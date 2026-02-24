Reuters: Comisia Europeană vrea interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc. Va prezenta o propunere legislativă în acest sens pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, pentru a nu influența campania electorală.

21:40

Guvernul Marii Britanii analizează posibilitatea adoptării unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tron, după finalizarea anchetei în care este vizat. Adoptarea unei astfel de măsuri ar necesita un act al Parlamentului britanic, precum și acordul întregii comunități Commonwealth (care cuprinde 53 de țări la nivel global), care […]