Alertă aeriană în Tulcea, miercuri seara. O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, pe la Sfântu Gheorghe, în timpul unor atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. A zburat aproximativ 30 km, până la Sulina, după care a trecut în Ucraina. Două avioane de luptă F-16 de la Baza Fetești au fost ridicate de la sol.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a început deja al treilea război mondial, iar “întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri și cum îl vom putea opri… Rusia vrea să impună lumii un mod de viață diferit și să schimbe viețile pe care oamenii le-au ales pentru ei […]