(P) Ghid de selecție: ce slot Red Tiger să alegi în funcție de stilul tău de joc 

22:10

Kamara, emoții mari înainte de operația fiului! Cum se simte băiatul artistului după internare. Artistul se pregătește pentru prima intervenție de îndreptare a gleznelor și a genunchilor fiului său, un moment extrem de important pentru întreaga familie. Kamara ne-a mărturisit cum se simte băiatul în prezent, dar și care este cea mai mare dorință a sa la împlinirea vârstei de 50 de ani. Declarații exclusive!