„Regizorul morții”, dus de urgență la INML | Zi decisivă pentru criminalul în serie
SpyNews, 25 februarie 2026 22:20
Regizorul criminal Sergiu Băhăian a fost trimis, sub escortă, la INML, pentru a demonstra în fața comisiei dacă este atât de bolnav pe cât pretinde, pentru a fi liberat condiționat.
• • •
Acum 15 minute
22:20
Deea Maxer, primele declaraţii despre nuntă, după ce a fost cerută de soție! Detalii exclusive | VIDEO # SpyNews
Deea Maxer se căsătorește pentru a doua oară, după ce, în urmă cu o săptămână, a fost cerută de soție de actualul partener. Mama copiilor lui Dinu Maxer vorbește acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre nunta cu logodnicul ei. Când va avea loc marele eveniment și cât de schimbată este Deea Maxer, după ce de ceva timp trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Constantin Cataramă.
22:20
Anul 2026 se anunță unul greu pentru Daniela Gyorfi, iar vedeta trăiește deja cu emoții uriașe pentru ceea ce urmează. Mai stresată ca oricând, cântăreața ne spune de ce următoarele luni vor fi extrem de tensionate pentru ea, dar și pentru întreaga ei familie.
22:20
Oana Roman face confesiuni emoționante, la doi ani de la moartea mamei sale, și vorbește deschis despre durerea care încă o apasă. Vedeta dezvăluie care sunt momentele în care cea care i-a dat viață îi lipsește cel mai mult și cât de greu îi este fără sfaturile și sprijinul ei. În același timp, Oana vorbește cu sinceritate despre relația specială cu fiica sa, dar și despre ce înseamnă, pentru ea, prietenia adevărată.
22:20
Cătălin Botezatu, primele declaraţii despre jaful în urma căruia a rămas fără ceasul de peste 200 de mii de euro | VIDEO # SpyNews
Cătălin Botezatu, primele declarații despre momentul jafului! În urmă cu câteva săptămâni, designerul a fost victima unui jaf la Londra, în urma căruia ar fi rămas fără un ceas de colecție, în valoare de 200.000 de euro. În exclusivitate pentru Spynews.ro, creatorul de modă a vorbit despre momentul delicat.
22:20
22:20
Răsturnare de situație, în dosarul fiului de milionar înjunghiat în cap | Detalii exclusive # SpyNews
Răsturnare de situație, în celebrul dosar al fiului lui Robert Nica, acuzat de tentativă de omor: judecătorii au anulat pedeapsa inițială, de „frecventare a unor cursuri”, și au dispus încarcerarea juniorului care a înfipt o macetă în capul unui fiu de milionar.
Acum 30 minute
22:10
Emoțiile ating cote maxime înainte de ultima confruntare de la Power Couple. După un sezon plin de probe dificile, tensiuni și strategii bine puse la punct, doar trei cupluri au reușit să ajungă în marea finală. Iată despre cine este vorba!
22:10
Ramona Olaru, imagini inedite din intimitatea casei sale! Asistenta de la Neatza este tot mai apropiată de iubitul secret # SpyNews
Ramona Olaru nu se mai ascunde! Asistenta de la Neatza are un iubit secret, iar vestea a fost dată de ea însăși, pe rețelele de socializare, acolo unde a postat o fotografie sugestivă. Deși nu i-a dezvăluit încă identitatea, lucrurile par să fie destul de serioase, având în vedere că vedeta a postat o nouă imagine din intimitatea cuibușorului de nebunii.
Acum o oră
22:00
Dani Oțil a surprins recent printr-un gest impresionant făcut pentru un necunoscut, demonstrând că empatia și bunătatea nu sunt doar vorbe. Prezentatorul TV a reacționat spontan într-o situație neașteptată și a ales să ajute, fără să stea pe gânduri.
Acum 2 ore
21:30
O femeie din Sibiu a fost lovită de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Cum s-a petrecut totul # SpyNews
Incident în Sibiu! O femeie a fost rănită după ce fiul ei, în vârstă de 11 ani, a lovit-o cu mașina. Cum s-a petrecut totul și ce au spus oamenii legii.
21:30
Theo Rose a vorbit pe șleau! Care este adevăratul motiv pentru care nu mai merge la niciun podcast # SpyNews
Theo Rose a făcut mărturisiri impresionante! Vedeta a vorbit pe șleau și a explicat cu exactitate care este adevăratul motiv pentru care nu mai merge la niciun podcast. Artista nu s-a mai abținut și a pus punctul pe „i” pentru a-și lămuri fanii. Iată ce a spus!
21:10
Adda de la Power Couple a transmis un mesaj emoționant fiului ei, Alex. Artista a împărtășit cu sinceritate cât de mult înseamnă băiatul ei pentru ea și cât de mult îl iubește. Cuvintele scrise de cântăreață demonstrează că există o legătură strânsă între mamă și fiu și că, dincolo de lumina reflectoarelor, familia rămâne mereu cel mai important lucru.
20:50
Mesajul tulburător pe care Ema de la Mireasa l-a primit de la părinți. Au fost foarte dezamăgiți de imaginile cu ea și Alan în pat # SpyNews
Ema de la Mireasa a trecut prin momente dificile! Concurenta a primit o scrisoare de la părinții ei, care a tulburat-o. Aceștia i-au transmis că sunt profund dezamăgiți de acțiunile sale, după ce au vizionat imaginile cu ea și Alan în pat. Iată mai multe detalii!
Acum 4 ore
20:20
Halima a părăsit casa Mireasa! Concurenta a transmis un mesaj pentru colegii săi și a explicat cum se simte, având în vedere că a fost votată să plece acasă. Iată ce a spus aceasta, dar și cum au reacționat concurenții!
20:10
Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea! Există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian # SpyNews
Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați îm această seară, cu puțin timp în urmă, în jurul orei 18:15, printr-un mesaj Ro-Alert emis de autorități. Alerta a fost legată de riscuri generate pe fondul conflictului declanșat de Rusia în Ucraina, iar populația a fost sfătuită să fie atentă și să respecte indicațiile autorităților, căci există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
19:50
Cum se răsfață Laura Cosoi de când este însărcinată. Superba prezentatoare nu se ascunde de fanii săi # SpyNews
Laura Cosoi nu se ascunde! Superba prezentatoare TV a arătat cum se răsfață de când este însărcinată. Vedeta urmează să devină mamă pentru a cincea oară, iar acest lucru nu poate decât să îi ofere o bucurie imensă. Iată ce delicii mănâncă actrița în aceste clipe!
19:50
Influencerița Diana Enciu a trecut prin momente dificile în ultimele două săptămâni, care i-au pus răbdarea și energia la încercare. Recent, soția bloggerului Otravă a explicat de ce a fost nevoită să dipară de pe platformele de socializare.
19:10
Dana Roba, confesiuni emoționante. Ce i-a spsu fiica ei, Chantal, atunci când a văzut-o fără păr # SpyNews
Ți se rupe sufletul! Dana Roba a făcut mărturisiri impresionante despre momentul în care și-a revăzut fiicele, după ce a fost mutilată cu un ciocan de fostul soț. Make-up artista a precizat ce i-a spus fetița ei cea mare, atunci când a văzut-o fără păr. Iată mai multe detalii!
19:10
Meteorologii anunță că vine primăvara în România! Când vor fi înregistrate temperaturi de 18 grade # SpyNews
Vești bune pentru români! Meteorologii anunță că vine primăvara și că temperaturile vor urca până la 18 grade în următoarele zile. Soarele va începe să încălzească treptat întreaga țară, aducând zile plăcute și ideale pentru plimbări în aer liber.
Acum 6 ore
18:30
Moment viral pe aeroport! Un bărbat a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a fost iubită în urmă cu 45 de ani # SpyNews
Viața bate filmul, iar momentul surprins pe aeroportul din Chișinău e dovada clară. După 45 de ani de la despărțirea din tinerețe, un bărbat și-a cerut fosta iubită de soție. Imaginile cu cererea în căsătorie au devenit rapid virale.
18:30
Să o oprească cineva pe Gabriela Cristea! Vedeta TV arată ca la 20 de ani, după ce a slăbit enorm # SpyNews
Gabriela Cristea arată demențial! Vedeta TV, deși are 51 de ani, se prezintă într-o formă fizică de invidiat. Prezentatoarea TV a slăbit enorm, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Internauții au rămas șocați, după ce i-au văzut picioarele.
18:00
18:00
Este durere fără margini în lumea muzicală din Liverpool, după ce îndrăgita artistă Beverley George, cunoscută publicului sub numele de Scouse Pink, a murit marți, 24 februarie, la ora 9:20 dimineața, după o luptă crâncenă cu cancerul. Artista avea familia alături în ultimele clipe de viață
17:50
Tatăl lui Tudor Duma, cunoscut drept „Maru”, a agresat o jurnalistă. Bărbatul și-a ieșit din minți # SpyNews
Un incident grav a avut loc pe holurile Curții de Apel București, unde jurnalista Cristina Filip de la Antena 3 CNN a fost agresată de tatăl lui Tudor Dima, cunoscut sub porecla „Maru”. Bărbatul, condamnat în primă instanță pentru trafic de droguri, și-a pierdut controlul și a atacat-o pe jurnalistă, luându-i telefonul.
17:40
Aviz cardiacilor! Ramona Olaru s-a postat în toată splendoarea și dacă până acum exista vreun dubiu cu privire la modul în care l-a cucerit pe iubitul său secret, ei bine, ar trebui să dispară! Vedeta TV i-a pus pe jar pe internauți și este cam greu să nu salivezi, când o vezi în astfel de ipostaze!
17:20
Doliu în lumea presei. O jurnalistă s-a stins din viață. Cine a fost și ce spun apropiații # SpyNews
Doliu în lumea presei, după ce o jurnalistă apreciată s-a stins din viață. Vestea că Roxana Dacscălu a murit a adus multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o îndeaproape și nu numai.
17:10
Șoferii care nu își vor plăti la timp amenzile vor avea permisul de conducere suspendat! Când va intra în vigoare această măsură # SpyNews
Anunț important pentru toți șoferii! Amenzile neplătite la timp duc la suspendarea permisului de conducere. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Acesta a menționat inclusiv data la care va intra în vigoare această măsură.
16:50
Ai de gând să vizitezi Barcelona? Ce trebuie să știi înainte să îți rezervi vacanța în acest oraș # SpyNews
Te gândești la o vacanță în Barcelona? Înainte să faci rezervarea, sunt câteva lucruri importante care îți pot transforma complet experiența. Ce trebuie să știi despre acest oraș.
16:40
Vești mari pentru fanii Asia Express! S-a aflat cu cine va face echipă Gabi Torje în show-ul fenomen al toamnei. Telespectatorii stau ca pe jar pentru a afla echipele, iar cele mai noi informații indică cine ar fi primii concurenți ai competiției. Iată mai multe detalii!
Acum 8 ore
16:10
Bill Gates a recunoscut că și-a înșelat soția și legăturile cu Jeffrey Epstein. Miliardarul și-a cerut scuze # SpyNews
Bill Gates a decis să recunoască tot. Miliardarul a vorbit atât despre legăturile pe care le-a avut cu Jeffrey Epstein, despre care ca spus că le regretă profund, cât și faptul că și-a înșelat soția cu două rusoaice.
16:00
Imagine rară cu mama Monicăi Anghel! Cum arăta în tinerețe femeia care i-a dat viață artistei # SpyNews
Monica Anghel și-a emoționat profund fanii, după ce a publicat o imagine cu mama ei, din tinerețe. Artista și femeia care i-a dat viață seamănă precum două picături de apă. Cuvintele sunt de prisos!
15:30
15:20
Vești importante pentru trei zodii din horoscop! Luna martie 2026 le așteaptă cu noroc în dragoste, noroc la bani și succes în evoluția profesională. Nativii sunt sfătuiți să profite la maxim de tot ce le va oferi luna următoare.
14:50
Gabriela Cristea s-a afișat așa cum nu ai mai văzut-o până acum! Vedeta a apărut pe rețelele de socializare cu părul scurt și a reușit să își surprindă profund fanii cu această schimbare majoră.
14:40
Dorian Popa s-a filmat în timp ce mângâia cel mai viral animal, în Japonia! Cum arată Capibara în realitate # SpyNews
Dorian Popa și-a făcut curaj în vacanța din Japonia și a mângâiat cel mai viral animal de pe TikTok. Artistul s-a afișat lângă un Capibara, despre care a învățat multe lucruri noi. Imaginile vorbesc de la sine!
Acum 12 ore
14:20
Zi specială în familia lui Andrei Ștefănescu! Fiul său își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Ayan a împlinit vârsta de 9 ani, iar mama lui i-a făcut o urare extrem de specială cu această ocazie.
14:10
Iustina Loghin se confruntă cu dureri groaznice, în sarcină! Ce i s-a întâmplat fostei concurente de la Insula Iubirii # SpyNews
Iustina Loghin de la Insula Iubirii este însărcinată pentru a doua oară, însă problemele se țin lanț de ea! După ce a relatat deja că se simte rău, șatena a primit o altă lovitură. Are dureri mari!
13:50
La doar 20 de ani, Oleg Dobrin vine cu mari speranțe la Chefi la cuțite: ”Am gătit pentru președinți de stat. Sunt de 4 ani în domeniu, dar bucătăria e totul pentru mine” # SpyNews
Mai sunt doar 5 zile până la startul sezonului 17 Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu aduc la Antena 1 și AntenaPLAY în fiecare seară de luni, marți și miercuri, de la 20:30, adrenalina luptelor pentru amulete, dar și savoarea specială a audițiilor în care descoperă noi concurenți îndrăgostiți de bucătărie. Pe 2 martie, Irina Fodor va da startul unei competiții culinare incendiare: în ringul audițiilor, farfurii surprinzătoare și povești captivante, iar în arena amuletelor, demonstrațiile de excelență culinară ale celor patru jurați.
13:50
O clădire cu trei etaje s-a prăbușit, marți seară, în satul Negrar din Italia, în apropiere de Vrona. Clădirea s-a făcut ruine în urma unei explozii puternice, iar o persoană a fost găsită fără viață.
13:40
Mirela Vaida și Geanina Ilieș împart aceeași cabină, la Antena Stars! Cum arată locul în care se pregătesc vedetele TV # SpyNews
Mirela Vaida le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online imagini din spatele camerelor de filmare! Prezentatoarea de la Acces Direct împarte aceeași cabină cu Geanina Ilieș, de la Știrile Antena Stars. Iată cum arată locul în care cele două se pregătesc pentru emisiuni!
13:20
Mădălina Bellariu și Eduard Trică, dezvăluiri din culisele filmului ”Acel Martie”. Ce provocări au întâmpinat # SpyNews
Mădălina Bellariu și Eduard Trică au fost invitații Geaninei Ilieș în platoul Știrilor Antena Stars și au făcut dezvăluiri din culisele filmului ”Acel Martie”, regizat de Iura Luncașu și inspirat din romanul scris de Olivia Odăianu.
13:10
Se întoarce iarna năpraznică! Meteorologii au anunțat ninsori și temperaturi minime de -2 grade în București # SpyNews
Iarna nu se lasă! Administrația Națională de Meteorologie a transmis că urmează noi episoade de vreme rece, cu temperaturi minime de -2 grade, în Capitală. Și ninsorile revin!
12:50
Ana Ionescu a recunoscut că depresia lui Tudor le-a afectat căsnicia: ”Nu te mai puteai înțelege cu el” # SpyNews
Ana Ionescu a făcut confesiuni emoționante la Știrile Antena Stars despre o perioadă foarte grea din căsnicia ei cu Tudor Ionescu. Depresia artistului le-a afectat căsnicia, însă au reușit să depășească momentele dificile. Iată cum!
12:30
Un incident tragic a avut loc recent! Este vorba despre prăbușirea unui avion de luptă F-16, accident în urma căruia, din păcate, pilotul a murit. S-a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzei exacte a producerii tragediei.
12:20
Adi Petre a dezvăluit cum încep scandalurile la Survivor. Cum a trăit războinicul experiența: ”Nu e ceea ce pare la televizor” # SpyNews
Adi Petre a fost eliminat în cea mai recentă ediție Survivor 2026. Concurentul a plecat din junglă și a ajuns acasă, la familia lui. În ultimele zile, războinicul a reflectat asupra experienței pe care a trăit-o în Republica Dominicană și astăzi a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre cele mai mari provocări!
12:10
Ce făcea Alina Marymar în toiul nopții! Dovada că iubita lui Tzancă Uraganu nu ține cont de oră, când manelistul are pofte # SpyNews
Alina Marymar respectă cu sfințenie dorințele partenerului ei. Când Tzancă Uraganu are pofte, bruneta trece direct la treabă, așa cum a făcut și de această dată! L-a răsfățat în toiul nopții!
11:50
Ana Baniciu este cea mai fericită de când a devenit mamă! Artista are un fiu care îi seamănă leit și cu care se mândrește de fiecare dată când are ocazia. Iată cât de mare a crescut Aris!
11:50
Andrei Bănuță a recunoscut că nu este singur! Cântărețul a făcut confesiuni despre tot ce trăiește: ”Sunt tânăr” # SpyNews
Andrei Bănuță a făcut confesiuni în exclusivitate la Știrile Antena Stars despre viața sentimentală! Cântărețul a recunoscut că nu este niciodată singur, iar inspirațiile pentru melodiile sale sunt experiențele din viața reală!
11:50
În această seară, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta, până la epuizare, într-o probă incredibilă # SpyNews
O seară care a marcat premiere în competiție. O probă de revenire cu o echipă câștigătoare și cu alta care a beneficiat de o superputere. O semifinală începută care a scos la iveală cât de dificilă este lupta pentru a accede în marea finală. Power Couple, sezonul 3, ajunge astăzi, de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție incendiară, ce nu poate fi ratată!
11:20
Amna s-a confruntat cu probleme de sănătate, după ce a consumat un ceai pentru eliminarea retenției de apă. Artista se afla la volan în momentul în care i s-a făcut rău brusc! Iată ce s-a întâmplat!
