Directorul FBI a concediat cel puțin zece angajați ai instituției care au lucrat la ancheta privind documentele clasificate păstrate de Donald Trump la reședința sa din Mar-a-Lago, conform presei internaționale. Kash Patel este nemulțumit că FBI îl monitorizase pe durata anchetei, când se știa că este apropiat al lui Trump, dar nu ocupa funcții publice.
Biziday.ro, 26 februarie 2026 12:20
Decizia face parte dintr-o investigație internă mai amplă ordonată de Kash Patel, directorul FBI, care vizează modul în care a fost desfășurată ancheta ce a dus, în 2023, la punerea sub acuzare a lui Trump. Informația a fost relatată de mai multe publicații internaționale, care citează oficiali sub protecția anonimatului. Ancheta a fost condusă de […]
• • •
Acum 15 minute
12:30
Raport. Cluburile de fotbal din ligile europene de top au avut, anul trecut, pierderi de peste un miliard de dolari, în ciuda faptului că veniturile au crescut la mai mult de 30 de miliarde. Chelsea a avut cel mai mare declin. # Biziday.ro
Datele furnizate de organismul de conducere UEFA către Financial Times estimează venituri cumulate de peste 30 de miliarde de euro în 2025, pentru cluburile care joacă în ligile de top, față de 28,6 miliarde de euro în anul precedent. Evaluările se bazează pe rapoarte iniţiale de la peste 700 de echipe, deşi doar primele 25 […]
Acum 30 minute
12:20
Acum 4 ore
09:40
Studiu. Inteligența artificială își dublează capacitatea la un interval de șapte luni. Avansul este atât de rapid încât cercetătorii cred că în curând va fi dificil chiar de măsurat corect progresul ChatGPT sau Claude. Implicit, nici impactul modelelor AI asupra societății nu va mai putea fi evaluat foarte clar. # Biziday.ro
Cercetătorii de la ONG-ul Model Evaluation and Threat Research (METR), un institut non-profit care urmărește de mai mult timp progresul și impactul inteligenței artificiale asupra societății, au ajuns la concluzia că cele mai puternice modele de AI au tendința de a-și dubla capacitatea în aproximativ șapte luni, o creștere exponențială care, spun ei, în curând […]
08:50
SUA. Un fost pilot american de vânătoare și instructor pe aeronavale “invizibile” F-35, a fost arestat pentru că ar fi antrenat aviația chineză și va fi judecat pentru acțiuni care afectează securitatea națională. Este al doilea caz de acest fel din ultimii ani. # Biziday.ro
Departamentul de Justiție al SUA l-a arestat și l-a pus sub acuzare pe Gerald Brown, fost pilot al Forțelor Aeriene ale SUA, pentru că ar fi antrenat fără aprobare piloți militari chinezi. Cu o carieră militară de 24 de ani, acesta a pilotat avioane supersonice F-15 și F-16, iar apoi a devenit chiar instructor pentru […]
Acum 24 ore
23:30
Guvernul din Cuba anunță că patru persoane care au intrat în apele cubaneze, aflate într-o ambarcațiune înregistrată în SUA, au fost împușcate mortal de grăniceri, după ce ar fi deschis focul asupra acestora. Incidentul, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu americanii. # Biziday.ro
Ministerul de Interne al Cubei a declarat că pasagerii aflați pe barca cu motor au deschis focul asupra unei nave a pazei de coastă care s-a apropiat de ei. Ministerul a explicat faptul că barca înmatriculată în Florida – cu numărul de înmatriculare FL7726SH – a fost detectată în apropiere de Cayo Falcones, pe coasta […]
21:30
Tensiuni tot mai mari între Ungaria și Ucraina. Viktor Orban pretinde, fără a prezenta dovezi, că ucrainenii ar pregăti sabotarea obiectivelor energetice strategice ale Ungariei. Prim-ministrul maghiar a dispus chiar suplimentarea măsurilor de securitate în apropierea acestora și a interzis folosirea dronelor în apropierea graniței dintre cele două țări. # Biziday.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat că a dispus suplimentarea măsurilor de securitate pentru protejarea infrastructurii energetice a țării, susținând, fără a prezenta vreo dovadă în acest sens, că Ucraina ar putea pregăti acțiuni menite să perturbe sistemul energetic ungar. Acesta a susținut că serviciile naționale de securitate ar avea informații potrivit cărora Ucraina pregătește […]
20:50
Alertă aeriană în Tulcea, miercuri seara. O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, pe la Sfântu Gheorghe, în timpul unor atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. A zburat aproximativ 30 km, până la Sulina, după care a trecut în Ucraina. Două avioane de luptă F-16 de la Baza Fetești au fost ridicate de la sol. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale informează că, în primă fază, radarele au semnalat prezența unei drone în apropierea spațiului aerian al României, “ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană”. Ulterior, […]
18:30
Reuters: Administrația Trump le cere diplomaților să descurajeze încercările altor state de a reglementa modul în care companiile americane folosesc datele utilizatorilor. Susține că astfel de măsuri ar îngreuna dezvoltarea AI. # Biziday.ro
Într-o scrisoare transmisă de Departamentului de Stat, datată 18 februarie și semnată de secretarul de Stat Marco Rubio, se atrage atenția că legile care limitează accesul companiilor americane la datele utilizatorilor vor “perturba fluxurile globale de date, vor crește costurile și riscurile de securitate cibernetică, vor limita serviciile de inteligență artificială și serviciile cloud și […]
17:30
Barcelona. Autoritățile locale vor dubla taxa pentru turiști, până la 15 euro pe noapte, din aprilie. Urmăresc, astfel, să reducă numărul de vizitatori și să finanțeze construirea de locuințe la prețuri mai accesibile. # Biziday.ro
Parlamentul regional al Cataloniei a aprobat legea care prevede dublarea taxei pentru turiștii, începând cu luna aprilie. Persoanele care se cazează în hoteluri vor ajunge să plătească între 10 și 15 euro pe noapte, în funcție de categoria unității de cazare, față de 5 – 7,5 euro, până acum. Un sejur de două nopți pentru […]
17:10
Google a blocat infrastructura folosită de un grup de hackeri cu legături cu China, care a spionat zeci de organizații din 42 de țări. “Gallium” vizează de peste zece ani organizații guvernamentale și companii din sectorul telecomunicațiilor. # Biziday.ro
John Hultquist, analist șef la Google Threat Intelligence Group, a declarat pentru Reuters că “Gallium” (cunoscut și ca UNC2814), era “un vast aparat de supraveghere folosit pentru a spiona persoane și organizații din întreaga lume”. Google, împreună cu un grup de parteneri nenumiți, a identificat și dezactivat infrastructura de internet pe care o foloseau infractorii […]
14:40
Aston Martin va concedia în jur de 600 de angajați (20% din total), ca parte a unui plan menit să reducă pierderile și să economisească 45 de milioane de euro anual. Constructorul britanic de mașini de lux are în prezent datorii de 1,6 miliarde de euro, accentuate de tarifele vamale din SUA și diminuarea cererii în China. # Biziday.ro
Într-un comunicat, compania deținută majoritar de canadianul Lawrence Stroll, a precizat că, după ajustările organizaționale făcute la începutul lui 2025 pentru a susține planurile de viitor, a decis la finalul anului să adopte noi măsuri. Conducerea a subliniat că acest program va duce la plecarea a până la o cincime dintre angajați. La începutul anului […]
13:00
Meta a încheiat un acord de 60 de miliarde de dolari cu AMD, pe cinci ani, pentru achiziția de cipuri avansate de AI și o participație de 10% în companie. Tranzacția marchează orientarea companiei către dezvoltarea infrastructurii și a centrelor de date AI, în locul competiției directe cu marii dezvoltatori. # Biziday.ro
Acordul dintre Meta, compania-mamă a Facebook, și producătorul american de semiconductori AMD presupune și achiziționarea de către Meta a unei participații de 10% în compania din California, în ciuda temerilor tot mai frecvente privind o posibilă bulă speculativă în domeniul investițiilor în infrastructura AI, arată The Guardian. AMD va furniza cipuri cu o capacitate totală […]
Ieri
12:20
Primarul Slatinei anunță că va propune scoaterea tuturor sălilor de noroc din oraș, la prima ședință a Consiliului Local. Decizia, după ce guvernul a adoptat o ordonanță care le permite primăriilor să decidă dacă permit sau interzic jocurile de noroc în localitate. # Biziday.ro
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo (PNL), a anunțat că în prima ședință de Consiliu local va propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc. Astfel, este primul primar care anunță o astfel de măsură, după ce guvernul a adoptat, în urmă cu o zi, ordonanța de urgență de reformă în administrație care […]
11:20
Paramount Skydance și-a îmbunătățit oferta pentru preluarea Warner Bros. Oferă 31 de dolari pe acțiune, cu un dolar în plus, și a mărit la șapte miliarde de dolari taxa pe care o va plăti dacă tranzacția nu va primi aprobarea autorităților. Consiliul WBD va analiza oferta, iar în cazul în cazul în care o va considera mai avantajoasă, oferă Netflix patru zile să vină cu o nouă propunere. # Biziday.ro
Paramount Skydance a ridicat oferta pentru Warner Bros Discovery (WBD) la 31 dolari pe acțiune, de la 30 de dolari pe acțiune, pentru a prelua întreaga companie WBD, în încercarea de a depăși Netflix, care își revizuise oferta la 27,75 dolari pe acțiune. În noua sa ofertă, Paramount vrea să cumpere toată compania, spre deosebire […]
10:50
Meteorologii anunță ninsori, ploi, viscol și vânt în mare parte din țară, până joi dimineața. La munte va ninge, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va fi viscol. Cod Galben de vânt în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei. # Biziday.ro
Meteorologii au emis o atenționare de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, valabile în mare parte din țară. ”Până în dimineața zilei de joi (26 februarie) temporar vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș […]
10:30
Friedrich Merz spune că Germania dorește o cooperare economică mai profundă și mai echitabilă cu China, în cadrul unei întâlniri cu premierul chinez Li Qiang. Cancelarul german efectuează prima sa vizită oficială în China. # Biziday.ro
Cancelarul Friedrich Merz a sosit miercuri la Beijing, în prima sa vizită oficială în China, cel mai important partener comercial al Germaniei. Merz s-a întâlnit cu prim-ministrul chinez Li Qiang, căruia i-a transmis că Germania acordă o mare importanță menținerii și aprofundării schimburilor comerciale, dar a insistat asupra unei cooperări echitabile și unei comunicări deschise. […]
10:00
Turismul a frânat puternic de sărbători, iar sectorul serviciilor a înregistrat scădere pe tot anul 2025. Au fost afectate inclusiv sălile de jocuri de noroc (de păcănele), deși în decembrie românii au părut mai interesați de acestea decât în restul anului. # Biziday.ro
Statistica oficială arată că volumul încasărilor (corectate cu inflația) în serviciile pentru populaţie a fost cu -1,2% mai mic, în decembrie 2025, față de aceeași lună din anul trecut, iar pe întregul an acesta a fost cu -2,2% mai mic (pe serie brută). Cel mai puternic recul de sărbători pare a fi fost înregistrat de […]
09:50
Turcia. O aeronavă F-16 s-a prăbușit, noaptea trecută, în apropierea autostrăzii Istanbul – Izmir. Pilotul a murit. Cauza accidentului nu a fost, încă, stabilită. # Biziday.ro
Cu puțin timp înainte de ora 1 (aproape de miezul nopții în România), contactul radio a fost pierdut, iar avionul a dispărut de pe radar. Aeronava a luat foc după impact, care a avut loc în zona Naipli din districtul Karesi, astfel că a putut fi găsită repede. Pilotul și-a pierdut viața. #Footage | Aftermath […]
09:00
Premierul Bolojan susține comasarea localităților mici, dar spune că legislația trebuie schimbată, pentru că acum astfel de procese sunt complicate – comunelor de sub 1.500 de locuitori ar trebui unificate fără referendum, susține prim-ministrul. # Biziday.ro
După ședința de guvern de marți seară, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că susține comasarea localităților mici pentru eficiența administrației, doar că legea actuală face acest lucru să fie greoi, pentru că este nevoie de referendumuri locale. El a mai precizat că doar prin modificări legislative clare și prin susținere politică se va putea face […]
08:20
Donald Trump încearcă să-i convingă pe americani că inflația a scăzut iar economia o duce mai bine (deși datele oficiale arată contrariul), în cel mai lung discurs din istorie despre Starea Uniunii. Semnalul transmis este cel de preocupare mai mare pentru politica internă, în contextul alegerilor intermediare din toamnă. Președintele american nu a mai menționat nicicum Groenlanda și pare a fi uitat de intenția sa de a o anexa. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a vorbit 108 minute, un record istoric, la discursul anual despre Starea Uniunii, care deschide o nouă sesiune a Congresului. Observatorii consideră că, de această dată, Donald Trump a preferat “să stea pe script” și, contrar obiceiului său, să nu se abată foarte mult de la prompter. În primele 75 de minute […]
24 februarie 2026
22:30
Reuters: Iranul este aproape de încheierea unui acord cu China pentru cumpărarea de rachete anti-navă pe care le poate folosi împotriva grupului de luptă al SUA, desfășurat în zonă. Au o rază de acțiune de aproape 300 de kilometri și sunt concepute pentru a zbura cu viteze mari, la joasă altitudine, astfel încât să evite interceptarea. # Biziday.ro
Iran este în discuții cu China pentru achiziția de rachete CM-302, de fabricație chinezească, iar negocierile sunt aproape finalizate. Informația a fost obținută de Reuters, care citează șase persoane cu informații despre negocierile dintre cele două țării. Totuși, sursele citate de Reuters au precizat că încă nu a fost stabilită o dată pentru livrare rachetelor. […]
21:40
Reforma administrației publice și proiectul de relansare economică au fost adoptate prin ordonanțe de urgență, marți seara, și vor intra în vigoare. Prevăd reduceri de personal și de cheltuieli, facilități pentru firme și penalități pentru amenzile de circulație neplătite. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la finalul ședinței de guvern de marți seara, că au fost adoptate două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează măsurile de reformă a administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică. Ordonanța privind reforma administrației prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală […]
20:20
Reuters: Comisia Europeană vrea interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc. Va prezenta o propunere legislativă în acest sens pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, pentru a nu influența campania electorală. # Biziday.ro
Conform unor surse citate de Reuters, Comisia Europeană va prezenta, pe 15 aprilie, o propunerea legislativă pentru interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc. Momentul prezentării propuneri va avea loc la loc la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria. Potrivit a doi oficiali europeni, momentul ales de Comisia Europeană pentru a prezenta propunerea a […]
20:10
Rusia acuză Franța și Marea Britanie că încearcă să furnizeze arme nucleare Ucrainei, pentru a “obține condiții favorabile pentru încheierea războiului”, fără a oferi dovezi. Cele trei țări au negat acuzațiile, numindu-le “absurde” și “o dezinformare flagrantă”. # Biziday.ro
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) spune, la patru ani de la începerea războiului din Ucraina, că Marea Britanie și Franța consideră că Ucraina ar fi putut obține condiții mai favorabile pentru încheierea conflictului dacă ar fi deținut “o bombă nucleară sau cel puțin o așa-numită «bombă murdară»”. Totuși, SVR nu a prezentat dovezi […]
19:10
Administrața Prezidențială explică de ce președintele Nicușor Dan nu a promulgat, pănă acum, reforma pensiilor magistraților: ”Poate fi promulgată doar după primirea deciziei CCR, prin care i s-a confirmat constituționalitatea”. # Biziday.ro
Administrația Prezidențială explică că președintele Nicușor Dan nu a promulgat legea privind reforma pensiilor magistraților, deoarece ”o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea”. Instituția transmite că, după primirea comunicării din partea CCR, legea va […]
18:50
Rusia avertizează SUA cu privire la un ”efect de domino”, dacă vor relua testele nucleare, cum a anunțat Donald Trump. În schimb, Washingtonul acuză China și Rusia că au efectuat teste nucleare în secret și cere o mai mare transparență din partea Beijingului, despre care spune că și-a mărit constat arsenalul nuclear. # Biziday.ro
Ambasadorul Rusiei la ONU, Gennady Gatilov, a declarat că decizia Statelor Unite de a relua testele nucleare vor duce la un periculos ”efect de domino”. Potrivit lui Gennady Gatilov, acțiunile administrației americane, inclusiv directiva președintelui Donald Trump din octombrie 2025, de a relua testele nucleare, ridică îndoieli cu privire la implementarea tratatului de interzicere completă […]
17:50
Tensiuni diplomatice între Franța și SUA. Francezii i-au revocat ambasadorului SUA la Paris, Charles Kushner, accesul la întâlnirile cu membrii parlamentului francez. Măsura, după ce oficialul american a refuzat de mai multe ori să se prezinte la convocări ale Ministerului de Externe. # Biziday.ro
Ambasadorul Statelor Unite în Franța, Charles Kushner, nu va mai avea acces la întâlnirile cu membri ai guvernului francez, după ce a refuzat să se prezinte la o convocare a MAE francez, invocând “angajamente personale” și trimițând în locul său un alt oficial al ambasadei. Kushner fusese convocat luni seară, după ce Ambasada SUA la […]
16:10
Posibilă tentativă de asasinat asupra președintelui Serbiei. Autoritățile au arestat doi bărbați acuzați că, timp de trei luni, au încercat să procure arme de foc pentru a-l omorî pe Aleksandar Vucic și pe familia sa, dar și pe mai mulți angajați ai Ministerului sârb de Interne. # Biziday.ro
Ministerul sârb de Interne transmite că cei doi indivizi în vârstă de 51, respectiv 43 de ani, “au organizat, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, acțiuni menite să ducă la schimbarea violentă a ordinii constituționale și la înlăturarea celor mai înalte autorități ale statului”. Autoritățile precizează că bărbații au încercat să obțină arme de […]
15:40
Kremlinul admite că Rusia nu și-a atins pe deplin obiectivele pe care și le-a propus la momentul invadării Ucrainei. Susține că este deschis să-și atingă aceste obiective “și pe cale politică sau diplomatică”, nu doar militară. Totuși, Emmanuel Macron se declară “foarte sceptic” de dorința Rusiei ca pacea să fie încheiată într-un termen scurt. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că războiul s-a transformat într-o confruntare mult mai amplă între Rusia și Occident, prin sprijinirea Ucrainei de către statele vest-europene și a Statelor Unite. El a precizat că luptele continuă, însă Rusia rămâne deschisă atingerii obiectivelor sale prin mijloace politice și diplomatice. Întrebat despre posibilitatea reluării negocierilor, […]
14:50
Reuters: Start-up-ul chinez DeepSeek și-a antrenat noul model AI cu cele mai avansate cipuri ale producătorului american Nvidia, încălcând, astfel, sancțiunile. Instrumentul va fi lansat săptămâna viitoare. # Biziday.ro
Un oficial din Administrația Trump a declarat că există indicii potrivit cărora cipurile Blackwell ale Nvidia au fost folosite într-un centru de date al DeepSeek din Mongolia Interioară, o regiune a Chinei. Potrivit oficialului, SUA suspectează că start-up-ul încearcă să elimine indicatorii tehnici care ar demonstra utilizarea tehnologiei americane, însă nu a oferit detalii despre […]
13:30
SUA aplică, începând de astăzi, un tarif vamal de 10% la importurile de produse pentru care nu sunt prevăzute scutiri. Administrația introduce, astfel, primul tarif anunțat de președinte după decizia Curții Supreme, iar nu pe cel de 15%, prezentat a doua zi. # Biziday.ro
Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA a precizat că aplică tariful vamal general de 10%, despre care președintele Donald Trump a vorbit într-o conferință de presă, vineri seară, la câteva ore după hotărârea prin care Curtea Supremă a anulat cele mai multe dintre tarifele impuse în 2025. Sâmbătă, Trump se răzgândise și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Prețurile petrolului la nivel mondial au urcat la maximele ultimelor șapte luni, în condițiile în care negocierile indirecte dintre SUA și Iran nu avansează. Țițeiul european se tranzacționează la 71,5 dolari/baril. # Biziday.ro
11:50
Documentele interne ale Meta arată că conducerea companiei era conștientă, cel puțin din 2019, că Facebook permite pedofililor să contacteze mult prea ușor copiii. În plus, unul dintre directorii companiei avertizase că, prin criptarea conversațiilor Instagram și Messenger, se vor înmulți cazurile de exploatare sexuală a copiilor, fără posibilitatea ca aceste cazuri să mai fie identificate și raportate către autorități. # Biziday.ro
Dezvăluirile au fost făcute într-un dosar din cadrul procesului intentat de procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, la începutul acestei luni. Concret, în cadrul dosarului, Meta este acuzată că a știut că platformele sale sunt folosite pentru exploatarea minorilor, dar nu a intervenit eficient, deoarece a pus profitul înaintea siguranței copiilor. Investigația s-a […]
09:40
Analiză. Războiul declanșat de cartelurile de droguri din Mexic, după uciderea liderului “El Mencho”, ar putea afecta Cupa Mondială de fotbal. Deși deocamdată violențele par a se fi calmat, nu este clar dacă guvernul mexican va reuși să elimine pericolul până în iunie, când găzduiește alături de SUA și Canada meciurile turneului final. # Biziday.ro
O analiză a Sky News arată că Mexicul se află acum într-o situație prea complicată pentru a putea fi rezolvată până în iunie și chiar dacă guvernul reușește să țină sub control războiul declanșat de cartelurile de droguri, există riscul ca turiștii străini să nu cumpere bilete și să nu vină la meciurile de fotbal […]
08:10
La patru ani de la declanșarea războiului, Volodimir Zelenski spune că “ne aflăm la începutul sfârșitului” acestuia, dar “Donald Trump ar trebui să vadă dincolo de jocul Rusiei”. În ultima lună, Armata Ucraineană a eliberat 10% din teritoriul câștigat de Rusia în ultimul an, iar Zelenski susține că rușii “au plătit” cu 167 de oameni fiecare kilometru ocupat. # Biziday.ro
Într-un amplu interviu acordat Financial Times, președintele ucrainean spune că războiul în care a fost târâtă țara sa, cel mai mare din Europa de după Al Doilea Război Mondial, se află acum “la începutul sfârșitului”. Volodimir Zelenski spune că țara sa nu vrea “o pauză” ci încheierea războiului, dar acest lucru nu se va întâmpla […]
08:00
Ministrul german al Culturii propune ca activele TikTok din Europa să fie preluate de companii europene, pe modelul Statelor Unite. Spune că autoritățile trebuie să elimine riscul de influențare a opiniei publice și al transferului de date în afara UE. # Biziday.ro
“Când vine vorba de TikTok, cred că trebuie să ne punem problema proprietății, la fel ca americanii”, a declarat Wolfram Weimer, ministrul german al Culturii, în timpul unei dezbateri găzduite de agenția DPA. Weimer a explicat că platformele sociale colectează cantități foarte mari de informații, inclusiv date personale sensibile. În opinia sa, autoritățile nu ar […]
23 februarie 2026
23:10
Franța. Mii de actori denunță utilizare abuzivă a inteligenței artificiale în cinematografie și acuză că vocile și imaginea le sunt clonate fără acord. Denunță “un jaf sistematic inacceptabil” și solicită reglementări clare. # Biziday.ro
“Ne confruntăm cu o transformare profundă a profesiei noastre, începând cu apariția și dezvoltarea inteligenței artificiale. Acest instrument, valoros pentru unele profesii, este o pentru artiști ca noi”, scriu cei 4.000 de semnatari într-un mesaj publicat de Adami – organism de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți. Semnatarii denunță că clonarea neautorizată a […]
22:20
Armata ucraineană a bombardat stația de pompare a gazelor prin conducta Drujba, din regiunea rusă Tatarstan, aflată la peste o mie de kilometri de graniță. Operațiunea, după ce Ungaria a amenințat că va bloca un împrumut de 90 de mld. de euro destinat Ucrainei, dacă aceasta nu va repara conducta. # Biziday.ro
Atacul a avut loc în primele ore ale dimineții de luni, când drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au bombardat stația de pompare a petrolului Kaleykino, aflată lângă orașul Almetievsk din regiunea Tatarstan din Rusia, la peste o mie de kilometri de granița cu Ucraina. În urma atacului, stația de pompare a luat foc. […]
20:00
Marea Britanie. Peter Mandelson, fost ministru și ambasador în SUA, a fost reținut de poliție. Este bănuit că i-a trimis informații sensibile despre piețele financiare prădătorului sexual Jeffrey Epstein, între 2008 și 2010. # Biziday.ro
Peter Mandelson, fost ministru ambasador britanic în SUA, a fost arestat sub suspiciunea de conduită ilegală în funcție publică. Poliția Metropolitană îl suspectează de transmitere de informații sensibile către prădătorul sexual, Jeffrey Epstein. Mandelson a fost numit ambasador la Washington în decembrie 2024, de actualul premier Keir Starmer. ”Ofițerii au arestat un bărbat în vârstă […]
18:40
Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut cu două puncte procentuale față de nivelul din mai 2025. Este cel mai mic cost de finanțare din ultimii doi ani. # Biziday.ro
”Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% – cel mai mic cost de finanțare din ultimii doi ani. Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. Aşa cum se vede în grafic, la maturitatea de 10 […]
18:00
Unanimitate în coaliția de guvernare pe reforma administrației și pe pachetul de relansare economică. S-au stabilit reduceri de impozit pentru clădirile vechi și impozite reduse pe proprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat. # Biziday.ro
Coaliția de guvernare a ajuns, în unanimitate, la un acord pe reforma administrației, pe pachetul de relansare economică, pe reducerea cotelor de impozitare a clădirilor mai vechi de 50 de ani și pe micșorarea impozitelor pe proprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, anunță PNL într-un comunicat de presă citat de G4Media. Conform anunțului, […]
17:00
Război în Ucraina. În ultima lună, militarii ucraineni au eliberat 400 de kilometri pătrați de teritoriu și opt așezări, în direcția Oleksandrivka (frontul de sud). # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al Armatei Ucrainene, la finalul mai multor deplasări pe linia frontului. Oficialul a mai transmis că au fost identificate măsurile pentru consolidarea apărării, dar a admis că situația este complicată: “Inamicul continuă să pună presiune, folosind activ grupuri mici de asalt pentru infanterie, artilerie, drone și, […]
17:00
UEFA deschide o anchetă și-l suspendă provizoriu pe Gianluca Presitanni, jucătorul echipei Benfica, acuzat de Vinicius Junior că l-a numit “maimuță”, în timpul unui meci din Champions League. # Biziday.ro
UEFA a numit un inspector de etică și disciplină pentru a analiza incidentul, care s-a întâmplat marțea trecută, în timpul meciului tur dintre Benfica și Real Madrid (0-1), de calificare în optimile Champions League. Jucătorul a primit o suspendare valabilă pentru un meci, astfel că va rata returul de mâine, de la Madrid. Benfica a […]
15:20
Biroul integrat în living: Soluții elegante pentru un home office discret și stilat. (P) # Biziday.ro
Transformările locuinței contemporane au redefinit felul în care folosim spațiul de zi. Livingul, inițial dedicat exclusiv relaxării, a devenit un teritoriu flexibil acum în care se intersectează ritmurile cotidiene. Nevoia de a lucra confortabil de acasă a generat o abordare în care coerența vizuală, eleganța și integrarea subtilă au devenit esențiale. De aceea, într-un interior […]
14:50
UE ia în calcul să amâne ratificarea acordului comercial cu SUA, negociat anul trecut după tarifele impuse de Donald Trump. Există temeri că, odată cu anularea acestora de către Curtea Supremă, noile tarife (15%) anunțate de Trump zilele trecute sunt lipsite de claritate și modifică, practic, condițiile stabilite în acordul inițial. # Biziday.ro
Uniunea Europeană ar putea amâna din nou ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, după ce președintele american Donald Trump a decis impunerea unor noi tarife vamale globale de 15%. Măsura a fost anunțată la scurt timp după ce Curtea Supremă a SUA a blocat folosirea unei legi privind puterile de urgență, prin care Trump introdusese […]
14:00
NASA amână lansarea misiunii Artemis II, la doar câteva zile după ce a anunțat că va fi trimisă în spațiu la începutul lunii martie. Decizia, după ce au fost identificate probleme în alimentarea cu heliu a rachetei. # Biziday.ro
Potrivit NASA, problemele au fost identificate sâmbătă, iar duminică s-a decis coborârea rachetei Space Launch System (SLS) de pe rampa de lansare de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Aceasta se află acum într-un hangar, pentru verificări și reparații. NASA a anunțat că următoarea oportunitate de lansare va fi cel mai devreme în aprilie. Problema […]
12:20
SUA opresc, de marți, colectarea tarifelor vamale impuse de Donald Trump pe baza legii privind “urgențele naționale”, la câteva zile după ce Curtea Supremă le-a declarat ilegale. Ca răspuns, președintele american a anunțat un alt tarif global de 15% pentru importuri. # Biziday.ro
Agenția americană Vamală și de Protecție a Frontierelor (CBP) a anunțat că va înceta, începând de marți, colectarea tarifelor impuse în baza legii IEEPA, care îi permite președintelui american să reglementeze anumite tranzacții internaționale în caz de “urgență națională”. Anunțul vine la mai mult de trei zile după ce Curtea Supremă a SUA a stabilit […]
11:30
Meteorologii prognozează, pentru această săptămână, temperaturi cât mai apropiate de cele de primăvară – de până la 13 grade Celsius – și ploi, în aproape toată țara. Luni, va fi Cod Galben de precipitații în vest și nord-vest, iar marți Cod Galben de vânt în toată jumătatea de vest. # Biziday.ro
Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a precizat la Digi 24 că “va fi o săptămână specifică perioadei de trecere de la iarnă spre primăvară, în sensul că vom avea și oscilații ale valorilor termice și precipitații sub toate formele. Acestea se vor extinde astăzi dinspre vest, vor cuprinde toată partea de nord a […]
10:20
Donald Trump amenință Netflix că “va suporta consecințele” dacă nu o înlătură pe Susan Rice, fostă consilieră pentru securitate națională a lui Barack Obama și ambasadoare la ONU, din consiliul de administrație. Intervenția, în plină competiție dintre Netflix și Paramount pentru achiziția Warner Bros Discovery. # Biziday.ro
Președintele american a criticat-o dur pe Susan Rice, acuzând-o că nu are competențele necesare pentru funcția sa, ci că doar acționează strict în interesul Partidului Democrat. “Netflix ar trebui să o concedieze imediat pe Susan Rice sau să plătească consecințele. Nu are niciun talent sau abilități”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, republicând […]
09:30
Violențe extreme în Mexic, după ce armata l-a ucis pe “El Mencho”, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume. Operațiunea a declanșat o reacție în lanț, în mai multe orașe, din partea cartelurilor, care au deschis focul asupra forțelor de ordine, au incendiat sute de autoturisme, au blocat autostrăzi și au atacat aeroportul din Guadalajara, unde se află numeroși turiști în această perioadă. # Biziday.ro
Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de “El Mencho”, a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale mexicane în statul Jalisco, din vestul Mexicului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Mexic, care a precizat că operațiunea a fost sprijinită cu informații […]
