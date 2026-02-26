Fake news: speranță sau dezinformare? Lecția unui ziar din 1940
Euractiv.ro, 26 februarie 2026 15:30
O pagină de ziar veche de mai bine de opt decenii, despre condamnarea la moarte a lui de Gaulle și un avertisment cu titlul „Atenție la știrile false”, arată cum zvonurile pot fi simultan speranță pentru populație și dezinformare pentru autorități.
