Neurochirurgul Iustinian Simion va merge în Texas: Programul vizitei include slujbe, conferință și concert psaltic

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a slujit duminică în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din La Courneuve, Paris. Ierarhul a apreciat numărul mare de copii care participă la slujbe și la activitățile comunității. „Este impresionant cât de mulți copii sunt aici: 150 de copii participă la școala de duminică, ce are un nume foarte frumos,…