Dl. Ciucu zice că, în situația cu deszăpezirea, suntem noi isterici. “Primarii intră-n vrie, dau cu tone de sare, strică asfaltul, apar gropi”. După care, probabil, iar suntem noi isterici

10:20

Robert Negoiță ne anunță că, în pepiniera primăriei Sectorului 3, copacii așteaptă să fie plantați prin cartiere. Primarul de sector a spus că plantările se vor relua după ce vremea se va încălzi. Ar vrea […] Articolul FOTO | Dl. Negoiță s-a trezit azi cu verdele în sus. Zice că abia așteptă moment prielnic să planteze pomișori cu zecile de mii, să sperăm că nu toți direct în beton apare prima dată în B365.