CNAIR: Rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate sâmbătă, 28 februarie. Ce trebuie să știe șoferii
Digi24.ro, 26 februarie 2026 13:50
Emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată sâmbătă, 28 februarie 2026, în anumite intervale orare, din cauza unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice, a anunțat joi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
14:10
Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac: momentul a fost filmat de un turist. Risc major în Munții Făgăraș # Digi24.ro
O avalanșă de mari dimensiuni s-a declanșat joi, în jurul orei 11.00, în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, pe fondul unui risc mare de producere a avalanșelor, cotat la gradul 4 din 5. Fenomenul a fost surprins de un turist, iar imaginile arată desprinderea unui perete masiv de zăpadă de pe versant, în condițiile în care autoritățile avertizează că stratul de zăpadă este instabil la altitudini de peste 1.800 de metri, potrivit Salvamont Sibiu.
Acum 30 minute
13:50
Pentagonul l-a demis pe viceamiralul Fred Kacher, care preluase o înaltă funcție de conducere în decembrie # Digi24.ro
Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme după ce abia preluase postul în decembrie, au declarat miercuri pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune.
13:50
CNAIR: Rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate sâmbătă, 28 februarie. Ce trebuie să știe șoferii # Digi24.ro
Emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată sâmbătă, 28 februarie 2026, în anumite intervale orare, din cauza unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice, a anunțat joi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
13:50
PNL, reacție la referendumul PSD anti-Bolojan anunțat de Grindeanu: Schimbarea premierului este nenegociabilă # Digi24.ro
Partidul Național Liberal a reacționat joi, printr-un comunicat de presă, la anunțul lui Sorin Grindeanu privind organizarea unei consultări interne în PSD privind continuarea guvernării cu Ilie Bolojan premier. Liberalii spun că „premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui” și îi cer „președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”.
Acum o oră
13:30
Viktor Orban cere intervenția UE în criza conductei Drujba și condiționează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a cerut Uniunii Europene să trimită o „misiune de constatare a faptelor” pentru a verifica situația conductei Drujba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina privind tranzitul de petrol. Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Orbán susține că această dispută trebuie clarificată înainte ca Budapesta să își dea acordul pentru plata împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și pentru adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
13:20
Donald Trump ar urma să fie invitat la summitul B9 de la București, de pe 13 mai, potrivit unor surse politice Digi24. Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia) și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.
13:20
Jeffrey Epstein a traficat femei „prin aeroporturile din Marea Britanie” până cu o lună înainte de arestare, în 2019 # Digi24.ro
Epstein a călătorit în și din Marea Britanie cu avionul său privat de peste 60 de ori, în timp ce a rezervat zboruri comerciale din sau prin această țară până în iunie 2019, potrivit The Independent, care a analizat documentele publicate în dosarele Epstein.
Acum 2 ore
13:00
După 12 ani, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din Capitală va primi 100.000 euro despăgubiri. Primăria, obligată să plătească # Digi24.ro
Un bărbat va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor București, după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă și s-a accidentat grav, în urmă cu aproape 12 ani.
13:00
Viktor Orbán cere intervenția UE în criza conductei Druzhba și condiționează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a cerut Uniunii Europene să trimită o „misiune de constatare a faptelor” pentru a verifica situația conductei Druzhba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina privind tranzitul de petrol. Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Orbán susține că această dispută trebuie clarificată înainte ca Budapesta să își dea acordul pentru plata împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și pentru adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
12:50
Yanis Varoufakis va fi judecat pentru promovarea consumului de droguri. Fostul ministru a spus că a consumat ecstasy, acum 36 de ani # Digi24.ro
Politicianul de stânga și fostul ministru grec de Finanțe Yanis Varoufakis a fost pus sub acuzare și va fi judecat pentru că ar fi promovat consumul de droguri într-un podcast, a anunțat, miercuri, micul său partid, MeRA25, potrivit Kathimerini.
12:50
Cum încearcă Iranul să-l „mituiască” pe Donald Trump pentru a evita un posibil război cu SUA: „Formulate special pentru el” (FT) # Digi24.ro
Pentru a-l mulțumi pe Donald Trump, multe țări îi promit investiții de miliarde și acorduri avantajoase. Chiar și dușmanul numărul unu– Iranul, pe care Trump îl amenință cu războiul, a decis să urmeze aceeași cale. Pentru a convinge președintele SUA să accepte acordul privind programul nuclear și să evite războiul, autoritățile Republicii Islamice vor să îi ofere stimulente financiare, inclusiv investiții în sectorul petrolier și gazier al țării, scrie Financial Times.
12:50
Bătaie cu bulgări de zăpadă, scăpată de sub control la New York: polițiști atacați. Reacția edilului Mamdani: „Doar o joacă de copii” # Digi24.ro
Ceea ce a început ca o joacă nevinovată cu bulgări de zăpadă, după viscolul din New York, a luat apoi amploare, ducând la o dispută între primarul Zohran Mamdani și conducerea poliției orașului. O înregistrare video realizată luni după-amiază în Washington Square Park arată o bătălie cu bulgări, în care unii dintre vizitatorii parcului par să-i vizeze pe oamenii legii. Asociația Polițiștilor din SUA a cerut edilului să ia măsuri pentru ca toți cei vinovați de aceste fapte ilegale să fie trași la răspundere. Însă Mamdani a declarat că persoanele implicate nu ar trebui să fie acuzate, îndemnând în schimb newyorkezii să trateze polițiștii cu respect. Răspunsul l-a pus în conflict cu conducerea poliției, care a calificat declarațiile sale drept „rușinoase”, anunță BBC.
12:40
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj # Digi24.ro
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la UE şi mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO.
12:40
Magnatul media și activistul pro-democrație Jimmy Lai, victorie juridică rară în Hong Kong: condamnarea pentru fraudă, anulată # Digi24.ro
Condamnarea pentru fraudă şi pedeapsa cu închisoarea a magnatului media pro-democraţie Jimmy Lai au fost anulate joi de un tribunal din Hong Kong, într-o decizie juridică surprinzătoare care vine la scurt timp după ce Lai a fost condamnat la 20 de ani de închisoare într-un alt dosar, ce ţine de securitate naţională, relatează Reuters.
12:30
Un primar din Alba stinge lumina în comună, după ce consilierii locali nu au votat noile taxe: „Nu mai avem cu ce să plătim curentul” # Digi24.ro
Primarul din Almașu Mare, o comună din Alba cu puțin peste 1.000 de locuitori, vrea să taie iluminatul public după ce consilierii locali nu au vrut să voteze creșterea taxelor și a impozitelor. Edilul susține că, în lipsa noilor impozite, nu mai are bani la bugetul local. „Am propus spre aprobare taxele la nivelul minim. Nu am mai pățit așa ceva”, a explicat acesta pentru Digi24.ro.
12:30
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF comunicarea clasei de risc fiscal. Ce motive invocă # Digi24.ro
Dreptul contribuabililor de a cere de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal ar putea fi suspendat până la finalul anului 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică. Guvernul invocă necesitatea finalizării digitalizării sistemelor informatice, astfel încât informația să fie disponibilă direct în Spațiul Privat Virtual (SPV).
12:30
Liderul francez de extremă dreapta spune că nu și-a pierdut speranța de a candida la alegerile de anul viitor, în ciuda norilor amenințători care planează asupra sa din punct de vedere juridic. Lidera franceză de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat miercuri că nu va candida la președinție dacă instanța o va condamna să poarte brățară electronică — chiar dacă interdicția electorală îi va fi ridicată.
Acum 4 ore
12:10
Ciprian Ciucu și zăpada din București: jurnaliștii se isterizează, primarii intră în vrie, sarea în exces distruge asfaltul # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, referitor la deszăpezire, că în România, atunci când ninge, toată lumea se isterizează, începând cu jurnaliştii, iar primarii „intră în vrie”, se sperie şi aruncă cu „tone de sare”, aşa încât apare „o isterie publică”.
12:00
Glezna este o articulație ce suportă zilnic încărcări mari, iar durerea apărută după traumatisme sau prin uzură poate deveni rapid limitativă. Dacă simptomul persistă, evaluarea trebuie să clarifice dacă problema este una de cartilaj, ligamente, inflamație sau instabilitate, pentru a alege tratamentul potrivit.
11:50
Pe 26 februarie este programată o nouă rundă de negocieri la Geneva între Iran (reprezentat de ministrul de externe Abbas Araghchi) și SUA (reprezentate de trimisul special al președintelui Steve Whitcoff), cu medierea Omanului (reprezentat de ministrul de externe Badr al-Busaidi). Conform opiniei aproape unanime a experților și jurnaliștilor occidentali, aceasta nu va duce la o descoperire diplomatică, iar probabilitatea ca președintele SUA, Donald Trump, să dea ordinul de începere a operațiunii militare împotriva Iranului va crește semnificativ. Iată cinci scenarii principale ale posibilei evoluții a evenimentelor.
11:40
Șoferii străini cu dreptul de a conduce suspendat ar putea recupera permisul doar dacă achită amenda înainte de a părăsi România # Digi24.ro
Șoferii care au permisul de conducere eliberat de o autoritate străină și cărora li s-a suspendat dreptul de a conduce în România ar putea fi obligați să își achite integral amenda înainte de a-și recupera documentul și de a părăsi țara, potrivit unei propuneri legislative depusă în Parlament. Inițiativa modifică Codul rutier și urmărește să rezolve problema recuperării amenzilor aplicate conducătorilor auto nerezidenți.
11:40
Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum explică Ciprian Șerban faptul că a fost exmatriculat de la facultate # Digi24.ro
Sunt neclarități în CV-ul ministrului Transporturilor, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Ciprian Șerban ar fi urmat cursurile unei facultăți private într-o altă perioadă decât cea menționată în CV și, în plus, ar fi fost exmatriculat după numai un an. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul susține că nu a finalizat cursurile respective „din motive personale”, iar diferențele de ani provin dintr-o eroare de redactare. Acesta a transmis redacției și mai multe diplome prin care atestă că a finalizat, ulterior, studii superioare la o altă facultate.
11:40
„Situația politică ar fi mai favorabilă” dacă Israelul ar ataca primul Iranul, spun oficialii de la Casa Albă: „Mai multe motive” # Digi24.ro
Consilierii principali ai președintelui Donald Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul înainte ca Statele Unite să lanseze un atac asupra acestei țări, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile în curs, relatează Politico.
11:30
Șoferii cu permis emis în străinătate ar putea primi documentul înapoi doar după ce achită amenda, înainte de a părăsi România # Digi24.ro
Șoferii care au permisul de conducere eliberat de o autoritate străină și cărora li s-a suspendat dreptul de a conduce în România ar putea fi obligați să își achite integral amenda înainte de a-și recupera documentul și de a părăsi țara, potrivit unei propuneri legislative depusă în Parlament. Inițiativa modifică Codul rutier și urmărește să rezolve problema recuperării amenzilor aplicate conducătorilor auto nerezidenți.
11:20
Accident surprins pe camera de bord: bărbat cu ordin de protecție, reținut după ce a lovit mașina fostei partenere # Digi24.ro
Un bărbat de 27 de ani din Caraș-Severin a fost reținut după ce a lovit în trafic mașina fostei sale partenere, deși avea emis pe numele său un ordin de protecție și era monitorizat prin brățară electronică. Incidentul a avut loc pe DN58B, între Reșița și Bocșa, iar sistemul de supraveghere a generat o alertă de proximitate în momentul în care acesta s-a apropiat de femeia de 32 de ani. Coliziunea, surprinsă de camera de bord a victimei, s-a soldat doar cu pagube materiale, însă polițiștii încearcă acum să stabilească dacă a fost o simplă coincidență în trafic sau o încălcare a măsurilor dispuse pentru protecția femeii.
11:20
O imagine cu greutate: Kim Jong-un și fiica lui, „desemnată ca succesoare”, au apărut asortați în haine de piele la o paradă militară # Digi24.ro
Fiica adolescentă a lui Kim Jong-un, Ju-ae, a apărut alături de tatăl său, în fotografiile de stat publicate pentru a marca etapele finale ale congresului Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare în Coreea de Nord. Cei doi au îmbrăcat jachete de piele asortate în timp ce stăteau unul lângă altul pentru a urmări o vastă procesiune militară, potrivit AFP.
11:20
Amplu caz de proxenetism într-un club de striptease din Capitală. Zeci de victime obligate să întrețină relații sexuale cu clienții # Digi24.ro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorirsm (DIICOT) fac joi, 26 februarie, percheziții într-un amplu dosar care vizează o grupare care a exploatat zeci de tinere într-un club de striptease din Capitală. Victimele erau obligate să ofere servicii sexuale contra cost clienților clubului și erau pedepsite în situația în care „nu își atingeau ținta impusă de clienți”, potrivit DIICOT.
11:10
Criză de pământuri rare în SUA: industria aerospațială și semiconductorii, afectați de blocajele Chinei (Reuters) # Digi24.ro
Deficitul de pământuri rare esențiale pentru industria aerospațială și producția de cipuri din Statele Unite se adâncește, în pofida armistițiului comercial dintre Washington și Beijing, iar unele companii au început deja să oprească temporar producția sau să refuze clienți pentru a-și conserva stocurile. Surse din industrie și oficiali americani au declarat pentru Reuters că livrările de ytriu și scandiu din China, aproape singurul producător global, ajung tot mai greu în SUA, în timp ce prețurile au explodat, iar producătorii de motoare de avion și de cipuri 5G resimt presiunea unei piețe tot mai tensionate. Situația riscă să devină un nou punct sensibil în relația Trump–Xi, în contextul în care accesul la minerale critice este crucial pentru apărare, aviație și tehnologiile de ultimă generație.
11:10
Bogdan Ivan, după vizita la Washington: Obiectivul e clar - investiţii în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că a discutat, în cadrul unei vizite făcute la Washington, despre obţinerea de mai multă energie în bandă pentru România, investiţii de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt şi transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanţare, tehnologie şi execuţie accelerată. „România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală”, susţine el.
11:00
Alertă de gripă aviară în Cluj: două lebede, găsite moarte în zona unui lac de acumulare. Au fost stabilite mai multe restricții # Digi24.ro
Alertă de gripa aviară în Cluj, după ce două lebede au fost găsite moarte în zona unui lac de acumulare. Autoritățile au stabilit zone de restricție pentru a opri răspândirea bolii și oamenii sunt obligați să respecte mai multe reguli.
11:00
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui # Digi24.ro
Actorul Robert De Niro este „un bolnav cu mintea tulburată”, a afirmat miercuri preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, după ce actorul a făcut un apel la „alungarea” administraţiei Trump pentru „salvarea” Statelor Unite, transmite joi The Independent.
11:00
Din 6 martie, Jurnalul de Științe revine la Digi World
10:50
Rusia încearcă „să se joace” cu Donald Trump pentru a amâna negocierile de pace, spune Volodimir Zelenski: „Nu poate să ne ocupe” # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump, Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia încearcă „să se joace cu preşedintele Statelor Unite” şi să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului.
10:40
Permis suspendat pentru neplata amenzilor. Ce trebuie să știe șoferii. Cseke Attila: Va aduce o colectare mult mai bună # Digi24.ro
Schimbarea legii privind neplata amenzilor de circulație înseamnă suspendarea permisului de șofer în cazul rău-platnicilor. Perioada de suspendare este calculată în funcție de valoarea amenzii. Pentru fiecare 50 de lei datorați statului, șoferii vor avea permisul suspendat o zi. Ministrul Dezvoltării Cseke Attila spune că măsurile vor face șoferii să plătească mai rapid amenzile de circulație.
10:30
FBI concediază agenți implicați în ancheta documentelor clasificate păstrate de Trump la Mar-a-Lago # Digi24.ro
FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri The Guardian. Trump s-a confruntat cu acuzaţii federale pentru păstrarea documentelor clasificate după primul său mandat, în loc să le predea Arhivelor Naţionale, aşa cum prevede legea. Reşedinţa sa din Mar-a-Lago, Florida, a fost percheziţionată de FBI în 2022.
10:30
Rusia acuză SUA de „provocare agresivă” după incidentul din largul coastelor Cubei: „Să declanşeze un conflict” # Digi24.ro
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, a acuzat Statele Unite de „provocare agresivă” după incidentul petrecut în largul coastelor Cubei cu nava înregistrată în Florida, a relatat agenția de știri TASS, citată de Reuters.
10:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unei convorbiri telefonice cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski că dorește să pună capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil, au informat Axios surse la curent cu convorbirea. Potrivit acestora, Zelenski și-a exprimat speranța că acordul de pace va fi semnat până la sfârșitul anului 2026, însă Trump a remarcat că acțiunile militare durează prea mult și că dorește ca acestea să se încheie peste o lună.
Acum 6 ore
10:10
Viktor Orban, scrisoare deschisă către Volodimir Zelenski în cazul conductei Drujba: „Mai mult respect pentru Ungaria” # Digi24.ro
Viktor Orban a publicat joi, 26 februarie, pe rețelele sociale o scrisoare deschisă adresată președintelui ucrainean Voldoimir Zelenski. În scrisoare, premierul ungar acuză Ucraina că a blocat conductele petroliere Drujba și a susținut că a încercat să forțeze Ungaria să „intre în război”.
10:10
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: meteorologii anunță că temperaturile cresc în toată țara. Unde va fi cel mai cald # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat joi dimineața la Digi24 că „veștile sunt bune pentru perioada care urmează” privind vremea în țară. Meteorologul a anunțat o încălzire semnificativă în zilele următoare, fără precipitații, cu maxime ce vor depăși 10 grade în mare parte din țară, dar cu nopți încă reci, în care temperaturile pot coborî până la -10 grade în unele zone.
10:10
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate # Digi24.ro
Iașiul ar putea fi primul oraș cu un tren suspendat din România. Proiectul aparține unui ONG care va face studiul de prefezabilitate din fonduri private.
10:00
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România # Digi24.ro
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România și va prelua oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României.
10:00
Bruxelles pune la bătaie aproape 30 de miliarde de euro pentru Estul Europei: România, printre beneficiarii noului program EastInvest # Digi24.ro
Comisia Europeană găzduiește joi lansarea unei noi iniţiative menite să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina, indică un comunicat al executivului comunitar. Această iniţiativă, intitulată Instrumentul EastInvest (EastInvest Facility), se află în centrul strategiei pentru regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina, adoptată săptămâna trecută de Comisie pentru a ajuta aceste regiuni să facă faţă provocărilor cu care se confruntă ca urmare a războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei.
09:50
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creştere a economiei româneşti pentru 2026, faţă de 1,6% cât a estimat în septembrie, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de instituţia financiară internaţională.
09:40
Emmanuel Macron va actualiza doctrina nucleară a Franței. Ce ar putea oferi și ce ar putea refuza Parisul aliaților din UE # Digi24.ro
Președintele Emmanuel Macron va actualiza luni doctrina nucleară a Franței, excluzând controlul european comun și subliniind ceea ce Parisul poate oferi aliaților îngrijorați de fiabilitatea umbrelei nucleare americane sub președintele Donald Trump.
09:40
Colaborarea Consiliului pentru Pace al lui Trump cu Consiliul de Securitate al ONU, pusă sub semnul întrebării de Rusia # Digi24.ro
Rusia a pus joi sub semnul întrebării modul în care Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump ar urma să colaboreze cu Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care a servit drept punct de sprijin pentru eforturile colective internaționale de menținere a păcii de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.
09:30
SUA și Iranul reiau negocierile nucleare la Geneva, pe fondul amenințărilor militare și al escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Statele Unite și Iranul reiau joi, la Geneva, negocierile privind programul nuclear al Teheranului, într-un moment de tensiune maximă, marcat de desfășurări militare masive ale Washingtonului în Orientul Mijlociu și de avertismente explicite din partea președintelui Donald Trump că nu va permite Iranului să obțină arma nucleară.
09:30
Alertă în Ucraina după atacuri rusești masive: peste 20 de răniți la Kiev și în alte orașe. Polonia și-a mobilizat aviația # Digi24.ro
Mai multe oraşe ucrainene, între care capitala Kiev, au fost ţinta atacurilor ruseşti joi dimineaţă devreme, cu câteva ore înainte de noile discuţii americano-ucrainene din Elveţia care au drept obiectiv încheierea războiului.
09:30
Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers demisionează de la Harvard pe fondul legăturilor sale cu Epstein # Digi24.ro
Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, a anunțat că se retrage din activitatea didactică la finalul anului universitar, pe fondul controverselor generate de corespondența sa cu Jeffrey Epstein, documente făcute publice recent de Congresul american.
09:20
Marco Rubio anunță „stabilitate strategică” între SUA și China înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing # Digi24.ro
Statele Unite şi China au atins un anumit grad de stabilitate în relaţia lor tensionată de mult timp, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing, la sfârşitul lunii martie. Rubio şi preşedintele SUA au considerat mult timp China un adversar care trebuie învins pe scena mondială, arată Channel News Asia.
09:10
Rezultate LOTO - Joi, 26 februarie 2026: Reportul la Joker depășește 10,66 milioane de euro. La 6/49 a ajuns la peste 553.000 de euro # Digi24.ro
Joi, 26 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminică, 22 februarie, Loteria Română a acordat 36.172 de câștiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.