CLARA OIS. Noua școală de gândire – augmentarea execuției
Ziua Cargo, 23 februarie 2026 13:20
Îl citeam, recent, pe Peter Zeihan, analist geopolitic, și mi-am dat seama că aproape toate discuțiile mari despre viitor, globalizare, deglobalizare, industrializare, reindustrializare, securitate, lanțuri de aprovizionare, au un punct comun pe care mulți îl subestimează: transportul. Transportul este coloana vertebrală a lumii moderne. Putem avea fabrici moderne și cerere mare; dacă mărfurile nu circulă, […] The post CLARA OIS. Noua școală de gândire – augmentarea execuției appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 30 minute
13:20
Acum 2 ore
12:10
Anul 2026 debutează sub semnul presiunii administrative, pentru transportatori. Odată cu aplicarea integrală a sistemului e-Transport, începând cu 1 ianuarie, prima parte a anului aduce întrebări, confuzii și riscuri reale de sancționare. Totul, într-un context în care costurile cresc constant. Iar claritatea legislativă rămâne limitată. Un început de an care apasă mai mult decât ajută […] The post E-TRANSPORT… ÎNCEPUT DE AN… Provocările transportatorilor, în 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
12:00
Dezvoltarea infrastructurii România-Polonia, coridor strategic Marea Baltică-Marea Neagră # Ziua Cargo
Dezvoltarea infrastructurii România-Polonia are potențialul de a crea un coridor strategic Marea Baltică-Marea Neagră, potrivitunui comunicat al Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC). Reprezentanții PRBCC au evidențiat, în cadrul evenimentului „Business Breakfast”, organizat la București, rolul strategic al infrastructurii moderne pentru accelerarea cooperării între cele mai mari două economii din Europa Centrală și […] The post Dezvoltarea infrastructurii România-Polonia, coridor strategic Marea Baltică-Marea Neagră appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 4 ore
10:50
Principalele tendințe care vor influența piața imobiliară, în 2026, și ce planuri au marii investitori au fost principalele teme de discuție în cadrul BREC Trends Forum. Evenimentul, organizat pe 23 februarie, de Bucharest Real Estate Club & Romania Property Club, a avut loc la București, potrivit unui comunicat transmis redacției. 1. Noua politică urbană în […] The post Top 10 tendințe care vor influența piața imobiliară, în 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
10:20
Grupul Petit Forestier, specializat în închirierea de vehicule frigorifice, a obținut un împrumut de 150 de milioane de euro de la Banca Europeană de investiții. Compania intenționează să utilizeze finanțarea pentru a achiziționa aproximativ 4.000 de vehicule electrice până în 2029. Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat un acord de finanțare de 150 de […] The post Petit Forestier va achiziționa 4.000 de vehicule electrice appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
Guvernul vrea să impună garanții de până la 200.000 de euro agențiilor de plasare a forței de muncă, potrivit unui comunicat al ReMArkable Consulting. Proiectul de Ordonanță de Urgență (OUG) privind autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a lucrătorilor străini se află, în prezent, în dezbatere publică. Acesta riscă să destabilizeze piața recrutării internaționale și […] The post Guvernul vrea să impună, prin OUG, garanții agențiilor de plasare a forței de muncă appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
10:00
În transport, fiecare oră de staționare înseamnă pierderi. Opririle neplanificate generează costuri suplimentare, creează presiune operațională și afectează capacitatea companiilor de a-și respecta angajamentele față de clienți. Plecând de la această realitate, IVECO dezvoltă o abordare completă pentru gestionarea flotelor comerciale, construită în jurul conectivității digitale, mentenanței inteligente și serviciilor dedicate maximizării timpului de funcționare […] The post IVECO redefinește managementul flotelor appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
Producătorul de camioane Ford Trucks, care este prezent în România din 2017, prin AIC TRUCKS, a încheiat un an cu noutăți importante de produs, dar și cu multe provocări, în fața dinamicii pieței de vehicule comerciale din Romania Ford Trucks reprezintă singurul brand de vehicule comerciale grele al Ford, iar gama de produse include camioane […] The post FORD TRUCKS. Noul F-MAX, piesa de rezistență appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
FONDUL PENTRU MODERNIZARE. PROGRAMUL-CHEIE 9. REI: 299 de milioane de euro, pentru transportatori # Ziua Cargo
Antreprenorii din transporturi și logistică au la dispoziție o oportunitate semnificativă de finanțare, în această perioadă, prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-Cheie 9: Eficiență energetică în transporturi. Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 299 de milioane de euro, destinat achiziției de vehicule cu emisii zero pentru transportul rutier, feroviar, maritim […] The post FONDUL PENTRU MODERNIZARE. PROGRAMUL-CHEIE 9. REI: 299 de milioane de euro, pentru transportatori appeared first on ZIUA CARGO.
09:30
Transporturile trebuie să scape de expresia „calcule făcute pe hârtie”! „Dacă o companie nu are sisteme care să îi ofere informații foarte clar și precis, îi va fi greu să vadă din ce face profit și unde pierde bani.” – Răzvan Perțicaș, CEO CargoTrack. Furnizorul de tehnologie CargoTrack va lansa, în ianuarie 2026, câteva module […] The post DIGITALIZAREA, CA O JOACĂ. Fără calcule pe hârtie appeared first on ZIUA CARGO.
09:20
CÂND AVERTISMENTELE DEVIN REALITATE. Despre furturile din transport și responsabilitatea de a acționa (I) # Ziua Cargo
În ultimii ani, industria transporturilor a fost pusă în fața unei realități tot mai greu de ignorat: furturile de marfă nu mai sunt incidente izolate, ci un fenomen care evoluează rapid, se adaptează și exploatează slăbiciunile operaționale ale lanțului logistic. Atrăgeam atenția public, în ianuarie 2024, asupra acestei escaladări, chiar printr-un articol publicat în ZIUA […] The post CÂND AVERTISMENTELE DEVIN REALITATE. Despre furturile din transport și responsabilitatea de a acționa (I) appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Noul Mercedes-Benz eArocs 400, camion electric cu baterii proiectat pentru aplicații de construcții urbane, a trecut cu succes de testele de iarnă. Aproape de Cercul Polar, la temperaturi de până la –20 °C, noul model a trecut prin teste specifice, pentru a garanta că poate face față și celor mai severe condiții. Testele s-au concentrat pe […] The post Noul eArocs 400, testat la -20°C appeared first on ZIUA CARGO.
19 februarie 2026
19:10
Guvernul a mutat de la Programul Dezvoltare Durabilă la PNRR finanțarea proiectului de achiziționare a 1.200 de ambulanțe pentru IGSU. Vor fi fonduri rambursabile, în valoare de aproximativ 1,13 miliarde de lei, cu TVA, ce trebuie utilizate rapid, până pe 31 august a.c.. În acest sens, a fost aprobată în ședința din 19 februarie Hotărârea […] The post Achiziționarea a 1.200 de ambulanțe pentru IGSU trece pe fonduri PNRR appeared first on ZIUA CARGO.
17:00
Angajatorii față de care s-a deschis procedura de concordat preventiv au fost incluși în sfera de aplicare a Legii 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Decizia a fost luată pe 19 februarie, printr-o Ordonanță de urgență (OUG). Totodată, noul act normativ instituie plafoane majorate pentru creanțele salariale garantate pentru […] The post OUG. Angajatorii aflați în concordat preventiv, incluși în Legea 200/2006 appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
În perioada 18-20 mai, la București va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate transporturilor, logisticii și expedițiilor de mărfuri: Congresul European SEEFF & FIATA REU Field Meeting 2026. Evenimentul este organizat de Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), în colaborare cu SEEFF și FIATA. Mai mult decât o conferință, Congresul South […] The post USER: Congresul European SEEFF & FIATA REU Field Meeting 2026, la București appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Bozankaya a semnat un nou contract cu Primăria Municipiului Timișoara, pentru producerea a 10 tramvaie de ultimă generație destinate transportului public din oraș. Odată cu acest acord, numărul total de tramvaie livrate de compania din Turcia către Timișoara va ajunge la 50, se arată într-un comunicat al companiei. Producătorul de vehicule electrice inovatoare și soluții […] The post Bozankaya – încă 10 tramvaie la Timișoara appeared first on ZIUA CARGO.
12:10
Cifra de afaceri a Renault Group a fost de 57,9 miliarde de euro, în 2025, în creștere cu 3,0% și cu 4,5% la un curs de schimb constant, față de 2024. Această performanță robustă este susținută de cele trei mărci auto complementare ale Grupului, toate în creștere datorită electrificării gamei și implementării International Game Plan, potrivit unui […] The post Renault Group – rezultate financiare în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creșteri notabile, candidații aflați acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenție la pachetul salarial și la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca și până acum, […] The post Topul domeniilor cu cele mai mari salarii, la început de an appeared first on ZIUA CARGO.
11:40
Piața construcțiilor din România începe anul 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, potrivit raportului anual Colliers. Creșterea a fost susținută, în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați, se arată într-un comunicat transmis redacției. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape […] The post Piața construcțiilor, aproape de maxime istorice appeared first on ZIUA CARGO.
11:30
AnimaWings ridică standardul pe zborurile domestice și include în bilet un meniu rece pentru toţi pasagerii, potrivit unui comunicat. Meniul rece este alcătuit dintr-un sandwich și o sticlă de apă, indiferent de tipul de bilet ales, pe rutele interne. Beneficiul este inclus în tariful de bază și se aplică tuturor claselor tarifare, inclusiv Economy. Compania […] The post AnimaWings – meniu rece inclus în bilet appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
Klass Wagen anunță lansarea diviziei de Servicii de Mobilitate, prin care oferă soluții flexibile de utilizare a autoturismelor pe termen mediu și lung. În urmărirea scopului strategic de a deveni un furnizor complet de soluții de mobilitate, Klass Wagen lansează noua divizie cu scopul de a dezvolta și completa soluțiile de mobilitate oferite clienților B2C […] The post Klass Wagen lansează divizia de Mobilitate appeared first on ZIUA CARGO.
11:00
ACEA a publicat raportul din 2026 privind numărul de vehicule care circulă pe drumurile europene. Pe continent sunt peste 7 milioane de camioane, cu o vârstă medie de 14 ani. Statisticile, valabile la finalul anului 2024, arată că, pe drumurile din UE, circulau 6,2 milioane de camioane de tonaj mediu și greu, în creștere cu […] The post STATISTICI ACEA. Peste 7 milioane de camioane, în Europa appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Anul 2025 a avut o dinamică diferită față de 2024, atât în România, cât și la nivel european, piața camioanelor grele fiind marcată de prudență. În acest context, TH Trucks și DAF au reușit să își consolideze poziția pe piață, confirmând stabilitatea brandului și încrederea clienților. Parcursul anului 2025 a fost susținut și de lansarea […] The post TH TRUCKS ȘI DAF, ÎN 2025. Stabilitate, electrificare, proiecte viitoare appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Începând din acest an, Electric Club by ZIUA CARGO, locul de întâlnire al companiilor românești de transport și logistică interesate de electrificare (dar mai ales de modul în care va arăta viitorul în transporturi) se transformă în Technology Electric Club. Transformarea vine ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea companiilor membre interesate de noile […] The post VIZIONARI, ÎN TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ. Electric Club devine Technology Electric Club appeared first on ZIUA CARGO.
10:10
La începutul anului trecut, WIASS a fost preluat de către Leading Brokers United, cel de-al doilea broker de asigurări ca importanță din Germania. În urma acestei tranzacții, WIASS Romania a devenit Aktiv Unity Romania, fapt care, așa cum ne povestește Remus Nistor, directorul companiei, duce chiar la o creștere a calității și a portofoliului de […] The post AKTIV UNITY ROMANIA. Un nume nou, același profesionalism appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
De aproximativ un an, OTTO Trailer a devenit importatorul oficial în România al semiremorcilor Kögel, iar un accent important este pus pe produsele „light” ale mărcii germane. De altfel, OTTO Trailer are o semiremorcă demo, din clasa Light Plus, care a început să fie testată de transportatori. „Kögel Light Plus are o greutate redusă cu […] The post OTTO Trailer mizează pe Kögel appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Pentru cei care iau decizii logistice astăzi, problema nu mai este lipsa soluțiilor. Piața este plină de opțiuni, rute, alternative și variante de urgență, toate prezentate simultan, de cele mai multe ori exact în momentele de presiune maximă. Dificultatea reală nu este să găsești o soluție, ci să înțelegi care dintre ele are sens pentru […] The post CÂND TOATĂ LUMEA MUTĂ MARFA… Cine își asumă decizia? appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Valmet Automotive a încheiat un acord preliminar cu dezvoltatorul finlandez de autobuze electrice Jeti Industries pentru producția în serie de autobuze electrice la uzina sa din Finlanda. Acordul final este încă în curs de negociere. Jeti Industries are în plan un autobuz electric numit N1e, care se așteaptă să atingă o autonomie de până la […] The post Valmet Automotive, acord cu Jeti Industries pentru autobuze electrice appeared first on ZIUA CARGO.
18 februarie 2026
21:10
Ajustarea rutelor, verificarea manuală a documentelor și gestionarea întrebărilor de la șoferi prin telefon sau SMS; așa arată activitatea zilnică a majorității managerilor din transporturi și logistică, bazată până acum pe soluții manuale. Pe măsură ce parcurile auto cresc, această practică devine o provocare tot mai mare, iar în comunitatea de transport și logistică există […] The post Fleethand automatizează gestionarea flotelor appeared first on ZIUA CARGO.
20:40
Poliția Română a prezentat rezultatele din țara noastră ale primei acțiuni Truck & Bus (Camioane și Autobuze) din anul 2026, desfășurate în perioada 9-15 februarie, în conformitate cu Planul de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL). Au fost verificate 26.034 autovehicule și au fost aplicate 14.612 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 1.824 au fost […] The post Prima acțiune Truck & Bus din 2026 – rezultate IGPR appeared first on ZIUA CARGO.
20:30
18:40
În anul 2025, au fost radiate 83.232 de firme la nivel național, în creștere față de perioada similară a anului anterior, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). În spatele acestor cifre, se află mii de antreprenori care au ales să închidă afacerea pe fondul scăderii veniturilor, al blocajelor de cash-flow sau […] The post Peste 83.200 de firme au fost radiate, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
18:30
Situația traficului aerian din România este în continuă schimbare, pe fondul ninsorilor abundente și al viscolului puternic care afectează mai multe aeroporturi din țară. Cele mai mari perturbări se înregistrează la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni și Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu” Băneasa, unde condițiile meteo severe îngreunează operațiunile la sol. Din informațiile Vola, în 18 […] The post Vola TripProtect – în caz de zboruri anulate appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
14:10
TRAFIXNET. Un nou standard de excelență, pentru atelierele dedicate vehiculelor comerciale din România # Ziua Cargo
Industria serviciilor pentru camioane din România intră într-o etapă de modernizare prin lansarea Trafixnet, o rețea de ateliere creată pentru a ridica nivelul calității și profesionalismului la standarde europene. Proiectul este coordonat de Fomco Trade, companie cu peste douăzeci de ani de experiență în domeniul tahografelor, climatizării, sistemelor de comunicare și accesorii pentru transportatori. Experiența […] The post TRAFIXNET. Un nou standard de excelență, pentru atelierele dedicate vehiculelor comerciale din România appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
SGS este lider global în testare, inspecție și certificare, susținând operatorii de transport și logistică să funcționeze în condiții de siguranță, conformitate și performanță ridicată. Portofoliul nostru acoperă întregul flux operațional: inspecții, verificări și controale de calitate, auditarea proceselor logistice, suport pentru lanțuri de aprovizionare complexe și consultanță în domeniul conformității și sustenabilității. În zona […] The post Soluții integrate, pentru o logistică sigură, eficientă și sustenabilă appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Semiremorcile ultra ușoare reprezintă o investiție strategică pentru operatorii de transport care urmăresc eficiență maximă, costuri reduse și fiabilitate pe termen lung. Concepute pentru performanță în exploatare intensivă, aceste semiremorci îmbină tehnologia de vârf cu o calitate constructivă recunoscută la nivel european. Un avantaj esențial al semiremorcilor BERGERecotrail este calitatea excepțională a șasiului, proiectat pentru […] The post Avantajele și calitatea semiremorcilor BERGERecotrail, au cucerit Europa! appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
Invoitix: Plăți rapide și flexibilitate financiară pentru sectorul european de transport # Ziua Cargo
În industria transporturilor, unde fiecare oră și fiecare kilometru contează, accesul rapid la lichidități poate face diferența dintre stagnare și creștere. Pentru mii de transportatori din întreaga Europă — inclusiv din România — Invoitix reprezintă un partener financiar de încredere, care asigură plata facturilor în maximum 48 de ore de la finalizarea livrării. Industria transporturilor […] The post Invoitix: Plăți rapide și flexibilitate financiară pentru sectorul european de transport appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
România și întreaga Europă se confruntă cu o criză acută a forței de muncă. Însă la fel de gravă este și criza modului în care se realizează recrutarea, în special atunci când vorbim despre forța de muncă din afara Uniunii Europene. Activând de peste 10 ani exclusiv în recrutarea de personal extracomunitar pentru industria transporturilor, […] The post Etică și legalitate, în recrutare (I) appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
SECURITATEA LANȚURILOR DE APROVIZIONARE, ÎN EUROPA DE EST, ÎN 2026: Un context PEST sumbru # Ziua Cargo
Date recente arată că furturile de marfă în Europa au escaladat dramatic. Valoarea bunurilor sustrase în UE a atins 549 de milioane de euro, în creștere cu 438% (2023-2025). Iar un raport al Parlamentului European estima pierderi anuale de peste 8,2 miliarde de euro cauzate companiilor. Având în vedere acest context sumbru, 2026 se prefigurează […] The post SECURITATEA LANȚURILOR DE APROVIZIONARE, ÎN EUROPA DE EST, ÎN 2026: Un context PEST sumbru appeared first on ZIUA CARGO.
13:10
Nevoia de șoferi a companiilor de transport este permanentă, se acoperă tot mai greu, iar, când piața merge bine, nu se mai acoperă deloc. O soluție poate fi reprezentată de șoferii străini din subcontinentul Indian sau zona peninsulei Arabe. TAKT Recruitment, o asociere româno-britanico-indiană, este alegerea optimă pentru recrutarea de personal extra comunitar. Pentru industria […] The post TAKT RECRUITMENT. Șoferi străini appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Renault se pregătește să achiziționeze integral Flexis, compania comună pe care a fondat-o în 2024 împreună cu Grupul Volvo și compania de logistică CMA CGM pentru a produce autoutilitare electrice conectate. Se pare că acționarii au luat această decizie după ce au apărut dezacorduri semnificative între cei trei. Flexis a fost fondată la începutul anului […] The post Flexis ar putea fi preluat integral de Renault appeared first on ZIUA CARGO.
17 februarie 2026
14:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod Portocaliu de ninsori abundente şi viscol, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti. De asemenea, se află sub avertizare Cod Galben 10 județe și zonele de munte. „În perioada codurilor de vreme rea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să […] The post Cod Galben și Portocaliu de ninsori viscolite appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Încă două locomotive electrice de 6000 kW, modernizate la RELOC Craiova, au efectuat probele de performanță pe ruta București-Cernavodă și retur, informează GRAMPET Group. Potrivit unui comunicat, locomotivele ELASMO 011 și 012, echipate cu motoare electrice de tracțiune asincrone, au tractat fiecare câte 16 vagoane de călători în condiții reale de exploatare. Ele au demonstrat […] The post Încă două locomotive, modernizate la RELOC Craiova appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Investitorii români au fost cea mai importantă sursă de capital pe piața imobiliară locală, generând aproximativ 30% din volumul tranzacțiilor realizate în 2025, arată raportul anual publicat de Colliers. Ei au acumulat investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii zece ani, peste nivelul înregistrat de capitalul sud-african sau cel austriac în aceeași perioadă, […] The post Investitorii români, motorul pieței imobiliare appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Program imprevizibil, stres constant, interacțiuni umane transformate de online… Managerii firmelor de transport se confruntă cu multe responsabilități, iar menținerea unui echilibru sănătos între muncă și viața personală reprezintă o mare provocare. Ce este de făcut, atunci când simți că te concentrezi mult prea mult pe muncă și, într-un fel, ai senzația că uiți să […] The post Muncă versus viață personală appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
Într-un domeniu în care presiunea costurilor, lipsa forței de muncă și instabilitatea pieței sunt realități zilnice, responsabilitatea socială riscă, de multe ori, să fie tratată ca un exercițiu de imaginație. Pentru Marvicon, însă, responsabilitatea nu este un capitol bifat într-un raport anual, ci o direcție asumată. O alegere conștientă. O investiție pe termen lung, în […] The post ÎN SIGURANȚĂ, PE DRUM. Pași mici către călătorii mari appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Unul din doi antreprenori români se concentrează către diversificare, ca principală metodă de a merge înainte cu afacerile, şi îşi prioritizează bugetele de marketing. Ne aflăm în plină perioadă de transformare a companiilor. Iar transportul și logistica urmează trendul. Cea de-a șasea ediție a studiului „Raportarea Financiară, la Antreprenori”, realizat de Trusted Advisor Strategy & […] The post STUDIU. CONCLUZIE ÎN PREMIERĂ. Marketingul depășește salariile, în topul priorităților appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Sub presiunea deciziilor rapide și a mizelor ridicate, comunicarea cu clienții nu mai diferențiază, ci susține performanța. În transporturi și logistică, fiecare informație livrată la timp poate preveni blocaje, pierderi sau decizii greșite. Devine esențială! Este motivul pentru care unul dintre trofeele acordate în cadrul ediției 2025 a competiției Romanian Transport Company of the Year […] The post DE CE UN PREMIU PENTRU COMUNICAREA CU CLIENTUL? Față în față cu beneficiarul appeared first on ZIUA CARGO.
10:10
Bateriile unui camion electric MAN eTGX au fost încărcate la aproximativ 750 kW, cu ajutorul Megawatt Charging System (MCS), la temperaturi sub zero grade. Demonstrația a fost făcută în cadrul evenimentului Kempower MCS Live Winter Days 2026, din Norrköping (Suedia). La sediul Alfredsson, client al Kempower, camionul MAN eTGX a arătat că sistemul de încărcare […] The post MAN, demonstrație cu încărcarea megawatt, în Suedia appeared first on ZIUA CARGO.
