Noul eArocs 400, testat la -20°C
Ziua Cargo, 20 februarie 2026 09:50
Noul Mercedes-Benz eArocs 400, camion electric cu baterii proiectat pentru aplicații de construcții urbane, a trecut cu succes de testele de iarnă. Aproape de Cercul Polar, la temperaturi de până la –20 °C, noul model a trecut prin teste specifice, pentru a garanta că poate face față și celor mai severe condiții. Testele s-au concentrat pe […]
Acum o oră
09:50
Acum 24 ore
19:10
Guvernul a mutat de la Programul Dezvoltare Durabilă la PNRR finanțarea proiectului de achiziționare a 1.200 de ambulanțe pentru IGSU. Vor fi fonduri rambursabile, în valoare de aproximativ 1,13 miliarde de lei, cu TVA, ce trebuie utilizate rapid, până pe 31 august a.c.. În acest sens, a fost aprobată în ședința din 19 februarie Hotărârea […]
17:00
Angajatorii față de care s-a deschis procedura de concordat preventiv au fost incluși în sfera de aplicare a Legii 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Decizia a fost luată pe 19 februarie, printr-o Ordonanță de urgență (OUG). Totodată, noul act normativ instituie plafoane majorate pentru creanțele salariale garantate pentru […]
15:20
În perioada 18-20 mai, la București va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate transporturilor, logisticii și expedițiilor de mărfuri: Congresul European SEEFF & FIATA REU Field Meeting 2026. Evenimentul este organizat de Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), în colaborare cu SEEFF și FIATA. Mai mult decât o conferință, Congresul South […]
15:00
Bozankaya a semnat un nou contract cu Primăria Municipiului Timișoara, pentru producerea a 10 tramvaie de ultimă generație destinate transportului public din oraș. Odată cu acest acord, numărul total de tramvaie livrate de compania din Turcia către Timișoara va ajunge la 50, se arată într-un comunicat al companiei. Producătorul de vehicule electrice inovatoare și soluții […]
12:10
Cifra de afaceri a Renault Group a fost de 57,9 miliarde de euro, în 2025, în creștere cu 3,0% și cu 4,5% la un curs de schimb constant, față de 2024. Această performanță robustă este susținută de cele trei mărci auto complementare ale Grupului, toate în creștere datorită electrificării gamei și implementării International Game Plan, potrivit unui […]
11:50
După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creșteri notabile, candidații aflați acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenție la pachetul salarial și la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca și până acum, […]
11:40
Piața construcțiilor din România începe anul 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, potrivit raportului anual Colliers. Creșterea a fost susținută, în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați, se arată într-un comunicat transmis redacției. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape […]
11:30
AnimaWings ridică standardul pe zborurile domestice și include în bilet un meniu rece pentru toţi pasagerii, potrivit unui comunicat. Meniul rece este alcătuit dintr-un sandwich și o sticlă de apă, indiferent de tipul de bilet ales, pe rutele interne. Beneficiul este inclus în tariful de bază și se aplică tuturor claselor tarifare, inclusiv Economy. Compania […]
11:10
Klass Wagen anunță lansarea diviziei de Servicii de Mobilitate, prin care oferă soluții flexibile de utilizare a autoturismelor pe termen mediu și lung. În urmărirea scopului strategic de a deveni un furnizor complet de soluții de mobilitate, Klass Wagen lansează noua divizie cu scopul de a dezvolta și completa soluțiile de mobilitate oferite clienților B2C […]
11:00
ACEA a publicat raportul din 2026 privind numărul de vehicule care circulă pe drumurile europene. Pe continent sunt peste 7 milioane de camioane, cu o vârstă medie de 14 ani. Statisticile, valabile la finalul anului 2024, arată că, pe drumurile din UE, circulau 6,2 milioane de camioane de tonaj mediu și greu, în creștere cu […]
10:50
Anul 2025 a avut o dinamică diferită față de 2024, atât în România, cât și la nivel european, piața camioanelor grele fiind marcată de prudență. În acest context, TH Trucks și DAF au reușit să își consolideze poziția pe piață, confirmând stabilitatea brandului și încrederea clienților. Parcursul anului 2025 a fost susținut și de lansarea […]
10:40
Începând din acest an, Electric Club by ZIUA CARGO, locul de întâlnire al companiilor românești de transport și logistică interesate de electrificare (dar mai ales de modul în care va arăta viitorul în transporturi) se transformă în Technology Electric Club. Transformarea vine ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea companiilor membre interesate de noile […]
Ieri
10:10
La începutul anului trecut, WIASS a fost preluat de către Leading Brokers United, cel de-al doilea broker de asigurări ca importanță din Germania. În urma acestei tranzacții, WIASS Romania a devenit Aktiv Unity Romania, fapt care, așa cum ne povestește Remus Nistor, directorul companiei, duce chiar la o creștere a calității și a portofoliului de […]
10:00
De aproximativ un an, OTTO Trailer a devenit importatorul oficial în România al semiremorcilor Kögel, iar un accent important este pus pe produsele „light" ale mărcii germane. De altfel, OTTO Trailer are o semiremorcă demo, din clasa Light Plus, care a început să fie testată de transportatori. „Kögel Light Plus are o greutate redusă cu […]
09:40
Pentru cei care iau decizii logistice astăzi, problema nu mai este lipsa soluțiilor. Piața este plină de opțiuni, rute, alternative și variante de urgență, toate prezentate simultan, de cele mai multe ori exact în momentele de presiune maximă. Dificultatea reală nu este să găsești o soluție, ci să înțelegi care dintre ele are sens pentru […]
08:40
Valmet Automotive a încheiat un acord preliminar cu dezvoltatorul finlandez de autobuze electrice Jeti Industries pentru producția în serie de autobuze electrice la uzina sa din Finlanda. Acordul final este încă în curs de negociere. Jeti Industries are în plan un autobuz electric numit N1e, care se așteaptă să atingă o autonomie de până la […]
18 februarie 2026
21:10
Ajustarea rutelor, verificarea manuală a documentelor și gestionarea întrebărilor de la șoferi prin telefon sau SMS; așa arată activitatea zilnică a majorității managerilor din transporturi și logistică, bazată până acum pe soluții manuale. Pe măsură ce parcurile auto cresc, această practică devine o provocare tot mai mare, iar în comunitatea de transport și logistică există […]
20:40
20:30
18:40
În anul 2025, au fost radiate 83.232 de firme la nivel național, în creștere față de perioada similară a anului anterior, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). În spatele acestor cifre, se află mii de antreprenori care au ales să închidă afacerea pe fondul scăderii veniturilor, al blocajelor de cash-flow sau […]
18:30
Situația traficului aerian din România este în continuă schimbare, pe fondul ninsorilor abundente și al viscolului puternic care afectează mai multe aeroporturi din țară. Cele mai mari perturbări se înregistrează la Aeroportul Internațional „Henri Coandă" Otopeni și Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu" Băneasa, unde condițiile meteo severe îngreunează operațiunile la sol. Din informațiile Vola, în 18 […]
18:10
14:10
TRAFIXNET. Un nou standard de excelență, pentru atelierele dedicate vehiculelor comerciale din România # Ziua Cargo
Industria serviciilor pentru camioane din România intră într-o etapă de modernizare prin lansarea Trafixnet, o rețea de ateliere creată pentru a ridica nivelul calității și profesionalismului la standarde europene. Proiectul este coordonat de Fomco Trade, companie cu peste douăzeci de ani de experiență în domeniul tahografelor, climatizării, sistemelor de comunicare și accesorii pentru transportatori. Experiența […]
13:50
SGS este lider global în testare, inspecție și certificare, susținând operatorii de transport și logistică să funcționeze în condiții de siguranță, conformitate și performanță ridicată. Portofoliul nostru acoperă întregul flux operațional: inspecții, verificări și controale de calitate, auditarea proceselor logistice, suport pentru lanțuri de aprovizionare complexe și consultanță în domeniul conformității și sustenabilității. În zona […]
13:50
Semiremorcile ultra ușoare reprezintă o investiție strategică pentru operatorii de transport care urmăresc eficiență maximă, costuri reduse și fiabilitate pe termen lung. Concepute pentru performanță în exploatare intensivă, aceste semiremorci îmbină tehnologia de vârf cu o calitate constructivă recunoscută la nivel european. Un avantaj esențial al semiremorcilor BERGERecotrail este calitatea excepțională a șasiului, proiectat pentru […]
13:40
Invoitix: Plăți rapide și flexibilitate financiară pentru sectorul european de transport # Ziua Cargo
În industria transporturilor, unde fiecare oră și fiecare kilometru contează, accesul rapid la lichidități poate face diferența dintre stagnare și creștere. Pentru mii de transportatori din întreaga Europă — inclusiv din România — Invoitix reprezintă un partener financiar de încredere, care asigură plata facturilor în maximum 48 de ore de la finalizarea livrării. Industria transporturilor […]
13:20
România și întreaga Europă se confruntă cu o criză acută a forței de muncă. Însă la fel de gravă este și criza modului în care se realizează recrutarea, în special atunci când vorbim despre forța de muncă din afara Uniunii Europene. Activând de peste 10 ani exclusiv în recrutarea de personal extracomunitar pentru industria transporturilor, […]
13:20
SECURITATEA LANȚURILOR DE APROVIZIONARE, ÎN EUROPA DE EST, ÎN 2026: Un context PEST sumbru # Ziua Cargo
Date recente arată că furturile de marfă în Europa au escaladat dramatic. Valoarea bunurilor sustrase în UE a atins 549 de milioane de euro, în creștere cu 438% (2023-2025). Iar un raport al Parlamentului European estima pierderi anuale de peste 8,2 miliarde de euro cauzate companiilor. Având în vedere acest context sumbru, 2026 se prefigurează […]
13:10
Nevoia de șoferi a companiilor de transport este permanentă, se acoperă tot mai greu, iar, când piața merge bine, nu se mai acoperă deloc. O soluție poate fi reprezentată de șoferii străini din subcontinentul Indian sau zona peninsulei Arabe. TAKT Recruitment, o asociere româno-britanico-indiană, este alegerea optimă pentru recrutarea de personal extra comunitar. Pentru industria […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Renault se pregătește să achiziționeze integral Flexis, compania comună pe care a fondat-o în 2024 împreună cu Grupul Volvo și compania de logistică CMA CGM pentru a produce autoutilitare electrice conectate. Se pare că acționarii au luat această decizie după ce au apărut dezacorduri semnificative între cei trei. Flexis a fost fondată la începutul anului […]
17 februarie 2026
14:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod Portocaliu de ninsori abundente şi viscol, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti. De asemenea, se află sub avertizare Cod Galben 10 județe și zonele de munte. „În perioada codurilor de vreme rea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să […]
13:30
Încă două locomotive electrice de 6000 kW, modernizate la RELOC Craiova, au efectuat probele de performanță pe ruta București-Cernavodă și retur, informează GRAMPET Group. Potrivit unui comunicat, locomotivele ELASMO 011 și 012, echip
13:20
Investitorii români au fost cea mai importantă sursă de capital pe piața imobiliară locală, generând aproximativ 30% din volumul tranzacțiilor realizate în 2025, arată raportul anual publicat de Colliers. Ei au acumulat investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii zece ani, peste nivelul înregistrat de capitalul sud-african sau cel austriac în aceeași perioadă, […] The post Investitorii români, motorul pieței imobiliare appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Program imprevizibil, stres constant, interacțiuni umane transformate de online… Managerii firmelor de transport se confruntă cu multe responsabilități, iar menținerea unui echilibru sănătos între muncă și viața personală reprezintă o mare provocare. Ce este de făcut, atunci când simți că te concentrezi mult prea mult pe muncă și, într-un fel, ai senzația că uiți să […] The post Muncă versus viață personală appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
Într-un domeniu în care presiunea costurilor, lipsa forței de muncă și instabilitatea pieței sunt realități zilnice, responsabilitatea socială riscă, de multe ori, să fie tratată ca un exercițiu de imaginație. Pentru Marvicon, însă, responsabilitatea nu este un capitol bifat într-un raport anual, ci o direcție asumată. O alegere conștientă. O investiție pe termen lung, în […] The post ÎN SIGURANȚĂ, PE DRUM. Pași mici către călătorii mari appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Unul din doi antreprenori români se concentrează către diversificare, ca principală metodă de a merge înainte cu afacerile, şi îşi prioritizează bugetele de marketing. Ne aflăm în plină perioadă de transformare a companiilor. Iar transportul și logistica urmează trendul. Cea de-a șasea ediție a studiului „Raportarea Financiară, la Antreprenori”, realizat de Trusted Advisor Strategy & […] The post STUDIU. CONCLUZIE ÎN PREMIERĂ. Marketingul depășește salariile, în topul priorităților appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Sub presiunea deciziilor rapide și a mizelor ridicate, comunicarea cu clienții nu mai diferențiază, ci susține performanța. În transporturi și logistică, fiecare informație livrată la timp poate preveni blocaje, pierderi sau decizii greșite. Devine esențială! Este motivul pentru care unul dintre trofeele acordate în cadrul ediției 2025 a competiției Romanian Transport Company of the Year […] The post DE CE UN PREMIU PENTRU COMUNICAREA CU CLIENTUL? Față în față cu beneficiarul appeared first on ZIUA CARGO.
10:10
Bateriile unui camion electric MAN eTGX au fost încărcate la aproximativ 750 kW, cu ajutorul Megawatt Charging System (MCS), la temperaturi sub zero grade. Demonstrația a fost făcută în cadrul evenimentului Kempower MCS Live Winter Days 2026, din Norrköping (Suedia). La sediul Alfredsson, client al Kempower, camionul MAN eTGX a arătat că sistemul de încărcare […] The post MAN, demonstrație cu încărcarea megawatt, în Suedia appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Bateriile litiu-ion convenționale conțin substanțe problematice, cum ar fi nichelul și cobaltul, iar solvenții utilizați pentru acoperirea materialelor electrodului sunt, de asemenea, toxici. La Universitatea Saarland se lucrează pentru a dezvolta alternative ecologice. Cunoscute sub numele de sferogeluri de carbon, aceste materiale noi sunt unități de dimensiuni nanometrice cu diametrul de aproximativ 250 nm, care […] The post Un inedit sistem de baterii electrice, studiat la Universitatea Saarland appeared first on ZIUA CARGO.
16 februarie 2026
14:50
13:50
CTP a finalizat o nouă clădire, de 54.000 metri pătrați, în parcul industrial CTPark Bucharest South, situat în Popești-Leordeni, în sudul Bucureștiului. Primii chiriași și-au început deja activitatea în noul spațiu, potrivit unui comunicat. Cea de-a patra clădire din CTPark Bucharest South a fost dezvoltată în conformitate cu specificațiile tehnice standard ale CTP. Ea face […] The post Depozit de 54.000 m², finalizat în CTPark Bucharest South appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
1 octombrie 2019. Un apel la prima oră către unul dintre colegii mei anunță o bombă în depozitul din Ștefăneștii de Jos. Acela a fost primul meu contact cu comunicarea de criză. Ca Marketing & PR Manager al companiei de curierat, am fost în prima linie. Ce mi-aș fi dorit să știu înainte – Crizele […] The post ÎN PRIMA LINIE A COMUNICĂRII DE CRIZĂ. Lecțiile unei dimineți de octombrie appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
CTE Trailers a semnat, în luna mai 2025, contractul de reprezentare exclusivă pentru produsele Grupului Benalu-Legras. Este un parteneriat strategic care aduce în România, Republica Moldova și Bulgaria mărcile Mega, Reisch, Benalu și Legras. „Grupul Benalu-Legras este lider european în producția de semiremorci încă din anul 1967, iar, prin acest parteneriat, țintim să îmbinăm experiența […] The post CTE TRAILERS. Accent pe specializare appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Controalele la nivel european s-au intensificat extraordinar de mult, amenzile sunt din ce în ce mai mari și, înainte de sărbători, a început suspendarea licențelor de transport și a managerilor de transport, conform punctajelor ERRU. ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) este registrul unic european la care sunt interconectate registrele naționale, în care sunt […] The post TAHOGRAFE. REGISTRU EUROPEAN PENTRU ABATERI. Prima licență suspendată appeared first on ZIUA CARGO.
10:10
În transport, nu ducem lipsă de surprize: drumuri închise peste noapte, reguli noi apărute „ieri”, clienți care își schimbă planurile în ultimul moment. De ani de zile, cuvântul la modă este „reziliență”. Să rezistăm. Să ne adaptăm. Problema este că, dacă tot ce ne dorim este să rezistăm, rămânem, în cel mai bun caz, la […] The post SFATURI PENTRU VREMURI TULBURI. Antifragilitate, în transport appeared first on ZIUA CARGO.
15 februarie 2026
18:00
Sectorul de transport își păstrează acea imagine de „pământ al făgăduinței”, pentru cei care își doresc să facă o investiție. Odată ajunși aici, descoperă, însă, că lucrurile sunt, de fapt, foarte complicate. 4.296 de operatori de transport marfă nu și-au mai înnoit licența, în 2025, în timp ce 5.011 companii au fost nou licențiate, pe […] The post PIAȚA DE TRANSPORT MARFĂ. CIFRE LA ÎNCEPUT DE 2026. Confuzie… appeared first on ZIUA CARGO.
13 februarie 2026
14:40
CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor, începând cu 1 martie, pentru lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de CFR – managerul acesteia. Lucrările se execută între stațiile Dej Călători-Caseiu-Dej Triaj. Iată modificările în circulația trenurilor: În perioada 1 martie – 24 aprilie, trenul IR 1838 Cluj Napoca-Dej Călători-Iaşi va fi anulat. În perioada 1 […] The post Modificări în circulația trenurilor (lucrări) appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Operatorul de autobuze electrice pe distanțe lungi, LeafyBus a creat o colaborare cu Eicher Trucks & Buses. Scopul este implementarea a 100 de autobuze electrice interurbane Skyline Pro-E de 13,5 m pe rutele naționale majore. Acest obiectiv este parte a planului său de a accelera mobilitatea curată și de a reduce dependența de motorină în […] The post În India, se electrifică autobuzele-dormitor appeared first on ZIUA CARGO.
12 februarie 2026
17:20
Guvernul a aprobat, în ședința din 12 februarie, indicatorii tehnico-economici și fondurile pentru începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albița-Leușeni, pe DN24B, la km 42, în judeţul Vaslui. Acesta va fi cel de-al doilea pod rutier nou-construit între România și Republica Moldova, după cel de la Ungheni. În perioada de execuție a lucrărilor, […] The post Guvernul a aprobat podul Albița-Leușeni, peste Prut appeared first on ZIUA CARGO.
