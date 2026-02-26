Roberta Metsola, mesaj pentru SUA: „Noi nu le-am spune ce să facă în noiembrie”. Ce a spus despre Iran
Digi24.ro, 26 februarie 2026 15:10
Într-un interviu acordat Politico, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a declarat că Uniunea Europeană nu va exprima o preferință cu privire la cine ar trebui să câștige alegerile intermediare din SUA din noiembrie. Însă secretarul de stat american Marco Rubio s-a pronunțat în favoarea lui Viktor Orban la Budapesta luna aceasta, înaintea alegerilor generale din Ungaria care vor avea loc în aprilie.
• • •
Acum 10 minute
15:20
Florin Barbu, despre importurile de carne congelată: „Nu putem să o decongelăm și să o vindem drept proaspătă” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că practica importului de carne congelată din Spania, decongelată ulterior în România și comercializată drept produs proaspăt, nu va mai fi permisă. Oficialul susține că astfel de situații au existat, însă legislația actuală permitea acest lucru.
15:20
Scandal la Cluj: anchetă penală pentru înmormântări făcute fără certificarea medicală a decesului. Percheziții la sediul unor firme # Digi24.ro
Poliţiştii din judeţul Cluj fac, joi, percheziţii la mai multe firme şi la persoane fizice, într-un dosar de fals care vizează nereguli legate de circuitul unor documente privind decesele unor persoane. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre înhumări făcute fără ca decesul să fi fost constatat, în mod legal, de către medici.
15:20
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan # Digi24.ro
Influencerul Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a admis apelul procurorilor, iar artistul va fi supravegheat și obligat să respecte mai multe măsuri impuse de instanță, inclusiv muncă în folosul comunității.
Acum 30 minute
15:10
Maduro era convins, după ce a purtat „o convorbire cordială” la telefon, cu Trump, că preşedintele american nu va ataca Venezuela # Digi24.ro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro era convins că Statele Unite nu vor ataca Venezuela după o conversaţie cu omologul său american, Donald Trump, cu câteva săptămâni înainte de operaţiunea militară soldată cu capturarea lui Maduro, în 3 ianuarie, a relatat miercuri The New York Times, citat de EFE.
15:10
Marco Rubio dă asigurări că „SUA continuă să exercite presiuni asupra Moscovei”. Ce spune despre vânzările de arme către Ucraina # Digi24.ro
Marco Rubio a reiterat, într-o conferință de presă, poziția actuală a Statelor Unite ca mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina. Secretarul de stat american a fost întrebat de jurnaliști dacă ar putea exista un moment în care administrația Trump să-și schimbe tactica și să crească presiunea asupra Rusiei, lucru pe care Rubio l-a confirmat în răspunsul oferit, adăugând însă că răbdarea lui Trump privind cele două părți nu este nelimitată.
15:10
Un microbuz a fost implicat, joi, într-un accident rutier produs în zona localității Valea Sânpetru, județul Mureș. Unsprezece persoane s-au autoevacuat din autovehicul, iar în urma evaluării medicale au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș.
15:10
15:10
Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar sarcini” # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Federației Ruse confirmă că Moscova „joacă teatrul negocierilor”. Într-o discuție cu jurnaliștii ruși, Lavrov a declarat că Rusia „nu are un calendar sau un termen limită pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina.
15:00
PSD cere demisia Dianei Buzoianu, dacă luni nu vine cu soluții în privința Barajului Mihăileni, anunță Natalia Intotero # Digi24.ro
PSD cere demisia ministrului Mediului Diana Buzoianu dacă luni nu vine în Parlament cu cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara, a afirmat deputata social-democrată Natalia Intotero.
15:00
PSD cere USR să îl retragă pe „pensionarul special” Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu # Digi24.ro
PSD cere joi USR să îl retragă urgent pe „pensionarul special” Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, despre care spune că singura sa „competenţă” este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruţă şi anunţă că va vota împotriva „pensionarei speciale” propusă de „Uniunea Salvador România” pentru funcţia de Avocat al Poporului.
Acum o oră
14:40
Crucea Roșie Română avertizează asupra unei noi escrocherii online: donații false cu promisiuni de „câștiguri rapide” # Digi24.ro
Crucea Roșie Română atenționează joi că imaginea și numele organizației sunt folosite într-o nouă schemă de fraudă online, în care persoane sau grupări infracționale promit „câștiguri financiare substanțiale și sigure” în schimbul unor donații. Reprezentanții organizației anunță, într-un comunicat, că atacatorii cibernetici profită de empatia oamenilor și de dorința acestora de a susține cauze umanitare.
14:40
APIA: Renta viageră agricolă pentru 2025 se acordă doar cu viza anuală. Până când pot fi depuse actele # Digi24.ro
Persoanele care beneficiază de renta viageră agricolă, adică foști proprietari de terenuri agricole care au decis să le vândă sau să le dea în arendă, trebuie să obțină viza anuală pentru a putea încasa banii aferenți anului 2025, potrivit anunțului făcut joi de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
14:40
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un edil PSD a spus că este „rețeta” pentru a fenta tăierile de posturi # Digi24.ro
Primăria Sectorului 2 vrea să-și facă propria companie pentru lucrări de infrastructură, potrivit unui proiect aflat joi pe ordinea de zi a Consiliului Local. Un primar PSD avertizase anterior că aceasta poate fi rețeta pentru a fenta tăierile de posturi din primării. „Doar muți oameni dintr-o parte în alta”, a declarat Ionuț Pucheanu. Contactat de Digi24.ro, Rareș Hopincă, primarul sectorului, admite că angajați din primărie ar putea fi mutați în noua structură.
14:30
Demersuri în patru state americane ca agenții ICE să nu mai poată ocupa locuri de muncă în serviciul public după retragere # Digi24.ro
Susținută de miliarde de dolari din partea Congresului, Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE) a angajat mii de noi ofițeri pentru a duce la îndeplinire campania de deportare în masă a lui Donald Trump, într-un efort pe care l-a comparat cu „recrutarea în timp de război”. În mai multe state, legislatorii democrați vor ca solicitanții să se gândească de două ori înainte de a participa la așa ceva.
14:30
Deputații pro-ruși de la Chișinău au refuzat să voteze o declarație prin care este condamnat războiul din Ucraina # Digi24.ro
Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi o declarație cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucraina de către Federația Rusă. Documentul a fost susținut de aproape două treimi dintre deputați, inclusiv de unii parlamentari din opoziție.
Acum 2 ore
14:20
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse) # Digi24.ro
Un actor român, Vlad Marinescu, este unul dintre cei vizați joi de perchezițiile DIICOT în dosarul care urmărește modul în care o grupare a exploatat zeci de tinere într-un club de striptease din Capitală, potrivit unor surse Digi24.ro. Victimele erau atrase prin anunțuri postate on-line pentru posturi de dansatoare la bară sau hostess care să aibă minim 18 ani, „aspect plăcut” și cunoștințe minime de limbă engleză.
14:20
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la colapsul tratatului nuclear New START (Reuters) # Digi24.ro
Imagini ale resturilor rămase după lovituri ale Rusiei asupra Ucrainei constituie indicii puternice că Moscova a folosit o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să nu reînnoiască tratatul nuclear cunoscut ca New START, consemnează joi Reuters.
14:20
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier. „Nu știu de ce nu e în vigoare” # Digi24.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că, dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, oficiate în alte state. Declarația se bate cap în cap cu principiile partidului pentru că PSD și-a schimbat recent statutul, din partid „progresist” în „conservator”.
14:20
Kenya a destructurat o rețea de recrutare pentru frontul din Ucraina: bărbat arestat pentru trafic de combatanți către Rusia # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat în Kenya, fiind acuzat că a traficat cel puțin 25 de conaționali în Rusia, sub pretextul unor locuri de muncă bine plătite, pentru ca ulterior aceștia să fie trimiși să lupte în războiul din Ucraina. Cazul vine după ce guvernul de la Nairobi a dezvăluit că peste 1.000 de kenyeni au fost recrutați pentru front, pe fondul protestelor familiilor care reclamă dispariții și decese, anunță France24.
14:10
Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac: momentul a fost filmat de un turist. Risc major în Munții Făgăraș # Digi24.ro
O avalanșă de mari dimensiuni s-a declanșat joi, în jurul orei 11.00, în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, pe fondul unui risc mare de producere a avalanșelor, cotat la gradul 4 din 5. Fenomenul a fost surprins de un turist, iar imaginile arată desprinderea unui perete masiv de zăpadă de pe versant, în condițiile în care autoritățile avertizează că stratul de zăpadă este instabil la altitudini de peste 1.800 de metri, potrivit Salvamont Sibiu.
13:50
Pentagonul l-a demis pe viceamiralul Fred Kacher, care preluase o înaltă funcție de conducere în decembrie # Digi24.ro
Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme după ce abia preluase postul în decembrie, au declarat miercuri pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune.
13:50
CNAIR: Rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate sâmbătă, 28 februarie. Ce trebuie să știe șoferii # Digi24.ro
Emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată sâmbătă, 28 februarie 2026, în anumite intervale orare, din cauza unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice, a anunțat joi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
13:50
PNL, reacție la referendumul PSD anti-Bolojan anunțat de Grindeanu: Schimbarea premierului este nenegociabilă # Digi24.ro
Partidul Național Liberal a reacționat joi, printr-un comunicat de presă, la anunțul lui Sorin Grindeanu privind organizarea unei consultări interne în PSD privind continuarea guvernării cu Ilie Bolojan premier. Liberalii spun că „premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui” și îi cer „președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”.
13:30
Viktor Orban cere intervenția UE în criza conductei Drujba și condiționează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a cerut Uniunii Europene să trimită o „misiune de constatare a faptelor” pentru a verifica situația conductei Drujba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina privind tranzitul de petrol. Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Orbán susține că această dispută trebuie clarificată înainte ca Budapesta să își dea acordul pentru plata împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și pentru adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
Acum 4 ore
13:20
Donald Trump ar urma să fie invitat la summitul B9 de la București, de pe 13 mai, potrivit unor surse politice Digi24. Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia) și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.
13:20
Jeffrey Epstein a traficat femei „prin aeroporturile din Marea Britanie” până cu o lună înainte de arestare, în 2019 # Digi24.ro
Epstein a călătorit în și din Marea Britanie cu avionul său privat de peste 60 de ori, în timp ce a rezervat zboruri comerciale din sau prin această țară până în iunie 2019, potrivit The Independent, care a analizat documentele publicate în dosarele Epstein.
13:00
După 12 ani, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din Capitală va primi 100.000 euro despăgubiri. Primăria, obligată să plătească # Digi24.ro
Un bărbat va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor București, după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă și s-a accidentat grav, în urmă cu aproape 12 ani.
13:00
12:50
Yanis Varoufakis va fi judecat pentru promovarea consumului de droguri. Fostul ministru a spus că a consumat ecstasy, acum 36 de ani # Digi24.ro
Politicianul de stânga și fostul ministru grec de Finanțe Yanis Varoufakis a fost pus sub acuzare și va fi judecat pentru că ar fi promovat consumul de droguri într-un podcast, a anunțat, miercuri, micul său partid, MeRA25, potrivit Kathimerini.
12:50
Cum încearcă Iranul să-l „mituiască” pe Donald Trump pentru a evita un posibil război cu SUA: „Formulate special pentru el” (FT) # Digi24.ro
Pentru a-l mulțumi pe Donald Trump, multe țări îi promit investiții de miliarde și acorduri avantajoase. Chiar și dușmanul numărul unu– Iranul, pe care Trump îl amenință cu războiul, a decis să urmeze aceeași cale. Pentru a convinge președintele SUA să accepte acordul privind programul nuclear și să evite războiul, autoritățile Republicii Islamice vor să îi ofere stimulente financiare, inclusiv investiții în sectorul petrolier și gazier al țării, scrie Financial Times.
12:50
Bătaie cu bulgări de zăpadă, scăpată de sub control la New York: polițiști atacați. Reacția edilului Mamdani: „Doar o joacă de copii” # Digi24.ro
Ceea ce a început ca o joacă nevinovată cu bulgări de zăpadă, după viscolul din New York, a luat apoi amploare, ducând la o dispută între primarul Zohran Mamdani și conducerea poliției orașului. O înregistrare video realizată luni după-amiază în Washington Square Park arată o bătălie cu bulgări, în care unii dintre vizitatorii parcului par să-i vizeze pe oamenii legii. Asociația Polițiștilor din SUA a cerut edilului să ia măsuri pentru ca toți cei vinovați de aceste fapte ilegale să fie trași la răspundere. Însă Mamdani a declarat că persoanele implicate nu ar trebui să fie acuzate, îndemnând în schimb newyorkezii să trateze polițiștii cu respect. Răspunsul l-a pus în conflict cu conducerea poliției, care a calificat declarațiile sale drept „rușinoase”, anunță BBC.
12:40
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj # Digi24.ro
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la UE şi mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO.
12:40
Magnatul media și activistul pro-democrație Jimmy Lai, victorie juridică rară în Hong Kong: condamnarea pentru fraudă, anulată # Digi24.ro
Condamnarea pentru fraudă şi pedeapsa cu închisoarea a magnatului media pro-democraţie Jimmy Lai au fost anulate joi de un tribunal din Hong Kong, într-o decizie juridică surprinzătoare care vine la scurt timp după ce Lai a fost condamnat la 20 de ani de închisoare într-un alt dosar, ce ţine de securitate naţională, relatează Reuters.
12:30
Un primar din Alba stinge lumina în comună, după ce consilierii locali nu au votat noile taxe: „Nu mai avem cu ce să plătim curentul” # Digi24.ro
Primarul din Almașu Mare, o comună din Alba cu puțin peste 1.000 de locuitori, vrea să taie iluminatul public după ce consilierii locali nu au vrut să voteze creșterea taxelor și a impozitelor. Edilul susține că, în lipsa noilor impozite, nu mai are bani la bugetul local. „Am propus spre aprobare taxele la nivelul minim. Nu am mai pățit așa ceva”, a explicat acesta pentru Digi24.ro.
12:30
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF comunicarea clasei de risc fiscal. Ce motive invocă # Digi24.ro
Dreptul contribuabililor de a cere de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal ar putea fi suspendat până la finalul anului 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică. Guvernul invocă necesitatea finalizării digitalizării sistemelor informatice, astfel încât informația să fie disponibilă direct în Spațiul Privat Virtual (SPV).
12:30
Liderul francez de extremă dreapta spune că nu și-a pierdut speranța de a candida la alegerile de anul viitor, în ciuda norilor amenințători care planează asupra sa din punct de vedere juridic. Lidera franceză de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat miercuri că nu va candida la președinție dacă instanța o va condamna să poarte brățară electronică — chiar dacă interdicția electorală îi va fi ridicată.
12:10
Ciprian Ciucu și zăpada din București: jurnaliștii se isterizează, primarii intră în vrie, sarea în exces distruge asfaltul # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, referitor la deszăpezire, că în România, atunci când ninge, toată lumea se isterizează, începând cu jurnaliştii, iar primarii „intră în vrie”, se sperie şi aruncă cu „tone de sare”, aşa încât apare „o isterie publică”.
12:00
Glezna este o articulație ce suportă zilnic încărcări mari, iar durerea apărută după traumatisme sau prin uzură poate deveni rapid limitativă. Dacă simptomul persistă, evaluarea trebuie să clarifice dacă problema este una de cartilaj, ligamente, inflamație sau instabilitate, pentru a alege tratamentul potrivit.
11:50
Pe 26 februarie este programată o nouă rundă de negocieri la Geneva între Iran (reprezentat de ministrul de externe Abbas Araghchi) și SUA (reprezentate de trimisul special al președintelui Steve Whitcoff), cu medierea Omanului (reprezentat de ministrul de externe Badr al-Busaidi). Conform opiniei aproape unanime a experților și jurnaliștilor occidentali, aceasta nu va duce la o descoperire diplomatică, iar probabilitatea ca președintele SUA, Donald Trump, să dea ordinul de începere a operațiunii militare împotriva Iranului va crește semnificativ. Iată cinci scenarii principale ale posibilei evoluții a evenimentelor.
11:40
Șoferii străini cu dreptul de a conduce suspendat ar putea recupera permisul doar dacă achită amenda înainte de a părăsi România # Digi24.ro
Șoferii care au permisul de conducere eliberat de o autoritate străină și cărora li s-a suspendat dreptul de a conduce în România ar putea fi obligați să își achite integral amenda înainte de a-și recupera documentul și de a părăsi țara, potrivit unei propuneri legislative depusă în Parlament. Inițiativa modifică Codul rutier și urmărește să rezolve problema recuperării amenzilor aplicate conducătorilor auto nerezidenți.
11:40
Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum explică Ciprian Șerban faptul că a fost exmatriculat de la facultate # Digi24.ro
Sunt neclarități în CV-ul ministrului Transporturilor, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Ciprian Șerban ar fi urmat cursurile unei facultăți private într-o altă perioadă decât cea menționată în CV și, în plus, ar fi fost exmatriculat după numai un an. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul susține că nu a finalizat cursurile respective „din motive personale”, iar diferențele de ani provin dintr-o eroare de redactare. Acesta a transmis redacției și mai multe diplome prin care atestă că a finalizat, ulterior, studii superioare la o altă facultate.
11:40
„Situația politică ar fi mai favorabilă” dacă Israelul ar ataca primul Iranul, spun oficialii de la Casa Albă: „Mai multe motive” # Digi24.ro
Consilierii principali ai președintelui Donald Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul înainte ca Statele Unite să lanseze un atac asupra acestei țări, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile în curs, relatează Politico.
11:30
Acum 6 ore
11:20
Accident surprins pe camera de bord: bărbat cu ordin de protecție, reținut după ce a lovit mașina fostei partenere # Digi24.ro
Un bărbat de 27 de ani din Caraș-Severin a fost reținut după ce a lovit în trafic mașina fostei sale partenere, deși avea emis pe numele său un ordin de protecție și era monitorizat prin brățară electronică. Incidentul a avut loc pe DN58B, între Reșița și Bocșa, iar sistemul de supraveghere a generat o alertă de proximitate în momentul în care acesta s-a apropiat de femeia de 32 de ani. Coliziunea, surprinsă de camera de bord a victimei, s-a soldat doar cu pagube materiale, însă polițiștii încearcă acum să stabilească dacă a fost o simplă coincidență în trafic sau o încălcare a măsurilor dispuse pentru protecția femeii.
11:20
O imagine cu greutate: Kim Jong-un și fiica lui, „desemnată ca succesoare”, au apărut asortați în haine de piele la o paradă militară # Digi24.ro
Fiica adolescentă a lui Kim Jong-un, Ju-ae, a apărut alături de tatăl său, în fotografiile de stat publicate pentru a marca etapele finale ale congresului Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare în Coreea de Nord. Cei doi au îmbrăcat jachete de piele asortate în timp ce stăteau unul lângă altul pentru a urmări o vastă procesiune militară, potrivit AFP.
11:20
Amplu caz de proxenetism într-un club de striptease din Capitală. Zeci de victime obligate să întrețină relații sexuale cu clienții # Digi24.ro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorirsm (DIICOT) fac joi, 26 februarie, percheziții într-un amplu dosar care vizează o grupare care a exploatat zeci de tinere într-un club de striptease din Capitală. Victimele erau obligate să ofere servicii sexuale contra cost clienților clubului și erau pedepsite în situația în care „nu își atingeau ținta impusă de clienți”, potrivit DIICOT.
11:10
Criză de pământuri rare în SUA: industria aerospațială și semiconductorii, afectați de blocajele Chinei (Reuters) # Digi24.ro
Deficitul de pământuri rare esențiale pentru industria aerospațială și producția de cipuri din Statele Unite se adâncește, în pofida armistițiului comercial dintre Washington și Beijing, iar unele companii au început deja să oprească temporar producția sau să refuze clienți pentru a-și conserva stocurile. Surse din industrie și oficiali americani au declarat pentru Reuters că livrările de ytriu și scandiu din China, aproape singurul producător global, ajung tot mai greu în SUA, în timp ce prețurile au explodat, iar producătorii de motoare de avion și de cipuri 5G resimt presiunea unei piețe tot mai tensionate. Situația riscă să devină un nou punct sensibil în relația Trump–Xi, în contextul în care accesul la minerale critice este crucial pentru apărare, aviație și tehnologiile de ultimă generație.
11:10
Bogdan Ivan, după vizita la Washington: Obiectivul e clar - investiţii în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că a discutat, în cadrul unei vizite făcute la Washington, despre obţinerea de mai multă energie în bandă pentru România, investiţii de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt şi transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanţare, tehnologie şi execuţie accelerată. „România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală”, susţine el.
11:00
Alertă de gripă aviară în Cluj: două lebede, găsite moarte în zona unui lac de acumulare. Au fost stabilite mai multe restricții # Digi24.ro
Alertă de gripa aviară în Cluj, după ce două lebede au fost găsite moarte în zona unui lac de acumulare. Autoritățile au stabilit zone de restricție pentru a opri răspândirea bolii și oamenii sunt obligați să respecte mai multe reguli.
11:00
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui # Digi24.ro
Actorul Robert De Niro este „un bolnav cu mintea tulburată”, a afirmat miercuri preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, după ce actorul a făcut un apel la „alungarea” administraţiei Trump pentru „salvarea” Statelor Unite, transmite joi The Independent.
