Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va putea fi o opțiune”

Golazo.ro, 25 februarie 2026 20:50

George Pușcaș, 29 de ani, a fost prezentat ieri la Dinamo, iar azi s-a antrenat pentru prima dată la baza de la Săftica

Acum 5 minute
21:20
„Nu respectă niște reguli"  Adrian Porumboiu nu-l menajează pe Kyros Vassaras: „Greșelile au fost evidente" » Ar trebui înlocuit șeful CCA?
Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA, a vorbit despre greșelile de arbitraj din ultima perioadă din Liga 1, dar și despre Kyros Vassaras, președintele CCA.
Acum 15 minute
21:10
„A existat o discuție" Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!"
Contractul lui Hakan Calhanoglu cu Inter expiră vara viitoare, iar mijlocașul turc e dorit intens de Galatasaray
Acum 30 minute
21:00
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte"
După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, Ministerul Afacerilor Interne a oferit un comunicat cu privire la desfășurarea anchetei.
Acum o oră
20:50
George Pușcaș, 29 de ani, a fost prezentat ieri la Dinamo, iar azi s-a antrenat pentru prima dată la baza de la Săftica
20:40
„Mi-am luat și al doilea serviciu" Fostul președinte de la Pandurii Tg. Jiu, nemulțumit de pensia sa: „Statul să ne dea banii înapoi"
Marin Condescu, fostul președinte al clubului Pandurii Târgu Jiu, a venit cu detalii despre viața sa actuală, după ce a ieșit la pensie.
20:30
Protest al fanilor  Suporterilor echipei de tradiție nu le place stadionul ales pentru sezonul viitor: „Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!"
Liderul din L2, Corvinul Hunedoara, și-a asigurat deja matematic locul în play-off și a stabilit și unde va evolua în cazul promovării
20:30
„Au altă mentalitate" Dioszegi, la 2 ani și jumătate după duelul cu Bodo/Glimt » Norvegienii fac spectacol în Champions, Sepsi joacă în Liga 2
Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul lui Sepsi OSK, a vorbit despre calificarea lui Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor, după victoria cu 5-2 la general în fața Interului lui Cristi Chivu (45 de ani).
Acum 2 ore
20:00
„Chivu va trebui să dea explicații" Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate"
Thierry Henry, fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona, a vorbit despre eliminarea echipei Inter Milano din Liga Campionilor.
20:00
Îl acuză de provocare Argentinianul Prestianni se plânge de Vinicius. Ce susține că i-a zis brazilianul!
Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de Vinicius în meciul Benfica - Real, vrea să le spună anchetatorilor UEFA că extrema Madridului l-a provocat în timpul jocului. I-a zis ceva care l-a înfuriat
19:50
CFR Cluj, reclamată la FRF Andrea Mandorlini își cere restanțele financiare din ultimul mandat în Gruia
Andrea Mandorlini (65 de ani), fost antrenor al celor de la CFR Cluj, a reclamat clubul ardelean la Federația Română de Fotbal, solicitând plata unor restanțe financiare rezultate din contractul avut cu gruparea din Gruia.
19:30
Cristian Geambașu Mârlanii
Mitocănia sexistă nu are granițe, o ilustrează câteva evenimente recente
19:30
„Dani Coman ar trebui să tacă" Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt"
Mihai Stoica l-a atacat dur pe Dani Coman, după reacția acestuia la declarația lui Gino Iorgulescu cu privire la posibila calificare a campioanei en-titre în play-off.
Acum 4 ore
19:20
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul"
Primăria Sectorului 2, care va cofinanța noua arenă „Dinamo”, din Ștefan cel Mare, a emis certificatul solicitat de Apa Nova, necesar pentru devierea rețelei de apă potabilă din zonă.
19:10
„Un moment important pentru fotbal"  Courtois și Arbeloa, despre cazul Vinicius - Prestianni: „UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar"
Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid, a adus din nou în discuție scandalul din meciul tur cu Benfica, dintre Vinicius și Gianluca Prestianni.
18:50
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat"  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică"
Gică Popescu, președintele clubului Farul, a răbufnit la adresa arbitrului Istvan Kovacs, după deciziile luate în meciul FC Argeș - Farul, 1-0.
18:40
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a comunicat decizia referitoare la apelul Benficăi privind suspendarea lui Gianluca Prestianni (20 de ani), după ce argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe Vinicius Junior (25 de ani).
18:30
Șumudică vrea să câștige la „masa verde" Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), ar urma să depună un memoriu, după înfrângerea cu Al-Fateh, scor 1-2, în restanța din etapa #10 a primei ligi saudite.
18:00
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Mihail Marian (67 de ani), fost director tehnic la FCSB în sezonul 1999-2000 și al Federației Române de Fotbal între 2011-2014, își continuă aventura ca antrenor la echipe exotice din Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.
18:00
Club anchetat și „abandonat" GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, echipa GOLAZO.ro a ajuns astăzi la Păulești, localitatea unde activează clubul indicat de mai multe surse drept țintă a anchetei: CS Păulești.
17:40
„Nu cred că Metallica face sprinturi pe acolo"  Mihai Stoica, enervat de indisponibilitatea Arenei Naționale: „Ce, vara e de jucat fotbal pe stadion?"
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a declarat foarte deranjat de faptul că Arena Națională va fi indisponibilă pe finalul campionatului.
Acum 6 ore
17:20
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45: Atalanta - Dortmund » De la 22:00, Juventus încearcă remontada cu Galatasaray
Azi aflăm ultimele patru echipe calificate în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
17:10
În caz extrem, amână barajul CM! Alarmă după violențele de la Guadalajara declanșate de asasinarea șefului cartelului
FIFA e îngrijorată de tensiunile care au speriat Mexicul, luptele de stradă între trupele armatei și membrii cartelului Jalisco Nueva Generacion, soldate cu peste 60 de victime
16:20
„Să-i dea un tricou cu FCSB!"  Președintele de la FC Argeș a auzit ce a zis Gino Iorgulescu și l-a ironizat: „Poate îl bagă Becali și pe el, la pauză"
Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, a reacționat la declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani), șeful LPF.
16:00
Donald Trump nu se dezminte VIDEO. Președintele SUA a publicat un clip creat cu AI în care se bate cu jucătorii de hochei ai Canadei
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, s-a folosit din nou de inteligența artificială pentru încă o postare bizară.
15:40
Trimis în judecată pentru viol! Achraf Hakimi nu mai poate evita procesul după 3 ani de anchetă. Reacția jucătorului și a avocatei victimei
Achraf Hakimi, fundașul dreapta al lui PSG și al naționalei Marocului, la proces după o acuzație de viol făcută în martie 2023
Acum 8 ore
15:20
„Meciul cu legea nu are prelungiri" Cum a prezentat MAI felul în care s-au desfășurat perchezițiile în dosarul meciurilor trucate
În cursul acestei zile au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
15:00
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice"
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a declarat că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.
14:40
Afiș controversat în Madrid Kings League, promovat cu un atac mascat la Arbeloa. Lui Casillas nu i-a venit să creadă: „Pique, cât de mult îți place să provoci!"
Rivalitatea Barcelona - Madrid nu cunoaște limite. Deși retras din fotbal în 2022, Gerard Pique încă adoră să-i provoace pe madrileni.
14:20
Sesizare anti-Dani Coman! FRF a cerut, oficial, deschiderea unui dosar disciplinar din cauza discursului în care șeful lui FC Argeș a incitat la violență
FRF a sesizat comisia, prin intermediul unui memoriu făcut de secretarul general Radu Vișan, iar fostul portar s-ar putea alege cu multe luni ca sancțiune.
14:00
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Emma Răducanu (23 de ani, #25 WTA), finalistă la Transylvania Open, a semnat un contract de sponsorizare cu brandul japonez Uniqlo, după ce parteneriatul său cu Nike s-a încheiat.
13:40
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite"
Kjetil Knutsen are 57 de ani, e din 2017 la Bodo/Glimt și a transformat echipa aflată la nord de Cercul Arctic în revelația Norvegiei și a Europei. E omul recordurilor
13:30
„40.000 de euro amendă dacă întârzii"  Hansi Flick a băgat frica în jucătorii de la Barcelona
Hansi Flick (61 de ani) e cunoscut drept un antrenor exigent, care impune reguli stricte. Jucătorii de la Barcelona confirmă: amenda pentru întârzieri poate ajunge la o sumă uriașă!
Acum 12 ore
13:00
„Denigrează, generează violență" Un fost arbitru îl pune la zid pe Vinicius și atacă UEFA: „Sancționează fără dovezi obiective"
Javier Castrilli (68 de ani), fost arbitru argentinian, a criticat UEFA, pe social media, pentru decizia de a-l suspenda provizoriu pe Gianluca Prestianni (20 de ani), după scandalul de la meciul Benfica - Real Madrid, în care fotbalistul argentinian e acuzat de Vinicius de rasism.
13:00
Dublă campioană WNBA a murit la doar 43 de ani S-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier
Kara Braxton, dublă campioană WNBA, a murit la 43 de ani, în urma unui tragic accident rutier produs în comitatul Cobb, Georgia.
12:20
Gorenje îl numește pe Luka Modrić ambasador de brand: povestea lucrurilor mărețe începe acasă
Gorenje, producătorul european de electrocasnice, anunță semnarea unui parteneriat cu legenda fotbalului Luka Modrić, care devine noul ambasador de brand al companiei.
12:20
„Gabi Matei mi-a fost adus" Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta"
Faddi Hadad (44 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la ancheta de amploare privind suspiciunile de blat și meciuri trucate în Liga 3.
12:20
Business Drops #90 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 90.
12:00
Barcelona, dezavantajată! Comisia de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de la meciul cu Girona: „VAR-ul trebuia să intervină și să anuleze al doilea gol"
Comisia de Arbitri din Spania a emis un comunicat în care recunoaște eroarea din meciul Girona - Barcelona 2-1.
11:40
Camelia Voinea, plătită ilicit și de CSM? Antrenoarea Sabrinei Voinea e acuzată că a luat bani fără acoperire legală și de la clubul CSM Constanța
Surse GOLAZO.ro au dezvăluit, în exclusivitate, un nou scandal cu bani publici a cărei protagonistă e Camelia Voinea. Nu numai Farul Constanța a plătit-o pe Camelia Voinea deși aceasta nu mai desfășura ore de pregătire sau să coordoneze vreo grupă de copii, deci ilegal, ci și CSM Constanța a făcut același lucru!
11:10
Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 25 februarie 2026 – pariuri Champions League cu cota 5.31
Play-off-ul pentru optimile Champions League programează în această seară ultimele 4 meciuri. Primul meci al zilei va începe la 19:45 și la va avea ca protagoniste pe Atalanta Bergamo și Borussia Dortmund.
10:50
„Un showman" Un fost fotbalist își amintește: „Președintele a intrat în vestiar și a început să-i explice portarului cum să așeze zidul"
Fabio Liverani (49 de ani) a vorbit, într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport, despre perioada în care era fotbalist.
10:50
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că doi jucători importanți se pot afla în lotul campioanei pentru meciul cu UTA.
10:30
Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor
Au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
10:00
„Multă amărăciune" Cristi Chivu, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Bodo a jucat patru meciuri în ultimele trei luni. Merită calificarea "
INTER - BODO/GLIMT 1-2 (1-3, în tur). Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurilor, a vorbit despre eliminarea echipei sale din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
09:20
Părinții îi presează pe politicieni Deputați de la PSD, USR și PNL explică de ce au votat noile legi care protejează tinerii în fața jocurilor de noroc
Într-o mișcare surprinzătoare, recent două legi au fost adoptate de Senat. Votul a fost covârșitor „pentru” o mai bună protecție a tinerilor în fața gamblingului.
09:10
Rasism și homofobie în Premier League Weekend înfiorător. Poliția are 6 anchete simultane: „Cioară proastă". Și „Mori, poponarule!"
Patru cazuri de rasism împotriva jucătorilor din prima ligă engleză. Și alte două contra fotbaliștilor din elita Scoției. Toate weekendul trecut
Acum 24 ore
23:30
 Confirmarea lui Marotta Președintele lui Inter despre posibila înlocuire a lui Chivu cu Simeone: „Nu are rost să discutăm"
Giuseppe Marotta (68 de ani) a vorbit despre ultimele speculații privind o posibilă instalare a lui Diego Simeone pe banca lui Inter Milano.
23:30
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror!  Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată
Lindsey Vonn, 41 de ani, a povestit tot ce i s-a întâmplat la Jocurile Olimpice după căderea din 8 februarie. Multiple fracturi la gambă și gleznă și un sindrom care ar fi făcut-o să-și piardă piciorul stâng
23:10
Contract reziliat Semifinalista ultimului Mondial, fără antrenor cu mai puțin de 4 luni înainte de CM 2026 » Nume fanteziste pe lista înlocuitorilor
Walid Regragui (50 de ani) și-ar fi reziliat contractul cu naționala Marocului cu nici 4 luni înainte de CM 2026.
22:40
Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe s-a accidentat și va rata manșa retur cu Benfica, din Liga Campionilor. Care ar fi cauza
Kylian Mbappe (27 de ani) a suferit o nouă accidentare și nu va fi disponibil pentru duelul cu Benfica, din returului play-off-ului Ligii Campionilor.
