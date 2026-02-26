Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Basilica.ro, 26 februarie 2026 08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei 2026: Biserica apără și afirmă valoarea unică și eternă în fiecare om În tradiționalul mesaj pastoral la Duminica Ortodoxiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
09:00
Preasfințitul Părinte Lucian aniversează joi 20 de ani de la întronizarea ca Episcop al Caransebeșului. Biografie Preasfințitul Părinte Lucian Mic s-a născut la 9 septembrie 1970, în municipiul Arad, județul Arad, fiind fiul lui Teodor și al Mariei Mic. La Sfântul Botez a primit numele Lucian. A urmat Școala Generală nr. 10 din Arad între…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei 2026: Biserica apără și afirmă valoarea unică și eternă în fiecare om În tradiționalul mesaj pastoral la Duminica Ortodoxiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române…
Acum o oră
08:40
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji, alături de ierarhii ortodocși din Marea Britanie și Irlanda, la Vecernia Pan-Ortodoxă dedicată Duminicii Ortodoxiei. Slujba va avea loc sâmbătă, de la ora 18:00, la Catedrala „Înțelepciunea Dumnezeiască” (Hagia Sophia) din Londra. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Thyateirei și Marii Britanii (Patriarhia Ecumenică)…
Acum 24 ore
20:10
Un nou volum apărut la Editura Cuvântul Vieții prezintă personalitatea și moștenirea spirituală a Sfântului Calinic de la Cernica # Basilica.ro
Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a lansat volumul „Legea Ta cugetarea mea este. Aspecte ale vieții creștine reflectate în izvoare istorice din secolele XVII-XIX. Studii întru cinstirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica”. Lucrarea a fost realizată de Oana-Mădălina Popescu, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române…
20:00
PS Timotei Prahoveanul, despre Sf. Andrei Criteanul: Se așază înaintea tuturor păcătoșilor pe care istoria îi amintește # Basilica.ro
Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evocat miercuri seară, la Catedrala Patriarhală, personalitatea Sfântului Andrei Criteanul. Preasfinția Sa a oficiat Pavecernița Mare, în cadrul căreia a fost citită a treia parte a Canonului Mare. „Dacă autorul acestui canon a fost cunoscut drept un mare tâlcuitor al cuvintelor Scripturii, drept un mare autor de…
20:00
Tunul de cireș: Piesa radiofonică dedicată părintelui martir Aurel Munteanu poate fi ascultată online pe platforma eTeatru # Basilica.ro
Piesa radiofonică „Tunul de cireș” poate fi ascultată online pe platforma eTeatru ca recomandare a momentului la categoria „Biografii”. Deși spectacolul promovat în prim-plan este schimbat săptămânal pe site, producția dedicată comemorării a 85 de ani de la moartea martirică a protopopului Aurel Munteanu va beneficia de o vizibilitate extinsă timp de două săptămâni. Totodată,…
19:20
Muzeul Județean Buzău invită profesorii, elevii și părinții la un maraton împotriva violenței # Basilica.ro
Muzeul Județean Buzău invită elevi, părinți, profesori și specialiști din cadrul structurilor de ordine publică la maratonul „Fără violență oriunde: acasă, la școală, pe stradă”. Manifestarea va avea loc între 25 februarie și 6 martie și va cuprinde o serie de activități menite să prevină violența. „Acest proiect, desfășurat în cadrul Programului Anual de Implicare…
19:00
Canonul Sf. Andrei Criteanul la Catedrala Patriarhală în a treia zi a Postului Mare, 2026 | În imagini # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat miercuri, 25 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală, slujba Pavecerniţei Mari în cadrul căreia a fost citită a treia parte din canonului Sfântului Andrei Criteanul. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
18:10
Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei 2026: Biserica apără și afirmă valoarea unică și eternă în fiecare om # Basilica.ro
În tradiționalul mesaj pastoral la Duminica Ortodoxiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „apără și afirmă valoarea unică și eternă în fiecare om: copil, bătrân, bolnav, refugiat, singur, marginalizat, deoarece el este o icoană a lui Dumnezeu, iar în cei mai smeriți strălucește cu adevărat chipul lui Hristos”. „Icoana sfinților nu este doar o amintire,…
17:20
Tema familiei va fi dezbătută printr-o serie de întâlniri duhovnicești în Postul Mare la Parohia Apărătorii Patriei I # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Nicolae” – Apărătorii Patriei I va organiza în duminicile Postului Mare o serie de întâlniri duhovnicești despre familie. Evenimentele au ajuns la a treia ediție și sunt reunite sub titlul „Căile pocăinței”. Tematica întâlnirilor a fost aleasă în contextul Anului Omagial al pastorației familiei creștine și al Anului Comemorativ al Sfintelor Femei din…
17:10
Activitățile din cadrul „Săptămânii Protecției Civile” vor pune accentul pe voluntariat, a anunțat marți șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), secretarul de stat Raed Arafat. Prin aceste activități se urmărește încurajarea atragerii de tineri voluntari începând cu vârsta de 16 ani. „Această campanie din acest an se va concentra mult pe partea de voluntariat:…
16:50
PS Emilian Crișanul: Canonul Sfântului Andrei Criteanul este un dialog dintre conștiința noastră și Dumnezeu # Basilica.ro
„Canonul Sfântului Andrei Criteanul este un dialog dintre conștiința noastră și Dumnezeu”, a subliniat marți Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Preasfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței Mari și a doua parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Feredeu din comuna Șiria, județul Arad. O autentică școală a pocăinței Episcopul vicar…
16:30
Primăria Municipiului București va organiza în data de 3 martie o nouă campanie de donare de sânge. Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, a explicat că această campanie constituie o formă concretă de solidaritate și sprijin pentru cei aflați în suferință. „Sunt copii care își doresc un mărțișor și sunt copii care au nevoie de…
16:10
Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian este analizată într-o nouă apariție la Editura Cuvântul Vieții # Basilica.ro
Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat Volumul „De la omul exterior la omul interior. Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian”, semnat de părintele Florin-Ciprian Petre. Autorul este secretar patriarhal la Biroul de Presă și slujitor al bisericii Spitalului Obregia din Capitală. Lucrarea reprezintă rezultatul cercetării doctorale susținute de autor la Universitatea…
16:00
Palatul Parlamentului va găzdui vineri evenimentul aniversar „Brâncuși și Cântecul Pietrei – Anul 2026. Anul Brâncuși”, dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului. Evenimentul va începe la ora 13:30 și se va desfășura în Sala de Expoziții „Constantin Brâncuși”, din cadrul Centrului Internațional de Conferințe al Palatului Parlamentului. Manifestarea este organizată de…
15:00
Bucuria de a dărui: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a făcut o donație importantă unui spital din Argeș # Basilica.ro
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a oferit marți, în cadrul programului „Bucuria de a dărui”, produse de curățenie și igienă în valoare de 17.000 de lei Spitalului de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sfântul Andrei” din Valea Iașului, județul Argeș. Potrivit Arhiepiscopiei, această acțiune se înscrie în preocupările permanente ale instituției de a veni în sprijinul instituțiilor…
14:40
Patriarhul Daniel transmite condoleanțe la înmormântarea preotului Nicolae Mihalcea: Un slujitor plin de râvnă și blândețe # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe la înmormântarea preotului Nicolae Mihalcea, îmbisericit la Parohia Gornet Cricov din județul Prahova. Preafericirea Sa l-a descris pe părintele Nicolae Mihalcea ca fiind un slujitor plin de râvnă și blândețe. „O dovadă a devotamentului său jertfelnic a fost şi reconstrucția bisericii de la Filia…
14:00
Doi ierarhi au oficiat slujba înmormântării pentru părintele Gheorghe Ursache: O viață pusă în slujba comunității # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, au oficiat marți slujba de înmormântare a părintelui Gheorghe Ursache, amintind de viața pe care acesta a pus-o în slujba comunității. La eveniment au mai fost prezenți Ciprian Olinici, Secretar de…
13:40
Ziua internațională a bolilor rare: Palatul Parlamentului va fi iluminat în verde, albastru și magenta # Basilica.ro
Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în culorile verde, albastru și magenta, miercuri, în intervalul 18:00–23:00, pentru a marca Ziua Internațională a Bolilor Rare. Potrivit unui comunicat de presă al Camerei Deputaților, manifestarea are loc pentru a transmite un mesaj de solidaritate cu persoanele care suferă de aceste afecțiuni. Astfel, Camera Deputaților, la…
13:30
Românii din Settimo Torinese vor inaugura propria biserică: A fost construită în doar un an și jumătate # Basilica.ro
Comunitatea românească din Settimo Torinese, Italia, se pregătește să inaugureze noua biserică parohială, construită în doar un an și jumătate. Inaugurarea va avea loc sâmbătă, în data de 14 martie, la ora 15:30. Lăcașul de cult din lemn a fost construit în România de meșteri specializați în prelucrarea lemnului, iar elementele sculptate ale interiorului au…
12:10
Românii din Settimo Torinese vor inaugura propria biserică parohială: A fost construită în doar un an și jumătate # Basilica.ro
Comunitatea românească din Settimo Torinese, Italia, se pregătește să inaugureze noua biserică parohială, construită în doar un an și jumătate. Inaugurarea va avea loc sâmbătă, în data de 14 martie, la ora 15:30. Lăcașul de cult din lemn a fost construit în România de meșteri specializați în prelucrarea lemnului, iar elementele sculptate ale interiorului au…
11:50
Fotografii din volumul „Brâncuși, sculptor creștin ortodox”, semnat de Patriarhul Daniel, incluse într-o expoziție dedicată marelui sculptor # Basilica.ro
Trei fotografii apărute în volumul „Brâncuși, sculptor creștin ortodox”, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au fost incluse în expoziția „Esența memoriei: Constantin Brâncuși, documente, imagini, mărturii”, vernisată săptămâna trecută la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. Este vorba de o fotografie cu Brâncuși în stihar liturgic, o fotografie a stranei din biserica „Sfinții Arhangheli Mihail…
11:40
Se împlinesc 120 de ani de la nașterea Sfintei Blandina, mărturisitoare a credinței în secolul 20 # Basilica.ro
Se împlinesc marți 120 de ani de la nașterea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, cunoscută credincioșilor drept „Mama Blondina”. Sfânta Mărturisitoare Blandina (Gobjilă) s-a născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grășeni din Basarabia, în familia preotului Zaharia Popovici și a preotesei Serafima, crescând într-un mediu profund ancorat în viața liturgică a…
10:40
Canonul Sf. Andrei Criteanul: Aproape 1.000 de credincioși s-au rugat împreună cu ierarhii Romanului și Bacăului # Basilica.ro
Aproape 1.000 de credincioși s-au adunat marți seara la Biserica „Sfântul Dumitru” – Narcisa din Bacău la slujba Pavecerniței Mari, în care s-a citit a doua parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al aceleași eparhii. Preasfințitul Părinte…
10:00
Hobița, „satul de poveste” al lui Constantin Brâncuși, a intrat în cursa pentru „Destinația Anului 2026” # Basilica.ro
Hobița, satul natal al lui Constantin Brâncuși, a intrat în cursă pentru „Destinația anului 2026”, la categoria „Sate de poveste”, a anunțat Asociația Discover Peștișani, prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit sursei citate, Hobița (sat component al comunei Peștișani, județul Gorj) face parte din Ruta locală Peștișani, Ruta națională – România și Ruta transnațională…
09:50
La Muzeul Mitropolitan din Iași s-a desfășurat un eveniment comemorativ la 170 de ani de la dezrobirea romilor # Basilica.ro
La Muzeul Mitropolitan din Iași s-a desfășurat luni un eveniment comemorativ la 170 de ani de la dezrobirea romilor. Evenimentul intitulat „Împreună de Ziua Dezrobirii” a avut loc în Sala „Eclesia” a muzeului și a debutat cu un parastas oficiat pentru toți cei care au suferit și au trecut la Domnul în perioada robiei. La…
Ieri
09:00
5 știri importante de marți, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Postul Mare este şcoală duhovnicească a înfrânării şi a pocăinţei (Text integral) Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit luni, la slujba Canonului Mare, un cuvânt intitulat „Postul Mare este şcoală duhovnicească a înfrânării şi a…
08:50
68 de ani de când icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Siriaca” a fost adusă la Mănăstirea Ghighiu # Basilica.ro
Pe 25 februarie 1958, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Siriaca” a fost adusă la Mănăstirea Ghighiu de către Mitropolitul Vasile Samaha de Serghiopolis, din Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient. De-a lungul celor 68 de ani petrecuți în patrimoniul mănăstirii, numeroși credincioși care s-au rugat înaintea acestei sfinte icoane au mărturisit că au…
01:40
Galerie foto: Seară de rugăciune în a doua zi a Postului Mare la Catedrala Patriarhală (2026) # Basilica.ro
Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a oficiat slujba Pavecerniţei Mari în cadrul căreia a fost citită a doua parte a canonului Sfântului Andrei Criteanul, marți, 24 februarie, la Catedrala Patriarhală. Mai multe fotografii, pe Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
24 februarie 2026
19:50
Călătoria Postului Mare are ca destinaţie întâlnirea cu Hristos cel Înviat, subliniază Arhiepiscopul Irineu # Basilica.ro
„Călătoria Postului Mare are ca destinaţie întâlnirea cu Hristos cel Înviat”, a subliniat luni Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Înaltpreasfinția Sa a transmis un mesaj la începutul Postului Sfintelor Paști despre frumusețea și profunzimea acestei perioade liturgice ca pregătire pentru Învierea Domnului. „Toate actele liturgice din această perioadă ne revelează adevărata calitate a vieţii…
19:40
Galerie foto: Seară de rugăciune în a doua zi a Postului Mare la Catedrala Patriarhală (2026) # Basilica.ro
Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a oficiat slujba Pavecerniţei Mari în cadrul căreia a fost citită a doua parte a canonului Sfântului Andrei Criteanul, marți, 24 februarie, la Catedrala Patriarhală. Mai multe fotografii, pe Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
19:20
PS Paisie Sinaitul, despre Canonul Mare: Este biografia sufletului fiecăruia dintre noi, scrisă sub formă de rugăciune # Basilica.ro
„Canonul cel Mare a fost numit Plânsul lui Adam – adică plânsul omului care a înțeles că, pierzând pe Dumnezeu s-a pierdut pe sine însuși – de aceea acest Canon este biografia sufletului fiecăruia dintre noi, scrisă sub formă de rugăciune”, a spus PS Paisie Sinaitul marți seară la Catedrala Patriarhală. Episcopul vicar patriarhal a…
18:20
Iertarea este un pas spre pacea sufletească, spre pacea noastră cu Dumnezeu, subliniază PS Nichifor Botoșăneanu # Basilica.ro
„Iertarea este ea însăși un pas spre pacea sufletească, spre pacea noastră cu Dumnezeu”, a subliniat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Preasfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței Mari și a Canonului Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Bărboi din municipiul Iași. Episcopul vicar a evidențiat că prima treaptă…
18:00
Episcopul Iustin a apreciat numărul mare de copii care participă la slujbele din Parohia La Courneuve # Basilica.ro
Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a slujit duminică în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din La Courneuve, Paris. Ierarhul a apreciat numărul mare de copii care participă la slujbe și la activitățile comunității. „Este impresionant cât de mulți copii sunt aici: 150 de copii participă la școala de duminică, ce are un nume foarte frumos,…
17:00
Preotul comunității românești din Forli, despre începuturile parohiei: Prima Liturghie am slujit-o în clădirea primăriei # Basilica.ro
Părintele Florin Haniș, parohul din Forli, Italia, a vorbit într-un interviu acordat publicației Formula AS despre începuturile și parcursul comunității românești din regiunea Emilia-Romagna. „Parohia Ortodoxă Română Sf. Grigorie Teologul din Forli, regiunea Emilia-Romagna, s-a născut abia prin 2006, după ce noi am ajuns acolo. Credincioșii din Forli mergeau la slujbă la Ravenna, acolo i-am și…
17:00
Arhiepiscopul Casian: Canonul cel Mare este deschiderea căii pe care Dumnezeu, prin Sfântul Andrei Criteanul, ne cheamă # Basilica.ro
„Canonul cel Mare este deschiderea căii pe care Dumnezeu, prin Sfântul Andrei Criteanul, ne cheamă”, a subliniat luni Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Andrei și Sfântul Nicolae” din Galați. Unitatea trupului și a sufletului Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat că imnul Sfântului…
15:50
Activitățile metodice ale profesorilor de Religie au debutat la Bacău cu rugăciune și distincții # Basilica.ro
Activitățile metodice ale profesorilor de Religie băcăuani au debutat săptămâna trecută la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a oficiat un Te Deum și le-a oferit sfaturi și distincții cadrelor didactice. După slujba de Te Deum, Înaltpreasfinția Sa a oficiat și un Parastas pentru profesorii de…
15:40
Academia Română pregătește deschiderea unei filiale la Chișinău: Proiectul se află în dezbaterea Senatului # Basilica.ro
O filială a Academiei Române ar urma să fie înființată la Chișinău, în baza unui proiect legislativ. Vicepreședintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru, a afirmat într-un interviu pentru Moldpres că acesta se află în prezent în dezbaterea Senatului României. Inițiativa, susținută de comunitățile academice din România și Republica Moldova, vizează consolidarea cooperării științifice, culturale și…
15:20
„Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să ne pocăim, să ne cerem iertare!” a afirmat luni Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Preasfinția Sa a săvârșit Pavecernița Mare și Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Arhiereul vicar a evidențiat în predică…
15:20
Episcopul Siluan al Ungariei: Biserica ne îndeamnă nu doar la postire, ci și la hrănirea sufletului, prin Canonul cel Mare # Basilica.ro
„Cântările liturgice ale Bisericii ne îndeamnă nu doar la postire de alimente, ci și la hrănirea sufletului, prin Canonul cel Mare al pocăinței”, a subliniat luni Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei. Preasfinția Sa a oficiat prima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul și slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Episcopală din Gyula. Canonul cel Mare, pregătire…
15:10
Biserica ne pune la îndemână un model complet de luptă cu păcatul, subliniază Episcopul Covasnei și Harghitei # Basilica.ro
„Creștinul este ostașul prin excelență, pentru că Biserica ne pune la îndemână un model complet de luptă cu păcatul”, a subliniat Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei. Preasfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Conținutul Canonului cel Mare Canonul Sfântului Andrei Criteanul, a explicat Preasfințitul Părinte Andrei, este…
14:50
Catedrala Mitropolitană din Paris a găzduit un concert în beneficiul restaurării vitraliilor de la Mănăstirea Godoncourt # Basilica.ro
Catedrala Ortodoxă Română „Sf. Arh. Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris a găzduit sâmbătă un concert caritabil pentru susținerea lucrărilor de restaurare a vitraliilor de la Mănăstirea Godoncourt, Franța. Au susținut recitaluri Sabina Comici Sabareze la vioară și tinerii Eva Bătrânu și Juan Luis Jiménez Vînău la pian. Evenimentul a fost transmis în direct pe…
14:50
Patriarhul Daniel: Postul Mare este şcoală duhovnicească a înfrânării şi a pocăinţei (Text integral) # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit luni, la slujba Canonului Mare, un cuvânt intitulat „Postul Mare este şcoală duhovnicească a înfrânării şi a pocăinţei”. „Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață că postul este şcoală a eliberării de patimi egoiste şi de creştere în virtuţi, şcoală a libertăţii de a alege între Dăruitor și darurile Sale.…
14:10
Membrii Centrului de formare cultural-teologică și catehetică al Episcopiei Canadei s-au reunit la Mănăstirea Mono # Basilica.ro
Mănăstirea Mono din Ontario, Canada, a găzduit sâmbătă Adunarea Generală a Centrului de formare cultural-teologică și catehetică „Sf. Maxim Mărturisitorul” al Episcopiei Canadei. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de ieromonahul Policarp Athenagoras, egumenul mănăstirii. Lucrările au fost deschise de Episcopul Ioan Casian al Canadei, care este și președintele Centrului de formare Cultural-Teologică și…
13:40
Tineri din țară și din străinătate s-au reunit într-o tabără de schi la Sâmbăta de Sus # Basilica.ro
Tineri din țară și din străinătate au participat, în perioada 17–21 februarie, la Tabăra Internațională Bilingvă de iarnă „SKI-SKY”, organizată la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Tabăra a reunit copii și adolescenți din Irlanda, Belgia și România, participanți ai programului online „Credință și Prietenie – Dincolo de ecrane”, coordonat de profesoarele Tatiana Tăbîrcă, Liliana Turturoiu…
13:20
InfoCons atrage atenția asupra compoziției produselor de post consumate frecvent, arătând că unele dintre acestea pot conține un număr ridicat de aditivi alimentari, precum și cantități semnificative de sare și zahăr, care depășesc recomandările nutriționale zilnice. Organizația a realizat o analiză privind produsele alimentare consumate frecvent în perioada Postului Mare, evidențiind numărul de aditivi alimentari,…
11:00
Arhiepiscopul Atanasie către polițiștii londonezi: Credința nu este separată de responsabilitatea publică, ci o susține # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a adresat luni polițiștilor londonezi în cadrul evenimentului „Orthodox Easter 2026”. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că, pentru creștinii ortodocși, „credința nu este separată de responsabilitatea publică, ci o susține și o înnobilează”. Manifestarea a avut loc la sediul central al Poliției Metropolitane din Londra (New Scotland…
10:50
Precum postim de bucate, așa să postim și de răutate: Prima seară din Postul Mare la Catedrala din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a inaugurat duminică prima dintre serile duhovnicești organizate în Postul Mare la Catedrala din Cluj-Napoca. „Principala carte de slujbe din perioada aceasta este Triodul, iar această carte ne spune că, precum postim de bucate, așa să postim și de răutate, pentru că altfel postul nostru nu are nicio…
10:20
Webinarii: Reprezentanții parohiilor din Italia învață să utilizeze materiale care consolidează caracterul copiilor # Basilica.ro
Aproape 100 de reprezentanți ai parohiilor românești din Italia au participat, în perioada 16-19 februarie 2026, la patru webinarii de informare și sprijin în utilizarea programului educațional „Pregătiți pentru viață”. Programul, derulat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, vizează consolidarea caracterului copiilor și adolescenților prin derularea de ateliere de lectură…
09:50
Dialogul sufletului cu Dumnezeu: Prima parte a Canonului cel Mare oficiată la Catedrala din Roman # Basilica.ro
„Am putut asculta dialogul sufletului cu Dumnezeu, înfățișat sub diverse chipuri ale personajelor Vechiului și Noului Testament”, a explicat luni seară, la Catedrala din Roman, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ierarhul a oficiat, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, prima pare a Canonului cel Mare al…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.