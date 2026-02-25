Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica

18:20

Marius Ştefănescu (27 de ani) şi-a reziliat contractul cu Konyaspor, echipă la care fusese transferat de la FCSB. Mijlocaşul român mai avea contract cu echipa turcă până în vara lui 2028. Konyaspor îi plătise 300 de mii de euro FCSB-ului pentru a-l transfera, în condiţiile în care campioana României îl achiziţionase de la Sepsi în […] The post Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 appeared first on Antena Sport.