„O glumă de prost gust” Naționala de hochei feminin a SUA iese la atac după ironiile lui Trump: „Umbrește succesul nostru” » Reacție și din echipa masculină
Golazo.ro, 26 februarie 2026 15:10
Hilary Knight (36 de ani), căpitanul echipei feminine de hochei pe gheață a SUA, care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, nu s-a ferit să spună ce gândește când a fost întrebată despre comentariile lui Donald Trump (79 de ani).
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
15:20
În ciuda valului de „hate”, firmele legale de pariuri nu sunt beneficiarele meciurilor aranjate, precum cele trucate în dosarul care a erupt recent în Prahova, la echipa CS Păulești, din Liga 3.
Acum 30 minute
15:10
Hilary Knight (36 de ani), căpitanul echipei feminine de hochei pe gheață a SUA, care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, nu s-a ferit să spună ce gândește când a fost întrebată despre comentariile lui Donald Trump (79 de ani).
Acum o oră
14:40
„Suntem vinovați” Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care FCSB este aproape să rateze play-off-ul: „Prea multe contra noastră” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a numit principalul motiv pentru care roș-albaștrii sunt aproape de a rata accesul în play-off.
Acum 2 ore
14:20
Djokovic vs Alcaraz ține piept fotbalului Comparația audiențelor TV dintre Liga 1 și evenimente tari din alte sporturi. Unde sunt handbalul, rugby-ul și finala de hochei de la JO # Golazo.ro
Analiza e pentru primele două luni din 2026 și are un câștigător detașat: campionatul de fotbal din România.
13:40
„Zici că-i Procesul Etapei la palat” VIDEO. Denis Alibec, replică fabuloasă pentru Becali: „Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi” # Golazo.ro
Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, i-a dat o replică acidă lui Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.
Acum 4 ore
13:20
„Crimele Rusiei sunt mușamalizate” Furie în Ucraina după ultima decizie a Comitetul Paralimpic Internațional: „O scenă pentru propagandă!” # Golazo.ro
Matvii Bidnyi (46 de ani), ministrul ucrainean al Sportului, a criticat Comitetul Paralimpic Internațional după ce au fost ridicate restricțiile sportivilor din Rusia și Belarus.
13:10
3 jocuri de foc în UCL! Se anunță supermeciuri în „optimile” Ligii Campionilor » Ce forțe s-ar putea înfrunta. Când e tragerea # Golazo.ro
UEFA va stabili vineri după-amiază tot programul pentru fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor 2025-2026. Până în finala de la Budapesta, pe 30 mai
12:30
Gest șocant pe „Bernabeu” Ce a făcut un fan al lui Real în meciul cu Benfica și cum a reacționat clubul madrilen » Courtois: „Să nu mai fim atât de proști!” # Golazo.ro
Real Madrid a reacționat imediat după ce un suporter blanco a apărut în imaginile TV făcând un gest izbitor pe „Santiago Bernabeu”, în timpul meciului cu Benfica, din play-off-ul Ligii Campionilor
12:30
Pleacă și Gnahore? Mijlocașul lui Dinamo, mesaj ferm despre viitorul său: „Atunci putem să tragem linie” # Golazo.ro
Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul francez al lui Dinamo a vorbit despre viitorul său, în condițiile în care se află în ultimele luni de contract cu formația din „Ștefan cel Mare”.
12:10
11:30
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a reacționat la declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani).
Acum 6 ore
11:10
Astăzi se vor stabili echipele care vor accede în optimile de finală UEFA Europa League și Conference League din Play-off. Din cele 16 meciuri azi din cupele europene am selectat 3 pentru a construi Biletul Zilei XBets.ro.
11:10
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat # Golazo.ro
AL NAJMA - AL NASSR 0-5. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reușit un gol și o pasă decisivă în victoria lejeră a echipei sale în fața ultimei clasate din Arabia Saudită.
10:30
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant # Golazo.ro
REAL MADRID - BENFICA 2-1 (1-0, în tur). Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul oaspeților, a luat o decizie care a uimit pe toată lumea.
09:50
Billel Omrani a semnat Fostul atacant de la FCSB și CFR Cluj revine în România: „Îi acord o șansă” # Golazo.ro
Billel Omrani (32 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB sau CFR Cluj, va evolua cel puțin până în vară la Concordia Chiajna.
09:30
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român # Golazo.ro
Istvan Kovacs l-a eliminat în trei minute (55-58) pe Coulibaly, jucătorul lui Monaco, la 1-0 pentru echipa sa în deplasarea de la Paris, în returul play-off-ului Ligii. S-a terminat 2-2, PSG s-a calificat și a ieșit scandal
Acum 8 ore
09:10
„Le răspundeam «cra, cra!»” Eric de Oliveira și-a aruncat un coleg în râu, după un derapaj rasist: „Nu s-a mai luat de mine niciunul” # Golazo.ro
Eric de Oliveira, 40 de ani, a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, și a vorbit despre episoadele de rasism trăite la Mediaș
Acum 24 ore
00:10
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului # Golazo.ro
Meci dificil pentru Istvan Kovacs la PSG - AS Monaco, în play-off-ul Ligii Campionilor
25 februarie 2026
23:40
Vor să elimine jocurile de noroc Primarul anunță schimbări majore în oraș: „Le vom interzice definitiv” # Golazo.ro
Mario De Mezzo, primarul Slatinei, a anunțat, miercuri, că în prima ședință a Consiliului Local va propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc.
22:50
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!” # Golazo.ro
Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre scandalul legat de pariuri care a izbucnit în fotbalul românesc.
22:40
Cât va lipsi Bogdan Andone Predeapsa primită de antrenorul lui FC Argeș, după conflictul cu Istvan Kovacs # Golazo.ro
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, și-a aflat pedeapsa după eliminarea de la meciul cu Farul Constanța, scor 1-0 pentru formația argeșeană.
22:30
Veszprem - Dinamo 35-28 „Dulăii” au început meciul ca din tun, dar au înregistrat al 11-lea eșec în Liga Campionilor # Golazo.ro
CS Dinamo a pierdut meciul cu Veszprem cu scorul de 28-35, în etapa #12 a Ligii Campionilor la Handbal Masculin.
22:20
„Ar putea fi o catastrofă” Alarmă în orașele americane ale Mondialului. N-au intrat banii pentru securitatea CM 2026 # Golazo.ro
Directorii regionali ai Comitetului de Organizare pentru Mondial se plâng că blocajele, întârzierile plăților federale ar putea provoca probleme mari în timpul turneului final
22:10
Sold-out la UTA - FCSB Fanii au cumpărat toate biletele în timp-record » S-a stat la coadă! # Golazo.ro
UTA Arad a vândut toate biletele pentru partida cu FCSB, meci din etapa #29 a Ligii 1.
22:00
Cluj Arena trece pe „verde” CJ Cluj are planuri mărețe cu stadionul Universității » Investiție de peste 13 milioane de euro # Golazo.ro
Investiție de aproximativ 13,5 milioane de euro la stadionul Cluj Arena. Detalii despre inițiativa Consiliului Județean Cluj, în rândurile de mai jos.
21:40
„Secundul” lui Gino reacționează Justin Ștefan, despre declarațiile președintelui LPF: „Integritatea competiției trebuie să fie prioritatea absolută” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretar general LPF, a reacționat după declarațiile șefului Ligii, Gino Iorgulescu
21:20
„Nu respectă niște reguli” Adrian Porumboiu nu-l menajează pe Kyros Vassaras: „Greșelile au fost evidente” » Ar trebui înlocuit șeful CCA? # Golazo.ro
Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA, a vorbit despre greșelile de arbitraj din ultima perioadă din Liga 1, dar și despre Kyros Vassaras, președintele CCA.
21:10
„A existat o discuție” Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!” # Golazo.ro
Contractul lui Hakan Calhanoglu cu Inter expiră vara viitoare, iar mijlocașul turc e dorit intens de Galatasaray
21:00
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte” # Golazo.ro
După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, Ministerul Afacerilor Interne a oferit un comunicat cu privire la desfășurarea anchetei.
20:50
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va putea fi o opțiune” # Golazo.ro
George Pușcaș, 29 de ani, a fost prezentat ieri la Dinamo, iar azi s-a antrenat pentru prima dată la baza de la Săftica
20:40
„Mi-am luat și al doilea serviciu” Fostul președinte de la Pandurii Tg. Jiu, nemulțumit de pensia sa: „Statul să ne dea banii înapoi” # Golazo.ro
Marin Condescu, fostul președinte al clubului Pandurii Târgu Jiu, a venit cu detalii despre viața sa actuală, după ce a ieșit la pensie.
20:30
Protest al fanilor Suporterilor echipei de tradiție nu le place stadionul ales pentru sezonul viitor: „Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!” # Golazo.ro
Liderul din L2, Corvinul Hunedoara, și-a asigurat deja matematic locul în play-off și a stabilit și unde va evolua în cazul promovării
20:30
„Au altă mentalitate” Dioszegi, la 2 ani și jumătate după duelul cu Bodo/Glimt » Norvegienii fac spectacol în Champions, Sepsi joacă în Liga 2 # Golazo.ro
Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul lui Sepsi OSK, a vorbit despre calificarea lui Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor, după victoria cu 5-2 la general în fața Interului lui Cristi Chivu (45 de ani).
20:00
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate” # Golazo.ro
Thierry Henry, fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona, a vorbit despre eliminarea echipei Inter Milano din Liga Campionilor.
20:00
Îl acuză de provocare Argentinianul Prestianni se plânge de Vinicius. Ce susține că i-a zis brazilianul! # Golazo.ro
Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de Vinicius în meciul Benfica - Real, vrea să le spună anchetatorilor UEFA că extrema Madridului l-a provocat în timpul jocului. I-a zis ceva care l-a înfuriat
19:50
CFR Cluj, reclamată la FRF Andrea Mandorlini își cere restanțele financiare din ultimul mandat în Gruia # Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani), fost antrenor al celor de la CFR Cluj, a reclamat clubul ardelean la Federația Română de Fotbal, solicitând plata unor restanțe financiare rezultate din contractul avut cu gruparea din Gruia.
19:30
Mitocănia sexistă nu are granițe, o ilustrează câteva evenimente recente
19:30
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt” # Golazo.ro
Mihai Stoica l-a atacat dur pe Dani Coman, după reacția acestuia la declarația lui Gino Iorgulescu cu privire la posibila calificare a campioanei en-titre în play-off.
19:20
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul” # Golazo.ro
Primăria Sectorului 2, care va cofinanța noua arenă „Dinamo”, din Ștefan cel Mare, a emis certificatul solicitat de Apa Nova, necesar pentru devierea rețelei de apă potabilă din zonă.
19:10
„Un moment important pentru fotbal” Courtois și Arbeloa, despre cazul Vinicius - Prestianni: „UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar” # Golazo.ro
Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid, a adus din nou în discuție scandalul din meciul tur cu Benfica, dintre Vinicius și Gianluca Prestianni.
18:50
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică” # Golazo.ro
Gică Popescu, președintele clubului Farul, a răbufnit la adresa arbitrului Istvan Kovacs, după deciziile luate în meciul FC Argeș - Farul, 1-0.
18:40
UEFA a comunicat decizia referitoare la apelul Benficăi privind suspendarea lui Gianluca Prestianni (20 de ani), după ce argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe Vinicius Junior (25 de ani).
18:30
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh # Golazo.ro
Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), ar urma să depună un memoriu, după înfrângerea cu Al-Fateh, scor 1-2, în restanța din etapa #10 a primei ligi saudite.
18:00
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei # Golazo.ro
Mihail Marian (67 de ani), fost director tehnic la FCSB în sezonul 1999-2000 și al Federației Române de Fotbal între 2011-2014, își continuă aventura ca antrenor la echipe exotice din Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club # Golazo.ro
După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, echipa GOLAZO.ro a ajuns astăzi la Păulești, localitatea unde activează clubul indicat de mai multe surse drept țintă a anchetei: CS Păulești.
17:40
„Nu cred că Metallica face sprinturi pe acolo” Mihai Stoica, enervat de indisponibilitatea Arenei Naționale: „Ce, vara e de jucat fotbal pe stadion?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a declarat foarte deranjat de faptul că Arena Națională va fi indisponibilă pe finalul campionatului.
17:20
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45: Atalanta - Dortmund » De la 22:00, Juventus încearcă remontada cu Galatasaray # Golazo.ro
Azi aflăm ultimele patru echipe calificate în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
17:10
În caz extrem, amână barajul CM! Alarmă după violențele de la Guadalajara declanșate de asasinarea șefului cartelului # Golazo.ro
FIFA e îngrijorată de tensiunile care au speriat Mexicul, luptele de stradă între trupele armatei și membrii cartelului Jalisco Nueva Generacion, soldate cu peste 60 de victime
16:20
„Să-i dea un tricou cu FCSB!” Președintele de la FC Argeș a auzit ce a zis Gino Iorgulescu și l-a ironizat: „Poate îl bagă Becali și pe el, la pauză” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, a reacționat la declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani), șeful LPF.
16:00
Donald Trump nu se dezminte VIDEO. Președintele SUA a publicat un clip creat cu AI în care se bate cu jucătorii de hochei ai Canadei # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, s-a folosit din nou de inteligența artificială pentru încă o postare bizară.
