JTI şi Ploom, de la insight la strategie în industria tutunului
Ziarul Financiar, 26 februarie 2026 12:00
JTI şi Ploom, de la insight la strategie în industria tutunului
easySales, platformă de automatizare pentru magazine online, a avut în 2025 afaceri mai mari cu 48%, de 6,31 milioane de lei # Ziarul Financiar
easySales, start-up lansat în 2019 care automatizează conectarea magazinelor online la marketplace-uri şi servicii de curierat, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 6,31 milioane de lei, în creştere cu 48% faţă de anul anterior. Numărul clienţilor a urcat cu 21% în acelaşi interval.
Start-up-ul Vatis Tech a crescut veniturile cu 23% în 2025, la 203.000 de euro. Adrian Ispas, fondator şi CEO: „Contractele guvernamentale au încetat să se reînnoiască, constrângerile bugetare au lovit puternic, dar am recuperat din sectorul privat“ # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Vatis Tech, specializat în tehnologie de recunoaştere vocală şi transcriere audio-video, a raportat venituri de 203.000 de euro în 2025, în creştere cu aproximativ 23% faţă de cele 166.000 de euro înregistrate în anul anterior, deşi a pierdut contractele guvernamentale în a doua jumătate a anului, potrivit datelor publicate de Adrian Ispas, fondator şi CEO.
Elena Ungureanu, country manager VISA în România: Educaţia digitală este o componentă esenţială a educaţiei financiare. Informează-te, verifică şi acţionează online exact aşa cum acţionezi în viaţa reală când simţi un pericol pe stradă. Când ceva este prea bun ca să fie adevărat, mai gândeşte-te puţin # Ziarul Financiar
Educaţia financiară nu mai înseamnă, în era digitală, doar economisire, bugete şi investiţii. Ea include, în mod esenţial, educaţia digitală: capacitatea de a recunoaşte pericolele, de a verifica informaţiile şi de a lua decizii inteligente într-un spaţiu plin de oportunităţi, dar şi de capcane. Phishing, fraude, fake-uri, promisiuni „prea bune ca să fie adevărate” – toate pot afecta direct siguranţa ta financiară.
Ce îi stresează cel mai mult financiar pe tinerii generaţiei Z: peste 40% dintre aceştia se simt vulnerabili în faţa cheltuielilor neprevăzute # Ziarul Financiar
Banii ar trebui să ne aducă stabilitate pe plan economic, dar de multe ori vin la pachet cu stres şi presiuni constante.
Gen Z. Ce se întâmplă cu vederea când ecranele acaparează tot timpul? Medic oftalmolog: Riscul este să se declanşeze sau să crească miopia. O distanţă de cel puţin 40 de centimetri de ecrane şi dispozitive digitale, dar şi pauză la o oră-două sunt principalele recomandări # Ziarul Financiar
Ecranele folosite în exces de către copii şi adolescenţi merg mână în mână cu numărul crescut de cazuri de miopie, adică atunci când vederea la distanţă este afectată, spune medicul oftalmolog Dan Stănilă, din cadrul clinicii Ofta Total din Sibiu. Specialistul explică ce se întâmplă cu ochii noştri atunci când stăm prea mult pe telefon sau în faţa laptopului.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Cătălin Mazilu, LinkToRide - aplicaţie de carpooling cu o componentă socială: Vom lansa o funcţionalitate dedicată companiilor prin care să le poată oferi angajaţilor acces în aplicaţie ca beneficiu extrasalarial. Ţinta noastră este de 10.000 de utilizatori # Ziarul Financiar
Start-up-ul local LinkToRide, care a dezvoltat o aplicaţie de mobilitate tip carpooling cu o componentă socială integrată, are ca obiectiv să atragă într-o primă fază 10.000 de utilizatori, în condiţiile în care pregăteşte şi lansarea unei funcţionalităţi dedicate companiilor astfel încât acestea să le poată oferi angajaţilor acces în aplicaţie ca un beneficiu extrasalarial.
Sectorul energetic duduie de investiţii şi proiecte, iar finanţatorii nu lipsesc, dar ei cer predictabilitate legislativă şi susţinere din partea statului # Ziarul Financiar
Sectorul energetic a atras în ultima perioadă investiţii majore, atât în regenerabile, cât şi în zona de gaze, stocare sau infrastructură, companiile din domeniu subliniind că, deşi există provocări în atragerea finanţărilor necesare în anumite sectoare, sunt din fericire şi soluţii, potrivit participanţilor la cea de-a treia zi de conferinţă ZF Power Summit.
Bursă. Cum arată situaţiile financiare ale Novarion DMX Construction înainte de demararea plasamentului privat: societatea vizează listarea pe AeRO # Ziarul Financiar
Novarion DMX Construction, companie sibiană cu o experienţă de peste 11 ani în antrepriză generală, a raportat pentru exerciţiul financiar 2024 indicatori în creştere, consolidându-şi bilanţul înaintea plasamentului privat pentru majorarea capitalului.
Alexandru Păunescu, reprezentant BNR în Colegiul de Coordonare CSALB: În 2024-2025, aproape 2.000 de români au intrat în negociere cu băncile după ce au solicitat, în majoritatea cererilor trimise la CSALB, o reducere a costurilor creditelor # Ziarul Financiar
Aproape 2.000 de români au intrat în perioada 2024-2025 în negociere cu băncile după ce au solicitat, în majoritatea cererilor trimise către CSALB, o reducere a costurilor creditelor aflate în derulare, a spus Alexandru Păunescu, reprezentantul BNR în Colegiul de Coordonare al CSALB, într-un comunicat de presă.
Omniasig a acoperit anul trecut peste 300.000 de accesări ale serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+, asigurare de grup pentru companii # Ziarul Financiar
Omniasig a acoperi anul trecut peste 300.000 de accesări ale serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+, asigurare de grup pentru companii, potrivit informaţiilor transmise de asigurător.
Germania mizează pe inteligenţa artificială industrială pentru a rivaliza cu SUA şi China # Ziarul Financiar
Germania valorifică deja inteligenţa artificială pentru o producţie mai inteligentă, cu fabrici virtuale, flote de roboţi şi recent lansatul cloud AI Industrial. Poate cea mai mare economie europeană să se folosească de acest avantaj pentru a ieşi din stagnare şi a putea să-şi înfrunte cu adevărat rivalii? se întreabă Deutsche Welle.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Cum se vede A7 în businessul constructorilor din eşalonul doi? Bulgarii de la Trace Group au ajuns la afaceri de 813 mil. lei, de 20 de ori mai mari faţă de 2022, după ce au câştigat contractul pentru un tronson # Ziarul Financiar
Trace Group Hold, o companie bulgară de construcţii implicată în execuţia autostrăzii A7 către Moldova, a ajuns la afaceri record de 813 mil. lei în 2024, de trei ori mai mari faţă de nivelul de anul anterior şi de aproape 20 de ori mai mari faţă de anul 2022, potrivit datelor publice.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Românii preferă să cumpere mai puţin, dar să nu taie de la calitate. „Este mai bine gândit comportamentul de consum“ # Ziarul Financiar
Tendinţa conturată în ultimii ani de orientare a consumatorilor către produsele de o calitate mai bună se menţine chiar şi în vremuri în care prudenţa este elementul definitoriu pentru comportamentul clienţilor la shopping.
ZF Live. Florina Ilie, Forvis Mazars România: Directiva europeană privind transparenţa salarială intră în vigoare pe 7 iunie. Companiile trebuie să publice criteriile de salarizare şi să raporteze diferenţele de gen # Ziarul Financiar
Directiva europeană privind transparenţa salarială se va aplica în România începând din luna iunie a acestui an şi vine cu obligaţii clare pentru angajatori în ceea ce priveşte comunicarea criteriilor de salarizare şi raportarea diferenţelor de remunerare între femei şi bărbaţi, spune Florina Ilie, senior manager, HR & ESG Advisory, Forvis Mazars România.
Radu Dumitrescu, fondatorul grupului SHC: Există interes pentru hrană sănătoasă şi pentru restaurante specializate, iar Raionul de Peşte se încadrează aici. Ne-am bugetat afaceri cu 30% peste nivelul din 2024, dinainte de preluare # Ziarul Financiar
Într-o perioadă dificilă pentru industria HoReCa, dar totodată una marcată de un interes crescut al consumatorilor pentru hrană sănătoasă şi restaurante specializate, grupul SHC, activ în piaţa de ospitalitate, şi-a bugetat pentru 2026 o creştere cu 30% a încasărilor pentru cel mai nou actor din grup – Raionul de Peşte.
Bursă. Sistemul de pensii private din România reprezintă o alternativă de finanţare a economiei, un mecanism clar prin care resursele financiare sunt dirijate către economia reală # Ziarul Financiar
Sistemul de pensii private din România reprezintă o alternativă de finanţare a economiei, un mecanism clar prin care resursele financiare sunt dirijate către economia reală şi care contribuie anual până la 0,5 puncte procentuale la creşterea economică, a spus Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil cu sectorul pensiilor private, în contextul activelor de 43 mld. euro şi al randamentului record de 19,2% în 2025.
Încă o companie românească trece la o structură de tip holding. Grupul DIANA din Râmnicu Vâlcea, cu fabrică de mezeluri şi 100 de magazine, îşi reaşează activitatea: „Este un pas firesc în evoluţia companiei“ # Ziarul Financiar
Diana Com, divizia de retail a grupului DIANA din Râmnicu Vâlcea, una dintre cele mai mari grupuri antreprenoriale româneşti, a transferat portofoliul imobiliar din Vâlcea şi Gorj, către Barreco SRL, o societate din grup, ca urmare a reorganizării activităţii.
Bursă. Mihai Purcărea, director general, BRD Asset Management, administrator a aproape 10 mld. lei, vine la ZF Capital Markets Summit 2026 pe 16 martie, pentru o discuţie-cheie despre investiţii # Ziarul Financiar
Mihai Purcărea, director general al BRD Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din România, va fi speaker la ZF Capital Markets Summit 2026, eveniment care va avea loc pe 16 martie 2026 şi care este deschis pentru orice participant, fie că investeşte, fie că intenţionează să facă acest lucru.
Prima emisiune de eurobonduri din 2026. România a revenit pe pieţele externe cu obligaţiuni în euro şi dolari după reformele fiscale. Au fost subscrieri de 7 mld. euro şi 4 mld. dolari în primele ore # Ziarul Financiar
România a revenit ieri pe pieţele financiare internaţionale pentru prima dată în acest an, lansând o emisiune de obligaţiuni în euro şi dolari, într-un context de îmbunătăţire a sentimentului investitorilor după adoptarea unor reforme fiscale şi reduceri de cheltuieli bugetare.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Angelo, investitor: Banii se mută dinspre Statele Unite spre pieţele emergente. Anul acesta, sectorul tehnologic trage în jos indicele S&P 500 # Ziarul Financiar
Wall Street-ul a rămas în urma pieţelor internaţionale de capital în primele luni ale anului, în vreme ce indicele S&P 500 a fost afectat de performanţa companiilor mari de tehnologie pe fondul scepticismului privind inteligenţa artificială, spune investitorul Alexandru Angelo, invitat la cea mai recentă ediţie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi.
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Cum a reuşit un inginer peisagist să îşi dezvolte o reţea de cinci florării, dintre care una în Dubai? Sub brandul La Vie En Rose sunt deschise unităţi în Cluj-Napoca (2), Bucureşti, Baia Mare şi Dubai. # Ziarul Financiar
Cătălina Potra, fondatoarea brandului de florării La Vie En Rose, e la bază inginer peisagist. Aşadar, legătura ei cu zona florilor nu este întâmplătoare.
Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Am început să exportăm în Canada şi tatonăm noi pieţe # Ziarul Financiar
Compania Mirdatod Prod, care deţine două fabrici şi este cunoscută pe piaţă prin brandul Telemea de Ibăneşti, a intrat cu exporturi în Canada şi tatonează noi pieţe.
Tiberiu Dobre, vicepreşedinte Samsung Electronics, România şi Bulgaria: Piaţa de smartphone-uri din România a depăşit în 2025 pragul de 5 milioane de unităţi şi o valoare de 2 mld. euro. Cota de piaţă valorică a Samsung a crescut la 45,5% # Ziarul Financiar
Piaţa de smartphone-uri din România a depăşit valoarea de 2 miliarde de euro în 2025, cu 5,3-5,4 milioane de unităţi livrate către piaţă, conform datelor Techinsights. Subsidiara locală a gigantului Samsung Electronics din Coreea de Sud şi-a consolidat poziţia de lider, ajungând la o cotă de piaţă de 45,5% în valoare, cu două puncte procentuale peste anul anterior.
ZF Power Summit 2026. Cum poate piaţa de energie să navigheze prin incertitudine şi să creeze noi campioni naţionali? Printr-o strategie ţintită, prioritizarea proiectelor vitale şi asigurarea finanţării (II) # Ziarul Financiar
Piaţa de energie românească se află într-un moment de transformare unic în ultimele decenii, însă, pentru ca oamenii şi business-urile să poată beneficia de preţuri mai mici, este nevoie de o strategie bine ţintită.
