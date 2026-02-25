Gianni Infantino, prima reacţie după violenţele din Mexic
Antena Sport, 25 februarie 2026 15:50
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că are “încredere totală” că Mexicul va organiza în siguranţă meciurile de baraj şi de la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026, în ciuda unui focar de violenţă în apropierea unuia dintre oraşele gazdă, Guadalajara, scrie DPA. Un cartel de droguri a declanşat o campanie de violenţă […] The post Gianni Infantino, prima reacţie după violenţele din Mexic appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
16:20
Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi” # Antena Sport
FCSB are șanse mici să se califice în play-off, iar ratarea obiectivului ar fi lovitură pentru toate cluburile, a anunțat Gino Iorgulescu. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat că toate echipele din play-off ar avea de suferit din punct de vedere financiar, dacă FCSB nu va ajunge în primele șase. Dani Coman a fost […] The post Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
16:00
Elizabeta Samara s-a luptat miercuri până la capăt împotriva numărului 1 mondial, Sun Yingsha, meci în urma căruia a fost eliminată din proba de simplu la Singapore Smash 2026, în turul al doilea. Românca (#43 mondial) a întâlnit-o pe principala favorită a tabloului, Sun Yingsha (China), vicecampioana olimpică en titre, iar cele două sportive au […] The post Eliza Samara e OUT de la Singapore Smash. Eşec în faţa numărului unu mondial appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
15:50
Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: “Va trebui să explice anumite alegeri” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu […] The post Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: “Va trebui să explice anumite alegeri” appeared first on Antena Sport.
15:50
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că are “încredere totală” că Mexicul va organiza în siguranţă meciurile de baraj şi de la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026, în ciuda unui focar de violenţă în apropierea unuia dintre oraşele gazdă, Guadalajara, scrie DPA. Un cartel de droguri a declanşat o campanie de violenţă […] The post Gianni Infantino, prima reacţie după violenţele din Mexic appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
15:00
Bănel Nicoliţă vea să se păstreze activ şi nu renunţă la fotbal. El a ajuns la un acord cu o echipă din Liga 5, FC Produleşti. Fostul fotbalist al FCSB a fost anunţat şi oficial. “Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să […] The post E oficial. Bănel Nicoliţă a semnat un nou contract la 41 de ani appeared first on Antena Sport.
14:40
Billel Omrani a revenit în România şi se pregăteşte cu Concordia Chiajna. În prezent, Billel Omrani este jucător liber de contract. Ultima sa experiență a fost în liga a doua din Grecia, la Anagennisi Karditsa, de care s-a despărțit la începutul lui 2026, după o perioadă modestă cu un singur gol marcat în 11 meciuri. […] The post Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
14:10
Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club appeared first on Antena Sport.
13:40
Bănel Nicoliţă vea să se păstreze activ şi nu renunţă la fotbal. El a ajuns la un acord cu o echipă din Liga 5, FC Produleşti. Fostul fotbalist al FCSB a fost anunţat şi oficial. “Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să […] The post E oficial. Bănel Nicoliţă a revenit în fotbal la 41 de ani appeared first on Antena Sport.
13:10
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor appeared first on Antena Sport.
12:50
Reveniri importante în echipa FCSB-ului, care are nevoie de un miracol pentru a obține prezența în play-off. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă campioana României. În același timp, președintele Consiliului de Administrație a confirmat că Vlad Chiricheş va fi apt de joc pentru partida cu UTA Arad. Ttoodată, oficialul […] The post Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
12:10
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată” # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată” appeared first on Antena Sport.
11:50
Consiliul Judeţean Cluj a anunţat, miercuri, că îşi propune eficientizarea energetică a Cluj Arena, prin intermediul unui proiect în valoare de circa 13,5 milioane de euro. Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care vizează implementarea de soluţii tehnice pentru creşterea eficienţei energetice a […] The post Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena appeared first on Antena Sport.
11:40
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan ar fi putut pleca în mercato-ul din iarnă la Metalist 1925 Harkov, care îi oferea un salariu lunar de 60.000 de euro și 4,5 milioane de euro lui Dinamo pentru transfer. El a preferat să rămână la Dinamo, dar evoluţia nu s-a mai ridicat la nivelul dorit de fani. Şi Dănuţ Lupu, legendă […] The post Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește” appeared first on Antena Sport.
11:30
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare # Antena Sport
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului. „Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi […] The post Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare appeared first on Antena Sport.
11:30
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a prelua conducerea Federaţiei de Tenis din Statele Unite (USTA), a anunţat miercuri federaţia australiană. Tiley, care este şi director general al federaţiei de tenis din această ţară oceanică, va rămâne încă câteva luni la conducere pentru a facilita tranziţia, potrivit unui comunicat al […] The post Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open appeared first on Antena Sport.
11:20
Edi Iordănescu s-a aflat pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mircea Lucescu, pe banca României, în cazul în care problemele de sănătate ale selecţionerului de 80 de ani nu i-ar fi permis să ne conducă la barajul cu Turcia, pentru World Cup 2026. Iordănescu susţine că a ţinut legătura cu Federaţia Română de Fotbal în […] The post Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României appeared first on Antena Sport.
10:40
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului. „Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi […] The post Radu Miriuţă anunţă că în viitor CSA Steaua va avea drept de promovare în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
10:20
Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci # Antena Sport
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona. Dacă Jules Koundé a fost lăsat pe bancă în sezonul trecut în meciul împotriva lui Alavés din cauza lipsei sale de punctualitate, de atunci […] The post Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci appeared first on Antena Sport.
10:00
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, clubul vizat # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […] The post Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, clubul vizat appeared first on Antena Sport.
09:30
Iuliu Mureşan vrea FCSB în play-off. Asta pentru că CFR ar avea de câştigat mai mullţi bani, în urma interesului mai mare în jurul meciurilor. “Cel mai important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca și noi. Dacă FCSB ar intra, ar […] The post Iuliu Mureşan surprinde: “Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!” appeared first on Antena Sport.
09:20
Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” # Antena Sport
Gino Iorgulescu a analizat lupta pentru play-off şi a declarat surprinzător, din postura de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, că eventuala absenţă a celor de la FCSB din top 6 la finalul sezonului regulat va afecta celelalte cluburi din play-off. Iorgulescu a făcut referire la reţetele financiare de care ar avea parte echipe precum […] The post Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” appeared first on Antena Sport.
09:10
Venus Williams a rămas fără victorie în acest an, după ce a pierdut marţi meciul din primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 1-6, la ATX Open din Austin, Texas. Williams, în vârstă de 45 de ani, are un bilanţ de 0-4 în acest sezon, inclusiv o înfrângere în faţa sportivei din Serbia […] The post Venus Williams, eliminată de Ajla Tomljanovic în primul tur la Austin appeared first on Antena Sport.
09:00
Kylian Mbappe, atacantul francez de 27 de ani al lui Real Madrid, va lipsi în meciul cu Benfica Lisabona, din manşa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor, din cauza unei accidentări, a anunţat marţi AFP. Golgeterul din La Liga şi din Liga Campionilor este accidentat la ligamentul lateral al genunchiului stâng, de câteva săptămâni. El […] The post L`Equipe a anunţat cât va lipsi Kylian Mbappe de la Real Madrid appeared first on Antena Sport.
09:00
Prezent la meciul dintre Inter și Bodo/Glimt, desfășurat marți seară în Champions League, Giuseppe Marotta a fost întrebat despre informațiile apărute în presa din Spania care îl prezentau pe Diego Simeone drept înlocuitorul lui Cristi Chivu la echipa din Milano. Președintele clubului a negat un astfel de scenariu. „Precontractul cu Simeone? O știre complet falsă, […] The post Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone appeared first on Antena Sport.
08:50
Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu, după ce l-a eliminat ruşinos din Liga Campionilor # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit despre lipsa de prospeţime a Interului, cauzată de meciurile din trei în trei zile. Acesta a fost unul dintre motivele eşecului cu Bodo/Glimt, 1-2 pe Meazza, care a dus la eliminarea din Champions League. Pe de altă parte, antrenorul norvegienilor, Kjetil Knutsen, l-a contrazis pe Chivu, susţinând că e mai greu […] The post Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu, după ce l-a eliminat ruşinos din Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
08:50
Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: “Nu cred că ei au vreo vină în acest sens” # Antena Sport
La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea „Drive to survive” care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili” pentru demiterea sa. „Tatăl său nu a fost niciodată cel mai mare fan al meu. M-a criticat deseori. Dar nu cred […] The post Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: “Nu cred că ei au vreo vină în acest sens” appeared first on Antena Sport.
08:40
Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu. Ce a zis după meciul istoric cu Inter # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit despre lipsa de prospeţime a Interului, cauzată de meciurile din trei în trei zile. Acesta a fost unul dintre motivele eşecului cu Bodo/Glimt, 1-2 pe Meazza, care a dus la eliminarea din Champions League. Pe de altă parte, antrenorul norvegienilor, Kjetil Knutsen, l-a contrazis pe Chivu, susţinând că e mai greu […] The post Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu. Ce a zis după meciul istoric cu Inter appeared first on Antena Sport.
08:40
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?” # Antena Sport
Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), în vârstă de 79 de ani, se bucură de trei pensii distincte. Fostul fotbalist și politician, Mitică Dragomir beneficiază de o rentă viageră din sport, o pensie de fost parlamentar, estimată la 7.000 de lei, și o pensie bazată pe contribuțiile sale, care înainte de […] The post Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:20
Cristi Chivu a vorbit după Inter – Bodo/Glimt 1-2, meci ce a dus la eliminarea ruşinoasă din play-off-ul pentru optimile Champions League. Românul a recunoscut că nordicii au fost mai proaspeţi şi nu le-a reproşat nimic elevilor săi. ”Am încercat în toate felurile posibile de la început. Bodo este foarte bine organizată. Nu am reușit […] The post Reacţia lui Cristi Chivu după eliminarea ruşinoasă din Champions League appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:40
“Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! # Antena Sport
Celebra publicaţie italiană Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea ruşinoasă a Interului din play-off-ul Ligii Campionilor, după o dublă înfrângere cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. După ce a pierdut în tur cu 3-1, Inter a cedat şi pe teren propriu disputa cu Bodo/Glimt, norvegienii reuşind să se impună cu 2-1 pe Giuseppe […] The post “Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! appeared first on Antena Sport.
00:20
Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a fost surprins cu capul în pământ imediat după fluierul de final al meciului Inter – Bodo/Glimt 1-2, ce a consfinţit eliminarea nerazzurrilor din Liga Campionilor. Inter a părăsit Liga Campionilor într-un mod ruşinos, înainte de optimi, după un 2-5 umilitor, la general, cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. Vizibil afectat, Chivu […] The post Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins appeared first on Antena Sport.
00:20
Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu […] The post Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală” appeared first on Antena Sport.
00:10
De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL # Antena Sport
Inter și-a luat “adio” de la Liga Campionilor din play-off-ul pentru optimile competiției, după ce a fost învinsă și în manșa retur de Bodo/Glimt, scor 2-1. Eșecul de pe Giuseppe Meazza a consemnat o statistică negativă care nu mai fusese atinsă de “nerazzurri” din sezonul 2010/11. Inter a fost eliminată din Champions League după ce […] The post De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL appeared first on Antena Sport.
24 februarie 2026
23:50
Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!” # Antena Sport
După cinci sezoane fără drept de promovare în Liga 2, Steaua București se pregătește să facă, în sfârșit, pasul următor. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, susține că rezultatele sportive trebuie să primeze și a propus două modalități prin care vrea să faciliteze promovarea Stelei în Superliga. Radu Miruță vrea Steaua în A: „Sunt două metode […] The post Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!” appeared first on Antena Sport.
23:40
Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu! # Antena Sport
Manuel Akanji (30 de ani) a comis o gafă de proporţii la golul cu care Jens Petter Hauge (26 de ani) a deschis scorul în meciul Inter – Bodo/Glimt. În minutul 58 al meciului, Akanji a pierdut inexplicabil o minge în apropierea careului Interului. Blomberg a interceptat balonul, a scăpat singur cu Sommer, a şutat, […] The post Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu! appeared first on Antena Sport.
23:30
Xavi poate reveni în antrenorat! Ibericul e favorit pe lista unei naționale de top care merge la Cupa Mondială # Antena Sport
Xavi Hernandez poate reveni pe banca tehnică după o pauză de aproape doi ani de când nu a mai pregătit nicio echipă. Naționala Marocului, care urmează să se despartă în curând de selecționerul Walid Regragui, deja și-a făcut lista privind posibilii înlocuitori, iar spaniolul este în fruntea ei. Federația de Fotbal din Africa vrea să […] The post Xavi poate reveni în antrenorat! Ibericul e favorit pe lista unei naționale de top care merge la Cupa Mondială appeared first on Antena Sport.
23:10
Transferul lui Puşcaş la Dinamo, lăudat: “Nu o să fie un caz Mazilu. Şanse mari să fie convocat la națională” # Antena Sport
Gabi Torje şi Ionuţ Badea au lăudat transferul reuşit de Dinamo, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). Chiar dacă Torje consideră că el nu poate fi convocat pentru barajul cu Turcia, fostul fotbalist al “câinilor” e de părere că un eventual titlu cu Dinamo l-ar readuce pe Puşcaş în circuitul echipei naţionale. George Puşcaş […] The post Transferul lui Puşcaş la Dinamo, lăudat: “Nu o să fie un caz Mazilu. Şanse mari să fie convocat la națională” appeared first on Antena Sport.
23:00
Prezențe de gală la Inter – Bodo/Glimt. Ronaldo “Il Fenomeno” și Christian Vieri urmăresc echipa lui Chivu # Antena Sport
Meciul din Liga Campionilor dintre Inter și Bodo/Glimt a adus pe Giuseppe Meazza două nume imense din istoria “nerazzurrilor”, Ronaldo Nazario și Christian Vieri. Cei doi au fost prezenți pe gazon înainte de fluierul de start și au oferit și câteva declarații. Cristi Chivu și elevii săi sunt urmăriți îndeaproape de doi fotbaliști care au […] The post Prezențe de gală la Inter – Bodo/Glimt. Ronaldo “Il Fenomeno” și Christian Vieri urmăresc echipa lui Chivu appeared first on Antena Sport.
22:40
Kylian Mbappe, OUT pentru Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de L’Equipe înainte de meciul din UCL # Antena Sport
Kylian Mbappe nu va juca în manșa a doua a play-off-ului pentru optimile UCL dintre Real Madrid și Benfica, este anunțul făcut de jurnaliștii francezi de la L’Equipe. Starul francez nu a putut duce până la capăt antrenamentele echipei “blanco” din cauza problemelor la genunchiul stâng care au recidivat. Real Madrid o înfruntă miercuri seara […] The post Kylian Mbappe, OUT pentru Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de L’Equipe înainte de meciul din UCL appeared first on Antena Sport.
22:40
“Asta a fost marea noastră problemă” Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid! # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre motivele care au dus la o înfrângere a “câinilor” în derby-ul cu Rapid, în condiţiile în care alb-roşiii au avut o posesie de 74%! Dinamo a dominat-o la toate capitolele pe Rapid, dar a primit două goluri în 4 minute în prima repriză şi […] The post “Asta a fost marea noastră problemă” Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid! appeared first on Antena Sport.
22:30
Kylian Mbappe, OUT pentru returul lui Real Madrid cu Benfica din Champions League. Anunțul făcut de L’Equipe # Antena Sport
Kylian Mbappe nu va juca în manșa a doua a play-off-ului pentru optimile UCL dintre Real Madrid și Benfica, este anunțul făcut de jurnaliștii francezi de la L’Equipe. Starul francez nu a putut duce până la capăt antrenamentele echipei “blanco” din cauza problemelor la genunchiul stâng care au recidivat. Real Madrid o înfruntă miercuri seara […] The post Kylian Mbappe, OUT pentru returul lui Real Madrid cu Benfica din Champions League. Anunțul făcut de L’Equipe appeared first on Antena Sport.
22:10
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani) l-a remarcat pe Ofri Arad (27 de ani), care a debutat pentru campioana României în victoria roş-albaştrilor, cu 4-1, cu Metaloglobus. Ofri Arad a fost înlocuit la pauză în partida cu Metaloglobus. El marcase în prima repriză, dar reuşita lui a fost anulată cu […] The post Mihai Stoica, impresionat de un jucător al FCSB-ului: “Va fi o piesă importantă” appeared first on Antena Sport.
22:10
Daniel Pancu, întrebat dacă CFR poate câștiga titlul după seria fabuloasă de victorii: “De Cartea Recordurilor” # Antena Sport
Daniel Pancu a vorbit în cadrul unui interviu despre forma fantastică a celor de la CFR Cluj în Liga 1, acolo unde a adunat nouă victorii la rând. Antrenorul din Gruia a ținut să îndemne la calm, ținând cont că echipa nu s-a calificat încă matematic în play-off, după care a vorbit și despre posibilitatea […] The post Daniel Pancu, întrebat dacă CFR poate câștiga titlul după seria fabuloasă de victorii: “De Cartea Recordurilor” appeared first on Antena Sport.
21:20
Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular # Antena Sport
Inter și-a anunțat în urmă cu puțin timp echipa de start pentru returul “dublei” cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor, iar presa din Italia a depistat o surpriză uriașă. Cristi Chivu îl trimite în teren încă din primul minut pe Davide Frattesi, mijlocașul care a funcționat ca un “talisman” pentru milanezi sezonul trecut, în acea semifinală […] The post Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Adi Petre a dat iama în mâncare după eliminarea de la Survivor appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Dansul contemporan a cucerit scena de la opera din Bucureşti appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off appeared first on Antena Sport.
20:30
Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine” # Antena Sport
Inter deja a început să caute “ținte” pentru perioada de mercato de vară, iar pe listă se află și Aleksandar Stankovic, jucătorul crescut de “nerazzurri” care a plecat în vară la Club Brugge. Italienii au clauză de răscumpărare în contractul mijlocașului sârb, iar recent acesta a discutat despre posibila sa revenire, dar și despre relația […] The post Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine” appeared first on Antena Sport.
20:10
“Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga! # Antena Sport
Marius Marin (27 de ani), titular al echipei naţionale, este dorit de o echipă de tradiţie din La Liga, Sevilla! Marius Marin ar putea ajunge în vară la Sevilla, ca jucător liber de contract. Potrivit informaţiilor AntenaSport, negocierile pentru transferul lui Marius Marin la Sevilla se află în toi. Echipa din Andaluzia îl monitorizează de […] The post “Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga! appeared first on Antena Sport.
20:00
“Se comportă ca un bebeluș”. Mohamed Salah, criticat dur după ce n-a mai marcat în Premier League de 12 etape # Antena Sport
Mohamed Salah nu are un sezon bun la Liverpool, iar acest aspect a generat și critici din partea anumitor personaje din fotbalul englez. Recent, fostul selecționer Sam Allardyce l-a criticat pe egiptean pentru lipsa sa de formă, dar și pentru comportamentul afișat pe teren. Mohamed Salah nu reușește momentan să replice prestațiile sale din sezonul […] The post “Se comportă ca un bebeluș”. Mohamed Salah, criticat dur după ce n-a mai marcat în Premier League de 12 etape appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.