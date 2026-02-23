Marea Britanie. Peter Mandelson, fost ministru și ambasador în SUA, a fost reținut de poliție. Este bănuit că i-a trimis informații sensibile despre piețele financiare prădătorului sexual Jeffrey Epstein, între 2008 și 2010.

17:30

Decizia a fost anunțată de un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania, citat de AFP, care a detaliat că mai mulți militari de la baza germană din Erbil (din nordul Irakului) vor fi retrași temporar. Zeci de soldați au fost deja relocați din capitala regiunii autonome Kurdistan, iar la bază “a rămas doar […]