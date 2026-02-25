Germania mizează pe inteligenţa artificială industrială pentru a rivaliza cu SUA şi China
Ziarul Financiar, 26 februarie 2026 00:45
Germania valorifică deja inteligenţa artificială pentru o producţie mai inteligentă, cu fabrici virtuale, flote de roboţi şi recent lansatul cloud AI Industrial. Poate cea mai mare economie europeană să se folosească de acest avantaj pentru a ieşi din stagnare şi a putea să-şi înfrunte cu adevărat rivalii? se întreabă Deutsche Welle.
• • •
Bursă. Cum arată situaţiile financiare ale Novarion DMX Construction înainte de demararea plasamentului privat: societatea vizează listarea pe AeRO # Ziarul Financiar
Novarion DMX Construction, companie sibiană cu o experienţă de peste 11 ani în antrepriză generală, a raportat pentru exerciţiul financiar 2024 indicatori în creştere, consolidându-şi bilanţul înaintea plasamentului privat pentru majorarea capitalului.
Alexandru Păunescu, reprezentant BNR în Colegiul de Coordonare CSALB: În 2024-2025, aproape 2.000 de români au intrat în negociere cu băncile după ce au solicitat, în majoritatea cererilor trimise la CSALB, o reducere a costurilor creditelor # Ziarul Financiar
Aproape 2.000 de români au intrat în perioada 2024-2025 în negociere cu băncile după ce au solicitat, în majoritatea cererilor trimise către CSALB, o reducere a costurilor creditelor aflate în derulare, a spus Alexandru Păunescu, reprezentantul BNR în Colegiul de Coordonare al CSALB, într-un comunicat de presă.
Omniasig a acoperit anul trecut peste 300.000 de accesări ale serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+, asigurare de grup pentru companii # Ziarul Financiar
Omniasig a acoperi anul trecut peste 300.000 de accesări ale serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+, asigurare de grup pentru companii, potrivit informaţiilor transmise de asigurător.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Românii preferă să cumpere mai puţin, dar să nu taie de la calitate. „Este mai bine gândit comportamentul de consum“ # Ziarul Financiar
Tendinţa conturată în ultimii ani de orientare a consumatorilor către produsele de o calitate mai bună se menţine chiar şi în vremuri în care prudenţa este elementul definitoriu pentru comportamentul clienţilor la shopping.
ZF Live. Florina Ilie, Forvis Mazars România: Directiva europeană privind transparenţa salarială intră în vigoare pe 7 iunie. Companiile trebuie să publice criteriile de salarizare şi să raporteze diferenţele de gen # Ziarul Financiar
Directiva europeană privind transparenţa salarială se va aplica în România începând din luna iunie a acestui an şi vine cu obligaţii clare pentru angajatori în ceea ce priveşte comunicarea criteriilor de salarizare şi raportarea diferenţelor de remunerare între femei şi bărbaţi, spune Florina Ilie, senior manager, HR & ESG Advisory, Forvis Mazars România.
Radu Dumitrescu, fondatorul grupului SHC: Există interes pentru hrană sănătoasă şi pentru restaurante specializate, iar Raionul de Peşte se încadrează aici. Ne-am bugetat afaceri cu 30% peste nivelul din 2024, dinainte de preluare # Ziarul Financiar
Într-o perioadă dificilă pentru industria HoReCa, dar totodată una marcată de un interes crescut al consumatorilor pentru hrană sănătoasă şi restaurante specializate, grupul SHC, activ în piaţa de ospitalitate, şi-a bugetat pentru 2026 o creştere cu 30% a încasărilor pentru cel mai nou actor din grup – Raionul de Peşte.
Bursă. Sistemul de pensii private din România reprezintă o alternativă de finanţare a economiei, un mecanism clar prin care resursele financiare sunt dirijate către economia reală # Ziarul Financiar
Sistemul de pensii private din România reprezintă o alternativă de finanţare a economiei, un mecanism clar prin care resursele financiare sunt dirijate către economia reală şi care contribuie anual până la 0,5 puncte procentuale la creşterea economică, a spus Dan Armeanu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil cu sectorul pensiilor private, în contextul activelor de 43 mld. euro şi al randamentului record de 19,2% în 2025.
Încă o companie românească trece la o structură de tip holding. Grupul DIANA din Râmnicu Vâlcea, cu fabrică de mezeluri şi 100 de magazine, îşi reaşează activitatea: „Este un pas firesc în evoluţia companiei“ # Ziarul Financiar
Diana Com, divizia de retail a grupului DIANA din Râmnicu Vâlcea, una dintre cele mai mari grupuri antreprenoriale româneşti, a transferat portofoliul imobiliar din Vâlcea şi Gorj, către Barreco SRL, o societate din grup, ca urmare a reorganizării activităţii.
Bursă. Mihai Purcărea, director general, BRD Asset Management, administrator a aproape 10 mld. lei, vine la ZF Capital Markets Summit 2026 pe 16 martie, pentru o discuţie-cheie despre investiţii # Ziarul Financiar
Mihai Purcărea, director general al BRD Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din România, va fi speaker la ZF Capital Markets Summit 2026, eveniment care va avea loc pe 16 martie 2026 şi care este deschis pentru orice participant, fie că investeşte, fie că intenţionează să facă acest lucru.
Prima emisiune de eurobonduri din 2026. România a revenit pe pieţele externe cu obligaţiuni în euro şi dolari după reformele fiscale. Au fost subscrieri de 7 mld. euro şi 4 mld. dolari în primele ore # Ziarul Financiar
România a revenit ieri pe pieţele financiare internaţionale pentru prima dată în acest an, lansând o emisiune de obligaţiuni în euro şi dolari, într-un context de îmbunătăţire a sentimentului investitorilor după adoptarea unor reforme fiscale şi reduceri de cheltuieli bugetare.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Angelo, investitor: Banii se mută dinspre Statele Unite spre pieţele emergente. Anul acesta, sectorul tehnologic trage în jos indicele S&P 500 # Ziarul Financiar
Wall Street-ul a rămas în urma pieţelor internaţionale de capital în primele luni ale anului, în vreme ce indicele S&P 500 a fost afectat de performanţa companiilor mari de tehnologie pe fondul scepticismului privind inteligenţa artificială, spune investitorul Alexandru Angelo, invitat la cea mai recentă ediţie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi.
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Cum a reuşit un inginer peisagist să îşi dezvolte o reţea de cinci florării, dintre care una în Dubai? Sub brandul La Vie En Rose sunt deschise unităţi în Cluj-Napoca (2), Bucureşti, Baia Mare şi Dubai. # Ziarul Financiar
Cătălina Potra, fondatoarea brandului de florării La Vie En Rose, e la bază inginer peisagist. Aşadar, legătura ei cu zona florilor nu este întâmplătoare.
Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Am început să exportăm în Canada şi tatonăm noi pieţe # Ziarul Financiar
Compania Mirdatod Prod, care deţine două fabrici şi este cunoscută pe piaţă prin brandul Telemea de Ibăneşti, a intrat cu exporturi în Canada şi tatonează noi pieţe.
Tiberiu Dobre, vicepreşedinte Samsung Electronics, România şi Bulgaria: Piaţa de smartphone-uri din România a depăşit în 2025 pragul de 5 milioane de unităţi şi o valoare de 2 mld. euro. Cota de piaţă valorică a Samsung a crescut la 45,5% # Ziarul Financiar
Piaţa de smartphone-uri din România a depăşit valoarea de 2 miliarde de euro în 2025, cu 5,3-5,4 milioane de unităţi livrate către piaţă, conform datelor Techinsights. Subsidiara locală a gigantului Samsung Electronics din Coreea de Sud şi-a consolidat poziţia de lider, ajungând la o cotă de piaţă de 45,5% în valoare, cu două puncte procentuale peste anul anterior.
ZF Power Summit 2026. Cum poate piaţa de energie să navigheze prin incertitudine şi să creeze noi campioni naţionali? Printr-o strategie ţintită, prioritizarea proiectelor vitale şi asigurarea finanţării (II) # Ziarul Financiar
Piaţa de energie românească se află într-un moment de transformare unic în ultimele decenii, însă, pentru ca oamenii şi business-urile să poată beneficia de preţuri mai mici, este nevoie de o strategie bine ţintită.
ZF Power Summit 2026. Cum poate piaţa de energie să navigheze prin incertitudine şi să creeze noi campioni naţionali? Printr-o strategie ţintită, prioritizarea proiectelor vitale şi asigurarea finanţării (I) # Ziarul Financiar
Piaţa de energie românească se află într-un moment de transformare unic în ultimele decenii, însă, pentru ca oamenii şi business-urile să poată beneficia de preţuri mai mici, este nevoie de o strategie bine ţintită.
NEPI Rockcastle: România a avut cea mai modestă creştere a vânzărilor din malluri dintre toate cele opt pieţe unde operăm, pe fondul taxelor noi introduse în septembrie # Ziarul Financiar
Anunţul cu privire la creşterea taxelor, introducerea de noi impozite pe fondul unei inflaţii ridicate alături de valuri de concedieri derulate de către mari angajatori s-au resimţit direct în rezultatele financiare publicate ieri de NEPI Rockcastle.
Bursă. NN Pensii, cel mai mare investitor instituţional de la Bursa de Valori Bucureşti, depăşeşte 70 mld. lei active, cu 18,4 mld. lei în acţiuni; investeşte lunar 130-140 mil. lei la bursă. Acţiunile Cris-Tim, performanţă senzaţională în portofoliu # Ziarul Financiar
NN Pensii, cel mai mare investitor instituţional de la Bursa de Valori Bucureşti, a depăşit pragul de 70 mld. lei active în ianuarie anul acesta, faţă de 51 mld. lei în ianuarie 2025 şi 43,8 mld. lei în ianuarie 2024, la o cotă de piaţă de aproximativ 33% din Pilonul II, pe fondul viramentelor trimise lunar de 1,2 milioane de salariaţi şi al performanţei din portofoliu.
De la IAS (întreprindere agricolă de stat) la YAS (Youth Agri Scaling). BCR pune pe masă microcredite pentru tineri fermieri: „Vrem să sprijinim tinerii să dezvolte mediul rural, dar şi să creştem numărul de locuri de muncă“ # Ziarul Financiar
BCR Social Finance, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, a lansat Youth Agri Scaling (YAS), un program dedicat tinerilor antreprenori din agricultură şi industria agroalimentară.
Testul restructurării sistemului bugetar: vor fi cheltuielile salariale cu bugetarii, în valoare nominală, mai mici anul acesta decât anul trecut? # Ziarul Financiar
Dincolo de multele prevederi ale primului act normativ, ceea ce a atras atenţia au fost măsurile preconizate de reducere a cheltuielilor de personal ale administraţiei publice, locale şi centrale, cu 10%, şi a numărului de angajaţi cu 10%.
România are pe piaţa muncii 148.272 de muncitori din ţări non-UE, majoritatea muncitori necalificaţi, curieri şi operatori în producţie. Guvernul se pregăteşte să schimbe modul în care companiile pot angaja lucrători non-UE în România # Ziarul Financiar
România are în prezent 148.272 de muncitori din ţări non-UE cu permise de şedere temporară valabile, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări solicitate de compania de recrutare de muncitori străini International Work Finder.
Băncile au stat cu marjele de câştig pe retail sub 3% în anul 2025, uşor mai scăzute decât în 2024. Pentru economiile păstrate de români la bănci, bancherii au ţinut dobânzile sub 5,5%, în timp ce dobânda medie la creditele retail noi în lei a fost între 7,3% şi 7,7% # Ziarul Financiar
Marjele de câştig ale băncilor din România pe retail, adică diferenţele dintre dobânzile active la creditele populaţiei noi în lei şi dobânzile pasive la depozitele retail noi în lei - au oscilat pe parcursul anului trecut între 2,1 puncte procentuale (pp) şi 2,9 puncte procentuale, fiind uşor mai scăzute decât în anul 2024, când oscilau între 2,7 pp şi 3,5 pp, după cum reiese din datele BNR.
GEN Z FINANCE. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Elena Ungureanu, country manager VISA în România: Educaţia digitală este o componentă esenţială a educaţiei financiare. Informează-te, verifică şi acţionează online exact aşa cum acţionezi în viaţa reală când simţi un pericol pe stradă. Când ceva este prea bun ca să fie adevărat, mai gândeşte-te puţin # Ziarul Financiar
Educaţia financiară nu mai înseamnă, în era digitală, doar economisire, bugete şi investiţii. Ea include, în mod esenţial, educaţia digitală: capacitatea de a recunoaşte pericolele, de a verifica informaţiile şi de a lua decizii inteligente într-un spaţiu plin de oportunităţi, dar şi de capcane. Phishing, fraude, fake-uri, promisiuni „prea bune ca să fie adevărate” – toate pot afecta direct siguranţa ta financiară.
ZF Power Summit 2026 – ziua 3. Sectorul energetic duduie de investiţii şi proiecte, iar finanţatorii nu lipsesc, dar ei cer predictabilitate legislativă şi susţinere din partea statului # Ziarul Financiar
Sectorul energetic a atras în ultima perioadă investiţii majore, atât în regenerabile, cât şi în zona de gaze, stocare sau infrastructură, companiile din domeniu subliniind că, deşi există provocări în atragerea finanţărilor necesare în anumite sectoare, sunt din fericire şi soluţii, potrivit participanţilor la cea de-a treia zi de conferinţă ZF Power Summit.
Cu popularitatea în scădere şi nemulţumirea americanilor în creştere dramatică, Trump anunţă intrarea Americii într-o „epocă de aur“ în cel mai lung discurs despre starea naţiunii din istorie # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat în discursul său privitor la starea naţiunii, cel mai lung astfel de discurs din istorie, de aproape două ore, că a inaugurat „epoca de aur a Americii“, încercând să proiecteze o aură de succes în pofida scăderii ratei sale de popularitate şi adâncirii nemulţumirii americanilor înaintea alegerilor de mijloc de mandat din noiembrie, scrie Reuters.
Samsung lansează seria Galaxy S26 cu un model care include primul ecran cu filtru de confidenţialitate integrat din lume. „AI ar trebui să fie ceva pe care oamenii să se poată baza în fiecare zi". Seris S26 vine cu mai mulţi agenţi AI: Gemini, Perplexity şi Bixby în acelaşi ecosistem # Ziarul Financiar
Piaţa smartphone-urilor premium s-a aglomerat în ultimii doi ani în jurul aceleiaşi promisiuni: AI care „înţelege" utilizatorul. Samsung intră în 2026 cu a treia generaţie de telefoane construite explicit în jurul inteligenţei artificiale, susţinând de această dată că a pus accent nu pe numărul de funcţii, ci pe reducerea paşilor pe care utilizatorul trebuie să-i parcurgă pentru a ajunge la un rezultat. „Credem că AI ar trebui să fie ceva pe care oamenii să se poată baza în fiecare zi, conceput pentru a funcţiona în mod constant pentru toată lumea şi fără a fi nevoie de cunoştinţe specializate", a declarat TM Roh, preşedinte şi director al diviziei Device eXperience la Samsung Electronics.
Ultima oră: Ministerul Finanţelor a împrumutat de pe pieţele externe 3 mld. euro şi 2 mld. dolari. La bondurile pe 7 ani statul a atras 2,25 mld. euro, la redeschiderea obligaţiunilor în euro cu scadenţa în 2044 a împrumutat 750 mil. euro, iar prin emisiunea benchmark în dolari a luat 2 mld. dolari # Ziarul Financiar
Ce fac cuplurile tinere cu banii. Studiu BCR: economisirea pentru avansul pentru o casă este prioritatea principală pentru 40% dintre cuplurile tinere # Ziarul Financiar
Tot mai multe cupluri tinere privesc economisirea ca pe un pas firesc în construirea viitorului, iar pentru 40% dintre tinerii între 18 şi 30 de ani care formează un cuplu economisirea pentru avansul pentru o casă este prioritatea principală, arată un studiu realizat de BCR cu sprijinul firmei de cercetare Cult Market Research.
Anthropic, compania din spatele chatbot-ului Claude, îşi relaxează politica de siguranţă AI în aceeaşi săptămână în care refuză ultimatumul Pentagonului privind armele autonome şi supravegherea în masă # Ziarul Financiar
Anthropic, compania americană de inteligenţă artificială care dezvoltă chatbot-ul Claude, şi-a înlocuit politica de siguranţă cu un cadru mai flexibil, renunţând la angajamentul ferm de a opri antrenarea modelelor AI dacă acestea depăşesc capacitatea companiei de a le controla. Schimbarea vine în aceeaşi săptămână în care Anthropic se află într-un conflict deschis cu Pentagonul, care ameninţă compania cu pierderea unui contract de 200 de milioane de dolari şi cu includerea pe o listă neagră guvernamentală.
Cătălin Drăguleanu, Ariston Group: Pompa de căldură este potrivită pentru locuinţa potrivită, deci nu putem spune că este soluţia universală valabilă. Însă, în momentul de faţă, este singura tehnologie disponibilă ce poate ajuta la electrificarea acestui consum în încălzire şi răcire # Ziarul Financiar
