vor fi produse în alte țări # Rador
În timp ce marca auto Dacia din România va lansa două modele noi în acest an, niciunul dintre ele nu va fi construit la Mioveni. Decizia nu va afecta doar producția Automobile Dacia, ci ar putea duce și la plecarea voluntară a aproximativ 900 de angajați VILÁGGAZDASÁG (Ungaria), 23 februarie – Transformarea industriei auto europene […]
02:20
Marţi, 24 februarie, în ţara noastră este marcată sărbătoarea populară de Dragobete, un moment bazat pe numeroase tradiţii, care parcă în ultimii ani a început să „pălească” în faţa mult mai comercialei sărbători de „Valentine’s Day”. În esenţă, Dragobete este considerat a fi fiul Dochiei şi cumnat cu eroul vegetațional Lăzărică, o divinitate mitologică a […]
23 februarie 2026
20:50
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi # Rador
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns astăzi la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi. Astfel, impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani va fi redus cu 25%, iar cel pentru clădirile între 50 și 100 de ani, cu 15%. De asemenea, va fi redus impozitul pentru clădiri și mașini […]
20:50
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat reprogramarea participării în cadrul „Orei Guvernului” # Rador
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat Camerei Deputaților reprogramarea pentru lunea viitoare a dezbaterii politice din cadrul „Orei Guvernului”. Aceasta fusese invitată astăzi, de la ora 16:00, de social-democrați, pentru a explica cum s-a ajuns la blocarea investiției strategice Acumularea Mihăileni. Vă reamintim că autorizația de construire a barajului de pe râul Crișul Alb, județul […]
19:50
Rata de vaccinare rămâne problematică în România, deşi au fost implementate diverse programe de imunizare – a atras atenţia ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete. El consideră că principala problemă este dezinformarea medicală din spaţiul public, în special proliferarea unor mesaje false pe reţelele de socializare care descurajează vaccinarea şi promovează opinii fără fundament medical. În opinia […]
18:30
Kaja Kallas a anunţat că va propune UE să ridice sancţiunile impuse preşedintelui interimar al Venezuelei # Rador
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat luni că va propune blocului european să ridice sancțiunile impuse președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, după ce parlamentarii din țara sud-americană au aprobat săptămâna trecută un proiect de lege privind amnistia limitată pentru anumiți deţinuţi. „Voi propune ridicarea sancțiunilor impuse lui Delcy […]
18:20
Corul Madrigal și Centrul de Cultură Arcuș au plăcerea să vă invite la Vernisajul Expoziției „Dintre toate formele din lume”, ce prezintă lucrări semnate de artistul Ștefan Orth. Evenimentul se va desfășura miercuri, 25 martie 2026, de la ora 19:00, la Casa Madrigal – sediul Corului Madrigal, de pe Aleea Dealul Mitropoliei 11, București, în prezența artistului Ștefan Orth, a istoricului de […]
Ieri
15:40
După uciderea lui El Mencho, mai multe state mexicane se confruntă cu haos, violențe și lupte de stradă # Rador
Mai multe state mexicane se confruntă cu haos, violențe și lupte de stradă după uciderea de către amată a celui cunoscut sub porecla El Mencho, liderul unuia dintre cele mai puternice carteluri de droguri din această țară. Numeroase zboruri sunt anulate și foarte mulți turiști au fost prinşi în mijlocul violențelor. Ministerul de Externe avertizează […]
15:40
Parlamentul României va fi iluminat mâine, de la ora 18:00, în culorile drapelului ucrainean pentru a marca patru ani de agresiune rusă împotriva Ucrainei. Instituția se alătură astfel altor state care vor comemora, printr-un gest de solidaritate comun, victimele războiului, a anunțat Camera Deputaților. Peste o oră, la începutul ședinței de plen, va fi păstrat […]
13:30
Sunt puţine şanse ca miniştrii europeni de externe să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, spune că sunt puţine şanse ca miniştrii europeni de externe să adopte astăzi cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, din cauza opoziţiei Ungariei, care cere reluarea tranzitului de petrol rusesc pe teritoriul Ucrainei. Premierul Orbán a anunţat că din acelaşi motiv […]
13:00
Bananele sunt unul dintre cele mai gustoase şi accesibile alimente, ideale pentru menţinerea sănătăţii şi a energiei în fiecare zi. Bogate în potasiu, aceste fructe ajută la reglarea tensiunii arteriale şi susţin buna funcţionare a inimii, reducând riscul bolilor cardiovasculare. Fibrele naturale contribuie la o digestie sănătoasă, previn constipaţia şi menţin echilibrul florei intestinale. Zaharurile […]
12:50
Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii până marți după-amiază pe sectoare de râuri din 15 judeţe din vestul, nord-vestul şi sudul ţării. Până la miezul nopţii este cod galben şi pe cursuri de apă din judeţele Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov. Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.