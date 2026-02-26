Un cuplu de pensionari a primit timp de zece ani ajutor social, deși avea conturi ascunse de peste un milion de euro

19:30

La 4 ani de la începerea războiului din Ucraina, ONU avertizează: datoria SUA de 4 miliarde de dolari riscă să arunce organizația în colaps financiar. Profesoara Gabriela Ciot explică de ce nu mai funcționează ONU și care este perspectiva unui ONU fără SUA, care a promis 10 miliarde pentru Gaza.