Traumele salvatorilor și polițiștilor, puse pe tapet la ultima şedinţă a Colegiului Prefectural Bihor: „Sunt oameni, înainte de orice”

O fraudă uriașă, de peste 64 milioane de lei, pusă la punct de o grupare coordonată de cunoscutul evazionist Rácz Attila, decedat recent în Ungaria, a primit verdictul la Tribunalul Bihor. Într-o hotărâre întinsă pe zeci de pagini, magistrații descriu cum rafinăria din Suplacu de Barcău a fost folosită pentru a vinde motorină sub denumiri false, cum persoane fără adăpost au fost îmbătate sau sedate pentru a deveni administratori de firme-paravan și cum banii au fost spălați printr-o rețea offshore din Seychelles, în timp ce liderul grupării opera tranzacții online din hoteluri de lux din Brazilia, Cuba și Argentina. Toate cele zece persoane trimise în judecată au scăpat, însă, de răspunderea penală...