„Aducem primăvara în oraș”: peste 30 de artiști contemporani din Oradea expun „flori”, în Galeria ERA Park (FOTO)

„Ne-am propus să atragem categoriile de public care nu veneau la teatru, care erau nemulțumite, care nu erau targetate prin activitățile instituției”, s-a confesat directoarea Teatrului Regina Maria din Oradea, Victoria Balint, la prezentarea activității pe care această instituție a avut-o anul trecut, un an cu mai puțini bani în buget, dar cu mai mulți spectatori și mai multe spectacole. Una dintre reușite – o noutate – este o producție purtând marca unui regizor de talie internațională, jucată pe scena teatrului orădean și filmată din sală pentru a fi transmisă în cinematografe din SUA.