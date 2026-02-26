Moșteanu, reacție ironică la Grindeanu, după interviul liderului PSD acordat G4Media: ”Am lipsit și eu trei zile, deschid telefonul și – pac! – iar pleacă PSD de la guvernare! ” / ”De la moartea lui Iliescu pesediștii sunt într-o stare de necăjeală săptămânală”
Deputatul Ionuț Moșteanu, fostul ministru al Apărării, a reacționat printr-o postare pe Facebook la anunțul președintelui PSD, Sorin Grindeanu privind consultarea internă care ar urma să decidă dacă partidul rămâne sau pleacă de la guvernare. "Am lipsit și eu trei zile, aterizez la Otopeni, deschid telefonul și – pac! – IAR pleacă PSD de la
Stephen Hawking apare într-o fotografie, în noile dosare Epstein / Familia fizicianului susține că femeile erau îngrijitoarele sale și că se aflau la un simpozion
O imagine difuzată de presa internațională după publicarea noilor documente Epstein îl înfățișează pe Hawking alături de două femei, pe o plajă. Reprezentanții familiei au precizat că fotografia datează din 2006, fiind realizată în timpul unui simpozion găzduit de hotelul Ritz-Carlton din St. Thomas, anunță Mediafax. O fotografie cu fizicianul britanic Stephen Hawking alături de
Infotrafic. Lapoviță și ninsoare pe numeroase șosele, inclusiv pe autostrăzi și în București / Nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită
Autoritățile avertizează că joi dimineața este lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale României. Fenomenele meteorologice afectează circulația pe numeroase șosele, inclusiv pe autostrăzi și în București, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, joi dimineața, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a
Acuzații grave de abuz sexual asupra unei minore, care îl vizează pe Donald Trump, ar fi fost eliminate din documentele publicate în cazul Epstein, scriu media americane
Documente despre Trump eliminate din dosarul Epstein, conform presei americane Apelurile la transparenţă s-au intensificat miercuri în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menţionau pe Donald Trump, inclusiv unele care detaliază acuzaţiile de agresiune sexuală asupra unei minore, notează AFP. „Aceasta
ANALIZĂ Ce a transmis Trump despre lume în discursul despre Starea Uniunii – și ce a evitat să spună
Discursul despre Starea Uniunii susținut de președintele Donald Trump marți seara a pus accent covârșitor pe agenda internă, dar a transmis și mesaje ferme în plan extern, de la avertismente la adresa Iranului până la reafirmarea politicii tarifare și a obiectivului de "dominanță americană" în emisfera vestică. Comentatorii au notat că declarațiile liderului de la Casa
Ilie Bolojan discută la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene / Se lansează un program destinat țărilor de la granița estică a Uniunii
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, notează Agerpres. Potrivit agendei anunţate de Biroul de presă al Guvernului, prim-ministrul va avea joi întrevederi şi cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, comisar pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri
Ședință a Consiliului General al Municipiului București, pe fondul anunțului consilierilor PSD că intră în grevă / Creșterea chriilor pentru locuințe convenabile, pe ordinea de zi
Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie de proiecte, printre care unele privind desfiinţarea Centrului Expo Arte şi creşterea chiriilor pentru locuinţe convenabile. Şedinţa are loc în contextul în care grupul PSD a anunţat, marţi, că va intra în grevă până când aparatul de
VIDEO Hands-on: Samsung dezvăluie noile flagship-uri din seria Galaxy S26 / Noutăți și prețuri de lansare
Samsung a dezvăluit marți noile flagship-uri din seria Galaxy S26, alături de noile căști wireless din gama Galaxy Buds 4, în cadrul unui eveniment de tip hands-on în București, la care a participat și TechRider.ro. Lansarea oficială are loc pe 25 februarie, în cadrul evenimentului mondial Galaxy Unpacked, care poate fi urmărit online începând cu ora 20:00.
Un mister geologic dezvăluit în Brazilia: Urmele unui impact de acum 6,3 milioane de ani / Deși impactul a fost confirmat, craterul asociat nu a fost încă descoperit
Oamenii de știință au confirmat un impact produs în Brazilia în urmă cu aproximativ 6,3 milioane de ani, după descoperirea unui vast câmp de tectite care se întinde pe peste 900 de kilometri, anunță Mediafax. Cercetători din Brazilia au identificat dovezi ale unui impact extraterestru necunoscut până acum, produs în urmă cu 6,3 milioane de
Premiile Galei UNITER: Victor Rebengiuc, Catrinel Dumitrescu, Tompa Gabor şi Marina Constantinescu – printre omagiaţi / Lista tuturor nominalizărilor
Actorii Victor Rebengiuc, Catrinel Dumitrescu şi Marius Bodochi, regizorul Tompa Gabor şi criticul de teatru Marina Constantinescu se numără printre personalităţile omagiate, în cadrul celei de-a 34-a ediţii a Galei Premiilor UNITER, care va avea loc pe 25 mai, la Sala Majestic a Teatrului Odeon din Bucureşti, transmite Agerpres. Conform statutului Uniunii Teatrale din România,
Cât de exacte sunt afirmațiile lui Trump din discursul privind Starea Uniunii? / A anunțat „zero imigranți ilegali" admiși în ultimele nouă luni și că a oprit aproape complet traficul de droguri pe mare
Analiza afirmațiilor lui Trump despre inflație, imigrație, criminalitate și beneficii SNAP, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, anunță Mediafax. Președintele american Donald Trump a susținut cel mai lung discurs privind Starea Uniunii din istoria modernă, apărându-și bilanțul în economie, imigrație și criminalitate. Discursul de 108 minute a avut loc pe fondul scăderii în sondaje și
Unui bărbat de 75 de ani i s-a făcut rău și a murit în timp ce se afla într-o saună din Timișoara. Polițiștii au deschis o anchetă, anunță Mediafax. Poliția Timișoara a fost sesiză miercuri seara, în jurul orei 21:05, prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar
Ministrul Mediului, despre cum va arăta litoralul românesc: "Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri"
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a vorbit miercuri la Digi24 despre viitorul plajelor românești. Anul trecut, românii au cheltuit 11 miliarde de euro în vacanțe în străinătate, nemulțumiți de condițiile de pe litoral, anunță Mediafax. Întrebată ce vor vedea turiștii la mare în următorii doi ani, ministrul a răspuns că schimbările încep cu Năvodari. Aici a
Real Madrid, calificare și revanșă completă în fața Benficăi. PSG merge mai departe la limită / Juventus, o jumătate de miracol în Italia
Ultimele meciuri din play-off-ul Ligii Campionilor au adus o altă seară stelară, la capătul unei zile de miercuri în care Real Madrid a reușit să completeze revanșa împotriva Benficăi, în timp ce PSG a trecut de Monaco la limită. Meciul Juventus – Galatasaray a intrat în prelungiri după ce torinezii s-au impus în cele 90
INTERVIU EXCLUSIV Grindeanu: PSD-ul nu poate să facă alianțe cu AUR / Trebuie să recâștigăm votanții care s-au dus la AUR
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, într-un interviu pentru G4Media.ro, că PSD nu va face alianță cu AUR și că partidul său trebuie să recupereze votanții care s-au dus către partidul condus de George Simion. Amintim că Grindeanu a mai declarat în interviul pentru G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru
Fără petrol, fără lumini, puține zboruri. Presiunea lui Trump plasează Cuba într-o situație întunecată. Președintele SUA crede că insula comunistă va fi următoarea care va cădea sub dominația americană – dar nu este clar cum va duce blocada la o schimbare de regim
Zborurile internaționale sunt anulate. Benzina aproape că s-a terminat. Universitățile s-au închis. Alimentarea cu energie electrică este mai degrabă deficitară decât funcțională. Și nimeni nu știe exact cum se va termina, scrie cotidianul The Times. Pariul președintelui Trump este că guvernul comunist al Cubei „va fi eliminat", următorul pion care va cădea după Venezuela, în
Ministrul Muncii: Reorganizăm structurile din teritoriu, reducem șefii, nu dăm oameni afară
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că ministerul va veni „în mai puțin de trei săptămâni" cu o propunere de reorganizare, care va fi pusă în transparență decizională, relatează Mediafax. „Vom face o propunere și o vom pune în transparență decizională, sper că în mai puțin de trei săptămâni, astfel încât, urmând procedura legală,
Buzoianu, întrebată dacă s-a îmbunătățit calitatea aerului în Capitală: Zăpada neagră din București, simbol al poluării
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a comentat miercuri seara, în emisiune la Digi24, imaginile cu zăpada înnegrită de pe străzile Bucureștiului, apărute după topirea ninsorii record din ultimele zile. Întrebată ce transmit aceste imagini despre calitatea aerului din Capitală, Buzoianu a răspuns că zăpada neagră este „imaginea simbol a poluării din București", generată de trafic, șantiere
Patru ocupanţi ai unei nave înmatriculate în SUA, ucişi de grăniceri cubanezi / Incidentul are loc într-un context de tensiuni puternice între Cuba şi SUA
Patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucişi, iar alţi şase răniţi de grăniceri cubanezi, după o „confruntare" în apele teritoriale ale insulei, a anunţat miercuri într-un comunicat Ministerul cubanez de Interne
Reacția liberalului Mircea Roșca, după dezvăluirea privind petrecerea privată la care a participat și premierul Bolojan: Am reușit să aduc împreună cu familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României # G4Media
Liberalul Mircea Roșca recunoaște că la petrecerea sa au participat mai mulți grei din politică, printre care premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, după ce CANCAN a prezentat în exclusivitate imagini de la evenimentul privat, desfășurat la scurt timp după adoptarea proiectului de lege privind reforma din administrația publică. „Într-o zi cu […] © G4Media.ro.
Consiliul Județean Vâlcea anunță că va face la Brezoi sursă de apă de rezervă pentru barajul Brădişor, care va fi golit în 2029 # G4Media
În oraşul Brezoi, la Păscoaia, va fi amenajată sursa alternativă de apă la barajul Brădişor care, potrivit estimărilor Hidroelectrica, urmează să fie golit complet în 2029 pentru lucrări de mentenanţă, a anunţat, miercuri, şeful Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. El a precizat că lucrările la noua sursă, un proiect gestionat de Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea […] © G4Media.ro.
Asociația ProInfrastructură, despre lucrările pe lotul de cale ferată Poieni-Aleșd: Progres de doar 16% pe tronsonul unde lucrează și constructorul metroului din Cluj # G4Media
Asociația Asociația Pro Infrastructură semnalează un contrast puternic între imaginile spectaculoase surprinse din dronă în zona căii ferate, pe lotul 3 Poieni–Aleșd al magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea, în timp de șantierul e încremenit în hârtii, relatează ActualdeCluj. Pe cei 52,74 kilometri ai tronsonului, progresul fizic raportat oficial în decembrie 2025 de către CFR este […] © G4Media.ro.
Dramă totală la Bergamo: Atalanta întoarce scorul în ultimul minut cu Dortmund și se califică în optimile Ligii Campionilor # G4Media
Atalanta s-a calificat miercuri seară în optimile Ligii Campionilor după un final de meci absolut dramatic în compania Borussiei Dortmund, la Bergamo, încheiat cu 4-1 în favoarea italienilor. Nemții învinseseră cu 2-0 în tur. știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, conform Agerpres. Conversaţia precede discuţiile de joi, la Geneva, între negociatorul ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, menite să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, […] © G4Media.ro.
Poliția din Prahova a reținut patru persoane, în dosarul de înşelăciune în domeniul pariurilor sportive # G4Media
Patru persoane au fost reţinute, miercuri, în dosarul de înşelăciune în domeniul pariurilor sportive în care au fost efectuate 34 de percheziţii în şase judeţe şi în municipiul Bucureşti, transmite Agerpres. „În urma administrării probatoriului, faţă de 4 persoane a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, acestea urmând ca, în cursul zilei de […] © G4Media.ro.
BBC a ordonat o anchetă accelerată privind insulta rasială difuzată la gala premiilor BAFTA # G4Media
BBC a anunţat miercuri că a lansat o anchetă despre modul în care postul TV nu a reuşit să editeze o insultă rasială exprimată în timpul transmisiunii galei de decernare a premiilor BAFTA, cel mai importante trofee atribuite de industria cinematografică britanică, relatează Agerpres. La gala BAFTA Awards de sâmbătă seară, un invitat care suferă […] © G4Media.ro.
O întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski nu are sens în prezent, a transmis miercuri Kremlinul, conform Agerpres. „În ceea ce priveşte posibilitatea organizării unei întâlniri între preşedintele rus şi Zelenski, ei bine, pentru moment, să ne limităm la a ne aminti de declaraţiile sale recente. (…) Şi să ne punem întrebarea: are sens […] © G4Media.ro.
EXLUSIV INTERVIU Cum răspunde liderul PSD la acuzația că sub guvernarea Ciolacu România a făcut cel mare deficit din UE / Grindeanu, despre Ludovic Orban: I-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, miercuri, într-un interviu pentru G4Media.ro, acuzații grave la adresa fosului premier liberal, Ludovic Orban, despre care a susținut că i-a chemat în biroul său pe cei de la Ministerul de Finanțe pentru a-i ”pune să plătească” suma de 400 de milioane de euro fraților Micula din Bihor. ”Vă spun […] © G4Media.ro.
Canada va acorda Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente # G4Media
Canada a anunţat miercuri că va oferi Cubei „imediat” opt milioane de dolari canadieni (5,85 milioane de dolari americani) sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente, relatează Agerpres. Într-un comunicat, guvernul canadian a precizat că, în contextul agravării crizei energetice cu care se confruntă Cuba, oferă acest ajutor pentru „a extinde accesul la […] © G4Media.ro.
Doi foşti şefi ai serviciilor de informaţii poloneze, inculpaţi pentru că ar fi utilizat Pegasus # G4Media
Doi foşti şefi ai serviciilor de informaţii din Polonia au fost inculpaţi pentru că au utilizat programul informatic de spionaj israelian Pegasus, punând astfel în pericol informaţii clasificate, a anunţat miercuri parchetul naţional de la Varşovia, potrivit Agerpres. Cei doi inculpaţi, care conduseseră Agenţia de securitate internă (ABW) şi, respectiv, Serviciul de contraspionaj militar (SKW), […] © G4Media.ro.
Un copil în vârstă de 8 ani a dispărut de acasă, din Sectorul 4 / Imagini cu momentul în care iese din lift # G4Media
Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unui minor, care a plecat de acasă, la data de 25 februarie 2026, de la o adresă din Sectorul 4 și nu a mai revenit până în prezent. Persoana dispărută se numeşte CRISTEA ADRIAN ALEXANDRU, este în vârstă de 8 ani și are următoarele semnalmente: Înălțime: […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Sorin Grindeanu despre zborurile cu avioane private Nordis: Regret acele zboruri, au fost o greșeală / N-am avut, nu am și nu voi avea afaceri cu acționarii Nordis # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu exclusiv pentru G4Media că și-a plătit din banii lui zborurile cu avioanele private închiriate de Nordis în 2022 în care s-a aflat alături de Marcel Ciolacu. Grindeanu a mai spus că ”regret acele zboruri, au fost o greșeală” și că nu a avut niciodată afaceri cu […] © G4Media.ro.
Radu Miruță explică de ce USR l-a numit pe Viorel Salvador Caragea administrator special la uzina de armament de la Sadu # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării, a explicat la Prima TV de ce colegul său de partid, ministrul Economiei Irineu Dărău, l-a numit în funcția de administrator special de la fabrica de armament UM Sadu pe fostul șef al Poliției Județene Gorj, Viorel Salvador Caragea, informează Cotidianul.ro. Acesta a fost descris drept „polițistul lui Ponta” de către […] © G4Media.ro.
Primarul din Galați arată cum poate fi fentată reforma lui Bolojan / Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi # G4Media
Reforma administrației locale ar putea fi compromisă chiar din fașă, arată Digi24. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a dezvăluit la un truc legal prin care aproape orice primărie poate evita tăierile impuse de Guvern. Primarul spune că administrațiile locale pot să își creeze o societate comercială în subordinea Consiliului Local, iar astfel, în loc să dea oamenii […] © G4Media.ro.
O femeie din Sibiu a fost transportată la spital, după ce copilul ei, de 11 ani, s-a urcat la volan şi a lovit-o cu maşina # G4Media
O femeie a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Sibiu, după ce copilul ei, în vârstă de 11 ani, s-a urcat la volanul maşinii sale şi a lovit-o, pe o stradă din comuna Şelimbăr, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), transmite Agerpres. „Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu: PSD nu o votează pe Roxana Rizoiu de la USR la Avocatul Poporului dacă nu renunță la pensia specială / Noul standard al PSD – fără pensii speciale în funcții publice # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat miercuri într-un interviu exclusiv pentru G4Media că partidul său nu o va vota pe Roxana Rizoiu, propusă de USR la Avocatul Poporului, pe motiv că aceasta ar avea pensie specială. Grindeanu a spus că PSD ar vota-o pe candidata USR dacă aceasta renunță la pensia specială. Întrebat de reporterii […] © G4Media.ro.
Se înmulțesc vocile care cer ca sălile de jocuri de noroc să fie scoase în afara orașelor, în urma adoptării Ordonanței de urgență privind reforma în administrație, care lasă la latitudinea primăriilor o astfel de decizie, relatează ActualdeCluj. Primarul din Slatina Mario De Mezzo este primul care a anunțat că indiferent de impozitele pe care […] © G4Media.ro.
O fată de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a murit la scurt timp după ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Vâlcea # G4Media
O fetiță în vârstă de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a decedat miercuri la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vâlcea. Potrivit reprezentanţilor unităţii spitaliceşti, fata a fost adusă la UPU Pediatrie de către părinţi în stare foarte gravă şi a intrat în stop cardio-respirator, relatează Agerpres. „A venit în şoc în urma unui […] © G4Media.ro.
DNA confirmă că a fost începută urmărirea penală „in rem” în cazul delapidării în formă continuată de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Județean Constanța # G4Media
Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au răspuns unei solicitări Focus Press cu privire la ancheta de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, acolo unde Corpul de Control al Ministerului Educației a găsit „nereguli grave în evidența contabilă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța”, cu un prejudiciu estimat la 35.200.695 lei. Edupedu.ro a scris după ce a consultat raportul Corpului de […] © G4Media.ro.
Focar de rabie confirmat în județul Vrancea / Autorităţile au instituit măsuri de protecţie şi supraveghere # G4Media
Un focar de rabie a fost confirmat la o bovină dintr-o exploataţie nonprofesională situată în localitatea Păuneşti, a informat, miercuri, Instituţia Prefectului din Judeţul Vrancea, potrivit Agerpres. În urma confirmării cazului, autorităţile au convocat o şedinţă extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), pentru analizarea situaţiei epidemiologice şi aprobarea planului de măsuri necesare […] © G4Media.ro.
Rușinea de pe obrazul educației, mândria de pe fruntea goală a politicii / Op Ed Profesoara Oana Șerban, lector la Facultatea de Filosofie a Universității din București # G4Media
Cum am ajuns ca cei care nu au doctoratul să taie sporul de doctorat celor care îl au, și de când rectorii agreează măsuri împotriva propriului sistem? Nu mi se pare ceva mai umilitor decât să îți pună cineva vorbe în gură și să îți ia și bani din buzunar pentru asta. Dacă e adevărat […] © G4Media.ro.
Maia Sandu a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat în 25 februarie, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane, care au deţinut şi continuă să deţină funcţii în cadrul regimului separatist din Transnistria, se precizează într-un comunicat oficial al administrației prezidențiale. Printre persoane figurează şi Ruslan Mova, aşa-zisul ministru de interne. În decret […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni: Vom extinde consultarea internă în PSD dacă să mergem înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL și dacă USR să rămână sau nu în coaliție # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL. De asemenea, votul intern din PSD va arăta dacă partidul vrea să rămână […] © G4Media.ro.
Germania şi Belgia protestează după ce Ungaria a blocat ajutorul financiar european pentru Ucraina # G4Media
Germania şi Belgia au cerut miercuri Ungariei să-şi respecte promisiunea formulată anul trecut de a nu bloca noul ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ajutor pe care Ungaria l-a blocat săptămâna aceasta prin veto ca represalii împotriva Ucrainei după oprirea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba, dar au exclus […] © G4Media.ro.
Mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian # G4Media
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, transmite Agerpres. În mesaj, tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în […] © G4Media.ro.
Primăria Drăgășani, județul Vâlcea, anunță că pregătește interzicerea păcănelelor în oraș: Sălile de jocuri nu au ce căuta lângă drumul spre școală sau spre parc # G4Media
Primăria Drăgășani anunță, într-un mesaj publicat pe Facebook, că orașul „face pasul spre normalitate” și se pregătește să interzică sălile de jocuri de noroc, după modelul municipiului Slatina. Administrația locală transmite că își dorește ca Drăgășaniul să devină „al doilea oraș din regiune eliberat de mirajul păcănelelor”, scrie Edupedu.ro. „După modelul Municipiului Slatina, orașul nostru se […] © G4Media.ro.
Amenzi la Realitatea Plus de 20.000 de lei şi de 5.000 de lei / Realitatea Star, 10.000 de lei # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, miercuri, postul Realitatea Plus cu amenzi de 20.000 de lei şi 5.000 de lei, iar postul Realitatea Star cu o amendă de 10.000 de lei, pentru încălcarea legislaţiei în domeniu referitoare la respectarea dreptului la propria imagine, informarea corectă, precum şi la imparţialitate şi echilibru în vederea favorizării […] © G4Media.ro.
Arabia Saudită măreşte producţia şi exporturile de petrol, ca plan de rezervă la un eventual atac american asupra Iranului # G4Media
Arabia Saudită a început să îşi majoreze producţia şi exporturile de petrol, în conformitate cu un plan de rezervă care vizează scenariul în care un atac american asupra Iranului ar perturba livrările de petrol din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres. Preşedintele SUA, Donald Trump, a […] © G4Media.ro.
Scandal la o companie a Primăriei Capitalei: Consilierul general USR, Nicorel Nicorescu, cere verificări urgente la Eco Igienizare după protestul angajaților # G4Media
Consilierul general al USR, Nicorel Nicorescu, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a fost informat cu privire la declanșarea unui protest al angajaților societății Eco Igienizare, companie a municipalității Bucureștiului, asupra căreia afirmă că a atras atenția în repetate rânduri în legătură cu posibile nereguli de management. Potrivit acestuia, societatea este coordonată de […] © G4Media.ro.
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, îl critică dur pe Donald Trump, acuzându-l că „i-a transmis semnale greșite lui Vladimir Putin și a slăbit poziția Ucrainei în război” # G4Media
În cadrul unui interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk – la patru ani de când Rusia a invadat Ucraina – ministrul Apărării Boris Pistorius (un politician tot mai popular în sondajele din Germania), l-a criticat dur pe președintele american, subliniind că Trump a întărit încrederea liderului de la Kremlin „prin angajamentul său excesiv de cordial”. […] © G4Media.ro.
