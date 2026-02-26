Chinezii i-au arătat cancelarului german noii lor roboți karatiști. Cancelarul ar putea arăta la schimb sticla europeană cu capacul legat
Impact.ro, 26 februarie 2026 15:30
Cancelarul german Friedrich Merz a fost în prima sa vizită oficială în China și s-a arătat foarte impresionat de demonstrațiile tehnologice pregătite de gazde. În imagini devenite virale, acesta urmărește roboți umanoizi care execută mișcări […] The post Chinezii i-au arătat cancelarului german noii lor roboți karatiști. Cancelarul ar putea arăta la schimb sticla europeană cu capacul legat appeared first on IMPACT.ro.
Dan Bălan, suspectat că s-ar fi maturizat după ce a apărut pe scenă arătând ca un bărbat de vârsta lui # Impact.ro
Celebrul cântăreț și compozitor Dan Bălan, cel căruia nu i se răspundea la SMS în hiturile trupei O-Zone, este în acest moment subiect de îngrijorare printre români și moldoveni deopotrivă. Mai exact, publicul se întreabă […] The post Dan Bălan, suspectat că s-ar fi maturizat după ce a apărut pe scenă arătând ca un bărbat de vârsta lui appeared first on IMPACT.ro.
62% dintre cetățenii Republicii Moldova nu vor unirea cu România. Vor doar o garsonieră în Pantelimon pe care să își facă toți mutație # Impact.ro
Un sondaj IMAS recent ne arată ceea ce se știa de mult: frații de peste Prut nu doresc, statistic vorbind, unirea cu România. Însă îi interesează Uniunea Europeană. În spiritul pragmatismului, cetățenii Republicii Moldova ne […] The post 62% dintre cetățenii Republicii Moldova nu vor unirea cu România. Vor doar o garsonieră în Pantelimon pe care să își facă toți mutație appeared first on IMPACT.ro.
Sorin Grindeanu, cel mai bun ascunzător de ceasuri, vrea să ascundă și pe Bolojan. Și USR-ul # Impact.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD și cel mai talentat ascunzător de ceas din țară, vrea să îi ascundă de la guvernare pe premierul Bolojan și pe partenerii de la USR. Sau poate ar fi mai potrivit […] The post Sorin Grindeanu, cel mai bun ascunzător de ceasuri, vrea să ascundă și pe Bolojan. Și USR-ul appeared first on IMPACT.ro.
Un patron din China a împărțit angajaților bonusuri de 26 de milioane de dolari în loc să își ia el yacht și BMW-uri multe # Impact.ro
Imagini cu puternic impact atât emoțional, cât și financiar vin din China, unde un patron a ales să își premieze argații cu 26 de milioane de dolari, în loc să își mai ia el un […] The post Un patron din China a împărțit angajaților bonusuri de 26 de milioane de dolari în loc să își ia el yacht și BMW-uri multe appeared first on IMPACT.ro.
Celebrul fizician Stephen Hawking, în dosarele Epstein într-o fotografie cu două femei în costum de baie. Le explica cosmologia cuantică # Impact.ro
O fotografie apărută în noile documente legate de cazul Jeffrey Epstein îl arată pe Stephen Hawking la plajă, alături de două femei în costum de baie. Imaginea, preluată de presa internațională, a reaprins imaginația publică […] The post Celebrul fizician Stephen Hawking, în dosarele Epstein într-o fotografie cu două femei în costum de baie. Le explica cosmologia cuantică appeared first on IMPACT.ro.
Kim Jong Un și-a numit fiica de 13 ani director general al armelor nucleare. Vedeți să nu enervați copilul! # Impact.ro
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, cunoscut și că Omul-rachetă, ar fi numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, șefă peste forțele nucleare ale țării, potrivit informațiilor distribuite în presa internațională de surse din […] The post Kim Jong Un și-a numit fiica de 13 ani director general al armelor nucleare. Vedeți să nu enervați copilul! appeared first on IMPACT.ro.
Administrația Prezidențială a făcut publice cheltuielile deplasării delegației conduse de Nicușor Dan la Washington, cu ocazia Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump: aproximativ 200.000 de euro pentru transport și cazare. Despre costurile de protecție […] The post Vizita lui Nicușor Dan în SUA a costat nici cât un tort în formă de Groenlanda appeared first on IMPACT.ro.
Celta Vigo – PAOK Salonic, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 26 februarie 2026, de la ora 22:4005, pe Balaidos, şi va fi […] The post Europa League: Celta Vigo vs PAOK Salonic – Misiune dificilă pentru Răzvan Lucescu appeared first on IMPACT.ro.
Acțiunea de deszăpezire naturală, cunoscută și că topirea zăpezii, a dezvăluit ochiului autorității un lux pe care cetățenii acestei țări nu l-au declarat la fisc: sunt atât de multe jacuzziuri pe drumuri că nu mai […] The post Jacuzzi lângă jacuzzi pe toate drumurile, după topirea zăpezii appeared first on IMPACT.ro.
Stuttgart – Celtic, meci contând pentru manşa doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Europa, este programat, joi, 26 februarie 2026, de la ora 19:45, pe Neckarstadion. Stuttugart, revenită recent în competiţiile continentale, […] The post Europa League: Stuttgart vs Celtic – O simplă formalitate appeared first on IMPACT.ro.
Bolojan: „Prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită”. Românii: „Ok, atunci ne luăm medical începând de sâmbătă, zi care oricum era neplătită” # Impact.ro
Premierul Ilie Bolojan a decis că prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, măsura fiind gândită pentru a descuraja abuzurile medicalele strategice. Ideea era simplă: dacă pierzi bani în prima zi, poate […] The post Bolojan: „Prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită”. Românii: „Ok, atunci ne luăm medical începând de sâmbătă, zi care oricum era neplătită” appeared first on IMPACT.ro.
George Simion, inventatorul tortului în formă de Groenlanda, vrea să fie ministrul Agriculturii. Urmează totul în formă de Insula Mare a Brăilei? # Impact.ro
Pe fondul tensiunilor politice și al amenințărilor PSD că ar putea ieși din actuala formulă de guvernare, George Simion pare să își contureze deja viitorul cabinet, visând la o colaborare cu Sorin Grindeanu și, mai […] The post George Simion, inventatorul tortului în formă de Groenlanda, vrea să fie ministrul Agriculturii. Urmează totul în formă de Insula Mare a Brăilei? appeared first on IMPACT.ro.
Ilie Bolojan și-a pus în cap angajatii instituțiilor care au găzduit cei mai mulți scriitori în ultimii ani: penitenciarele # Impact.ro
Sindicatele din penitenciare i-au făcut premierului Ilie Bolojan plângere penală pentru abuz în serviciu. În opinia angajaților din penitenciare, premierul ar fi comis un abuz în serviciu dând o ordonanță de urgență care le mărește […] The post Ilie Bolojan și-a pus în cap angajatii instituțiilor care au găzduit cei mai mulți scriitori în ultimii ani: penitenciarele appeared first on IMPACT.ro.
Centura București, zonă reparată anul trecut, în august. Trebuie dublată Rovinieta cu 500% # Impact.ro
Așa arată acum, după primul dezgheț mai serios, o porțiune din Centura București „reabilitată” în august anul trecut. Ai zice că acolo are loc un experiment științific despre cât rezistă asfaltul la contactul cu realitatea. […] The post Centura București, zonă reparată anul trecut, în august. Trebuie dublată Rovinieta cu 500% appeared first on IMPACT.ro.
Se întrevede o fluidizare fără precedent a traficului: se vor suspenda permisele pentru neachitarea amenzilor # Impact.ro
Guvernul pregătește o măsură care promite să facă ordine pe șosele mai eficient decât orice sens giratoriu: suspendarea automată a permisului pentru șoferii care nu își plătesc amenzile. Procedura e simplă: poliția anunță primăria că […] The post Se întrevede o fluidizare fără precedent a traficului: se vor suspenda permisele pentru neachitarea amenzilor appeared first on IMPACT.ro.
Lopata, mijloc de îmbogățire rapidă: Primăria New York plătește 30$/oră cetățenilor care dau zăpada # Impact.ro
Ca să accelereze lupta cu ultimul val de ninsori, primarul Zohran Mamdani a anunțat că Primăria New York va plăti câte 30 de dolari pe oră fiecărui cetățean care pune mâna pe lopată și iese […] The post Lopata, mijloc de îmbogățire rapidă: Primăria New York plătește 30$/oră cetățenilor care dau zăpada appeared first on IMPACT.ro.
Atalanta – Borussia Dortmund, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 19:45, pe Stadio Atleti Azzurri d’Italia, şi […] The post Champions League: Atalanta vs Borussia Dortmund – Germanii, aproape calificaţi appeared first on IMPACT.ro.
Real Madrid – Benfica, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Bernabeu, şi va fi transmis […] The post Champions League: Real Madrid vs Benfica – Miza pe „galactici” appeared first on IMPACT.ro.
Kilogramul de carne de mici e mai ieftin decât kilogramul de roșii. Dar lasă, că e bun și postul cu grătar # Impact.ro
Într-o demonstrație clară că economia are simțul umorului, kilogramul de mici a ajuns să coste mai puțin decât kilogramul de roșii: 21 de lei versus 23 de lei. Mai mult, carnea de porc tocată se […] The post Kilogramul de carne de mici e mai ieftin decât kilogramul de roșii. Dar lasă, că e bun și postul cu grătar appeared first on IMPACT.ro.
NASA tocmai ce a amânat pentru a treia oară una dintre misiunile prin care se pregătește următoarea aselenizare. Din nou, defecțiune tehnică. Din nou, valul de conspiraționiștilor care spun că e vrăjeală, domnule, nu se […] The post La cum arată gropile din asfalt, următoarea aselenizare s-ar putea filma la București appeared first on IMPACT.ro.
Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 de lei după ce a decis să facă și el minunea cu înmulțitul peștilor și și-a făcut o păstrăvărie fără avize. Ce și-a zis […] The post Minune cu iz penal în Dolj: un popă a înmulțit peștii deviind ilegal un pârâu appeared first on IMPACT.ro.
Galați: o mașină de salubritare a căzut în groapa din asfalt în timp ce mergea spre groapa de gunoi. O fi încurcat aplicația gropile # Impact.ro
La Galați, gropile sunt atât de multe și de mari încât aplicațiile nu mai știu care groapă e groapă de gunoi și care groapă e groapă banală, în asfalt. Probabil așa se explică cum s-au […] The post Galați: o mașină de salubritare a căzut în groapa din asfalt în timp ce mergea spre groapa de gunoi. O fi încurcat aplicația gropile appeared first on IMPACT.ro.
Atletico Madrid – Club Brugge, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 24 februarie 2026, pe Metropolitano, de la ora 19:45, şi va fi […] The post Champions League: Atletico Madrid vs Club Brugge – Spaniolii, favoriţi pe Metropolitano appeared first on IMPACT.ro.
Inter Milano – Bodo/Glimt, meci contând pentru manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 24 februarie 2026, de la ora 22:00, pe San Siro, şi va fi […] The post Champions League: Inter Milano vs Bodo/Glimt – Ora revanşei pentru Cristi Chivu appeared first on IMPACT.ro.
Profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de Doctorat în direct în semn de protest. Urmează și Victor Ponta să dea foc la copiator? # Impact.ro
Ultimele măsuri ale lui Ilie Bolojan, cele care vizează printre altele reducerea indemnizației de Doctorat de la 950 de lei la 500 de lei brut pe lună, a trezit spiritul de protestatar și în intelectuali. […] The post Profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de Doctorat în direct în semn de protest. Urmează și Victor Ponta să dea foc la copiator? appeared first on IMPACT.ro.
Controlorii STB și-au schimbat culoarea uniformei, din albastru în verde închis. Mai sugestivă ar fi fost culoarea maron # Impact.ro
Culoarea maron e specifică situației în care te prind fără bilet, e mai de atmosferă, mai potrivită. Poate la viitoarea schimbare a culorii uniformei de controlor STB. Până atunci, mare atenție când se apropie autobuzul […] The post Controlorii STB și-au schimbat culoarea uniformei, din albastru în verde închis. Mai sugestivă ar fi fost culoarea maron appeared first on IMPACT.ro.
Mircea Lucescu va lua primă de 500.000 de euro în caz de calificare. În caz de necalificare, primă ia doar conducerea FRF # Impact.ro
Presa de nișă sportivă dă pe surse că antrenorul Mircea Lucescu ar avea promisă de la FRF o primă de o jumătate de milion de euro dacă, prin absurd sau printr-o intervenție divină, va reuși […] The post Mircea Lucescu va lua primă de 500.000 de euro în caz de calificare. În caz de necalificare, primă ia doar conducerea FRF appeared first on IMPACT.ro.
Robert Negoiță angajează 30 de paznici. Din fericire, nu pentru drumul de pe terenul fratelui # Impact.ro
Din fericire pentru statutul juridic al domnului Negoiță, e vorba de alte obiective ce trebuie păzite: unitățile de învățământ din Sectorul 3. Domnul Negoiță a postat un anunț în care spune că se caută 30 […] The post Robert Negoiță angajează 30 de paznici. Din fericire, nu pentru drumul de pe terenul fratelui appeared first on IMPACT.ro.
O veste nemaipomenită pentru orice iubitor de regim autoritar, dar profund suveran: Kim Jong Un a fost reales secretar al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord și, implicit, șef al statului. Nu a sunat Macron, […] The post Kim Jong Un a fost reales în Coreea de Nord. Din prima, fără „turul 2 înapoi” appeared first on IMPACT.ro.
Sondaj: Nicolae Ceaușescu ar câștiga turul 1 dacă ar candida la prezidențiale. În ce privește turul 2, tot „înapoi” # Impact.ro
Un sondaj realizat în această lună pe un eșantion reprezentativ de români nostalgici îl dă pe Nicolae Ceaușescu pe primul loc în preferințele electorale, în eventualitatea în care la prezidențiale ar candida foștii președinți. La […] The post Sondaj: Nicolae Ceaușescu ar câștiga turul 1 dacă ar candida la prezidențiale. În ce privește turul 2, tot „înapoi” appeared first on IMPACT.ro.
FCSB – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, luni, 23 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: FCSB vs Metaloglobus – Pas de defilare pentru campioană appeared first on IMPACT.ro.
Csikszereda – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, luni, 23 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Csikszereda vs Hermannstadt – Scapă cine poate appeared first on IMPACT.ro.
România nu mai are ministru la Educație de vreo două luni, iar Educație de vreo câteva decenii # Impact.ro
În urmă cu două luni, domnul Daniel David își dădea demisia din funcția ministru al Educației și deschidea astfel calea spre o normalitate așteaptă de câteva decenii: renunțarea din partea țării la a avea un […] The post România nu mai are ministru la Educație de vreo două luni, iar Educație de vreo câteva decenii appeared first on IMPACT.ro.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că nu mai sunt drumuri închise din cauza zăpezii. Ceea ce înseamnă că, după ce ninsoarea ne-a luat prin surprindere și ne-a închis drumurile, Soarele ne-a […] The post Avantajul autostrăzilor lipsă e că nu se înzăpezesc niciodată appeared first on IMPACT.ro.
„Să nu AI alți dumnezei”: Papa Leon îi îndeamnă pe popi să nu își scrie predicile cu ChatGPT # Impact.ro
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis preoților un mesaj ferm: predicile nu se scriu cu inteligență artificială, ci cu credință și reflecție personală. Într-o întâlnire cu clericii din Roma, suveranul pontif a subliniat că tehnologia […] The post „Să nu AI alți dumnezei”: Papa Leon îi îndeamnă pe popi să nu își scrie predicile cu ChatGPT appeared first on IMPACT.ro.
Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcție de situație. Din păcate, va lipsi sunetul care atrage cel mai mult atenția: maneaua # Impact.ro
Mesajul RO-ALERT extrem de zgomotos dat la 4 dimineața și care a trezit românul din somnul cel de moarte a adus milioane de critici și reproșuri. Dar criticile și reproșurile au avut efect. Raed Arafat, […] The post Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcție de situație. Din păcate, va lipsi sunetul care atrage cel mai mult atenția: maneaua appeared first on IMPACT.ro.
Începe Postul Paștelui, perioada aceea din an în care credinciosul face totuși mici la grătar, dar cu căință # Impact.ro
Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și durează 48 de zile, până pe 11 aprilie, fiind cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox. Practic, 48 de zile în care […] The post Începe Postul Paștelui, perioada aceea din an în care credinciosul face totuși mici la grătar, dar cu căință appeared first on IMPACT.ro.
Un gest frumos, divin: Călin Georgescu a scos mână pe geamul mașinii pentru a-i fi pupată # Impact.ro
Scenă de un cosmic romantism electoral pe străzile Capitalei: domnul Călin Georgescu a ordonat oprirea mașinii sale în dreptul unui susținător sufocat de admirație, a deschis geamul și și-a scos mâna la pupat. Este un […] The post Un gest frumos, divin: Călin Georgescu a scos mână pe geamul mașinii pentru a-i fi pupată appeared first on IMPACT.ro.
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, duminică, 22 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul 1 Mai, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Unirea Slobozia vs Universitatea Craiova – Cale liberă pentru olteni appeared first on IMPACT.ro.
FC Argeş – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, duminică, 22 februarie 2026, de la ora 15:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs Farul Constanţa – Piteştenii, sub presiune appeared first on IMPACT.ro.
Elena Udrea a postat această frumoasă imagine, ca să fericească ochii publicului cu starea ei fizică de invidiat – stare pe care spune că o întreține la sală, în Corbeanca. Însă unii oameni mai răutăcioși, […] The post Elena Udrea, acuzată că își lucrează talia mai mult în Photoshop decât la sală appeared first on IMPACT.ro.
Un profesor de la Harvard a găsit unde se află Raiul în Univers. Surpriză totală: nu e în România! # Impact.ro
Michael Guillén, fost lector de fizică la Harvard și popularizator al științei, a lansat o ipoteză care a făcut turul internetului: „Raiul” ar putea avea o adresă cosmică, undeva dincolo de marginea universului observabil. Vestea […] The post Un profesor de la Harvard a găsit unde se află Raiul în Univers. Surpriză totală: nu e în România! appeared first on IMPACT.ro.
Se implinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Și un an și două luni de când Trump a oprit războiul în 24 de ore # Impact.ro
Zilele acestea, se împlinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Sau de când Ucraina a atacat Rusia pe teritoriul Ucrainei, după cum cred unii. Sau, dacă nu vă place acest unghi, hai să […] The post Se implinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Și un an și două luni de când Trump a oprit războiul în 24 de ore appeared first on IMPACT.ro.
Ca să nu plătească salubritatea, un italian cu aplecare de român și-a dresat câinele să îi ducă gunoiul la o groapă ilegală # Impact.ro
Sicilia, Italia. Autoritățile au dat publicității imagini cu un câine dresat de un localnic să îi care sacii cu gunoi la o groapă ilegală. Din imagini se constată că, până la urmă, chiar și câinele […] The post Ca să nu plătească salubritatea, un italian cu aplecare de român și-a dresat câinele să îi ducă gunoiul la o groapă ilegală appeared first on IMPACT.ro.
Un bucureștean a plătit doar 850 de lei la întreținere pe ianuarie, pentru că din fericire în ianuarie a avut apă caldă și căldură doar 5 zile # Impact.ro
Încă o românească și-a făcut debutul prin portofelele bucureștenilor la începutul acestui an: întreținerea a crescut simțitor, deși mulți bucureșteni nu au beneficiat aproape deloc de utilitățile pentru care se cer acei bani. Revolta unuia […] The post Un bucureștean a plătit doar 850 de lei la întreținere pe ianuarie, pentru că din fericire în ianuarie a avut apă caldă și căldură doar 5 zile appeared first on IMPACT.ro.
Rapid – Dinamo, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Rapid vs Dinamo – Derby pentru titlu appeared first on IMPACT.ro.
CFR Cluj – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 18:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs Petrolul Ploieşti – Ardelenii, de neoprit appeared first on IMPACT.ro.
Dacă ieri și alaltăieri s-a circulat greu cu mașina prin București, azi s-a circulat greu pe jos, pentru cine nu are barcă. Dacă se întrunea CCR la timp și anula ori zăpada, ori apăraia de […] The post De vină e CCR. Trebuia să anuleze ninsoarea sau măcar apăraia de după nedeszăpezire appeared first on IMPACT.ro.
Militari residence. Șoferii să aibă grijă și la iceberguri, să nu se scufunde ca Titanicul # Impact.ro
Așa se circulă prin cartierul rezidențial Militari. Se înaintează greu nu atât din cauza aglomerației cât din cauza valurilor. Dacă se pune acolo taxă de trecere, ca prin Canalul Panama, de exemplu, Militariul devine buricul […] The post Militari residence. Șoferii să aibă grijă și la iceberguri, să nu se scufunde ca Titanicul appeared first on IMPACT.ro.
