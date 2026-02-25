BCR Social Finance lansează, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români, un program pentru susținerea tinerilor antreprenori din agribusiness

Financial Intelligence, 25 februarie 2026 15:50

BCR Social Finance, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, lansează un program dedicat susținerii tinerilor

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 10 minute
16:20
Bolojan: Ordonanţa privind reforma în administraţie – trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan anunţă miercuri că ordonanţa de urgenţă privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul
Acum 30 minute
16:00
Petrișor Peiu: Arabia Saudită este liderul celei de-a doua regiuni cele mai dinamice din lumea de astăzi Financial Intelligence
Grupul de politică externă „Titu Maiorescu", coordonat de prof. univ. dr Dan Dungaciu, împreună cu Partidul Alianța pentru
Acum o oră
15:50
BCR Social Finance lansează, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români, un program pentru susținerea tinerilor antreprenori din agribusiness Financial Intelligence
BCR Social Finance, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, lansează un program dedicat susținerii tinerilor
Acum 2 ore
15:10
România a ieşit să se împrumute pe pieţele externe după ce a aprobat reforme pentru reducerea deficitului bugetar (Bloomberg) Financial Intelligence
România a lansat miercuri o emisiune de obligaţiuni pe pieţele internaţionale pentru prima dată în acest an, pentru
15:00
Ministrul ungar de externe acuză UE că alocă pentru #Ucraina mai multe fonduri decât pentru ţara sa Financial Intelligence
Ucraina a primit mai multe ajutoare de la Uniunea Europeană în ultimii patru ani decât Ungaria din 2004,
Acum 4 ore
14:20
Procedurile de eșalonare aflate în derulare au nevoie de clarificări urgente pentru a nu se bloca (CCF) Financial Intelligence
Modificările fiscale introduse în privința eșalonărilor la plată ale datoriilor, prin cel de-al doilea pachet fiscal (L239/2025) și
14:10
Turcia neagă că ar plănui o incursiune în Iran în eventualitatea unui atac american Financial Intelligence
Guvernul turc a negat miercuri relatările din media potrivit cărora intenţionează să invadeze teritoriul Iranului din motive de
12:40
Analist economic: Scăderea cifrei de afaceri în servicii, semnal de alarmă pentru economie Financial Intelligence
Analistul economic Adrian Negrescu avertizează, într-o postare pe Facebook, că scăderea cifrei de afaceri în serviciile prestate populației
12:30
Angajații din Guvern continuă să îl atace pe Bolojan după adoptarea tăierilor în administrație: „Cultivă ura de clasă” Financial Intelligence
Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria continuă să îl critice pe premierul Ilie Bolojan după ce a fost
Acum 6 ore
11:30
Germania doreşte o cooperare economică mai profundă şi echitabilă cu China, îi transmite cancelarul german premierului chinez Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz şi premierul chinez Li Qiang s-au declarat în favoarea unei cooperări mai strânse între
10:50
Rompetrol contestă decizia Primăriei Constanța privind închiderea a trei stații de distribuție carburanți și avertizează asupra impactului economic local Financial Intelligence
KMG International (Rompetrol) a luat act de intenția autorităților locale din Constanța, prin care trei stații de distribuție
10:30
Antreprenorul Raul Țărnaru preia 80% din Novarion DMX Construction pe care intenționează să o listeze la Bursa de Valori București în acest an Financial Intelligence
Novarion DMX Construction, companie sibiană cu peste 11 ani de experiență în construcții și antrepriză generală, cu un
10:30
NEPI Rockcastle a înregistrat un venit operațional net de 618 milioane de euro Financial Intelligence
NEPI Rockcastle, a treia cea mai mare companie de real‑estate comercial listată la bursă din Europa raportat la
Acum 8 ore
10:00
Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”, dedicată atât marilor consumatori, cât și clienților casnici Financial Intelligence
Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri", o inițiativă comercială care oferă prețuri fixe și garantate pentru
09:50
Paramount a majorat la 108,4 miliarde de dolari oferta pentru Warner Bros Financial Intelligence
Grupul media Paramount a majorat oferta pentru achiziţionarea Warner Bros Discovery (WBD), intensificând bătălia ofertelor cu gigantul american
09:40
FNGCIMM lansează refinanțarea IMM INVEST și IMM INVEST PLUS: soluții optime pentru capital, investiții și creșterea competitivității IMM-urilor Financial Intelligence
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a primit acordul Ministerului Finanțelor, în
09:30
SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei (ambasadoarea Ucrainei la Washington) Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane,
09:00
Arabia Saudită – o economie dinamică din rândul puterilor de rang mediu (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu În perioada Marilor Transformări în economia mondială, caracterizată prin persistența tensiunilor și a incertitudinii, puterile
09:00
34 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-O CAUZĂ PENALĂ PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE ÎNȘELĂCIUNE ÎN DOMENIUL PARIURILOR SPORTIVE Financial Intelligence
La data de 25 februarie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, Poliția Municipiului Ploiești și
Acum 12 ore
06:50
Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să închidem bugetul şi să îl trimitem la Parlament; facem un buget realist Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că îşi propune ca bugetul de stat pe anul 2026 să fie
06:50
Guvern: CE Oltenia, exceptat de la prevederi ale Legii 296/2023; anunţă economii de 440 milioane de lei în 2026 Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, un memorandum referitor la exceptarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. de
06:50
Cseke Attila: Se intituie alte norme de reprezentare pentru poliţia locală; reducerea numărului de posturi va fi de 609 Financial Intelligence
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat, marţi, că prin ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei se instituie alte
06:50
Darius-Georgel Vodă – numit temporar secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; Codruţ-Ştefănel Burcea – secretar general adjunct Financial Intelligence
Darius-Georgel Vodă va exercita, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
06:50
Florinel-Marian Sgărdea – numit, temporar, secretar general al Institutului Naţional de Statistică Financial Intelligence
Florinel-Marian Sgărdea va exercita, temporar, funcţia de secretar general al Institutului Naţional de Statistică. Decizia de numire a
06:50
OUG privind reforma administraţiei/Noi reglementări referitoare la circulaţie: O zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datoraţi Financial Intelligence
– În cazul în care contravenientul nu achită amenzile de circulaţie în termen de 90 de zile de
06:40
OUG privind reforma administraţiei/Guvernul va aproba, la propunerea MApN şi MAI, modificarea legii privind pensiile militare, pentru creşterea etapizată a vârstei de pensionare Financial Intelligence
În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă privind reforma
06:40
Bolojan: Trebuie să crească vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajaţi care beneficiază de pensionare anticipată Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, referitor la protestul poliţiştilor, că trebuie să crească vârsta de pensionare pentru
06:40
OUG privind reforma administraţiei/ Noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor Financial Intelligence
Guvernul a stabilit, în Ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei, noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele
06:40
Bolojan: Dacă în anii următori se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, eu personal o voi susţine Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că pe actualul sistem de organizare administrativ-teritorială a ţării fuziunea dintre
06:40
OUG privind reforma administraţiei/Spaţiile destinate jocurilor de noroc, autorizate în baza politicilor locale; taxa – stabilită de CL Financial Intelligence
Guvernul a modificat, prin Ordonanţa de urgenţă privind administraţia, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,
Acum 24 ore
23:50
Bogdan Ivan: Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul Vertical Financial Intelligence
Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul
23:20
Banca Națională a Ungariei a lansat o anchetă asupra Mol, suspectată de tranzacții cu informații privilegiate Financial Intelligence
Banca Națională a Ungariei a lansat o anchetă asupra unor tranzacții  legate de acțiunile grupului petrolier MOL, pentru
22:40
Premierul Bolojan răspunde la gestul lui Cristian Preda: „Nu de diplome ducem lipsă” Financial Intelligence
Propunerea de reducere la jumătate a sporului pentru doctorat a venit în urma dialogului cu mediul universitar, a
22:30
Ceke Attila: Permisele de conducere – suspendate pentru neplata amenzilor de circulaţie Financial Intelligence
Cetăţenilor care nu-şi plătesc amenzile de circulaţie li se va suspenda permisul de conducere, după trecerea unei perioade
22:30
Cseke Attila: OUG privind administraţia prevede posibilitatea de publicare locală a listei debitorilor persoane fizice Financial Intelligence
Ordonanţa de urgenţă privind administraţia prevede posibilitatea de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, a
22:30
Cseke Attila: OUG privind administraţia prevede mobilitatea prin rotaţie a funcţiilor publice de conducere Financial Intelligence
Ordonanţa de urgenţă privind administraţia prevede mobilitatea prin rotaţie a funcţiilor publice de conducere, unde se instituie maximum
22:10
Bolojan: Consider că prevederile cuprinse cele două OUG privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică respectă Constituţia Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunţat în această seară că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma
22:00
Cseke Attila: OUG privind administraţia prevede transferul competenţei la instituţiile prefectului de atestare a domeniului public Financial Intelligence
Ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei prevede transferul competenţei către instituţiile prefectului de atestare a domeniului public a
21:40
CES a avizat negativ tăierile din administrație pregătite de Guvernul Bolojan Financial Intelligence
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat negativ tăierile din administrație pregătite de Guvernul Bolojan, precizând că proiectul
21:20
Bolojan. Am adoptat ordonanțele de urgență privind relansarea economică și reforma administrației Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seara, că Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind reforma administrației publice
19:50
Protest al polițiștilor în Piața Victoriei; manifestanții au încercat să ajungă la premier Financial Intelligence
Zeci de polițiști protestează, marți, în Piața Victoriei din Capitală, față de proiectul prin care Guvernul vrea să
19:50
Forumul APPR: Agricultura României are nevoie de decizii strategice, nu de soluţii ad-hoc Financial Intelligence
Agricultura României se află într-un punct de inflexiune, iar lipsa deciziilor strategice riscă să accentueze vulnerabilităţile existente, susţine
18:40
Valeriu Steriu renunță la candidatura pentru poziția de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea Financial Intelligence
Valeriu Steriu renunță la candidatura pentru poziția de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea. El fusese propus de
18:30
Rusia avertizează asupra riscului de conflict nuclear dacă Parisul şi Londra transferă arme nucleare Ucrainei Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat marţi că adversarii Rusiei probabil înţeleg care vor fi implicaţiile unui atac
18:30
“Coaliţia de Voinţă” cere SUA ca toate părţile interesate să participe la negocierile privind #Ucraina Financial Intelligence
 "Coaliţia de Voinţă", care grupează aliaţii Ucrainei, doreşte ca negocierile desfăşurate, sub egida SUA, să implice "toate părţile
18:30
Administraţia Prezidenţială – referitor la pensiile magistraţilor: După primirea comunicării de la CCR, legea va ajunge la preşedinte pentru promulgare Financial Intelligence
Administraţia Prezidenţială a venit marţi cu precizări privind promulgarea legii referitoare la pensiile magistraţilor, afirmând că o lege
18:20
Acționarii Nuclearelectrica au fost convocați pentru a aproba majorarea unor cheltuieli de consultanță juridică Financial Intelligence
Acționarii Nuclearelectrica (SNN) au fost convocați, pe 2/3 aprilie, pentru a aproba majorarea unor cheltuieli de consultanță juridică,
17:10
Accesa este Top Supplier Retail 2026 pentru Customer Experience bazată pe AI – în parteneriat cu MediaMarktSaturn Financial Intelligence
Accesa câștigat titlul Top Supplier Retail 2026 la categoria Customer Experience, împreună cu MediaMarktSaturn, liderul european în sectorul
17:10
Electrica și Liberty Galați semnează un Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea unor proiecte energetice comune Financial Intelligence
Electrica informează investitorii că a semnat astăzi, 24 februarie 2026, un Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați S.A.
Ieri
16:20
Japonia va desfăşura rachete sol-aer în apropierea Taiwanului până în 2031 Financial Intelligence
Japonia a anunţat marţi că planifică să desfăşoare rachete sol-aer pe o insulă japoneză situată în apropierea Taiwanului
