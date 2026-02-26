Traumele salvatorilor și polițiștilor, puse pe tapet la ultima şedinţă a Colegiului Prefectural Bihor: „Sunt oameni, înainte de orice”
Bihoreanul, 26 februarie 2026 15:30
La ședința Colegiului Prefectural Bihor, desfășurată joi la Oradea, nu s-au prezentat doar bilanțurile Poliției, ISU Crișana și Poliției de Frontieră, ci s-a vorbit și despre ceea ce nu apare în statistici: traumele trăite de salvatori și polițiști în timpul intervențiilor. Tema a deschis-o Cristian Buzlea, șeful Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Bihor, care a subliniat că angajații MAI sunt „oameni, înainte de orice”, invocând tragedia copilului de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc în cartierul Nufărul pentru a evidenția trauma celor care intervin primii în situații-limită.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 5 minute
15:50
Florin Birta, reacție privind conflictul cu abatele din Ordinul Premonstratens și protestul credincioșilor: „A induce că, în Oradea, românii au ceva cu maghiarii este o gravă eroare” # Bihoreanul
Primarul Florin Birta a făcut joi precizări despre conflictul dintre Primăria Oradea și abatele Fejes Rudolf Anzelm din Ordinul Premonstratens, după ce, luni, circa o sută de credincioși au ieșit în stradă în ziua programată pentru evacuarea silită din câteva spații ale Colegiului Național „Mihai Eminescu". Edilul a respins ferm orice conotație etnică a disputei, a explicat de ce evacuarea nu poate fi evitată în contextul unui proiect european de 100 milioane de lei și a asigurat că nimeni nu intenționează să atingă biserica din vecinătatea colegiului.
Acum 30 minute
15:30
Traumele salvatorilor și polițiștilor, puse pe tapet la ultima şedinţă a Colegiului Prefectural Bihor: „Sunt oameni, înainte de orice” # Bihoreanul
La ședința Colegiului Prefectural Bihor, desfășurată joi la Oradea, nu s-au prezentat doar bilanțurile Poliției, ISU Crișana și Poliției de Frontieră, ci s-a vorbit și despre ceea ce nu apare în statistici: traumele trăite de salvatori și polițiști în timpul intervențiilor. Tema a deschis-o Cristian Buzlea, șeful Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Bihor, care a subliniat că angajații MAI sunt „oameni, înainte de orice”, invocând tragedia copilului de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc în cartierul Nufărul pentru a evidenția trauma celor care intervin primii în situații-limită.
Acum o oră
15:00
Încă o școală gimnazială în Oradea: Colegiul Economic Partenie Cosma începe înscrierile pentru clasa a V-a # Bihoreanul
Din toamnă, Oradea va avea încă o școală gimnazială publică. Colegiul Economic Partenie Cosma a anunțat că își extinde oferta educațională și demarează școlarizarea și pentru clasele V-VIII. Deocamdată, se fac înscrieri pentru clasa a V-a.
Acum 2 ore
14:50
Informăm călătorii că, ȋncepând de duminică, 1 martie 2026, se modifică programul de funcționare ȋn următoarele puncte de vânzare a titlurilor de călătorie, astfel:
14:40
Liberalii îl apără pe Bolojan, după amenințările lui Grindeanu: „Schimbarea premierului este nenegociabilă. PNL nu va ceda niciunui șantaj politic" # Bihoreanul
PNL a reacționat joi în termeni fermi la declarațiile prin care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a pus în discuție viitorul coaliției cu Bolojan premier și cu USR la guvernare. Într-un comunicat oficial, liberalii îl declară pe premierul Ilie Bolojan drept „nenegociabil", transmițând fără echivoc că susținerea pentru actualul prim-ministru nu este și nu va fi subiect de negociere. PNL avertizează totodată că nu va ceda „niciunului șantaj politic".
14:10
Informăm călătorii că, ȋncepând de duminică, 1 martie 2026, se sistează cursele pe traseul liniei 22.
14:00
Intrarea auto în cimitirul Rulikowski din Oradea va fi din nou modificată. ADP pregătește și „digitalizarea” locurilor de veci # Bihoreanul
La câteva luni după ce a mutat accesul auto în cimitirul municipal pe o poartă nouă, aflată în capătul dinspre magazinul Lidl al stabilimentului, Administrația Domeniului Public Oradea face o nouă modificare, menită să corecteze o greșeală în proiectarea actualei intrări. Mai precis, ghereta și bariera de acces vor fi mutate în interiorul cimitirului, astfel încât mașinile care stau la coadă să nu blocheze strada Ceyrat.
Acum 4 ore
13:50
Premieră națională la Oradea, anunțată de primarul Florin Birta: Locurile de parcare de domiciliu se vor atribui prin licitație online. Ce trebuie să facă cei care au deja locuri # Bihoreanul
Primarul Florin Birta a anunțat joi, într-o conferință de presă, că municipiul Oradea lansează oficial pe 3 martie un sistem complet digitalizat de rezervare și atribuire a locurilor de parcare de domiciliu. Platforma Parking Oradea introduce, în premieră națională, posibilitatea licitației online pentru locurile disponibile - eliminând, susține edilul, orice urmă de subiectivism în atribuirea acestora.
13:10
BYD, liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă, lansează ATTO 2 DM-i în România. Noul SUV compact vine cu tehnologia Super Hybrid DM-i, aceeași tehnologie din spatele succesului SEAL U DM-i, unul dintre cele mai bine vândute modele plug-in hybrid din Europa. Lansarea are loc simultan în 11 orașe, pe parcursul a trei zile consecutive, 26, 27 și 28 februarie: București, Ploiești, Constanța, Brașov, Bacău, Craiova, Timișoara, Cluj, Iași, Oradea și Odorheiu Secuiesc.
12:50
Demararea proiectului „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai” # Bihoreanul
UAT Municipiul Marghita anunță demararea proiectului „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr.Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai”, finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027.
12:40
Asociația Pro Infrastructură, despre modernizarea liniei ferate între Poieni și Aleșd: „spectacol în defileu, dezastru în birou”. Stadiul lucrărilor este la doar 16% (VIDEO) # Bihoreanul
Asociația Pro Infrastructură a semnalat contrastul dintre imaginile „superbe” surprinse din dronă în defileul Crișului Repede și „dezastrul birocratic” în executarea proiectului de modernizare a liniilor ferate între Cluj-Napoca și Oradea, pe tronsonul 3, dintre localitățile Poieni (Cluj) și Aleșd (Bihor). Pe cei 52,74 km ai acestui tronson progresul fizic al lucrărilor raportat de CFR este de numai 16,14%.
12:20
Arta odihnei: Cum alegem textilele care transformă dormitorul într-un spațiu de regenerare # Bihoreanul
Somnul nu este doar o pauză de la activitățile zilnice, ci un proces biologic complex, esențial pentru sănătatea cognitivă și fizică. Deși adesea ne concentrăm pe durata somnului, specialiștii în ergonomie și design interior subliniază că calitatea mediului ambiant este cea care determină dacă ne trezim cu adevărat odihniți. Elementul central al acestei ecuații? Textilele cu care interacționăm direct timp de opt ore în fiecare noapte.
12:10
AUR a înregistrat în Parlament un nou proiect pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi # Bihoreanul
Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o nouă inițiativă de schimbare a Legii 115/2011 astfel încât alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene să se facă în două tururi de scrutin, pentru creșterea reprezentativității și legitimității aleșilor locali. Proiecte similare au fost depuse în ultimii ani și de USR și POT, iar în 2020 Guvernul condus de Ludovic Orban a căzut în urma unei moțiuni de cenzură după ce a încercat același lucru.
Acum 6 ore
11:50
Tehnologia evoluează într-un ritm amețitor, iar telefoanele inteligente au devenit principala noastră unealtă pentru capturarea amintirilor.
11:30
Se închide circulația trenurilor și pe ruta Oradea – Salonta, pentru lucrări, până la începutul verii # Bihoreanul
Din 1 martie până la 1 iunie, circulația trenurilor va fi suspendată ca urmare a unor lucrări programate la infrastructura feroviară de către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Pasagerii urmează să fie deserviți de autocare și autobuze care vor înlocui trenurile, biletele putând fi cumpărate direct de la autocare sau de la casele de bilete din gări.
11:00
Accident grav pe DN1, în Borod, între un TIR și o autoutilitară: o persoană a fost resuscitată # Bihoreanul
Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață, pe DN1, în localitatea Borod din Bihor, între un TIR și o autoutilitară. O persoană este resuscitată la fața locului, iar circulația este blocată pe tronsonul afectat.
10:40
Șomaj în creștere la finele anului trecut, în Bihor: efectivul de salariați a scăzut cu peste 600 de persoane # Bihoreanul
Numărul salariaților din județul Bihor, la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, a fost mai mic cu 626 decât în luna precedentă, noiembrie, astfel că rata șomajului a crescut cu 0,1%. Câștigul salarial mediu brut și cel net au crescut foarte puțin comparativ cu luna noiembrie.
10:10
Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață, pe DN1, în localitatea Borod. O persoană este resuscitată la fața locului, iar circulația este blocată pe tronsonul afectat.
Acum 8 ore
09:50
Tradiția natației continuă la Oradea: Memorialul „Herman și Georgeta Schier”, la cea de-a 14-a ediție # Bihoreanul
Oradea se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente de natație din regiune. În perioada 28 februarie - 1 martie, Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” va fi gazda Cupei Benvenuti - Memorial „Herman și Georgeta Schier”, ediția a 14-a.
09:00
Indicator vs. Marcaj: Au desființat locurile de parcare, nu și marcajele, nici... amenzile! (FOTO) # Bihoreanul
Traficul rutier se schimbă atât de des în Oradea încât semnele de circulație nu mai țin pasul cu modificările. Un șofer care săptămâna trecută și-a lăsat mașina pe strada Episcop Roman Ciorogariu, în zona Colegiului Eminescu, pe un loc încă marcat cu roșu și plătind staționarea prin SMS, s-a trezit cu mașina cât pe ce să fie ridicată.
08:30
Sport, creativitate, distracție pentru toată familia, la ERA Park Oradea! Program plin de energie, culoare și activități pentru toate vârstele # Bihoreanul
La ERA Park Oradea, finalul lunii februarie și începutul lunii martie vin cu un program plin de energie, culoare și activități pentru toate vârstele!
08:00
Blocaj în imobiliare: Piața imobiliară din Oradea a scăzut cu 30% în ultimul trimestru al anului trecut # Bihoreanul
Scăderea puterii de cumpărare și amenințarea unei crize economice au „tăiat” piața imobiliară din Oradea cu 30% la sfârșitul anului trecut. Numărul autorizațiilor de construire eliberate de Primărie a scăzut în 2025 cu 12%, ca efect al majorării TVA-ului în construcții de la 9% la 21%, ceea ce a scumpit apartamentele cu mii de euro, timpul mediu de vânzare al unei locuințe crescând de la 3 la 7 luni.
Acum 24 ore
23:20
CSM Oradea a câștigat prima manșă cu CN Terrassa și va pleaca cu avantaj minim în Spania # Bihoreanul
CSM Oradea a făcut un prim pas spre sferturile LEN Euro Cup, după ce a învins, miercuri seară, formația spaniolă CN Terrassa, cu scorul de 14-13, în turul optimilor. Într-un meci disputat la Bazinul Ioan Alexandrescu şi în care a condus de mai multe ori la trei goluri diferenţă, în cele din urmă campioana României și-a asigurat doar un avantaj minim înaintea returului din Spania.
22:00
Tensiuni în coaliție: Grindeanu anunță că PSD va vota dacă rămâne cu Bolojan premier și cu USR la guvernare (VIDEO) # Bihoreanul
La doar 8 luni de la formarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că partidul pe care îl reprezintă va declanșa o consultare internă extinsă pentru a decide dacă mai rămâne la guvernare în actuala formulă, cu Ilie Bolojan prim-ministru și cu USR partener de coaliție.
20:40
Bilanț al Poliției de Frontieră Oradea în primul an în Schengen: au fost prinși mai puțini migranți ilegali. Ce s-a descoperit în zona graniței # Bihoreanul
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a înregistrat în 2025 o scădere semnificativă a migrației ilegale descoperite, în primul an în care au fost eliminate controalele la punctele de trecere a frontierei româno-maghiare, odată cu intrarea României în Spațiul Schengen.
19:40
Lucrările la pasajul suprateran de la ieșirea din Oradea spre Biharia au ajuns la jumătate. A început montarea grinzilor (FOTO) # Bihoreanul
Stadiul lucrărilor pentru construirea pasajului rutier suprateran de pe DN 19 - intersecție cu Calea Bihorului a ajuns la 50%, iar săptămâna aceasta a început montarea grinzilor. Realizată cu finanțare din PNRR, investiția trebuie finalizată până la sfârșitul lunii august.
19:20
Un bărbat din Bihor a ajuns la închisoare pentru că a tăiat un copac. Detaliile cazului # Bihoreanul
Polițiștii din Aleșd au pus în executare, miercuri, un mandat de închisoare emis pe numele unui bărbat din oraş, condamnat definitiv la 10 luni și 20 de zile pentru că a tăiat ilegal un gorun din pădurea satului Lugașu de Sus.
19:10
Ușoară revigorare pe piața muncii: numărul joburilor disponibile în Bihor a trecut de o mie (DOCUMENT) # Bihoreanul
Piața muncii din Bihor pare că se revigorează, iar pentru prima oară în acest an, lista locurilor de muncă disponibile în județ cuprinde peste o mie de poziții. Mai precis, firmele și instituțiile din Bihor au anunțat 1.042 de posturi vacante.
18:40
„Nu mai merge...”. Primăria Oradea a rămas, în premieră, cu 13 amplasamente de vânzare a mărţişoarelor neînchiriate (FOTO) # Bihoreanul
Dispariţia treptată a obiceiului de a oferi mărţişoare, şantierele din oraş care limitează plimbarea pietonilor şi faptul că 1 martie cade anul acesta într-o zi de duminică au făcut ca Primăria Oradea să rămână, în premieră, cu 13 locuri de vânzare a micilor podoabe neînchiriate. Comercianţii, care şi-au scos marfa la vânzare începând de miercuri, se aşteaptă la vânzări mult mai mici decât în anii anteriori, având în vedere numărul mic de clienţi din prima zi. Preţul unui mărţişor începe de la 2,5 lei şi poate ajunge la 30 lei în cazul unui ulcior artizanal sau 40 lei pentru un bucheţel de flori criogenate.
18:20
Sănătatea ochilor în sezonul rece: Cum gestionăm iritațiile și riscul de infecții oculare # Bihoreanul
Ochii sunt printre cele mai expuse organe în fața factorilor externi. Odată cu scăderea temperaturilor și petrecerea unui timp mai îndelungat în spații închise, încălzite artificial, bariera naturală de protecție a ochiului poate avea de suferit. Aerul uscat și circulația prafului favorizează apariția unor simptome neplăcute, de la simpla înroșire până la secreții care îngreunează vederea.
18:00
Există, în universul feminin, o artă tăcută a detaliilor care dau culoare fiecărei zile. Fetele, încă din anii fragezi, dezvoltă o sensibilitate aparte pentru texturi, nuanțe, croieli și simboluri vestimentare, ca și cum ar purta cu ele un mic atelier de estetică interioară. Îmbrăcămintea devine limbaj, stare, visare purtată pe umeri. Chiar și hainele destinate serilor liniștite capătă valențe de manifest al personalității, transformând rutina într-un spectacol discret al identității. Pijamaua, această prezență delicată a serii, însoțește momentele de destindere, lecturile târzii, confesiunile șoptite între prietene și gândurile așternute în jurnal.
17:30
Ziua Porților Deschise la ISU Crișana. Bihorenii pot vedea autospecialele și afla cum pot deveni voluntari SMURD # Bihoreanul
Ziua Porților Deschise, organizată de ISU „Crișana” Bihor în cadrul Săptămânii Protecției Civile, va avea loc vineri la subunitățile din județ, unde bihorenii pot vedea autospecialele și echipamentele folosite la intervenții și pot afla cum să lucreze benevol ca salvatori. Activitățile au fost anunțate miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, în care pompierii au prezentat-o și pe Anca Irimia, una dintre cele mai active voluntare din programul „Salvator din pasiune”.
17:30
Incendiu în Bihor: Proprietara unei case din Săldăbagiu de Munte, transportată la spital cu arsuri # Bihoreanul
O femeie din localitatea Săldăbagiu de Munte a fost transportată la spital, miercuri după-amiază, după ce a suferit arsuri la nivelul feței și al mâinilor, în urma unui incendiu violent izbucnit la locuința sa.
17:10
Prima expoziție de la NOCA s-a încheiat, plasând Oradea pe scena artei contemporane locale şi internaționale (FOTO) # Bihoreanul
Expoziția „Un sfinx, bestie și fată; unicorn, himeră și corp mixt”, curatoriată de Suzana Vasilescu și Cristina Vasilescu, a marcat debutul NOCA (New Oradea Contemporary Art), și prima sa afirmare pe scena artei contemporane, locale și internaționale.
17:00
Prima expoziție de la NOCA s-a încheiat, plasând Oradea pe scena artei contemporane internaționale (FOTO) # Bihoreanul
Aproape 3000 de persoane au văzut expoziția inaugurală a noului centru dedicat artei vizuale contemporane din oraș: al șaselea obiectiv administrat de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor (Oradea Heritage), denumit NOCA (New Oradea Contemporary Art). Intitulată „ Un sfinx, bestie și fată; unicorn, himeră și corp mixt” și curatoriată de Suzana Vasilescu și Cristina Vasilescu, expoziția a fost deschisă publicului între 17 octombrie 2025 și 22 februarie 2026.
16:40
CAS Bihor, economii de peste 1,8 milioane lei realizate prin restructurarea instituției și reducerea personalului # Bihoreanul
Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Bihor economisește anual, începând de anul trecut, peste 1,8 milioane lei prin pensionarea unor angajați ajunși la limita de vârstă, reducerea sporului de condiții vătămătoare, indemnizațiilor de hrană și voucherelor de vacanță. În prezent, instituția are cu 15% mai puțini angajați decât la începutul anului trecut și cu 40% mai puțini decât în 2009, an față de care numărul furnizorilor de servicii era la nici jumătate față de cel de acum.
16:00
Agresorii sexuali nu vor mai putea lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire. Cazul revoltător din Bihor # Bihoreanul
Condamnații înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane nu vor mai putea să se angajeze în școli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educație fizică și sport, indiferent că sunt publice sau private. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților și urmează să fie promulgată.
Ieri
15:30
Șofer din Oradea, reținut după ce a fost prins beat la volanul unei autoutilitare: avea 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat! # Bihoreanul
Un bărbat de 45 de ani din Oradea a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii l-au depistat conducând o autoutilitară cu o concentrație de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare foarte mare.
15:10
Mai multe spectacole, mai mulți spectatori și o noutate: o producție a Teatrului Regina Maria din Oradea va fi transmisă în cinematografe din SUA # Bihoreanul
„Ne-am propus să atragem categoriile de public care nu veneau la teatru, care erau nemulțumite, care nu erau targetate prin activitățile instituției”, s-a confesat directoarea Teatrului Regina Maria din Oradea, Victoria Balint, la prezentarea activității pe care această instituție a avut-o anul trecut, un an cu mai puțini bani în buget, dar cu mai mulți spectatori și mai multe spectacole. Una dintre reușite – o noutate – este o producție purtând marca unui regizor de talie internațională, jucată pe scena teatrului orădean și filmată din sală pentru a fi transmisă în cinematografe din SUA.
14:40
Radare în „releu” pe DN1, în Bihor: 111 amenzi în patru ore, 71 pentru viteză. Un transport agabaritic, imobilizat de polițiști # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni au aplicat 111 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 89.910 lei, în urma unei ample acțiuni desfășurate pe D.N.1, cu radare amplasate în sistem „releu”. Cele mai multe amenzi, 71, au vizat depășirea limitelor legale de viteză.
14:30
Echipa thrillerului „Acel martie” ajunge la Cinema Palace Oradea pentru premiera de gală. În film apar și actori din Game of Thrones și La Casa del Papel # Bihoreanul
Premiera de gală a thrillerului „Acel martie” va avea loc la Cinema Palace duminică, 8 martie, cu o mare parte din echipă, printre care regizorul, producătorii și mai mulți actori. Filmul a intrat deja în atenția publicului, fiind foarte așteptat și pentru că unele personaje sunt interpretate de actori care au apărut în producții celebre, cum ar fi Game of Thrones sau La Casa del Papel.
13:00
Universitatea din Oradea a atras bani europeni pentru renovarea uneia dintre cele mai mari clădiri din campus # Bihoreanul
Universitatea din Oradea a anunțat că a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea clădirii care adăpostește sediile facultăților de Litere, Informatică și Științe, respectiv Geografie și Sport. Lucrările vor fi finanțate din bani europeni, proiectul având o valoare totală de peste 45 de milioane lei.
12:20
Reacția lui Ilie Bolojan privind reducerea sporului de doctorat și diploma ruptă la TV: „Nu de diplome ducem lipsă, ci uneori de competențe” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a comentat marți seara, la Palatul Victoria, gestul politologului Cristian Preda, care și-a rupt diploma de doctor în direct la Digi24, în semn de protest față de reducerea sporului pentru titlul științific de doctor. Șeful Guvernului a punctat că indemnizația este o practică specifică României și că „nu de diplome ducem lipsă, ci uneori de competențe, de mai multă determinare”.
11:40
Atacantul orădean George Pușcaș a semnat cu Dinamo: „Mulțumesc echipei care îmi dă șansa să mă ridic înapoi” (VIDEO) # Bihoreanul
Atacantul orădean George Pușcaș a semnat cu FC Dinamo București, a anunțat oficial clubul din Capitală. Internaționalul român în vârstă de 29 de ani vine din postura de jucător liber de contract și a parafat o înțelegere valabilă pentru un sezon și jumătate, până la 30 iunie 2027.
11:20
Pe 19 martie, stațiunea Băile Felix își schimbă ritmul obișnuit al apelor termale cu valuri de râs și energie pură. Casa de Cultură „George Bologan” găzduiește „RÂZI LA FELIX – Stand Up Comedy Night”, un eveniment care promite o seară memorabilă pentru toți iubitorii de umor autentic.
11:10
Primăriile vor putea publica „lista rușinii”. Florin Birta: „Îi va face pe cei care au bani, dar nu-și plătesc datoriile, să vină să și le achite” # Bihoreanul
Guvernul a adoptat marți seara ordonanța de urgență privind reforma administrației publice, care introduce, între altele, posibilitatea publicării la nivel local a listei persoanelor fizice cu datorii la bugetele locale – măsură supranumită în presa centrală „lista rușinii”.
10:50
„Motorina ecologică” din Bihor: cum a fost plimbată pe acte prin Bulgaria și Slovacia, iar banii au ajuns până în Seychelles. Zece inculpaţi, inclusiv Rácz Attila, nicio condamnare # Bihoreanul
O fraudă uriașă, de peste 64 milioane de lei, pusă la punct de o grupare coordonată de cunoscutul evazionist Rácz Attila, decedat recent în Ungaria, a primit verdictul la Tribunalul Bihor. Într-o hotărâre întinsă pe zeci de pagini, magistrații descriu cum rafinăria din Suplacu de Barcău a fost folosită pentru a vinde motorină sub denumiri false, cum persoane fără adăpost au fost îmbătate sau sedate pentru a deveni administratori de firme-paravan și cum banii au fost spălați printr-o rețea offshore din Seychelles, în timp ce liderul grupării opera tranzacții online din hoteluri de lux din Brazilia, Cuba și Argentina. Toate cele zece persoane trimise în judecată au scăpat, însă, de răspunderea penală...
10:10
Premiu pentru sabotaj: După ce a boicotat Recensământul, primarul Sorban primește mașină de la Statistică # Bihoreanul
Vă mai amintiți cum, în toamna anului trecut, când secretarul comunei l-a atenționat că proiectele sale nelegale vor fi trântite de juriștii Prefecturii Bihor, tupeistul primar din Lugașu de Jos, Sorban Levente, se lăuda în gura mare, în ședința Consiliului Local, că „mă piș pe ei”? Ei, bine, acum edilul urinează, cu boltă și mai mare, peste o instituție centrală - Institutul Național de Statistică.
10:00
Premiu pentru sabotaj: După ce a boicotat Referendumul, primarul Sorban primește mașină de la Statistică # Bihoreanul
Vă mai amintiți cum, în toamna anului trecut, când secretarul comunei l-a atenționat că proiectele sale nelegale vor fi trântite de juriștii Prefecturii Bihor, tupeistul primar din Lugașu de Jos, Sorban Levente, se lăuda în gura mare, în ședința Consiliului Local, că „mă piș pe ei”? Ei, bine, acum edilul urinează, cu boltă și mai mare, peste o instituție centrală - Institutul Național de Statistică.
08:50
Introspecție în adolescență: La doar 15 ani, o elevă din Oradea a publicat a doua carte # Bihoreanul
Elevă în clasa a IX-a la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Ioana-Paula Pepelea confirmă că este o scriitoare autentică. După ce toamna trecută a publicat un ghid pentru elevii de clasa a VIII-a, adolescenta revine pe rafturile cu cărți cu „Echilibrul dintre minte și suflet”, un volum scris pentru persoanele interesate de dezvoltare personală.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.