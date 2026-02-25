„Ar putea fi o catastrofă” Alarmă în orașele americane ale Mondialului. N-au intrat banii pentru securitatea CM 2026
Golazo.ro, 25 februarie 2026 22:20
Directorii regionali ai Comitetului de Organizare pentru Mondial se plâng că blocajele, întârzierile plăților federale ar putea provoca probleme mari în timpul turneului final
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
22:30
Veszprem - Dinamo 35-28 „Dulăii” au început meciul ca din tun, dar au înregistrat al 11-lea eșec în Liga Campionilor # Golazo.ro
CS Dinamo a pierdut meciul cu Veszprem cu scorul de 28-35, în etapa #12 a Ligii Campionilor la Handbal Masculin.
Acum 30 minute
22:20
„Ar putea fi o catastrofă” Alarmă în orașele americane ale Mondialului. N-au intrat banii pentru securitatea CM 2026 # Golazo.ro
Directorii regionali ai Comitetului de Organizare pentru Mondial se plâng că blocajele, întârzierile plăților federale ar putea provoca probleme mari în timpul turneului final
22:10
Sold-out la UTA - FCSB Fanii au cumpărat toate biletele în timp-record » S-a stat la coadă! # Golazo.ro
UTA Arad a vândut toate biletele pentru partida cu FCSB, meci din etapa #29 a Ligii 1.
Acum o oră
22:00
Cluj Arena trece pe „verde” CJ Cluj are planuri mărețe cu stadionul Universității » Investiție de peste 13 milioane de euro # Golazo.ro
Investiție de aproximativ 13,5 milioane de euro la stadionul Cluj Arena. Detalii despre inițiativa Consiliului Județean Cluj, în rândurile de mai jos.
21:40
„Secundul” lui Gino reacționează Justin Ștefan, despre declarațiile președintelui LPF: „Integritatea competiției trebuie să fie prioritatea absolută” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretar general LPF, a reacționat după declarațiile șefului Ligii, Gino Iorgulescu
Acum 2 ore
21:20
„Nu respectă niște reguli” Adrian Porumboiu nu-l menajează pe Kyros Vassaras: „Greșelile au fost evidente” » Ar trebui înlocuit șeful CCA? # Golazo.ro
Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA, a vorbit despre greșelile de arbitraj din ultima perioadă din Liga 1, dar și despre Kyros Vassaras, președintele CCA.
21:10
„A existat o discuție” Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!” # Golazo.ro
Contractul lui Hakan Calhanoglu cu Inter expiră vara viitoare, iar mijlocașul turc e dorit intens de Galatasaray
21:00
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte” # Golazo.ro
După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, Ministerul Afacerilor Interne a oferit un comunicat cu privire la desfășurarea anchetei.
20:50
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va putea fi o opțiune” # Golazo.ro
George Pușcaș, 29 de ani, a fost prezentat ieri la Dinamo, iar azi s-a antrenat pentru prima dată la baza de la Săftica
20:40
„Mi-am luat și al doilea serviciu” Fostul președinte de la Pandurii Tg. Jiu, nemulțumit de pensia sa: „Statul să ne dea banii înapoi” # Golazo.ro
Marin Condescu, fostul președinte al clubului Pandurii Târgu Jiu, a venit cu detalii despre viața sa actuală, după ce a ieșit la pensie.
Acum 4 ore
20:30
Protest al fanilor Suporterilor echipei de tradiție nu le place stadionul ales pentru sezonul viitor: „Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!” # Golazo.ro
Liderul din L2, Corvinul Hunedoara, și-a asigurat deja matematic locul în play-off și a stabilit și unde va evolua în cazul promovării
20:30
„Au altă mentalitate” Dioszegi, la 2 ani și jumătate după duelul cu Bodo/Glimt » Norvegienii fac spectacol în Champions, Sepsi joacă în Liga 2 # Golazo.ro
Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul lui Sepsi OSK, a vorbit despre calificarea lui Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor, după victoria cu 5-2 la general în fața Interului lui Cristi Chivu (45 de ani).
20:00
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate” # Golazo.ro
Thierry Henry, fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona, a vorbit despre eliminarea echipei Inter Milano din Liga Campionilor.
20:00
Îl acuză de provocare Argentinianul Prestianni se plânge de Vinicius. Ce susține că i-a zis brazilianul! # Golazo.ro
Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de Vinicius în meciul Benfica - Real, vrea să le spună anchetatorilor UEFA că extrema Madridului l-a provocat în timpul jocului. I-a zis ceva care l-a înfuriat
19:50
CFR Cluj, reclamată la FRF Andrea Mandorlini își cere restanțele financiare din ultimul mandat în Gruia # Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani), fost antrenor al celor de la CFR Cluj, a reclamat clubul ardelean la Federația Română de Fotbal, solicitând plata unor restanțe financiare rezultate din contractul avut cu gruparea din Gruia.
19:30
Mitocănia sexistă nu are granițe, o ilustrează câteva evenimente recente
19:30
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt” # Golazo.ro
Mihai Stoica l-a atacat dur pe Dani Coman, după reacția acestuia la declarația lui Gino Iorgulescu cu privire la posibila calificare a campioanei en-titre în play-off.
19:20
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul” # Golazo.ro
Primăria Sectorului 2, care va cofinanța noua arenă „Dinamo”, din Ștefan cel Mare, a emis certificatul solicitat de Apa Nova, necesar pentru devierea rețelei de apă potabilă din zonă.
19:10
„Un moment important pentru fotbal” Courtois și Arbeloa, despre cazul Vinicius - Prestianni: „UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar” # Golazo.ro
Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid, a adus din nou în discuție scandalul din meciul tur cu Benfica, dintre Vinicius și Gianluca Prestianni.
18:50
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică” # Golazo.ro
Gică Popescu, președintele clubului Farul, a răbufnit la adresa arbitrului Istvan Kovacs, după deciziile luate în meciul FC Argeș - Farul, 1-0.
18:40
UEFA a comunicat decizia referitoare la apelul Benficăi privind suspendarea lui Gianluca Prestianni (20 de ani), după ce argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe Vinicius Junior (25 de ani).
Acum 6 ore
18:30
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh # Golazo.ro
Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), ar urma să depună un memoriu, după înfrângerea cu Al-Fateh, scor 1-2, în restanța din etapa #10 a primei ligi saudite.
18:00
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei # Golazo.ro
Mihail Marian (67 de ani), fost director tehnic la FCSB în sezonul 1999-2000 și al Federației Române de Fotbal între 2011-2014, își continuă aventura ca antrenor la echipe exotice din Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club # Golazo.ro
După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, echipa GOLAZO.ro a ajuns astăzi la Păulești, localitatea unde activează clubul indicat de mai multe surse drept țintă a anchetei: CS Păulești.
17:40
„Nu cred că Metallica face sprinturi pe acolo” Mihai Stoica, enervat de indisponibilitatea Arenei Naționale: „Ce, vara e de jucat fotbal pe stadion?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a declarat foarte deranjat de faptul că Arena Națională va fi indisponibilă pe finalul campionatului.
17:20
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45: Atalanta - Dortmund » De la 22:00, Juventus încearcă remontada cu Galatasaray # Golazo.ro
Azi aflăm ultimele patru echipe calificate în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
17:10
În caz extrem, amână barajul CM! Alarmă după violențele de la Guadalajara declanșate de asasinarea șefului cartelului # Golazo.ro
FIFA e îngrijorată de tensiunile care au speriat Mexicul, luptele de stradă între trupele armatei și membrii cartelului Jalisco Nueva Generacion, soldate cu peste 60 de victime
Acum 8 ore
16:20
„Să-i dea un tricou cu FCSB!” Președintele de la FC Argeș a auzit ce a zis Gino Iorgulescu și l-a ironizat: „Poate îl bagă Becali și pe el, la pauză” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, a reacționat la declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani), șeful LPF.
16:00
Donald Trump nu se dezminte VIDEO. Președintele SUA a publicat un clip creat cu AI în care se bate cu jucătorii de hochei ai Canadei # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, s-a folosit din nou de inteligența artificială pentru încă o postare bizară.
15:40
Trimis în judecată pentru viol! Achraf Hakimi nu mai poate evita procesul după 3 ani de anchetă. Reacția jucătorului și a avocatei victimei # Golazo.ro
Achraf Hakimi, fundașul dreapta al lui PSG și al naționalei Marocului, la proces după o acuzație de viol făcută în martie 2023
15:20
„Meciul cu legea nu are prelungiri” Cum a prezentat MAI felul în care s-au desfășurat perchezițiile în dosarul meciurilor trucate # Golazo.ro
În cursul acestei zile au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
15:00
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a declarat că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.
14:40
Afiș controversat în Madrid Kings League, promovat cu un atac mascat la Arbeloa. Lui Casillas nu i-a venit să creadă: „Pique, cât de mult îți place să provoci!” # Golazo.ro
Rivalitatea Barcelona - Madrid nu cunoaște limite. Deși retras din fotbal în 2022, Gerard Pique încă adoră să-i provoace pe madrileni.
Acum 12 ore
14:20
Sesizare anti-Dani Coman! FRF a cerut, oficial, deschiderea unui dosar disciplinar din cauza discursului în care șeful lui FC Argeș a incitat la violență # Golazo.ro
FRF a sesizat comisia, prin intermediul unui memoriu făcut de secretarul general Radu Vișan, iar fostul portar s-ar putea alege cu multe luni ca sancțiune.
14:00
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline! # Golazo.ro
Emma Răducanu (23 de ani, #25 WTA), finalistă la Transylvania Open, a semnat un contract de sponsorizare cu brandul japonez Uniqlo, după ce parteneriatul său cu Nike s-a încheiat.
13:40
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite” # Golazo.ro
Kjetil Knutsen are 57 de ani, e din 2017 la Bodo/Glimt și a transformat echipa aflată la nord de Cercul Arctic în revelația Norvegiei și a Europei. E omul recordurilor
13:30
„40.000 de euro amendă dacă întârzii” Hansi Flick a băgat frica în jucătorii de la Barcelona # Golazo.ro
Hansi Flick (61 de ani) e cunoscut drept un antrenor exigent, care impune reguli stricte. Jucătorii de la Barcelona confirmă: amenda pentru întârzieri poate ajunge la o sumă uriașă!
13:00
„Denigrează, generează violență” Un fost arbitru îl pune la zid pe Vinicius și atacă UEFA: „Sancționează fără dovezi obiective” # Golazo.ro
Javier Castrilli (68 de ani), fost arbitru argentinian, a criticat UEFA, pe social media, pentru decizia de a-l suspenda provizoriu pe Gianluca Prestianni (20 de ani), după scandalul de la meciul Benfica - Real Madrid, în care fotbalistul argentinian e acuzat de Vinicius de rasism.
13:00
Dublă campioană WNBA a murit la doar 43 de ani S-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier # Golazo.ro
Kara Braxton, dublă campioană WNBA, a murit la 43 de ani, în urma unui tragic accident rutier produs în comitatul Cobb, Georgia.
12:20
Gorenje îl numește pe Luka Modrić ambasador de brand: povestea lucrurilor mărețe începe acasă # Golazo.ro
Gorenje, producătorul european de electrocasnice, anunță semnarea unui parteneriat cu legenda fotbalului Luka Modrić, care devine noul ambasador de brand al companiei.
12:20
„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta” # Golazo.ro
Faddi Hadad (44 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la ancheta de amploare privind suspiciunile de blat și meciuri trucate în Liga 3.
12:20
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 90.
12:00
Barcelona, dezavantajată! Comisia de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de la meciul cu Girona: „VAR-ul trebuia să intervină și să anuleze al doilea gol” # Golazo.ro
Comisia de Arbitri din Spania a emis un comunicat în care recunoaște eroarea din meciul Girona - Barcelona 2-1.
11:40
Camelia Voinea, plătită ilicit și de CSM? Antrenoarea Sabrinei Voinea e acuzată că a luat bani fără acoperire legală și de la clubul CSM Constanța # Golazo.ro
Surse GOLAZO.ro au dezvăluit, în exclusivitate, un nou scandal cu bani publici a cărei protagonistă e Camelia Voinea. Nu numai Farul Constanța a plătit-o pe Camelia Voinea deși aceasta nu mai desfășura ore de pregătire sau să coordoneze vreo grupă de copii, deci ilegal, ci și CSM Constanța a făcut același lucru!
11:10
Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 25 februarie 2026 – pariuri Champions League cu cota 5.31 # Golazo.ro
Play-off-ul pentru optimile Champions League programează în această seară ultimele 4 meciuri. Primul meci al zilei va începe la 19:45 și la va avea ca protagoniste pe Atalanta Bergamo și Borussia Dortmund.
10:50
„Un showman” Un fost fotbalist își amintește: „Președintele a intrat în vestiar și a început să-i explice portarului cum să așeze zidul” # Golazo.ro
Fabio Liverani (49 de ani) a vorbit, într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport, despre perioada în care era fotbalist.
10:50
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că doi jucători importanți se pot afla în lotul campioanei pentru meciul cu UTA.
10:30
Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor # Golazo.ro
Au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
10:00
„Multă amărăciune” Cristi Chivu, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Bodo a jucat patru meciuri în ultimele trei luni. Merită calificarea ” # Golazo.ro
INTER - BODO/GLIMT 1-2 (1-3, în tur). Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurilor, a vorbit despre eliminarea echipei sale din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
Acum 24 ore
09:20
Părinții îi presează pe politicieni Deputați de la PSD, USR și PNL explică de ce au votat noile legi care protejează tinerii în fața jocurilor de noroc # Golazo.ro
Într-o mișcare surprinzătoare, recent două legi au fost adoptate de Senat. Votul a fost covârșitor „pentru” o mai bună protecție a tinerilor în fața gamblingului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.