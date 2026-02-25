Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României
Antena Sport, 25 februarie 2026 11:20
Edi Iordănescu s-a aflat pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mircea Lucescu, pe banca României, în cazul în care problemele de sănătate ale selecţionerului de 80 de ani nu i-ar fi permis să ne conducă la barajul cu Turcia, pentru World Cup 2026. Iordănescu susţine că a ţinut legătura cu Federaţia Română de Fotbal în […]
• • •
Acum 5 minute
11:50
Consiliul Judeţean Cluj a anunţat, miercuri, că îşi propune eficientizarea energetică a Cluj Arena, prin intermediul unui proiect în valoare de circa 13,5 milioane de euro. Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care vizează implementarea de soluţii tehnice pentru creşterea eficienţei energetice a […]
Acum 10 minute
11:40
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan ar fi putut pleca în mercato-ul din iarnă la Metalist 1925 Harkov, care îi oferea un salariu lunar de 60.000 de euro și 4,5 milioane de euro lui Dinamo pentru transfer. El a preferat să rămână la Dinamo, dar evoluţia nu s-a mai ridicat la nivelul dorit de fani. Şi Dănuţ Lupu, legendă […]
Acum 30 minute
11:30
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare # Antena Sport
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului. „Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi […]
11:30
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a prelua conducerea Federaţiei de Tenis din Statele Unite (USTA), a anunţat miercuri federaţia australiană. Tiley, care este şi director general al federaţiei de tenis din această ţară oceanică, va rămâne încă câteva luni la conducere pentru a facilita tranziţia, potrivit unui comunicat al […]
11:20
Edi Iordănescu s-a aflat pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mircea Lucescu, pe banca României, în cazul în care problemele de sănătate ale selecţionerului de 80 de ani nu i-ar fi permis să ne conducă la barajul cu Turcia, pentru World Cup 2026. Iordănescu susţine că a ţinut legătura cu Federaţia Română de Fotbal în […]
Acum 2 ore
10:40
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului. „Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi […]
10:20
Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci # Antena Sport
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona. Dacă Jules Koundé a fost lăsat pe bancă în sezonul trecut în meciul împotriva lui Alavés din cauza lipsei sale de punctualitate, de atunci […]
10:00
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, clubul vizat # Antena Sport
Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri […]
Acum 4 ore
09:30
Iuliu Mureşan vrea FCSB în play-off. Asta pentru că CFR ar avea de câştigat mai mullţi bani, în urma interesului mai mare în jurul meciurilor. "Cel mai important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca și noi. Dacă FCSB ar intra, ar […]
09:20
Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” # Antena Sport
Gino Iorgulescu a analizat lupta pentru play-off şi a declarat surprinzător, din postura de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, că eventuala absenţă a celor de la FCSB din top 6 la finalul sezonului regulat va afecta celelalte cluburi din play-off. Iorgulescu a făcut referire la reţetele financiare de care ar avea parte echipe precum […]
09:10
Venus Williams a rămas fără victorie în acest an, după ce a pierdut marţi meciul din primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 1-6, la ATX Open din Austin, Texas. Williams, în vârstă de 45 de ani, are un bilanţ de 0-4 în acest sezon, inclusiv o înfrângere în faţa sportivei din Serbia […]
09:00
Kylian Mbappe, atacantul francez de 27 de ani al lui Real Madrid, va lipsi în meciul cu Benfica Lisabona, din manşa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor, din cauza unei accidentări, a anunţat marţi AFP. Golgeterul din La Liga şi din Liga Campionilor este accidentat la ligamentul lateral al genunchiului stâng, de câteva săptămâni. El […]
09:00
Prezent la meciul dintre Inter și Bodo/Glimt, desfășurat marți seară în Champions League, Giuseppe Marotta a fost întrebat despre informațiile apărute în presa din Spania care îl prezentau pe Diego Simeone drept înlocuitorul lui Cristi Chivu la echipa din Milano. Președintele clubului a negat un astfel de scenariu. „Precontractul cu Simeone? O știre complet falsă, […]
08:50
Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu, după ce l-a eliminat ruşinos din Liga Campionilor # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit despre lipsa de prospeţime a Interului, cauzată de meciurile din trei în trei zile. Acesta a fost unul dintre motivele eşecului cu Bodo/Glimt, 1-2 pe Meazza, care a dus la eliminarea din Champions League. Pe de altă parte, antrenorul norvegienilor, Kjetil Knutsen, l-a contrazis pe Chivu, susţinând că e mai greu […]
08:50
Christian Horner, la 6 luni după demiterea de la Red Bull: “Nu cred că ei au vreo vină în acest sens” # Antena Sport
La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea „Drive to survive" care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili" pentru demiterea sa. „Tatăl său nu a fost niciodată cel mai mare fan al meu. M-a criticat deseori. Dar nu cred […]
08:40
Antrenorul lui Bodo/Glimt l-a contrazis pe Cristi Chivu. Ce a zis după meciul istoric cu Inter # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit despre lipsa de prospeţime a Interului, cauzată de meciurile din trei în trei zile. Acesta a fost unul dintre motivele eşecului cu Bodo/Glimt, 1-2 pe Meazza, care a dus la eliminarea din Champions League. Pe de altă parte, antrenorul norvegienilor, Kjetil Knutsen, l-a contrazis pe Chivu, susţinând că e mai greu […]
08:40
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?” # Antena Sport
Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), în vârstă de 79 de ani, se bucură de trei pensii distincte. Fostul fotbalist și politician, Mitică Dragomir beneficiază de o rentă viageră din sport, o pensie de fost parlamentar, estimată la 7.000 de lei, și o pensie bazată pe contribuțiile sale, care înainte de […]
08:20
Cristi Chivu a vorbit după Inter – Bodo/Glimt 1-2, meci ce a dus la eliminarea ruşinoasă din play-off-ul pentru optimile Champions League. Românul a recunoscut că nordicii au fost mai proaspeţi şi nu le-a reproşat nimic elevilor săi. "Am încercat în toate felurile posibile de la început. Bodo este foarte bine organizată. Nu am reușit […]
Acum 12 ore
00:40
“Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! # Antena Sport
Celebra publicaţie italiană Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea ruşinoasă a Interului din play-off-ul Ligii Campionilor, după o dublă înfrângere cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. După ce a pierdut în tur cu 3-1, Inter a cedat şi pe teren propriu disputa cu Bodo/Glimt, norvegienii reuşind să se impună cu 2-1 pe Giuseppe […]
00:20
Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a fost surprins cu capul în pământ imediat după fluierul de final al meciului Inter – Bodo/Glimt 1-2, ce a consfinţit eliminarea nerazzurrilor din Liga Campionilor. Inter a părăsit Liga Campionilor într-un mod ruşinos, înainte de optimi, după un 2-5 umilitor, la general, cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. Vizibil afectat, Chivu […]
00:20
Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a "dublei" cu […]
00:10
De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL # Antena Sport
Inter și-a luat "adio" de la Liga Campionilor din play-off-ul pentru optimile competiției, după ce a fost învinsă și în manșa retur de Bodo/Glimt, scor 2-1. Eșecul de pe Giuseppe Meazza a consemnat o statistică negativă care nu mai fusese atinsă de "nerazzurri" din sezonul 2010/11. Inter a fost eliminată din Champions League după ce […]
24 februarie 2026
23:50
Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!” # Antena Sport
După cinci sezoane fără drept de promovare în Liga 2, Steaua București se pregătește să facă, în sfârșit, pasul următor. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, susține că rezultatele sportive trebuie să primeze și a propus două modalități prin care vrea să faciliteze promovarea Stelei în Superliga. Radu Miruță vrea Steaua în A: „Sunt două metode […]
23:40
Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu! # Antena Sport
Manuel Akanji (30 de ani) a comis o gafă de proporţii la golul cu care Jens Petter Hauge (26 de ani) a deschis scorul în meciul Inter – Bodo/Glimt. În minutul 58 al meciului, Akanji a pierdut inexplicabil o minge în apropierea careului Interului. Blomberg a interceptat balonul, a scăpat singur cu Sommer, a şutat, […]
23:30
Xavi poate reveni în antrenorat! Ibericul e favorit pe lista unei naționale de top care merge la Cupa Mondială # Antena Sport
Xavi Hernandez poate reveni pe banca tehnică după o pauză de aproape doi ani de când nu a mai pregătit nicio echipă. Naționala Marocului, care urmează să se despartă în curând de selecționerul Walid Regragui, deja și-a făcut lista privind posibilii înlocuitori, iar spaniolul este în fruntea ei. Federația de Fotbal din Africa vrea să […]
23:10
Transferul lui Puşcaş la Dinamo, lăudat: “Nu o să fie un caz Mazilu. Şanse mari să fie convocat la națională” # Antena Sport
Gabi Torje şi Ionuţ Badea au lăudat transferul reuşit de Dinamo, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). Chiar dacă Torje consideră că el nu poate fi convocat pentru barajul cu Turcia, fostul fotbalist al "câinilor" e de părere că un eventual titlu cu Dinamo l-ar readuce pe Puşcaş în circuitul echipei naţionale. George Puşcaş […]
23:00
Prezențe de gală la Inter – Bodo/Glimt. Ronaldo “Il Fenomeno” și Christian Vieri urmăresc echipa lui Chivu # Antena Sport
Meciul din Liga Campionilor dintre Inter și Bodo/Glimt a adus pe Giuseppe Meazza două nume imense din istoria "nerazzurrilor", Ronaldo Nazario și Christian Vieri. Cei doi au fost prezenți pe gazon înainte de fluierul de start și au oferit și câteva declarații. Cristi Chivu și elevii săi sunt urmăriți îndeaproape de doi fotbaliști care au […]
Acum 24 ore
22:40
Kylian Mbappe, OUT pentru Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de L’Equipe înainte de meciul din UCL # Antena Sport
Kylian Mbappe nu va juca în manșa a doua a play-off-ului pentru optimile UCL dintre Real Madrid și Benfica, este anunțul făcut de jurnaliștii francezi de la L’Equipe. Starul francez nu a putut duce până la capăt antrenamentele echipei “blanco” din cauza problemelor la genunchiul stâng care au recidivat. Real Madrid o înfruntă miercuri seara […] The post Kylian Mbappe, OUT pentru Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de L’Equipe înainte de meciul din UCL appeared first on Antena Sport.
22:40
“Asta a fost marea noastră problemă” Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid! # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre motivele care au dus la o înfrângere a “câinilor” în derby-ul cu Rapid, în condiţiile în care alb-roşiii au avut o posesie de 74%! Dinamo a dominat-o la toate capitolele pe Rapid, dar a primit două goluri în 4 minute în prima repriză şi […] The post “Asta a fost marea noastră problemă” Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid! appeared first on Antena Sport.
22:30
Kylian Mbappe, OUT pentru returul lui Real Madrid cu Benfica din Champions League. Anunțul făcut de L’Equipe # Antena Sport
Kylian Mbappe nu va juca în manșa a doua a play-off-ului pentru optimile UCL dintre Real Madrid și Benfica, este anunțul făcut de jurnaliștii francezi de la L’Equipe. Starul francez nu a putut duce până la capăt antrenamentele echipei “blanco” din cauza problemelor la genunchiul stâng care au recidivat. Real Madrid o înfruntă miercuri seara […] The post Kylian Mbappe, OUT pentru returul lui Real Madrid cu Benfica din Champions League. Anunțul făcut de L’Equipe appeared first on Antena Sport.
22:10
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani) l-a remarcat pe Ofri Arad (27 de ani), care a debutat pentru campioana României în victoria roş-albaştrilor, cu 4-1, cu Metaloglobus. Ofri Arad a fost înlocuit la pauză în partida cu Metaloglobus. El marcase în prima repriză, dar reuşita lui a fost anulată cu […] The post Mihai Stoica, impresionat de un jucător al FCSB-ului: “Va fi o piesă importantă” appeared first on Antena Sport.
22:10
Daniel Pancu, întrebat dacă CFR poate câștiga titlul după seria fabuloasă de victorii: “De Cartea Recordurilor” # Antena Sport
Daniel Pancu a vorbit în cadrul unui interviu despre forma fantastică a celor de la CFR Cluj în Liga 1, acolo unde a adunat nouă victorii la rând. Antrenorul din Gruia a ținut să îndemne la calm, ținând cont că echipa nu s-a calificat încă matematic în play-off, după care a vorbit și despre posibilitatea […] The post Daniel Pancu, întrebat dacă CFR poate câștiga titlul după seria fabuloasă de victorii: “De Cartea Recordurilor” appeared first on Antena Sport.
21:20
Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular # Antena Sport
Inter și-a anunțat în urmă cu puțin timp echipa de start pentru returul “dublei” cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor, iar presa din Italia a depistat o surpriză uriașă. Cristi Chivu îl trimite în teren încă din primul minut pe Davide Frattesi, mijlocașul care a funcționat ca un “talisman” pentru milanezi sezonul trecut, în acea semifinală […] The post Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Adi Petre a dat iama în mâncare după eliminarea de la Survivor appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Dansul contemporan a cucerit scena de la opera din Bucureşti appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off appeared first on Antena Sport.
20:30
Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine” # Antena Sport
Inter deja a început să caute “ținte” pentru perioada de mercato de vară, iar pe listă se află și Aleksandar Stankovic, jucătorul crescut de “nerazzurri” care a plecat în vară la Club Brugge. Italienii au clauză de răscumpărare în contractul mijlocașului sârb, iar recent acesta a discutat despre posibila sa revenire, dar și despre relația […] The post Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine” appeared first on Antena Sport.
20:10
“Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga! # Antena Sport
Marius Marin (27 de ani), titular al echipei naţionale, este dorit de o echipă de tradiţie din La Liga, Sevilla! Marius Marin ar putea ajunge în vară la Sevilla, ca jucător liber de contract. Potrivit informaţiilor AntenaSport, negocierile pentru transferul lui Marius Marin la Sevilla se află în toi. Echipa din Andaluzia îl monitorizează de […] The post “Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga! appeared first on Antena Sport.
20:00
“Se comportă ca un bebeluș”. Mohamed Salah, criticat dur după ce n-a mai marcat în Premier League de 12 etape # Antena Sport
Mohamed Salah nu are un sezon bun la Liverpool, iar acest aspect a generat și critici din partea anumitor personaje din fotbalul englez. Recent, fostul selecționer Sam Allardyce l-a criticat pe egiptean pentru lipsa sa de formă, dar și pentru comportamentul afișat pe teren. Mohamed Salah nu reușește momentan să replice prestațiile sale din sezonul […] The post “Se comportă ca un bebeluș”. Mohamed Salah, criticat dur după ce n-a mai marcat în Premier League de 12 etape appeared first on Antena Sport.
20:00
Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română # Antena Sport
Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie. Amalia Covaliu, legitimată la clubul CS Dinamo Bucureşti, a disputat marţi, la Tbilisi, finala probei feminine de sabie, din cadrul Campionatului European de Scrimă pentru juniori. Amalia a înfruntat-o în ultimul […] The post Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română appeared first on Antena Sport.
19:50
Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază # Antena Sport
Marius Ştefănescu (27 de ani) ar putea reveni în Liga 1 după ce şi-a reziliat contractul cu Konyaspor. Fostul fotbalist al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 cu formaţia turcă, dar nu a mai continuat la Konyaspor. Ştefănescu a evoluat în numai 8 partide în prima ligă turcă, nereuşind niciun gol şi […] The post Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază appeared first on Antena Sport.
19:10
Victor Piţurcă s-a răzgândit în privinţa ministrului Apărării, după ce a auzit planul acestuia cu Steaua! # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), a salutat declaraţia ministrului Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), care a transmis că vrea modificarea Legii Sportului, în aşa fel încât Steaua să poată promova în Liga 1. Anterior, Victor Piţurcă a avut un mesaj dur despre ministrul Apărării, pe care l-a numit “domnul Nimeni”. […] The post Victor Piţurcă s-a răzgândit în privinţa ministrului Apărării, după ce a auzit planul acestuia cu Steaua! appeared first on Antena Sport.
18:50
Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă # Antena Sport
Edi Iordănescu a discutat în cadrul unei emisiuni despre barajul care o așteaptă pe România în drumul spre Cupa Mondială din 2026, iar fostul selecționer a dezvăluit că are încredere în naționala lui Mircea Lucescu. Antrenorul de 47 de ani mizează pe forța grupului, experiența sa și pe forma anumitor jucători. România este la aproape […] The post Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă appeared first on Antena Sport.
18:30
Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: “Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit în cadrul unei emisiuni despre lupta care se va da pentru titlul din Liga 1 în acest sezon. Patronul de la FCSB este de părere că dacă echipa sa nu va ajunge în play-off, atunci Universitatea Craiova va pune mâna pe trofeu. Liga 1 este extrem de strânsă la vârf, Univ. […] The post Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: “Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți” appeared first on Antena Sport.
18:20
Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 # Antena Sport
Marius Ştefănescu (27 de ani) şi-a reziliat contractul cu Konyaspor, echipă la care fusese transferat de la FCSB. Mijlocaşul român mai avea contract cu echipa turcă până în vara lui 2028. Konyaspor îi plătise 300 de mii de euro FCSB-ului pentru a-l transfera, în condiţiile în care campioana României îl achiziţionase de la Sepsi în […] The post Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 appeared first on Antena Sport.
18:10
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: “Este în retragere” # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: “Este în retragere” appeared first on Antena Sport.
17:40
Florentin Petre (50 de ani) şi-a ales viitorul, în condiţiile în care actualul lui contract cu Dinamo expira la finalul acestui sezon. Legenda “câinilor” va continua să fie secundul lui Zeljko Kopic, a anunţat preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu. Florentin Petre va rămâne la Dinamo şi după finalul sezonului “Da, cu siguranță (n.r: […] The post Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo appeared first on Antena Sport.
17:40
Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață” # Antena Sport
Inter Milano, învinsă în tur cu 3-1, are nevoie de răbdare în meciul cu Bodo/Glimt din returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, a declarat Jurgen Klinsmann, fost mare atacant al “nerazurrilor”. Klinsmann a reflectat asupra propriilor experienţe legate de recuperarea unui deficit de două goluri în Europa cu “nerazzurrii”. Klinsmann, protagonist într-o […] The post Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață” appeared first on Antena Sport.
17:30
Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood # Antena Sport
Al Okhdood, echipa lui Marius Șumudică, este în cădere liberă în Arabia Saudită, iar misiunea tehnicianului român de a salva clubul de la retrogradare pare din ce în ce mai dificilă. Cu toate acestea, fostul antrenor de la Rapid ar putea să câștige la “masa verde” cel mai recent meci disputat, după o gafă comisă […] The post Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood appeared first on Antena Sport.
17:30
Edi Iordănescu (47 de ani) a fost prezent la Galatasaray – Juventus 5-2, dar altul a fost motivul pentru care fostul selecţioner a ajuns în Turcia. Antrenorul de 47 de ani a avut două oferte de a prelua echipe din prima ligă. Iordănescu a dezvăluit că a avut ofertă din Turcia, iar sursele Antena Sport […] The post Ce oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia! Motivul pentru care le-a refuzat appeared first on Antena Sport.
