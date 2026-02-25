Un fost șef al poliției din Gorj, pensionar special, numit la conducerea fabricii de armament Sadu. Explicațiile ministrului Economiei

13:40

Reforma administrației include și publicarea de către autoritățile locale a numelor datornicilor, iar noua măsura a fost comentată de doi edili. În timp ce Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a vorbit despre amenzi de circulație care se ridică la șapte milioane de euro, Florin Birta, primarul PNL Oradea, a punctat că municipiul are un grad de colectare anual al impozitelor de 98%. Totodată, Toma s-a arătat neîncrezător că această măsură ar aduce rezultate.