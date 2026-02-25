Omniasig a acoperit anul trecut peste 300.000 de accesări ale serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate OMNI+, asigurare de grup pentru companii

18:00

Anthropic, compania americană de inteligenţă artificială care dezvoltă chatbot-ul Claude, şi-a înlocuit politica de siguranţă cu un cadru mai flexibil, renunţând la angajamentul ferm de a opri antrenarea modelelor AI dacă acestea depăşesc capacitatea companiei de a le controla. Schimbarea vine în aceeaşi săptămână în care Anthropic se află într-un conflict deschis cu Pentagonul, care ameninţă compania cu pierderea unui contract de 200 de milioane de dolari şi cu includerea pe o listă neagră guvernamentală.