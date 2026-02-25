Halima a părăsit casa Mireasa! Ce mesaj a transmis concurenta la plecarea din emisiune

09:30

Ramona Olaru trece, fără doar și poate, printr-una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții: cea în care se îndrăgostește. Asistenta de la Neatza are un nou iubit care o răsfață, iar ea i-a arătat ce buchet de flori își dorește să primească de fiecare dată. Nici nu-ți vă trece prin minte!