Un mister geologic dezvăluit în Brazilia: Urmele unui impact de acum 6,3 milioane de ani / Deși impactul a fost confirmat, craterul asociat nu a fost încă descoperit

19:20

Cum am ajuns ca cei care nu au doctoratul să taie sporul de doctorat celor care îl au, și de când rectorii agreează măsuri împotriva propriului sistem? Nu mi se pare ceva mai umilitor decât să îți pună cineva vorbe în gură și să îți ia și bani din buzunar pentru asta. Dacă e adevărat […] © G4Media.ro.