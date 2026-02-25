Ana Ionescu a recunoscut că depresia lui Tudor le-a afectat căsnicia: ”Nu te mai puteai înțelege cu el”
SpyNews, 25 februarie 2026 12:50
Ana Ionescu a făcut confesiuni emoționante la Știrile Antena Stars despre o perioadă foarte grea din căsnicia ei cu Tudor Ionescu. Depresia artistului le-a afectat căsnicia, însă au reușit să depășească momentele dificile. Iată cum!
• • •
