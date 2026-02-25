Patru morți după un schimb de focuri între grănicerii cubanezi și pasagerii unei nave înmatriculate în Florida

19:00

Primarul Oradiei, Florin Birta, a explicat miercuri, 25 februarie, că lista locală a persoanelor cu datorii la bugetele locale vizează doi tipi de contribuabili: unii care nu pot plăti din lipsă de bani, pentru care se pot face reeșalonări, și alții care au bani dar nu-și achită datoriile.