Roberta Metsola, mesaj pentru SUA: „Noi nu le-am spune ce să facă în noiembrie”. Ce a spus despre Iran

Deficitul de pământuri rare esențiale pentru industria aerospațială și producția de cipuri din Statele Unite se adâncește, în pofida armistițiului comercial dintre Washington și Beijing, iar unele companii au început deja să oprească temporar producția sau să refuze clienți pentru a-și conserva stocurile. Surse din industrie și oficiali americani au declarat pentru Reuters că livrările de ytriu și scandiu din China, aproape singurul producător global, ajung tot mai greu în SUA, în timp ce prețurile au explodat, iar producătorii de motoare de avion și de cipuri 5G resimt presiunea unei piețe tot mai tensionate. Situația riscă să devină un nou punct sensibil în relația Trump–Xi, în contextul în care accesul la minerale critice este crucial pentru apărare, aviație și tehnologiile de ultimă generație.