Trump i-a spus lui Zelenski că dorește ca războiul să se încheie cât mai curând posibil (Axios, surse)
G4Media, 26 februarie 2026 10:30
Publicația americană Axios, citând surse anonime, a furnizat detalii suplimentare despre convorbirea telefonică dintre președinții Ucrainei și Statelor Unite, afirmând că Donald Trump i-a spus lui Zelenski că "războiul durează de prea mult timp și că ar dori ca acesta să se termine într-o lună", scrie BBC. Zelenski a vorbit cu Donald Trump pentru prima
• • •
FBI concediază agenţi implicaţi în ancheta ce privește dosarele secrete păstrate de Trump după primul mandat
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din Statele Unite a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi în ancheta din 2022 privind dosarele secrete păstrate de preşedintele Donald Trump la reşedinţa din Mar-a-Lago după primul mandat la Casa Albă, afirmă miercuri presa americană preluată de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Trump a fost anchetat la
Nou eveniment organizat de Administrația Prezidențială cu participarea Mirabelei Grădinaru, alături de ministrul Sănătății, medici, reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, organizații neguvernamentale
Administrația Prezidențială a anunțat lansarea, vineri, a Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, „organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială, în cadrul seriei de evenimente „România în Lumină", cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru și a Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete". Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie,
10:40
Fostul secretar de stat american Hillary Clinton urmează să depună joi mărturie în faţa Congresului SUA în legătură cu scandalul provocat de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Hillary Clinton, în vârstă de 78 de ani, este aşteptată să depună mărturie sub jurământ joi, iar soţul ei şi fostul
Publicația americană Axios, citând surse anonime, a furnizat detalii suplimentare despre convorbirea telefonică dintre președinții Ucrainei și Statelor Unite, afirmând că Donald Trump i-a spus lui Zelenski că "războiul durează de prea mult timp și că ar dori ca acesta să se termine într-o lună", scrie BBC. Zelenski a vorbit cu Donald Trump pentru prima
Blocaj într-o primărie din Alba. Primarul a cerut sistarea iluminatului public, după șapte ședințe eșuate de consiliu local pentru stabilirea noilor taxe și impozte
Comuna Almașu Mare din județul Alba a rămas fără bani, după ce consilierii locali au refuzat să voteze noile taxe și impozite pe 2026. După șapte ședințe de consiliu local, primarul Aron Zaharie (PNL) este nevoit să ceară Electrica sistarea curentului electric pentru iluminatul public în șase sate. El spune că nici salariile nu le
Percheziții DIICOT la clubul The Buddhist din Capitală / Patronul clubului este suspectat de trafic de persoane și spălare de bani / Ar fi obținut alături de complicii săi peste 19 milioane de lei din exploatarea sexuală a unor tinere
Procurorii DIICOT și polițiștii efectuează joi, 26 februarie, percheziții la clubul The Buddhist din București. Ar fi fost găsită cocaină, iar mai multe persoane au fost duse la audieri, potrivit surselor G4Media. Patronul clubului The Buddhist este suspectat de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălare de bani, au declarat pentru
Trendurile virale de gustări de pe TikTok pun sănătatea câinilor în pericol: avertismentul medicilor veterinari
Trendurile virale de pe TikTok care implică gustări pentru animale adună milioane de vizualizări, dar medicii veterinari avertizează că aceste „moduri distractive" pot pune sănătatea câinilor în pericol. Gustările virale pot fi adevărate bombe calorice Cu peste 200 de milioane de postări etichetate cu termenul „puppuccino" și încă 924 de milioane care prezintă provocarea virală
Cotidianul: Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), a mințit în CV / A fost exmatriculat de la o facultate privată. Reacția ministrului: „Nu știu cum s-a finalizat"
Ciprian Șerban (PSD), ministrul Transporturilor, susține în CV că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei" din Iași între 2008 și 2009. Pe de altă parte, universitatea privată transmite, într-un răspuns pentru Cotidianul, că ministrul a fost înscris la cursuri, însă într-o altă perioadă decât cea notată de Ciprian Șerban în CV-urile oficiale. Diferența dintre CV
O „gaură gravitațională" de sub Antarctica le oferă oamenilor de știință date despre evoluția Pământului în zeci de milioane de ani
O „gaură gravitaţională" de sub Antarctica le oferă oamenilor de ştiinţă o privire rară asupra interiorului profund al Pământului, o înregistrare dinamică a proceselor lente care au remodelat planeta noastră timp de zeci de milioane de ani, transmite joi Space.com care citează un studiu publicat recent în revista Scientific Reports, preluat de Agerpres. Această anomalie
Croația anunță primele livrări de petrol către Ungaria / MOL așteaptă decizia companiei croate Janaf pentru tranzitul transporturilor de țiței rusesc care sosesc pe mare
Transportul de țiței destinat grupului Mol este deja în curs de încărcare la terminalul Janaf Omišalj, a anunțat miercuri compania petrolieră croată. Conform anunțului, acesta nu va fi singurul transport, deoarece se așteaptă sosirea a încă șapte petroliere până la începutul lunii aprilie, precizează 24.hu. În declarația sa, Janaf subliniază, de asemenea, că Ungaria nu
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creştere a economiei româneşti pentru 2026, faţă de 1,6% cât a estimat în septembrie, potrivit raportului „Regional Economic Prospects", publicat joi de instituţia financiară internaţională, scrie Agerpres. Creşterea din 2026 şi avansul de 2,2% din 2027 sunt susţinute de un
Cabinet stomatologic de urgență în Brașov, după 20 de ani / Va fi funcțional de la 1 martie / Din 4 medici angajați, unul a abandonat deja
Activitatea cabinetului de stomatologie de urgență începe în data de 1 martie, anunță conducerea Spitalului Clinic de Urgență Brașov, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Perioada de timp trecută de la finalizarea concursului şi până astăzi a fost una de activitate intensă pentru pregătirea funcționalității primului cabinet de medicină dentară de urgență
Gustul copilăriei, scos din afumătoare / Povestea unei afaceri de familie care refuză compromisul industrial / Andrei Podeanu: „Cea mai mare satisfacție este feedback-ul clienților. 80% dintre ei spun același lucru: ăsta-i gustul ăla din copilărie"
Când vorbim de afumături, nu avem cum să ne imaginăm produsele din supermarket cu „aromă de fum", pline de conservanți și alte chimicale. Gândul ne zboară direct la acele bucăți de cârnați sau slănină pe care le aducea bunica de la țară sau pe care le gustam în copilărie când mergeam la bunici. Pentru generația
Interviuri la Ministerul Justiţiei, joi, pentru cele două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT / Cinci candidaţi înscrişi
Candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţin, joi, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei, transmite Agerpres. Aceștia sunt: Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara Alex-Florin Florenţa, actualul procuror general Claudia-Ionela Curelaru, procuror-şef adjunct al
Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE în lunile următoare / A înghețat negocierile de aderare la UE în 2013
Islanda va organiza un referendum în „lunile următoare" privind reluarea negocierilor de aderare la UE. Anunțul a fost făcut de premierul țării, Kristrun Frostadottir, în timpul unei vizite în Polonia, anunță Mediafax. Islanda va organiza un referendum privind reluarea negocierilor de aderare a țării la UE în „următoarele luni", a anunțat premierul țării, Kristrun Frostadottir.
Primarul Brăilei anunță că va scoate "păcănelele" din oraș: „Îmi asum. Știu că voi deranja interese mari. Un flagel care sfâșie atât de multe familii și împinge oameni în situații groaznice
Primarul Marian Dragomir a anunțat, joi dimineață, că va propune Consiliului Local interzicerea sălilor de „păcănele" pe raza municipiului Brăila. Consilierii locali municipali vor decide, prin vot, dacă aprobă proiectul inițiat de edil, anunță DeBrăila. Inițiativa edilului vine după ce Guvernul a modificat legislația privind jocurile de noroc, obligând operatorii să obțină, pe lângă licența
Zeci de mii de persoane au fost audiate de autoritățile ucrainene în dosarul crimelor de război de la Izium / O parte din cei implicați au fost identificați
Zeci de mii de persoane au fost audiate de autorităţile ucrainene într-un dosar privind săvârşirea de crime de război în oraşul Izium din regiunea Harkov, transmite trimisul special al Agerpres în Ucraina, Cristian Lupașcu. Şeful Departamentului de Investigare a Crimelor de Război al Departamentului de Investigaţii al Poliţiei Naţionale a Ucrainei, Dmitro Valeriovici Şevciuk, a
Fostul ministru de Externe al Ungariei se teme că guvernul maghiar pregătește o operațiune sub steag fals / Ar urma să „perturbe funcționarea sistemului energetic maghiar" / Ar crea impresia că Ucraina amenință Ungaria
Géza Jeszenszky, fost ministru de externe al Ungariei susține că în spatele afirmației lui Viktor Orbán (foto) potrivit căreia Ucraina se pregătește să „perturbe funcționarea sistemului energ
Stephen Hawking apare într-o fotografie, în noile dosare Epstein / Familia fizicianului susține că femeile erau îngrijitoarele sale și că se aflau la un simpozion # G4Media
O imagine difuzată de presa internațională după publicarea noilor documente Epstein îl înfățișează pe Hawking alături de două femei, pe o plajă. Reprezentanții familiei au precizat că fotografia datează din 2006, fiind realizată în timpul unui simpozion găzduit de hotelul Ritz-Carlton din St. Thomas, anunță Mediafax. O fotografie cu fizicianul britanic Stephen Hawking alături de […] © G4Media.ro.
Infotrafic. Lapoviță și ninsoare pe numeroase șosele, inclusiv pe autostrăzi și în București / Nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită # G4Media
Autoritățile avertizează că joi dimineața este lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale României. Fenomenele meteorologice afectează circulația pe numeroase șosele, inclusiv pe autostrăzi și în București, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, joi dimineața, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a […] © G4Media.ro.
Acuzații grave de abuz sexual asupra unei minore, care îl vizează pe Donald Trump, ar fi fost eliminate din documentele publicate în cazul Epstein, scriu media americane # G4Media
Documente despre Trump eliminate din dosarul Epstein, conform presei americane Apelurile la transparenţă s-au intensificat miercuri în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menţionau pe Donald Trump, inclusiv unele care detaliază acuzaţiile de agresiune sexuală asupra unei minore, notează AFP. „Aceasta […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Ce a transmis Trump despre lume în discursul despre Starea Uniunii – și ce a evitat să spună # G4Media
Discursul despre Starea Uniunii susținut de președintele Donald Trump marți seara a pus accent covârșitor pe agenda internă, dar a transmis și mesaje ferme în plan extern, de la avertismente la adresa Iranului până la reafirmarea politicii tarifare și a obiectivului de “dominanță americană” în emisfera vestică. Comentatorii au notat că declarațiile liderului de la Casa […] © G4Media.ro.
Moșteanu, reacție ironică la Grindeanu, după interviul liderului PSD acordat G4Media: ”Am lipsit și eu trei zile, deschid telefonul și – pac! – iar pleacă PSD de la guvernare! ” / ”De la moartea lui Iliescu pesediștii sunt într-o stare de necăjeală săptămânală” # G4Media
Deputatul Ionuț Moșteanu, fostul ministru al Apărării, a reacționat printr-o postare pe Facebook la anunțul președintelui PSD, Sorin Grindeanu privind consultarea internă care ar urma să decidă dacă partidul rămâne sau pleacă de la guvernare. ”Am lipsit și eu trei zile, aterizez la Otopeni, deschid telefonul și – pac! – IAR pleacă PSD de la […] © G4Media.ro.
Ilie Bolojan discută la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene / Se lansează un program destinat țărilor de la granița estică a Uniunii # G4Media
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, notează Agerpres. Potrivit agendei anunţate de Biroul de presă al Guvernului, prim-ministrul va avea joi întrevederi şi cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, comisar pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri […] © G4Media.ro.
Ședință a Consiliului General al Municipiului București, pe fondul anunțului consilierilor PSD că intră în grevă / Creșterea chriilor pentru locuințe convenabile, pe ordinea de zi # G4Media
Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie de proiecte, printre care unele privind desfiinţarea Centrului Expo Arte şi creşterea chiriilor pentru locuinţe convenabile. Şedinţa are loc în contextul în care grupul PSD a anunţat, marţi, că va intra în grevă până când aparatul de […] © G4Media.ro.
VIDEO Hands-on: Samsung dezvăluie noile flagship-uri din seria Galaxy S26 / Noutăți și prețuri de lansare # G4Media
Samsung a dezvăluit marți noile flagship-uri din seria Galaxy S26, alături de noile căști wireless din gama Galaxy Buds 4, în cadrul unui eveniment de tip hands-on în București, la care a participat și TechRider.ro. Lansarea oficială are loc pe 25 februarie, în cadrul evenimentului mondial Galaxy Unpacked, care poate fi urmărit online începând cu ora 20:00. […] © G4Media.ro.
Un mister geologic dezvăluit în Brazilia: Urmele unui impact de acum 6,3 milioane de ani / Deși impactul a fost confirmat, craterul asociat nu a fost încă descoperit # G4Media
Oamenii de știință au confirmat un impact produs în Brazilia în urmă cu aproximativ 6,3 milioane de ani, după descoperirea unui vast câmp de tectite care se întinde pe peste 900 de kilometri, anunță Mediafax. Cercetători din Brazilia au identificat dovezi ale unui impact extraterestru necunoscut până acum, produs în urmă cu 6,3 milioane de […] © G4Media.ro.
Premiile Galei UNITER: Victor Rebengiuc, Catrinel Dumitrescu, Tompa Gabor şi Marina Constantinescu – printre omagiaţi / Lista tuturor nominalizărilor # G4Media
Actorii Victor Rebengiuc, Catrinel Dumitrescu şi Marius Bodochi, regizorul Tompa Gabor şi criticul de teatru Marina Constantinescu se numără printre personalităţile omagiate, în cadrul celei de-a 34-a ediţii a Galei Premiilor UNITER, care va avea loc pe 25 mai, la Sala Majestic a Teatrului Odeon din Bucureşti, transmite Agerpres. Conform statutului Uniunii Teatrale din România, […] © G4Media.ro.
Cât de exacte sunt afirmațiile lui Trump din discursul privind Starea Uniunii? / A anunțat „zero imigranți ilegali” admiși în ultimele nouă luni și că a oprit aproape complet traficul de droguri pe mare # G4Media
Analiza afirmațiilor lui Trump despre inflație, imigrație, criminalitate și beneficii SNAP, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, anunță Mediafax. Președintele american Donald Trump a susținut cel mai lung discurs privind Starea Uniunii din istoria modernă, apărându-și bilanțul în economie, imigrație și criminalitate. Discursul de 108 minute a avut loc pe fondul scăderii în sondaje și […] © G4Media.ro.
Unui bărbat de 75 de ani i s-a făcut rău și a murit în timp ce se afla într-o saună din Timișoara. Polițiștii au deschis o anchetă, anunță Mediafax. Poliția Timișoara a fost sesiată miercuri seara, în jurul orei 21:05, prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar […] © G4Media.ro.
Ministrul Mediului, despre cum va arăta litoralul românesc: ”Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri” # G4Media
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a vorbit miercuri la Digi24 despre viitorul plajelor românești. Anul trecut, românii au cheltuit 11 miliarde de euro în vacanțe în străinătate, nemulțumiți de condițiile de pe litoral, anunță Mediafax. Întrebată ce vor vedea turiștii la mare în următorii doi ani, ministrul a răspuns că schimbările încep cu Năvodari. Aici a […] © G4Media.ro.
Real Madrid, calificare și revanșă completă în fața Benficăi. PSG merge mai departe la limită / Juventus, o jumătate de miracol în Italia # G4Media
Ultimele meciuri din play-off-ul Ligii Campionilor au adus o altă seară stelară, la capătul unei zile de miercuri în care Real Madrid a reușit să completeze revanșa împotriva Benficăi, în timp ce PSG a trecut de Monaco la limită. Meciul Juventus – Galatasaray a intrat în prelungiri după ce torinezii s-au impus în cele 90 […] © G4Media.ro.
INTERVIU EXCLUSIV Grindeanu: PSD-ul nu poate să facă alianțe cu AUR / Trebuie să recâștigăm votanții care s-au dus la AUR # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, într-un interviu pentru G4Media.ro, că PSD nu va face alianță cu AUR și că partidul său trebuie să recupereze votanții care s-au dus către partidul condus de George Simion. Amintim că Grindeanu a mai declarat în interviul pentru G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru […] © G4Media.ro.
Fără petrol, fără lumini, puține zboruri. Presiunea lui Trump plasează Cuba într-o situație întunecată. Președintele SUA crede că insula comunistă va fi următoarea care va cădea sub dominația americană – dar nu este clar cum va duce blocada la o schimbare de regim # G4Media
Zborurile internaționale sunt anulate. Benzina aproape că s-a terminat. Universitățile s-au închis. Alimentarea cu energie electrică este mai degrabă deficitară decât funcțională. Și nimeni nu știe exact cum se va termina, scrie cotidianul The Times. Pariul președintelui Trump este că guvernul comunist al Cubei „va fi eliminat”, următorul pion care va cădea după Venezuela, în […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii: Reorganizăm structurile din teritoriu, reducem șefii, nu dăm oameni afară # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că ministerul va veni „în mai puțin de trei săptămâni” cu o propunere de reorganizare, care va fi pusă în transparență decizională, relatează Mediafax. „Vom face o propunere și o vom pune în transparență decizională, sper că în mai puțin de trei săptămâni, astfel încât, urmând procedura legală, […] © G4Media.ro.
Buzoianu, întrebată dacă s-a îmbunătățit calitatea aerului în Capitală: Zăpada neagră din București, simbol al poluării # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a comentat miercuri seara, în emisiune la Digi24, imaginile cu zăpada înnegrită de pe străzile Bucureștiului, apărute după topirea ninsorii record din ultimele zile. Întrebată ce transmit aceste imagini despre calitatea aerului din Capitală, Buzoianu a răspuns că zăpada neagră este „imaginea simbol a poluării din București”, generată de trafic, șantiere […] © G4Media.ro.
Patru ocupanţi ai unei nave înmatriculate în SUA, ucişi de grăniceri cubanezi / Incidentul are loc într-un context de tensiuni puternice între Cuba şi SUA # G4Media
Patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucişi, iar alţi şase răniţi de grăniceri cubanezi, după o „confruntare” în apele teritoriale ale insulei, a anunţat miercuri într-un comunicat Ministerul cubanez de Interne, citat de AFP, transmite Agerpres. „În urma confruntării cu partea străină, patru atacatori au fost […] © G4Media.ro.
Reacția liberalului Mircea Roșca, după dezvăluirea privind petrecerea privată la care a participat și premierul Bolojan: Am reușit să aduc împreună cu familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României # G4Media
Liberalul Mircea Roșca recunoaște că la petrecerea sa au participat mai mulți grei din politică, printre care premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, după ce CANCAN a prezentat în exclusivitate imagini de la evenimentul privat, desfășurat la scurt timp după adoptarea proiectului de lege privind reforma din administrația publică. „Într-o zi cu […] © G4Media.ro.
Consiliul Județean Vâlcea anunță că va face la Brezoi sursă de apă de rezervă pentru barajul Brădişor, care va fi golit în 2029 # G4Media
În oraşul Brezoi, la Păscoaia, va fi amenajată sursa alternativă de apă la barajul Brădişor care, potrivit estimărilor Hidroelectrica, urmează să fie golit complet în 2029 pentru lucrări de mentenanţă, a anunţat, miercuri, şeful Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. El a precizat că lucrările la noua sursă, un proiect gestionat de Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea […] © G4Media.ro.
Asociația ProInfrastructură, despre lucrările pe lotul de cale ferată Poieni-Aleșd: Progres de doar 16% pe tronsonul unde lucrează și constructorul metroului din Cluj # G4Media
Asociația Asociația Pro Infrastructură semnalează un contrast puternic între imaginile spectaculoase surprinse din dronă în zona căii ferate, pe lotul 3 Poieni–Aleșd al magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea, în timp de șantierul e încremenit în hârtii, relatează ActualdeCluj. Pe cei 52,74 kilometri ai tronsonului, progresul fizic raportat oficial în decembrie 2025 de către CFR este […] © G4Media.ro.
Dramă totală la Bergamo: Atalanta întoarce scorul în ultimul minut cu Dortmund și se califică în optimile Ligii Campionilor # G4Media
Atalanta s-a calificat miercuri seară în optimile Ligii Campionilor după un final de meci absolut dramatic în compania Borussiei Dortmund, la Bergamo, încheiat cu 4-1 în favoarea italienilor. Nemții învinseseră cu 2-0 în tur. știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, conform Agerpres. Conversaţia precede discuţiile de joi, la Geneva, între negociatorul ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, menite să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, […] © G4Media.ro.
Poliția din Prahova a reținut patru persoane, în dosarul de înşelăciune în domeniul pariurilor sportive # G4Media
Patru persoane au fost reţinute, miercuri, în dosarul de înşelăciune în domeniul pariurilor sportive în care au fost efectuate 34 de percheziţii în şase judeţe şi în municipiul Bucureşti, transmite Agerpres. „În urma administrării probatoriului, faţă de 4 persoane a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, acestea urmând ca, în cursul zilei de […] © G4Media.ro.
BBC a ordonat o anchetă accelerată privind insulta rasială difuzată la gala premiilor BAFTA # G4Media
BBC a anunţat miercuri că a lansat o anchetă despre modul în care postul TV nu a reuşit să editeze o insultă rasială exprimată în timpul transmisiunii galei de decernare a premiilor BAFTA, cel mai importante trofee atribuite de industria cinematografică britanică, relatează Agerpres. La gala BAFTA Awards de sâmbătă seară, un invitat care suferă […] © G4Media.ro.
O întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski nu are sens în prezent, a transmis miercuri Kremlinul, conform Agerpres. „În ceea ce priveşte posibilitatea organizării unei întâlniri între preşedintele rus şi Zelenski, ei bine, pentru moment, să ne limităm la a ne aminti de declaraţiile sale recente. (…) Şi să ne punem întrebarea: are sens […] © G4Media.ro.
EXLUSIV INTERVIU Cum răspunde liderul PSD la acuzația că sub guvernarea Ciolacu România a făcut cel mare deficit din UE / Grindeanu, despre Ludovic Orban: I-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, miercuri, într-un interviu pentru G4Media.ro, acuzații grave la adresa fosului premier liberal, Ludovic Orban, despre care a susținut că i-a chemat în biroul său pe cei de la Ministerul de Finanțe pentru a-i ”pune să plătească” suma de 400 de milioane de euro fraților Micula din Bihor. ”Vă spun […] © G4Media.ro.
Canada va acorda Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente # G4Media
Canada a anunţat miercuri că va oferi Cubei „imediat” opt milioane de dolari canadieni (5,85 milioane de dolari americani) sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente, relatează Agerpres. Într-un comunicat, guvernul canadian a precizat că, în contextul agravării crizei energetice cu care se confruntă Cuba, oferă acest ajutor pentru „a extinde accesul la […] © G4Media.ro.
Doi foşti şefi ai serviciilor de informaţii poloneze, inculpaţi pentru că ar fi utilizat Pegasus # G4Media
Doi foşti şefi ai serviciilor de informaţii din Polonia au fost inculpaţi pentru că au utilizat programul informatic de spionaj israelian Pegasus, punând astfel în pericol informaţii clasificate, a anunţat miercuri parchetul naţional de la Varşovia, potrivit Agerpres. Cei doi inculpaţi, care conduseseră Agenţia de securitate internă (ABW) şi, respectiv, Serviciul de contraspionaj militar (SKW), […] © G4Media.ro.
Un copil în vârstă de 8 ani a dispărut de acasă, din Sectorul 4 / Imagini cu momentul în care iese din lift # G4Media
Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unui minor, care a plecat de acasă, la data de 25 februarie 2026, de la o adresă din Sectorul 4 și nu a mai revenit până în prezent. Persoana dispărută se numeşte CRISTEA ADRIAN ALEXANDRU, este în vârstă de 8 ani și are următoarele semnalmente: Înălțime: […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Sorin Grindeanu despre zborurile cu avioane private Nordis: Regret acele zboruri, au fost o greșeală / N-am avut, nu am și nu voi avea afaceri cu acționarii Nordis # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu exclusiv pentru G4Media că și-a plătit din banii lui zborurile cu avioanele private închiriate de Nordis în 2022 în care s-a aflat alături de Marcel Ciolacu. Grindeanu a mai spus că ”regret acele zboruri, au fost o greșeală” și că nu a avut niciodată afaceri cu […] © G4Media.ro.
