UBB oferă subvenții de cazare, reduceri de taxe și burse pentru studenții fără loc în cămine
ViaCluj, 25 februarie 2026 12:50
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca continuă să sprijine studenții printr-un pachet amplu de măsuri de protecție socială, care include subvenții pentru cazare, reduceri de taxe de școlarizare și burse sociale. Scopul acestor măsuri este extinderea accesului la studiile universitare și creșterea nivelului de confort pentru studenți. Studenții care nu reușesc să obțină un loc în […]
Acum 30 minute
13:00
Cluj Arena va avea nocturnă full LED: investiție de 13,5 milioane de euro pentru eficiență energetică # ViaCluj
Stadionul Cluj Arena urmează să beneficieze de o nocturnă full LED și de un amplu proiect de eficientizare energetică, în valoare de aproximativ 13,5 milioane de euro. Consiliul Județean Cluj a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, care va fi supus votului în ședința ordinară din 26 februarie. Proiectul vizează […]
Acum o oră
12:50
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit miercuri, 25 februarie 2026, la un accident rutier produs pe DN1 E60, în localitatea Vâlcele, județul Cluj. Potrivit primelor informații, în coliziune au fost implicate o autoutilitară și un autotren. La sosirea echipajelor operative, un bărbat aflat în autoutilitară nu a reușit să iasă singur din vehicul. […]
12:50
UBB oferă subvenții de cazare, reduceri de taxe și burse pentru studenții fără loc în cămine # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca continuă să sprijine studenții printr-un pachet amplu de măsuri de protecție socială, care include subvenții pentru cazare, reduceri de taxe de școlarizare și burse sociale. Scopul acestor măsuri este extinderea accesului la studiile universitare și creșterea nivelului de confort pentru studenți. Studenții care nu reușesc să obțină un loc în […]
12:40
„Gipsy Queen” intră în cinematografele pe 27 februarie: film-eveniment despre luptă, educație și incluziune # ViaCluj
Filmul european „Gipsy Queen" va fi lansat în cinematografele din România pe 27 februarie 2026, fiind distribuit în 24 de orașe din țară. Producția aduce pe marile ecrane o poveste emoționantă despre luptă, reziliență, maternitate și dreptul la educație, fiind însoțită de o campanie națională dedicată incluziunii sociale și accesului la oportunități pentru copii. Lansarea […]
12:30
„Gipsy Queen” intră în cinematografele din România pe 27 februarie: film-eveniment despre luptă, educație și incluziune # ViaCluj
Filmul european „Gipsy Queen" va fi lansat în cinematografele din România pe 27 februarie 2026, fiind distribuit în 24 de orașe din țară. Producția aduce pe marile ecrane o poveste emoționantă despre luptă, reziliență, maternitate și dreptul la educație, fiind însoțită de o campanie națională dedicată incluziunii sociale și accesului la oportunități pentru copii. Lansarea […]
Acum 2 ore
11:40
PGL Cluj 2026: BT Arena, plină la sferturile de finală CS2 – Surprize majore și spectacol global de esports # ViaCluj
Turneul internațional PGL Cluj 2026 din 21 februarie 2026 a demonstrat că esports-ul a depășit de mult statutul de fenomen de nișă, transformând BT Arena într-un adevărat stadion digital, plin de fani, branduri globale și experiențe interactive de nivel internațional. La ora 9 dimineața, arena era deja animată de mii de spectatori, standuri tech, zone […]
11:30
Aviation-Event 2026 CLJ la Cluj-Napoca: conferință internațională de aviație cu lideri ai industriei europene # ViaCluj
Conferința internațională Aviation-Event 2026 CLJ va avea loc pe 20 martie 2026 la Cluj-Napoca, marcând cea de-a cincea ediție consecutivă organizată în România. Evenimentul este organizat de Aviation-Event, în parteneriat cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj și Consiliul Județean Cluj. Conferința va reuni directori de aeroporturi, reprezentanți ai companiilor aeriene, experți din industria aviației, factori […]
Acum 4 ore
11:20
Proaspăt câștigătoarea Cupei României la baschet masculin, U-BT Cluj, revine pe teren propriu în ABA League pentru duelul cu Steaua Roșie Belgrad, programat duminică, 8 martie, de la ora 19:00, la BTarena, potrivit SportinCluj.ro. Biletele pentru această partidă au fost puse în vânzare marți, 24 februarie, și sunt disponibile în două etape, spun reprezentanții clubului. […]
Acum 6 ore
08:50
Colaborare pentru sănătatea mintală: Centru de excelență în psihoterapie pentru specialiștii din Ucraina # ViaCluj
Un grup de 10 medici și psihologi din Ucraina a finalizat recent un curs de formare intensivă în psihoterapii cognitiv-comportamentale, susținut de specialiști români de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai. Inițiativa vizează pregătirea practicienilor pentru a gestiona trauma și tulburările psihologice agravate de contextul războiului. Printre pacienți se află și copii care au […]
Acum 24 ore
15:40
Andrea Chiș: Am ieșit din sistem pentru că nu pot să îl schimb de una singură, din interior # ViaCluj
Andrea Chiș, fost judecător, fost membru al CSM și, fost cadru didactic al Facultății din Drept din cadrul UBB Cluj a vorbi la România via Cluj despre valorile sale, despre cum vede Justiția, în general, dar și cea din România, dar și despre planurile sale de viitor. Ce afli dacă te uiți la video: Cum […]
14:00
Aproximativ 6.000 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) beneficiază anual de locuri în căminele UBB, cu taxe de cazare pentru studenții români cuprinse între 140 și 240 de lei pe lună, printre cele mai accesibile la nivel național. În funcție de criteriile stabilite prin regulamentele universitare, studenții pot fi cazați în camere cu […]
13:50
Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park anunță lansarea unui abonament comun, disponibil în ediție limitată, care oferă acces complet la ambele festivaluri. Inițiativa marchează începutul unei colaborări publice între două dintre cele mai puternice branduri de festival din România și propune o perspectivă curajoasă: diferențele muzicale pot crea punți, nu bariere. Abonamentul comun […]
Ieri
12:10
Trei semafoare noi pentru pietoni în Cluj-Napoca vor fi puse în funcțiune din 26 februarie 2026 # ViaCluj
Primăria Municipiului Cluj-Napoca a anunțat marți, 24 februarie 2026, instalarea a trei noi semafoare pentru pietoni în mai multe zone intens circulate din oraș. Noile instalații de semaforizare vor fi puse în funcțiune de joi, 26 februarie 2026. Semafoarele vor fi amplasate la următoarele treceri de pietoni: în Piața Mihai Viteazul, în zona stației din […]
11:40
Primii peste 30 de kilometri ai magistralei feroviare Cluj–Oradea, pe tronsonul Cluj-Napoca – Aghireșu, ar putea fi redeschiși circulației feroviare în 2026, potrivit unei analize publicate de Asociația Pro Infrastructură (API). Reluarea traficului este preconizată fără electrificare, după ce sectorul a fost închis pentru modernizare în urmă cu doi ani. Ultima raportare oficială a CFR, […]
11:10
Un accident de circulație a avut loc marți dimineață, 24 februarie, pe Bulevardul 21 Decembrie din Cluj-Napoca, unde un autobuz al Companiei de Transport Public (CTP) a lovit o persoană aflată pe trotinetă. În urma impactului, traficul în zonă a fost blocat temporar. Autobuzul implicat în incident se afla în cursă și transporta elevi către […]
10:30
Conferința regională RBL Cluj 2026: lideri din business și administrație discută despre “România Competitivă” # ViaCluj
Conferința regională RBL Cluj 2026, organizată în perioada 25–26 februarie la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca, aduce în prim-plan situații concrete din mediul de afaceri și subliniază necesitatea unui salt strategic pentru valorificarea potențialului economiei românești, încă insuficient exploatat. Evenimentul analizează oportunități și soluții pentru provocările cu care se confruntă companiile la nivel regional, național […]
23 februarie 2026
16:40
Mediul de afaceri, administrația publică, diaspora profesională și mediul universitar, la Conferința RBL # ViaCluj
Conferința regională RBL (Romanian Business Leaders) Cluj din 25-26 februarie 2026 aduce în prim-plan situații concrete din business, necesitatea unui salt strategic pentru valorificarea potențialului uriaș al unei economii românești diversificate, dar insuficient exploatate, oportunitățile sau soluțiile la problemele reale cu care se confruntă mediul de business atât la nivel regional, la nivel de țară, […]
16:00
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej au deschis un dosar penal in rem legat de situația de la ferma de animale sălbatice de la Recea Cristur. În această fază, dosarul penal vizează rele tratamente aplicate animalelor, precum și posibile infracțiuni de mediu. Există posibilitatea de a verifica și suspiciuni legate de posibila […]
13:40
Postul Sfintelor Paști 2026, cunoscut și sub numele de Postul Mare, a început luni, 23 februarie, și se încheie sâmbătă, 11 aprilie, înainte de sărbătoarea Învierii Domnului, celebrată anul acesta pe 12 aprilie. Este considerat cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox și marchează o perioadă importantă de pregătire spirituală pentru credincioși. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Studenții Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca au beneficiat de sprijin constant din partea instituției, care a alocat peste 40 de milioane de lei din veniturile proprii în ultimii trei ani pentru susținerea comunității studențești. Reprezentanții conducerii UBB subliniază că confortul și bunăstarea studenților reprezintă o prioritate, iar universitatea investește permanent atât în facilități de trai […]
12:30
“IARMAROC la Oraș” revine la Cluj cu ediția de Mărțișor: vor fi prezenți peste 40 de creatori locali # ViaCluj
"IARMAROC la Oraș" deschide sezonul de primăvară la Cluj-Napoca cu o ediție specială de Mărțișor, organizată între 27 februarie și 1 martie 2026, într-o nouă locație: Casa NUMÀÀ (Piața Unirii 24). Evenimentul marchează trecerea de la iarnă la primăvară și aduce în centrul orașului peste 40 de creatori locali și branduri independente din toată România. […]
12:20
Clujenii au ieșit în Piața Unirii pentru drepturile animalelor fără stăpân: „Sterilizați și salvați vieți” # ViaCluj
Iubitorii de animale din Cluj-Napoca s-au adunat duminică, 22 februarie, în Piața Unirii, pentru a-și exprima solidaritatea cu protestele organizate în aceeași zi în București și pentru a susține drepturile animalelor fără stăpân. Evenimentul a început la ora 16:00, iar participanții au fost îndemnați să se poziționeze între statuia lui Matei Corvin și ansamblul arheologic, […]
11:50
ANOSR se alătură protestului din 25 februarie: Studenții denunță subfinanțarea educației și tăierile bugetare # ViaCluj
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că se alătură protestului organizat de federațiile sindicale din educație, programat pentru miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 12:00, în fața Palatului Cotroceni, în zona Pieței Leu. Studenții contestă politicile de subfinanțare a educației și intenția Guvernului de a reduce bugetul alocat învățământului superior […]
11:40
Twenty One Pilots aduc filmul-concert „More Than We Ever Imagined” în cinematografe înainte de Electric Castle 2026 # ViaCluj
Fanii Twenty One Pilots din România primesc un preview spectaculos înainte de reîntâlnirea cu trupa la Electric Castle 2026. Filmul-concert „Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined" va fi proiectat pe marele ecran cu câteva luni înainte ca artiștii să urce pe scena festivalului, programat între 16 și 20 iulie, pe domeniul Banffy. Producția […]
11:10
Vicecampioana României, CFR Cluj, a obținut o victorie extrem de importantă împotriva unei echipe valoroase, Petrolul Ploiești. Cele trei puncte obținute pe stadionul din Gruia consolidează prezența elevilor lui Daniel Pancu în play-off-ul Superligii, potrivit SportinCluj.ro. Partida a fost una deosebit de echilibrată. În minutul 62, Meriton Korenica a deschis scorul la capătul unei acțiuni care […]
22 februarie 2026
22:30
Polițiștii clujeni și mai multe organizații neguvernamentale au lansat un proiect prin care părinții sunt educați să circule responsabil cu mașina. Este vorba de sistemele de protecție pentru copii, dar și de respectarea regulilor de circulație, în contextul în care a crescut numărul de accidente rutiere. Tot în acest context, piloți de raliu și alți […]
19:40
Profesorul Cristian Potora, președintele Asociației Județene de Handbal din Cluj, și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal. Anunțul candidaturii a fost făcut, în premieră, în studioul Via Cluj TV. Cristian Potora a făcut un adevărat tur al țării în ultima săptămână. El s-a întâlnit mai ales cu reprezentanții cluburilor școlare, ai celor care […]
10:10
Apel de recrutare de voluntari pentru salvarea animalelor de la ferma din Recea Cristur – peste 200 de exemplare au murit # ViaCluj
Asociația „Car de bine" a lansat un apel public către voluntari pentru a se implica în salvarea și îngrijirea animalelor care mai
21 februarie 2026
15:10
Fondurile europene au transformat foarte multe care au reușit să devină jucători de talie internațională. Ele continuă să finanțeze inovarea. O companie din Cluj este lider european într-un consorțiu care va produce un nou concept de drone. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin European Defense Fund, potrivit ClujToday.ro. Pentru multe dintre companiile mici și […] The post Un antreprenor clujean a câștigat 10,5 milioane de euro prin European Defense Fund appeared first on ViaClujTV.
12:40
Artistul clujean Valentin Codoiu revine cu a treia expoziție din ultimul an, și ne invită într-o introspecție prin spectacolul cromatic inedit, modalitățile unice de descriere a formelor în pictură și prin intriga creată de amplitudinea temelor alese, observabile în lucrări de pe parcursul vieții sale. Atmosfera, creată de simbioza dintre stările generate de artă expusă […] The post Arta pictorului Valentin Codoiu, expusă la castelul Bánffy din Răscruci appeared first on ViaClujTV.
11:40
Vlad Mureșan, M Install&Aquaserv: Clujul va găzdui cea mai mare conferință regională dedicată construcțiilor # ViaCluj
Clujul va găzdui cea mai importantă conferință din regiune dedicată sectorului construcțiilor. Evenimentul este programat în 12 martie, la Grand Hotel Italia, și este organizat de Patronatul Societăților din Construcții – Filiala Transilvania. Evenimentul va reuni liderii unora dintre cele mai importante companii din domeniu, inclusiv reprezentanți ai conducerii naționale a acestui patronat, reprezentanți ai […] The post Vlad Mureșan, M Install&Aquaserv: Clujul va găzdui cea mai mare conferință regională dedicată construcțiilor appeared first on ViaClujTV.
10:10
Modificări orar CTP Cluj-Napoca: schimbări la linia 20 și liniile metropolitane M23 și M81 # ViaCluj
CTP Cluj-Napoca anunță modificări ale programului de circulație pentru mai multe linii de transport public, începând cu finalul lunii februarie. Astfel, începând cu 21 februarie, graficul de circulație al liniei 20, valabil în zilele de sâmbătă și duminică, va fi ajustat ca urmare a solicitărilor primite din partea locuitorilor din Colonia Borhanci. Totodată, din cauza […] The post Modificări orar CTP Cluj-Napoca: schimbări la linia 20 și liniile metropolitane M23 și M81 appeared first on ViaClujTV.
20 februarie 2026
21:20
Unele dintre cele mai cunoscute ranking-uri internaționale certifică, la început de an, faptul că Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) rămâne cea mai bine cotată instituție academică românească. Acest lucru este demonstrat de evaluările publicate, acum câteva zile, de echipele QS și Times Higher Education. Aceste clasamente arată și faptul că cea mai mare facultate din România, Facultatea […] The post Răzvan V. Mustață: UBB rămâne cea mai bine cotată universitate românească appeared first on ViaClujTV.
15:10
Anchetă penală la ferma de bizoni din Recea Cristur, după descoperirea a peste 200 de animale moarte # ViaCluj
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a anunțat vineri, 20 februarie 2026, deschiderea unui dosar penal în cazul fermei de bizoni din localitatea Recea Cristur, județul Cluj, unde au fost descoperite peste 200 de animale moarte, printre care bizoni, bivoli, cerbi și căprioare. Potrivit procurorilor, ancheta vizează posibile infracțiuni de furt calificat, îngroparea ilegală a […] The post Anchetă penală la ferma de bizoni din Recea Cristur, după descoperirea a peste 200 de animale moarte appeared first on ViaClujTV.
13:40
Zeci de mii de clujeni au rămas fără curent electric. Potrivit Societății de Distribuție de Energie Electrică România, durata estimată până la remedierea problemelor este de două ore. Au fost afectate străzi precum 21 Decembrie 1989, Aurorei, Avram Iancu, Baba Novac, Aviator Bădescu, George Barițiu, Ion I.C. Brătianu, Piața Timotei Cipariu, strada Cuza Vodă, Calea […] The post Jumătate de Cluj, fără curent electric appeared first on ViaClujTV.
13:30
Spre deosebire de analizele de sânge clasice care îți spun ce se întâmplă acum, testele genetice îți arată ce s-ar putea întâmpla în viitor. Specialiștii spun că îți oferă șansa să intervii înainte ca o afecțiune să se instaleze. Ce informații îți poate oferi un test genetic, află de la conf. Andreea Cătană, medic primar […] The post Testele genetice pentru prevenție, un „manual de utilizare” personalizat al corpului tău appeared first on ViaClujTV.
12:40
296 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” au depus jurământul militar # ViaCluj
296 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au depus vineri jurământul militar, într-o ceremonie oficială desfășurată în prezența conducerii Ministerului Afacerilor Interne și a partenerilor instituționali ai unității de învățământ. „Jur credință patriei mele România, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții, jur să respect Constituția, legile țării […] The post 296 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” au depus jurământul militar appeared first on ViaClujTV.
12:30
Primăria Cluj-Napoca extinde programele de sterilizare și lansează o campanie de adopții cu cluburile sportive # ViaCluj
Primăria Cluj-Napoca anunță continuarea și extinderea programelor dedicate controlului populației de animale, prin trei proiecte aprobate de Consiliul Local. Inițiativele vizează atât animalele cu stăpân, cât și cele fără stăpân, precum și stimularea adopțiilor responsabile, printr-un parteneriat inedit cu marile cluburi sportive din oraș. Sterilizare gratuită pentru câini și pisici cu stăpân Consiliul Local Cluj-Napoca […] The post Primăria Cluj-Napoca extinde programele de sterilizare și lansează o campanie de adopții cu cluburile sportive appeared first on ViaClujTV.
11:50
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Cluj condusă de președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, a avizat favorabil Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) necesar autorizării lucrărilor de construire a unei piețe agroalimentare pe teritoriul localității Aghireșu Fabrici, potrivit ClujToday.ro. Investiția va fi realizată de Primăria comunei Aghireșu, din fonduri proprii. Alin Tișe, președintele Consiliului […] The post Satul Aghireșu Fabrici va avea o piață agroalimentară appeared first on ViaClujTV.
11:50
Pedepse după derby-ul Clujului: Andrei Cordea suspendat 3 meciuri, Cristiano Bergodi sancționat o lună # ViaCluj
Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj, și Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, și-au aflat sancțiunile după eliminările primite în derby-ul Clujului, disputat pe 7 februarie și câștigat de CFR cu scorul de 3-2. Comisia de Disciplină a analizat incidentele petrecute în timpul meciului și a decis suspendarea lui Cristiano Bergodi pentru o perioadă […] The post Pedepse după derby-ul Clujului: Andrei Cordea suspendat 3 meciuri, Cristiano Bergodi sancționat o lună appeared first on ViaClujTV.
19 februarie 2026
19:50
Una dintre cele mai vesele destinații turistice din Transilvania este Brambura Park din Avrig. Este vorba de un parc de distracții renumit pentru casa cu susul în jos, în care oaspeții coboară la etaj și urcă la parter. Unii au și o ușoară senzație de dezorientare când trec prin cele 11 încăperi, spune reprezentantul Brambura […] The post Brambura Park sau o lume veselă, cu susul în jos, în inima Transilvaniei appeared first on ViaClujTV.
14:20
Astăzi discutăm despre un subiect esențial pentru economia și comunitatea noastră: afacerile de familie. Vom explora cum aceste afaceri reușesc să creeze valoare, să păstreze tradiții și să formeze punți între generații, dar și care sunt provocările lor în fața crizelor, a lipsei de personal și a reglementărilor fiscale. Un dialog despre familie, avere și […] The post Care este legătura dintre administrația publică și mediul economic appeared first on ViaClujTV.
14:00
Astăzi discutăm despre un subiect esențial pentru economia și comunitatea noastră: afacerile de familie. Vom explora cum aceste afaceri reușesc să creeze valoare, să păstreze tradiții și să formeze punți între generații, dar și care sunt provocările lor în fața crizelor, a lipsei de personal și a reglementărilor fiscale. Un dialog despre familie, avere și […] The post Business de Familie: Administrația și afacerile de familie appeared first on ViaClujTV.
12:20
Trei artiste din România, membre ale Academiei Euro-Mediteraneene a Artelor, Andreia Ioana Cismașiu, Oana Farcaș și Andreea Gabriela Tudor și-au expus lucrările în cadrul târgului de artă de la Grand Palais, Art Capital, eveniment care reunește peste 3000 de artiști. Grand Palais a găzduit, de-a lungul timpului mari artiști precum Van Gogh, Renoir, Seurat, Sisley, […] The post Trei artiste din România prezente la Art Capital Paris, de la Grand Palais appeared first on ViaClujTV.
12:10
Trei artiste din România, membre ale Academiei Euro-Mediteraneene a Artelor, Andreia Ioana Cismașiu, Oana Farcaș și Andreea Gabriela Tudor și-au expus lucrările în cadrul târgului de artă de la Grand Palais, Art Capital, eveniment care reunește peste 3000 de artiști. Grand Palais a găzduit, de-a lungul timpului mari artiști precum Van Gogh, Renoir, Seurat, Sisley, […] The post Trei artiste din România prezente la Art Capital Paris -Grand Palais appeared first on ViaClujTV.
12:00
Când specialiștii din mai multe domenii colaborează pentru bunăstarea fizică și psihică a copiilor și adolescenților # ViaCluj
Specialiști de renume din domeniul sănătății și educației – medici, psihologi, logopezi, cadre didactice și alți profesioniști se întâlnesc la Cluj pentru a explora cele mai actuale metode, abordări și soluții interdisciplinare în sprijinul copilului și adolescentului. Află mai multe despre Conferința „Echipa multi și interdisciplinară în sprijinul dezvoltării copilului și adolescentului”, care va avea […] The post Când specialiștii din mai multe domenii colaborează pentru bunăstarea fizică și psihică a copiilor și adolescenților appeared first on ViaClujTV.
11:50
SMART7 revine la TIFF 2026: șapte filme europene în competiție cu „Malul vânăt” din România # ViaCluj
Competiția SMART7, program dedicat noilor voci din cinematografia europeană, revine la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), care se va desfășura între 12 și 21 iunie 2026 la Cluj-Napoca. Conceput ca o platformă de descoperire și susținere a autorilor emergenți, SMART7 aduce anual în prim-plan filme inovatoare din punct de […] The post SMART7 revine la TIFF 2026: șapte filme europene în competiție cu „Malul vânăt” din România appeared first on ViaClujTV.
11:40
Dialog interior în arta contemporană: Oana Fărcaș și Andreea Gabriela Tudor la Art Capital # ViaCluj
Lucrările artistei Oana Fărcaș se remarcă printr-o îmbinare originală între materiale tradiționale și tehnici inovatoare, completată de texturi bogate și tușe intense de culoare, care creează armonii cromatice expresive. Artista descrie creația sa ca pe un proces introspectiv profund, un dialog constant între conștient și subconștient, între vizibil și invizibil. „Munca mea este un dialog […] The post Dialog interior în arta contemporană: Oana Fărcaș și Andreea Gabriela Tudor la Art Capital appeared first on ViaClujTV.
11:30
Protest OSUBB la UBB: studenții contestă majorarea taxelor de școlarizare și cer suplimentarea burselor # ViaCluj
OSUBB anunță un protest pe 25 februarie 2026 în fața Rectoratului UBB, după decizia de majorare a taxelor de școlarizare. Studenții cer reluarea votului și suplimentarea fondului de burse. Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), împreună cu organizațiile studențești din cadrul universității, anunță organizarea unui protest miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 12:00, în […] The post Protest OSUBB la UBB: studenții contestă majorarea taxelor de școlarizare și cer suplimentarea burselor appeared first on ViaClujTV.
11:30
Visuali Italiane 2026 revine în România cu filme italiene în premieră și proiecții la Cluj, București și alte orașe # ViaCluj
Festivalul de cinema italian contemporan Visuali Italiane revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme recente din cinematografia italiană, prezentate în premieră în România. Evenimentul continuă traseul național și ajunge în mai multe orașe din țară, inclusiv București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Craiova și Timișoara. Ediția Visuali Italiane 2026 se […] The post Visuali Italiane 2026 revine în România cu filme italiene în premieră și proiecții la Cluj, București și alte orașe appeared first on ViaClujTV.
