Digi24, cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026

Un bărbat de 27 de ani din Caraș-Severin a fost reținut după ce a lovit în trafic mașina fostei sale partenere, deși avea emis pe numele său un ordin de protecție și era monitorizat prin brățară electronică. Incidentul a avut loc pe DN58B, între Reșița și Bocșa, iar sistemul de supraveghere a generat o alertă de proximitate în momentul în care acesta s-a apropiat de femeia de 32 de ani. Coliziunea, surprinsă de camera de bord a victimei, s-a soldat doar cu pagube materiale, însă polițiștii încearcă acum să stabilească dacă a fost o simplă coincidență în trafic sau o încălcare a măsurilor dispuse pentru protecția femeii.