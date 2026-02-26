Senatul a adoptat propunerea legislativă care instituie 2027 drept Anul „Ilie Năstase”

17:00

Părintele Florin Haniș, parohul din Forli, Italia, a vorbit într-un interviu acordat publicației Formula AS despre începuturile și parcursul comunității românești din regiunea Emilia-Romagna. „Parohia Ortodoxă Română Sf. Grigorie Teologul din Forli, regiunea Emilia-Romagna, s-a născut abia prin 2006, după ce noi am ajuns acolo. Credincioșii din Forli mergeau la slujbă la Ravenna, acolo i-am și…