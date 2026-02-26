„O glumă de prost gust” Naționala de hochei feminin a SUA iese la atac după ironiile lui Trump: „Umbrește succesul nostru” » Reacție și din echipa masculină

Hilary Knight (36 de ani), căpitanul echipei feminine de hochei pe gheață a SUA, care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, nu s-a ferit să spună ce gândește când a fost întrebată despre comentariile lui Donald Trump (79 de ani).

